Superfood: Lebensmittel mit Superkräften und gesundheitlicher Wirkung

Superfood ist in aller Munde!

Superfoods sind Nahrungsmittel, die besonders reich an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Vitalstoffen und Proteinen sind, also eine hohe Nährwertdichte haben.

Alle für eine ausgewogene Ernährung benötigten Inhaltsstoffe sind darin enthalten. Sie entschlacken und entgiften, geben reichlich Energie für Körper und Gehirn.

Superfoods sind damit wertvolle Helfer um Stress entgegenzuwirken, den Alterungsprozess aufzuhalten, Erkrankungen vorzubeugen und vernünftig abzunehmen.

In folgendem Artikel stellen wir euch die besten Superfoods und ihre gesundheitlichen Wirkungen vor.

Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen. Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation

Superfoods – Mythos oder Realität?

Superfoods sind Lebensmittel mit Eigenschaften, die sie stark von herkömmlichen Lebensmitteln unterscheidet.

Die meisten Superfoods kommen ursprünglich aus Südamerika, Afrika oder Ostasien. Dort werden sie seit Jahrtausenden als Heilpflanzen verwendet, um diverse Beschwerden und Erkrankungen zu behandeln.

Für den Laien ist es jedoch nicht einfach zu erkennen, was ein echtes Superfood ist und was nur als solches bezeichnet wird. Denn der Begriff „Superfood“ wird gerne für Werbezwecke missbraucht.

Dabei nützt auch ein Superfood nichts, wenn es nur in minimalen Mengen einem ansonsten herkömmlichen Müsli oder einem gewöhnlichen Riegel beigemischt wird, um auf dessen Verpackung „Superfood“ schreiben zu können.

Ein Superfood wird erst zu einem tatsächlich wirksamen Superfood, wenn es regelmäßig in den Speiseplan integriert wird.

Kräcker und Chips, Aufstriche und Dips, Energieriegel und -häppchen, Bonbons und Schokolade, Kekse und Kuchen und Snacks für Kinder

Was sind Superfoods?

Bei Superfoods, auch Functional Foods genannt, handelt es sich um Lebensmittel, die sehr große Mengen bestimmter Nährstoffe enthalten und somit merkliche gesundheitliche Wirkungen erzielen.

Zu diesen Nährstoffen zählen:

Antioxidantien

sekundäre Pflanzenstoffe

Ballaststoffe

Fettsäuren



Was sind sekundäre Pflanzenstoffe?

Pflanzen enthalten spezielle chemische Verbindungen, die sie vor Fressfeinden schützen: die sekundären Pflanzenstoffe.

Sobald ein Schädling die Pflanze angreift, kommen die sekundären Pflanzenstoffe zum Einsatz. Die Angreifer werden entweder mit einem bitteren Geschmack oder einem stechenden Geruch vertrieben. Außerdem verleihen sekundäre Pflanzenstoffe Pflanzen ihre Farben.

Im menschlichen Körper haben sekundäre Pflanzenstoffe andere Wirkungen. Sie sollen Entzündungen hemmen, das Immunsystem stärken, die Darmgesundheit unterstützen, das Nervensystem schützen und wirken zudem antioxidativ.

Zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören unter anderem:

Polyphenole, Phenole, Flavonoide

Terpene

Carotinoide

Antioxidantien schützen ihre Zellen vor aggressiven Sauerstoffmolekülen, den freien Radikalen, die Entzündungen verursachen.

Superfoods sind Medizin

Superfoods sind heilende Lebensmittel aus der Natur.

Nahezu alle Krankheiten gehen stets mit übermässigem oxidativen Stress einher, mit chronischen Entzündungsprozessen sowie mit verminderten körpereigenen Fähigkeiten zur Entgiftung und Ausleitung.

Superfoods wirken antioxidativ, aktivierend auf die Funktion der Ausleitungs- und Entgiftungsorgane und sind entzündungshemmend. Es gibt daher bei Krankheit nichts Besseres als eine gesunde Ernährung aus vielen unterschiedlichen Superfoods, die sich gegenseitig in ihren Wirkungen unterstützen und häufig sogar verstärken.

Das bedeutet gleichzeitig, dass es nicht genügt, ein oder zwei Superfoods einzunehmen und zu glauben, man werde dadurch putzmunter und gesund. Zu einer ganzheitlichen Therapie einer jeden Krankheit gehört sehr viel. Grosse Mengen unterschiedlicher Superfoods sind nur eine Komponente davon.

Den Heilprozess anstossen können Superfoods jedoch nur in Kombination mit einer insgesamt hochwertigen und möglichst naturbelassenen Ernährung aus frischen Zutaten und in Verbindung mit einem Lebensstil, der ausreichend Bewegung, gesunder Schlaf, frische Luft, Entspannung, Sonnenlicht etc. vorsieht.

Welches Superfood gibt es?

Die Bezeichnung „Superfood“ wird mittlerweile inflationär verwendet und fast alles ist irgendwie ein Superfood.

Die Liste der vermeintlichen Superfoods ist sehr lange. Wir stellen euch hier die wichtigsten vor.

Superfood Acai

Die lila Beeren der Acai-Palme sind im Amazonas heimisch und gelten dort als Wundermittel, um das Altern zu verlangsam und viele Krankheiten zu therapieren. Die Beeren werden meistens pur gegessen oder als Saft getrunken.

Die gesundheitliche Wirkung der Acai-Beeren soll auf den Anthocyanen basieren, die zu den Polyphenolen gehören. Der hohe Anthocyan-Gehalt in den Acai-Beeren ist auch für die intensive lila Färbung verantwortlich.

Diese sekundären Pflanzenstoffe können Studien zufolge ein vielversprechender Wirkstoff sein, um Entzündungen und Blutgefäßerkrankungen zu therapieren.

Polyphenole wie die Anthocyane in Acai-Beeren hatten in Studien folgende Effekte:

Die Durchblutung verbesserte sich.

Die Wundheilung wurde beschleunigt.

Die Beschwerden bei Endometriose nahmen ab.

Die Nerven werden vor Entzündungen geschützt.

Acai-Beeren verlieren durch die langen Transportwege und Verarbeitungsprozesse jedoch viele Nährstoffe. Man sollte aus diesem Grund auch auf regionale Lebensmittel zurückgreifen, die reich an Anthocyanen sind. Dazu zählen dunkle Beeren, rote Trauben und Rotkohl.

Premium Goji-Beeren in Bio-Qualität

Superfood Goji-Beere

In der chinesischen Medizin nehmen Goji-Beeren, auch Wolfsbeeren genannt, einen wichtigen Stellenwert ein.

Sie werden Suppen oder Tees beigefügt, damit sie ihre gesundheitlichen Wirkungen entfalten können. Aus Goji-Beeren werden auch Weine hergestellt.

Der hohe Gehalt an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen in Goji-Beeren konnte in Studien die Alterung von Zellen verlangsamen, dem Krebswachstum entgegenwirken und das Immunsystem stärken. Außerdem kurbelten Goji-Beere die Blutbildung an und führten zu einer Verringerung von Triglyceriden und Cholesterin, die in hoher Konzentration Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen.

In Goji-Beeren ist reichlich Zeaxanthin enthalten – ein sekundärer Pflanzenstoff, der den Carotinoiden, einer Vorstufe von Vitamin A, angehört. Carotinoide verleihen Lebensmitteln eine gelbe bis orangene Farbe. Sie ermöglichen das Sehen und schützen die Nerven- und Blutzellen im Auge vor freien Radikalen und Entzündungen.

Wichtig: Wenn Sie Gerinnungshemmer einnehmen, empfiehlt es sich, Goji-Beeren zu meiden. Es kann zu Wechselwirkungen mit dem Medikament kommen.

Bio Chlorella

Superfood Mikroalgen

Mikroalgen wie Chlorella vulgaris oder Spirulina werden als Grundbaustein des Lebens bezeichnet, da sie sich am untersten Ende der Nahrungskette befinden.

Mikroalgen werden von Plankton aufgenommen, das von anderen Meerestieren gefressen wird, die wiederum von Raubtieren und Menschen gegessen werden.

Da Mikroalgen reichlich Eisen, Jod und Antioxidantien enthalten, werden sie als Superfood bezeichnet. Zudem enthalten Mikroalgen Alginsäure – eine Säure, die Gifte neutralisieren kann.

Chlorella vulgaris

Die Mikroalgen der Gattung Chlorella vulgaris strotzen vor Alpha-Linolensäure, einer Omega-3-Fettsäure.

Omega-3-Fettsäuren fördern die Durchblutung, stärken die Zellwände und können erhöhte Cholesterinwerte senken. Sie bieten einen generellen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem können Omega-3-Fettsäuren antioxidativ wirken.

Chlorella vulgaris liefert zudem Carotinoide, die einen möglichen Schutz vor entzündlichen und Krebserkrankungen darstellen. In einer Studie verbessert die Einnahme von Chlorella-Nahrungsergänzungsmitteln die Cholesterin- und Triglycerid-Werte.

Spirulina

Spirulina-Algen enthalten wie Chlorella vulgaris große Mengen Carotinoide.

Außerdem liefern sie reichlich Proteine und sind leicht verdaulich, da sie keine Zellwände haben. In Laboruntersuchungen zeigten Spirulina-Algen antivirale und antientzündliche Wirkungen.

In einer Studie konnte die Einnahme von Spirulina-Nahrungsergänzungsmittel die Cholesterin-Werte senken. Möglicherweise helfen Spirulina-Algen auch bei einer Arsenvergiftung, die Schwermetalle auszuscheiden.

Die Studien zu den gesundheitlichen Effekten von Spirulina beziehen sich allerdings stets auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Es liegen kaum Studienergebnisse vor, inwieweit sich der Verzehr von Mikroalgen als Lebensmittel auf die Gesundheit auswirken kann.

Chia-Samen – ein Geschenk der Natur

Superfood Chiasamen

Schon seit mehr als Jahren sind Chiasamen in der südamerikanischen Ernährung von Bedeutung.

In der Ernährung der Maya und Azteken waren Chiasamen ein wichtiger Bestandteil. Daher werden Chiasamen auch als antikes Korn bezeichnet. Chiasamen sind reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Ballaststoffen und Proteinen.

Während die moderne Ernährung oft 15- bis 20-mal mehr Omega-6-Fettsäuren liefert als Omega-3-Fettsäuren, enthält die Chiasaat dreimal so viele Omega-3-Fettsäuren wie Omega-6-Fettsäuren und sorgt damit für ein antientzündliches und heilungsförderndes Milieu im Körper.

Chiasaat erinnert aufgrund dieses Fettsäuremusters an Leinsamen. Doch kann man Leinsamen nicht sehr gut lagern. Er wird schnell ranzig. Chiasaat hingegen kann jahrelang gelagert werden, ohne Nährstoffeinbussen zu erleiden. Ähnlich wie der Leinsamen quillt die Chiasaat in Flüssigkeiten ebenfalls stark auf.

Sie reguliert daher die Verdauung, lindert Sodbrennen, hält den Blutzuckerspiegel konstant und wirkt entgiftend. Omega-3-Fettsäuren fördern die Durchblutung und können erhöhte Cholesterinwerte sowie erhöhten Blutdruck senken. Ballaststoffe regulieren den Blutzucker und können erhöhten Blutdruck senken.

Aufgrund ihres hohen Proteingehalts eignen sich Chiasamen für Menschen, die Gefahr laufen, einen Proteinmangel zu entwickeln – etwa wegen einer Zöliakie oder einer Lebererkrankung. Der Sättigungseffekt von Chiasamen soll auch Menschen mit Gewichtsschwankungen helfen, ihr Körpergewicht halten zu können.

Zudem versorgen Chiasamen den Körper mit Calcium, Magnesium und Eisen.

Superfood Quinoa

Ein weiteres Superfood ist Quinoa, das Wunderkorn der Inka.

Das glutenfreie Pseudogetreide kann sehr gut die heute üblichen Beilagen (Reis, Teigwaren, Pommes frites etc.) ersetzen. Quinoa liefert ein für pflanzliche Lebensmittel ungewöhnlich vollständiges Aminosäurespektrum und ist daher sehr gut zur Optimierung der Proteinversorgung geeignet.

Während viele Getreide arm an Lysin sind, enthält Quinoa sehr viel davon. Lysin ist jene Aminosäure, die auch gegen eine Metastasierung von Krebs wirksam sein kann. Auf ähnliche Weise wirkt Lysin auch gegen arteriosklerotische und allergische Prozesse im Körper.

Darüber hinaus enthält Quinoa sehr viel Eisen, Magnesium und deutlich mehr Calcium sowie mehr Vitamin E als Weizen oder Roggen. Gerade aufgrund des hohen Magnesiumgehalts gemeinsam mit einem – im Vergleich zu Hafer – doppelt so hohen Vitamin-B2-Gehalt kann Quinoa Migränepatienten dabei helfen, ihre Schmerzattacken zu beseitigen – wenn es regelmässig verzehrt wird.

Die glykämische Last von Quinoa ist deutlich niedriger als die der typischen Teig- und Backwaren oder auch als die von Reis und Kartoffelgerichten. Quinoa schont daher den Blutzuckerspiegel und sorgt dafür, dass die Kohlenhydrate nur langsam ins Blut übergehen.

Quinoa ist darüber hinaus ein guter Tryptophanlieferant. Diese Aminosäure wird im Gehirn zur Herstellung des Glücks- und Wohlfühlhormons Serotonin gebraucht.

Superfood Granatapfel

Der Granatapfel ist ein Heilmittel und damit ein Superfood erster Güte.

Er war einst Evas Apfel im Paradies. Und an paradiesische Verhältnisse erinnert nicht nur jede einzelne feuerrote Blüte des Granatapfels, sondern auch der köstliche Geschmack seiner Früchte.

Zwei der am besten erforschten Stoffe im Granatapfel sind einerseits seine Polyphenole im Saft, andererseits hormonwirksame Stoffe aus dem Öl der Granatapfelkerne. Letztere führen dazu, dass Kapseln mit Granatapfelkernöl gerne bei Wechseljahresbeschwerden genommen werden.

Die granatapfelspezifischen Polyphenole gelten hingegen als massiv krebsfeindlich. In Studien wirkten sie gegen Brustkrebs, Prostatakrebs und Leukämie. Ferner hemmen sie die Metastasenbildung und stoppen entzündliche Prozesse.

Bio-Granatapfelsaft

Auch wer hohen Blutdruck hat, könnte zunächst eine Kur mit täglich zwei Gläschen Granatapfelsaft testen, bevor er zur Blutdrucktablette greift: Granatapfelsaft senkt den Blutdruck.

Zeitgleich lässt der Saft überhöhte Cholesterinwerte fallen und reduziert arteriosklerotische Ablagerungen in den Blutgefässen. Daher gilt der Granatapfel als hervorragende und vollkommen natürliche Unterstützung für das Herz-Kreislauf-System.

Superfood Hanf

Die kleinen Samen des Hanfs, die Hanfnüsschen, sind ein ganz besonders wertvolles und gesundes Superfood – und zwar schon seit Urzeiten.

Hanfnüsschen liefern zahlreiche Antioxidantien, Vitamin E und von den B-Vitaminen besonders das Vitamin B2. Hanf ist sogar eine der besten pflanzlichen Vitamin-B2-Quellen.

Vitamin B2 ist sehr wichtig für die Schilddrüse, die Augen und die Haut. Es spielt beim Muskelaufbau eine wichtige Rolle und ist an der Bildung der Stresshormone beteiligt.

Lassen also Ihre Augen nach, leiden Sie gelegentlich an rissigen Mundwinkeln oder gesprungenen Lippen, schuppt sich Ihre Haut? Dann wird es Zeit für Hanf!

Hanf versorgt Sie dabei nicht nur mit schützenden Vitaminen, sondern auch mit einem hochwertigen Eiweiss. Das Hanfkörnchen besteht gar aus bis zu 24 Prozent aus einem für den Menschen leicht verwertbaren Protein.

Wenn man seine Proteinversorgung etwas aufpeppen möchte, dann genügen bereits 2 bis 3 Esslöffel Hanfprotein pro Tag, das man in Säfte oder Smoothies mixt. Sportler können gut die doppelte Menge vertragen (auf zwei Portionen aufgeteilt).

Bio-Hanföl

Neben den Hanfnüsschen gibt es aus Hanf auch das feine Hanföl. Sein Omega-6-Omega-3-Verhältnis ist optimal und bewegt sich bei etwa 3,75 : 1. Aus diesem Grund gehört das Hanföl – genau wie die Hanfnüsschen – in jede gesunde Ernährung und ganz besonders in die Ernährung von Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Chronische Erkrankungen sind häufig auf chronische Entzündungsprozesse zurückzuführen und das richtige Fettsäurenverhältnis im Hanf kann hier entzündungshemmend wirken. Zu den chronischen Entzündungskrankheiten gehören z. B. Arthritis, Arteriosklerose, Parodontitis, Diabetes, Bluthochdruck, viele chronische Nervenleiden, chronisch entzündliche Darmerkrankungen uvm.

Superfood: Gesunde heimische Alternativen

Es gibt viele Früchte, Gemüse oder Samen aus der Region, die sich als nährstoffreicher Ersatz für exotische Produkte eignen.

Heimische Früchte enthalten zudem wenig Fruchtzucker und Kalorien.

Die Lebensmittel sollten saisonal und am besten bio sein. Hier eine Auswahl:

Dunkle Beerenfrüchte wie Brom-, Holunder- oder Blaubeeren sowie Pflaumen und Rotkohl haben einen so großen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen wie Açaí- oder Goji-Beeren.

Leinsamen sind wie Chia-Samen reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren. Auch Mandeln und Walnüsse sind sehr nahrhaft.

Brokkoli weist einen hohen Anteil an Mineralstoffen sowie Vitamin C und K auf. Alle Kohlsorten sind sehr gesund und reich an Nährstoffen.

Linsen und andere Hülsenfrüchte enthalten viel pflanzliches Eiweiß, Magnesium und Eisen sowie viele Ballaststoffe. Sie eignen sich besonders für Vegetarier und Veganer.

Haferflocken sind reich an Ballaststoffen und enthalten wichtige Mineralstoffe und Vitamine sowie viel Eiweiß.

Grünkohl, Spinat und Feldsalat haben wie die Spirulina-Alge einen hohen Gehalt an Eiweiß und wichtigen Mineralstoffen, vor allem Eisen und Kalium.

Auch Kräuter wie Petersilie sowie Löwenzahn sind wertvolle Nährstoffspender.

Wer die hier vorgestellten Superfoods in seine tägliche Ernährung einbaut, wird bald von den gesundheitlichen Wirkungen profierten können.

Der Körper wird sich Woche für Woche vitaler und kräftiger fühlen. Die Konzentrationsfähigkeit steigt, die Müdigkeit verschwindet, das Wunschgewicht rückt unaufhaltsam näher und chronische Beschwerden bessern sich ebenfalls häufig.

Quellen: Gesundheit, Zentrum der Gesundheit und Cerascreen – Die Alpenschau bedankt sich!

Immer mehr Menschen erkennen die heilsamen Vorzüge des Nahrungsverzichts und schwärmen von einem neuen Lebensgefühl. Heilfasten ist jedoch etwas völlig anderes als Hungern. Beim richtig durchgeführten Heilfasten entsteht nämlich kein Hungergefühl.

Außerdem steigert das Heilfasten die geistige Leistungsfähigkeit und den Gute-Laune-Pegel. Die Fastensuppe nach Hildegard von Bingen gibt ein gutes Sättigungsgefühl und führt zu einem kräftigen Energie-Schwung.

