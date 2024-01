Granatapfel: Wunderwaffe aus der Naturapotheke der Alpen

Der Granatapfel ist eine wahre Wunderwaffe und ein echtes Superfood aus der Naturapotheke der Alpen.

Die Inhaltsstoffe des Granatapfels senken den Blutdruck, sind gut für das Gehirn, die Leber und den Darm.

Sie stärken die Immunabwehr, lindern Entzündungen, beugen Krebs vor und können auch Schmerzen mildern.

In folgendem Beitrag erfährst du alles zu den Inhaltsstoffen und die gesundheitliche Wirkung der Superfrucht Granatapfel.

Für die Leser unserer Alpen-Kulinarik haben wir einige besondere Granatapfel-Rezepte.

.

Der Granatapfel ist eine echte Powerfrucht mit großartigen Heilkräften, Inhaltsstoffen und Wirkweisen. Die Götterfrucht ist vielseitig einsetzbar für Wohlbefinden, strahlendes Aussehen und ein glückliches Liebesleben – Hier weiter.

Granatapfel: Wunderwaffe aus der Alpen-Apotheke

Der Granatapfel zählt zu den gesündesten Früchten überhaupt, ist ein echtes Superfood und hat eine Vielzahl von wertvollen Inhaltsstoffen zu bieten.

Granatapfel ist reich an B-Vitaminen, Folsäure, Biotin und Beta-Karotin, aber auch an Mineralstoffen wie Kalium, Calcium, Eisen und Phosphor sowie wertvollen Antioxidantien, wie die Ellagsäure und Punicalagin/Punicalagene.

Zu den Inhaltsstoffen des Granatapfels gehören neben den Mineralstoffen auch die Vitamine C und B. Verglichen mit der Menge in Orangen (etwa 70 Milligramm) bietet der Granatapfel pro 100 Gramm mit etwa 7 Milligramm jedoch wenig Vitamin C.

Zu erwähnen ist der hohe Gehalt an sogenannten Polyphenolen, allen voran Flavonoide und Tannine. Polyphenole gehören zu den sekundären Pflanzenfarbstoffen. Besonders intensiv farbige Früchte wie der Granatapfel weisen einen höheren Anteil an diesen speziellen Stoffen auf, die antioxidativ wirken.

Die gesunden Inhaltsstoffe können uns auch vor einer Vielzahl an Krankheiten schützen – unter anderem Bluthochdruck, einem hohen Cholesterinspiegel, Diabetes mellitus und Entzündungen im Körper.

.

Nährstoff-Duo mit Seltenheitsfaktor

Der Granatapfel vereint zwei einzigartige Substanzen in seinen Kernen, die einen wesentlichen Teil seiner gesundheitsfördernden Wirkung ausmachen: Punicinsäure und Punicalagin.

Ersteres ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, die reich an bioaktiven Stoffen ist, welche die Körperzellen vor Schädigungen schützen.

Punicalagin ist ein Gerbstoff, auch Tannin genannt, und gehört zur Gruppe der Polyphenole. Es ist ein sekundärer Pflanzenstoff, dem eine Vielzahl an positiven Effekten auf die Gesundheit zugeschrieben werden.

So soll Punicalagin alpha eine potenziell krebshemmende Wirkung besitzen und auch die Entstehung von Alzheimer hemmen.

.

Granatapfel und seine gesundheitliche Wirkung

Der Granatapfel hat eine erstaunliche Heilwirkung.

Die Bioaktivstoffe schützen die Körperzellen vor schädlichen Einflüssen, verlangsamen den Alterungsprozess und wirken entzündungshemmend.

.

Granatapfelsaft ist gut für Herz und Gefäße

Vermutlich schützen die im Granatapfel reichlich enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe Polyphenole und Flavonoide die Herzgefäße vor schädlichem LDL-Cholesterin.

Schon ein Glas Granatapfelsaft pro Tag hält die Gefäße elastisch und senkt laut Studie den Blutdruck – das reduziert die Gefahr der Arterienverkalkung.

.

Granatapfel gegen Arthritis und Gelenkschmerzen

Granatapfelkerne beeindrucken mit einer Vielzahl an gesundheitsfördernden Effekten auf den Körper. Hierzu zählen auch positive Veränderungen bei Arthritis und Gelenkschmerzen.

Die antientzündlichen Inhaltsstoffe des Granatapfels können dabei helfen, die durch die Krankheit auftretenden Schmerzen zu verringern.

So zeigen klinische Studien, dass der Extrakt der Granatapfelkerne bestimmte Enzyme blockiert, die den Gelenken sonst schaden und langfristig zu einer Arthrose führen würden.

.

Inhaltsstoffe wirken gegen Bakterien und Viren

Ellagsäure und das Polyphenol Punicalagin im Granatapfel wirken gegen Bakterien und Viren. Mit einem Aufguss aus den Fruchtschalen lassen sich Aphten und Racheninfektionen behandeln.

Die Schalen mit kochendem Wasser aufgießen, ziehen lassen und in kleinen Schlucken trinken. Man sollte die Früchte dafür aber in Bio-Qualität kaufen, denn Granatäpfel werden oft gespritzt und können Pestizidrückstände enthalten.

Granatäpfel geben Power für den Darm

Die Ellagsäure des Granatapfels wird von den Darmbakterien zu Urolithin verstoffwechselt. Dieses Abbauprodukt wirkt antientzündlich. Wahrscheinlich kann es auch Löcher in der Darmwand stopfen und so die Darmbarriere stärken.

Im Tierversuch gingen Darm-Entzündungen nach einer Woche Behandlung mit Urolithin zurück. Diese Erkenntnis kann auch bei der Therapie entzündlicher Darmerkrankungen beim Menschen, wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, von Nutzen sein.

.

Granatapfel ist gut fürs Gehirn

Das Gehirn ist besonders anfällig für oxidativen Stress. Zellschäden durch freie Radikale spielen eine Rolle bei der Entstehung von Demenz. Das Polyphenol Punicalagin im Granatapfelsaft kann die Nervenzellen schützen, hat eine Studie bewiesen.

Punicalagin wird im Darm ebenfalls zu Urolithin umgebaut. Dieser Stoff ist auch sehr vielversprechend gegen frühe Stadien der Demenz.

Es zeigte sich, dass sich nach regelmäßigem Verzehr von Granatäpfeln oder Granatapfelsaft das bildhafte Erinnerungsvermögen und auch das Erinnerungsvermögen von Zahlen verbessert hat.

.

Granatapfel als Schutz für die Leber

Granatapfelsaft wirkt antioxidativ – das heißt seine Inhaltsstoffe verhindern, dass freie Radikale das Gewebe schädigen. Das könnte sich positiv auf die Leber auswirken.

Granatapfelsaft kann die schädliche Oxidation in der Leber um 60 Prozent senken und den Körper dabei unterstützen, geschädigte Stellen zu reparieren.

.

Schutz vor Prostatakrebs

Prostatakrebs gehört zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten bei Männern. Ist das Level des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut erhöht, ist dies meist ein Indikator für eine Veränderung der Prostata.

Neuesten Studien zur Folge könnte der Saft der Granatapfelkerne dabei helfen, die Produktion von Krebszellen einzudämmen und diese sogar zu bekämpfen.

So fanden Wissenschaftler der University of California in Untersuchungen heraus, dass Männer, die täglich eine Menge von 237 Millilitern Granatapfelsaft tranken, ihre Anzahl an prostataspezifischen Antigenen deutlich verringern konnten.

Granatapfel – Schutz für die Haut

In den Granatapfelkernen steckt eine seltene, aber sehr gesunde Omega 5 Fettsäure: das Punicin. Sie lässt Schwellungen abklingen, kurbelt die körpereigene Kollagen-Produktion an und lindert somit auch Entzündungen der Haut.

Granatapfel-Öl ist daher in der Kosmetikindustrie sehr beliebt. Eine Studie hat ergeben, dass ein Granatapfel-Konzentrat die Hautzellen vor UV-Strahlen schützen kann. Es gibt zudem Beobachtungen, dass Granatapfel-Öl bei Hauterkrankungen wie Ekzemen hilft.

.

Granatapfel gegen bakterielle Infektionen

Granatapfelkerne können sich dank ihrer antientzündlichen und antibakteriellen Eigenschaften gegen schädliche Mikroorganismen im Körper als wirksam erweisen.

So kann der Extrakt die Bakterien Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis sowie Lactobacillus acidophilus, Streptococcus mutans und Streptococcus salivarius bekämpfen.

Auch im Mund- und Rachenraum entfaltet der Granatapfel seine antientzündliche Wirkung und kann so beispielsweise Zahnfleischentzündungen, Parodontitis und einer Prothesenstomatitis vorbeugen. Dennoch ist es wichtig, bei Zahnfleischbluten eine gute Zahnpflege zu betreiben und diese nicht zu vernachlässigen.

.

Achtung: Vorsicht bei Medikamenteneinnahme

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt oder an einer chronischen Erkrankung leidet, sollte Granatapfelsaft oder -konzentrat nie ohne das Einverständnis des behandelnden Arztes einnehmen.

Bereits ein Glas Granatapfelsaft am Tag kann den Abbau von Medikamenten in der Leber verlangsamen. Dadurch können sich die Wirkstoffe dort anstauen – bis hin zu einer giftigen Konzentration.

Reifegrad von Granatäpfel erkennen

Ein Granatapfel muss nicht besonders schön sein, um zu schmecken, im Gegenteil.

Flecken auf der Schale, ein vertrockneter Blütenansatz und eine raue Schale deuten auf einen reifen und guten Geschmack hin. Die Frucht wird reif vom Granatapfelbaum geerntet und reift nicht mehr nach.

Finger weg bei weichen Stellen – dann ist das Innere verfault. Die Farbe wird durch das Herkunftsland bestimmt: israelische Granatäpfel sind knallrot, spanische eher gelb-braun.

Die Außenhaut ist dick und ledrig und kann bei der Lagerung einschrumpeln, obwohl die Kerne frisch bleiben. Ein Granatapfel hält sich bei Zimmertemperatur zwei bis drei Wochen, im Kühlschrank sogar bis zu drei Monaten.

.

–

Gesunde Rezepte mit Granatapfel aus der Alpen-Kulinarik

So beliebt das Powerpaket ist, die Zubereitung macht Probleme, weil die Spritzer vom Granatapfelsaft Flecken auf der Kleidung und an den Wänden hinterlassen kann, die schwer wieder herausgehen.

Um einen Granatapfel zu entkernen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Am saubersten ist es, die Frucht zu vierteln und die Viertel in einer Schüssel voll kaltem Wasser mit den Händen aufzubrechen. Dann spritzt der Saft ins Wasser, die Kerne sinken ab, das Fruchtfleisch schwimmt oben und lässt sich leicht absammeln. Kerne abgießen – fertig!

Als zweite Möglichkeit kann man den Granatapfel rollen, halbieren und mit der Mitte nach unten über eine Schüssel halten. Die Kerne mit einem Kochlöffel herausklopfen.

Bei der dritten Variante schneidet man den Granatapfel in einzelne Spalten und löst mit einem Teelöffel oder händisch die Kerne aus.

.

Frühstücksmüsli mit Granatapfel

.

Zutaten:

250 g Joghurt fettarm

5 EL Knuspermüsli

1/2 Granatapfel



Zubereitung:

Müsli mit Joghurt vermischen und in eine Schälchen geben.

Granatapfel halbieren und vorsichtig mit einem Messer die Fruchtkörner herausnehmen.

Die einzelnen Fruchtkörner auf das Müsli streuen und genießen.

Granatapfel-Smoothie

.

Zutaten:

2 Granatäpfel

1 kleine Banane

einige Stiele frische Minze

0,5 Bio-Limetten (Saft)

Mineralwasser (still)

.

Zubereitung:

Granatapfelkerne aus den Früchten lösen. Banane schälen und klein schneiden. Minze waschen, trocken schütteln, Blätter von den Stielen zupfen. Zwei Minzeblätter für die Dekoration zur Seite legen.

Restliche Minze mit Granatapfelkernen, Banane, Blutorangen- und Limettensaft in den Mixer geben und alles fein pürieren. Bei Bedarf mit Mineralwasser verdünnen.

Smoothie servieren und mit Minze garnieren.

.

Granatapfel-Essig

.

Zutaten:

2 Granatäpfel

500 ml Weißweinessig

1 El Honig

.

Zubereitung:

2 Granatäpfel halbieren und die Kerne über einer Schüssel mit einem Holzlöffel herausklopfen. Zusammen mit 500 ml Weißweinessig und 1 El Honig einmal aufkochen lassen.

In 2 Flaschen (à 250 ml Inhalt) einfüllen. Je nach gewünschter Intensität die Granatapfelkerne nach 2-3 Tagen abseihen.

Hält sich gekühlt ca. 6 Monate.

.

Granatapfel-Sirup

.

Zutaten:

6 Granatäpfel

4 Orangen

1 Vanilleschote

400 g Zucker

4 Sternanis

Außerdem 2 Twist-off-Flaschen

.

Zubereitung:

Granatäpfel halbieren und 900 ml Saft auspressen. 300 ml Orangensaft auspressen. Beide Säfte durch ein Sieb in einen weiten Topf gießen.

Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark herauskratzen. Zucker, Sternanis, Vanillemark und die -schote zugeben und aufkochen.

Die Saftmischung bei starker Hitze 15–20 Minuten sirupartig einkochen lassen. Vanilleschote und Sternanis entfernen.

Sirup abschäumen, sofort randvoll in saubere Twist-off-Flaschen füllen und verschließen – Ergibt 500 ml Saft.

Selbst gemachte Granatapfel-Limonade

.

Zutaten:

5 Limetten

300 ml Granatapfelsaft

4 El Granatapfelsirup

1 Granatapfel

Mineralwasser mit Kohlensäure zum Auffüllen

1 Bund frische Minze

.

Zubereitung:

Limetten auspressen. Granatapfelsaft und -sirup miteinander verrühren. Limettensaft unter­mischen. Granatapfel halbieren, Kerne herausklopfen und auf­fangen.

Granatapfelkerne auf 8 Gläser verteilen. Saft-Sirup-Mischung ebenfalls auf die Gläser verteilen. Mit Mineralwasser auffüllen. Mit einem Minzstiel dekorieren.

.

Granatapfel-Dattel-Quark

.

Zutaten:

1 Granatapfel

1 Limette

8 Datteln ohne Stein

250 g Magerquark

250 g griechischer Joghurt

2 EL brauner Zucker

1 TL Zimt

.

Zubereitung:

Granatapfel halbieren. Eine Hälfte auf der Zitruspresse auspressen, aus der anderen die Kerne herauslösen (nur die Ker­ne werden gegessen!).

Limet­te heiß abwaschen, etwas Scha­le abraspeln, eine Hälfte auspressen. Datteln fein hacken.

Quark, Joghurt, Zucker, Zimt, Säfte und Limettenschale in einer Schüssel gut verrühren. Datteln unterheben, Granat­apfel-Kerne darüberstreuen.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit dem Superfood Granatapfel und viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte aus der Alpen-Kulinarik!

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie:

„Naturheilkraft“ >>>

Kurkuma – Heilkräftiges Gewürz >>>

Altes Hausmittel Apfelessig >>>

Heilkraft der Fichte >>>

Hausmittel Morosche Karottensuppe >>>

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Hanftee zaubert dir mit seinem milden Geschmack ein Lächeln ins Gesicht. Sein herbes Aroma wird durch eine Honignuance abgerundet. Als alte Kulturpflanze wird der Hanf seit jeher vielseitig genutzt, sei es als Faserpflanze oder als Zutat in Liebestränken. Berauschende Nebenwirkungen müssen bei dieser THC-armen Sorte nicht gefürchtet werden.

2er-Pack Sonnentor Bio-Hanfblätter >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und sie manipulieren unseren Körper. Dies ist von der Industrie durchaus gewollt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und uns dazu verführen, immer mehr zu kaufen und zu essen, mit fatalen Konsequenzen für die Gesundheit – Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.