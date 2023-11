Altes Hausmittel Apfelessig: Heilwirkung und Rezepte aus der Naturapotheke der Alpen

Das alte Hausmittel Apfelessig hat einen festen Platz in der Naturapotheke der Alpen.

Ob Stoffwechsel, Blutzucker, Leber, Darm, Haut oder Haar – unser Körper kann in vielen Bereichen von der anregenden und heilenden Kraft des Apfelessigs profitieren.

Im Gegensatz zu anderen Essigen ist Apfelessig basisch und wirkt sich daher positiv auf den Säure-Basen-Haushalt im Körper aus.

Die Alpenapotheke setzt Apfelessig auch bei Verdauungsbeschwerden, Fieber, Entzündungen und zur Desinfektion von Wunden ein.

Die vielseitige Heilkraft von Apfelessig – seine Wirkung und Anwendung sowie Rezepte mit dem alten Hausmittel Apfelessig – stellen wir euch in folgendem Beitrag vor.

.

Das Multitalent Apfelessig ist wieder voll im Trend. Apfelessig hat sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp der Gesundheitsjunkies zu einem Allheilmittel für alle verwandelt, das in kaum einem Haushalt fehlen darf. Es gibt mittlerweile mehr als 100 wissenschaftliche Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen von Apfelessig.

Der Alleskönner Apfelessig und seine unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten >>>

Altes Hausmittel Apfelessig

Apfelessig hat in der Naturapotheke der Alpen schon lange seinen Platz als altes Hausmittel.

Bei unreiner Haut, Warzen oder Pickel, Verdauungsbeschwerden, Übergewicht, Zahnfleischentzündungen und Gicht kann das alte Hausmittel Apfelessig helfen.

Das Hausmittel Apfelessig wussten schon die alten Römer nutzen, die damit ihre Wunden desinfiziert habenn. Im Mittelalter setzte man das saure Heilmittel ein, um die Pest zu bekämpfen. Desinfizierende Waschungen mit Apfelessig sollten Gesunde vor der Ansteckung mit dem todbringenden Erreger schützen.

Apfelessig gewinnt man aus dem Most von Äpfeln. Neben den Nährstoffen des Apfels hat das alte Hausmittel Apfelessig viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe:

Elektrolyte wie Kalium und Natrium

Mineralstoffe: Magnesium, Kalzium, Phosphor (Phosphat), Chlor und Schwefel

Spurenelemente: Eisen, Jod, Fluor, Kupfer, Kupfer, Mangan, Silizium, Zink, Selen und Bor

Vitamine: B1, B2, B6 und B9, C, Vitamin E und Beta-Carotin (Provitamin A)

Ballaststoffe, Enzyme und Aminosäuren

die Gerbsäure Tannin

antioxidativ wirkende Flavonoide

organische Säuren

.

Hausmittel Apfelessig und seine heilende Wirkung

Die vielen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Enzyme im alten Hausmittel Apfelessig sind essenziell für den Aufbau und die Funktion unseres Körpers.

Demzufolge kann Apfelessig:

die Fließfähigkeit des Bluts steigern

den Stoffwechsel ankurbeln

das Immunsystem stärken

entgiften (anregende Apfelessig-Wirkung auf Leber und Nieren)

Blutzucker- und Blutfettwerte senken

Fäulnisbakterien im Darm bekämpfen

die Wundheilung fördern

Verkalkungen vorbeugen

die Haare glänzend und geschmeidig halten

unreine, entzündliche Haut verbessern

Juckreiz lindern

die Talgproduktion der Haut drosseln

Entzündungen hemmen

.

Apfelessig gegen Hautprobleme

Der pH-Wert des Apfelessigs ist dem der menschlichen Haut sehr ähnlich.

Deshalb eignet sich dieser Obstessig gut zur Hautpflege. Er beruhigt gereizte, juckende Haut und wirkt zudem antibakteriell – das macht ihn zum wirksamen Helfer bei fettiger, unreiner Haut.

Viele Menschen benutzen auch Gesichtswasser mit Apfelessig gegen Pickel. Der Essig desinfiziert die entzündeten Hautpartien und sorgt dafür, dass sie schneller abheilen. Die regelmäßige Anwendung soll zudem Pickeln vorbeugen.

Die enthaltene Fruchtsäure regt auch die Poren an, sich zusammenzuziehen und kann so Falten vorbeugen bzw. bestehende Falten reduzieren.

.

Apfelessig-Gesichtswasser Rezept

Zubereitung

1 TL Apfelessig mit 1 Tasse kaltem Wasser vermischen.

Anwendung

Einen Wattebausch oder ein Kosmetiktuch mit dem Gesichtswasser tränken und die Gesichtshaut morgens und abends damit sanft abreiben. Anschließend die gewohnten Pflegeprodukte anwenden.

Achtung: Insbesondere, wer zu empfindlicher, sehr trockener Haut neigt, sollte vor der Anwendung von Apfelessig testen, wie die Haut darauf reagiert. Möglichweise löst der Essig bei Hautreizungen oder Ausschlag aus. Um zu beobachten, wie die Haut reagiert, ein wenig verdünnten Apfelessig zuerst in die Armbeuge geben.

Apfelessig gegen Warzen

Das Hausmittel Apfelessig wird auch gegen Warzen empfohlen.

Man vermutet, dass die Viren, welche die Warzen verursachen, sich im sauren Milieu des Apfelessigs nicht vermehren können. Außerdem trocknet der Apfelessig die Warzen aus, so dass die unschönen Horngebilde mit der Zeit von der Haut abfallen. Auch Alterswarzen können mit Apfelessig behandelt werden.

Für die Warzenbehandlung etwas Apfelessig auf einen Wattebausch geben und diesen mit einem Pflaster über Nacht auf der Warze befestigen. Diese Behandlung mehrere Tage lang wiederholen. Ist die Warze nach etwa einer Woche nicht verschwunden, sollte man einen Arzt aufsuchen.

Es lassen sich auch Stielwarzen entfernen mit Apfelessig. Die meist harmlosen Hautwucherungen (medizinisch Fibrome) finden sich bei fast der Hälfte der Bevölkerung, und zwar häufig an Armen oder Beinen. Wenn man ein Fibrom wiederholt mit Apfelessig betupft, verfärbt es sich im Allgemeinen erst dunkel, bevor es dann einige Tage später abfällt.

.

Apfelessig bei Lipome

Bei einem Lipom handelt es sich um eine meist harmlose, beulenartige Fettansammlung, die an verschiedenen Körperstellen auftreten kann.

Aus medizinischer Sicht sind Lipome im Allgemeinen nicht behandlungsbedürftig. Oft stören sie die Betroffenen jedoch aus kosmetischen Gründen. Dann kann man eine Lipom-Behandlung mit Apfelessig versuchen.

Der Apfelessig soll den Stoffwechsel und die Durchblutung anregen und so den Abtransport des überschüssigen Körperfetts fördern. Empfohlen wird, dreimal täglich ein bis drei Teelöffel Apfelessig in einem Glas kalten Wassers zu trinken.

Diese Behandlung kann man so lange fortsetzen, bis sich das Lipom deutlich verkleinert hat oder sogar verschwunden ist.

Achtung: Vor der Lipom-Behandlung mit Apfelessig sollte jedoch zuerst von einem Arzt sichergestellt werden, dass das Lipom harmlos ist.

.

Apfelessig bei Rosacea und Neurodermitis

Für Rosacea-Betroffene kann Apfelessig ebenfalls eine große Hilfe sein.

Die Hauterkrankung betrifft meist die Gesichtshaut, die dauerhaft gerötet und mitunter entzündet ist. Um Rosacea mit Apfelessig zu behandeln, können Sie den Essig innerlich und äußerlich anwenden.

Für die innerliche Anwendung kann man zweimal wöchentlich einen Teelöffel Apfelessig vermengt mit einem Teelöffel Honig einnehmen. Zusätzlich (oder alternativ) kann die betroffene Gesichtshaut mit verdünntem Apfelessig abgetupft bzw. abgewaschen werden.

Die gleichen Empfehlungen gelten für die Anwendung von Apfelessig bei Neurodermitis. Auch hier kann das natürliche Heilmittel entzündungshemmend wirken, den pH-Wert der erkrankten Haut normalisieren und so das Hautbild verbessern.

.

Apfelessig gegen Besenreiser und Krampfadern

Die Anwendung von Apfelessig als Hausmittel gegen Krampfadern bzw. Besenreiser beruht auf seiner durchblutungsfördernden Wirkung.

Morgens und abends sollte man die betroffene Stelle mit unverdünntem Apfelessig waschen und nicht abtrocknen. Der Essig soll einziehen.

.

Apfelessig gegen Schweissgeruch und Fusspilz

Zum Abtöten von geruchsbegünstigenden Bakterien sollten die Füsse fünf bis zehn Minuten in einer Mischung aus einem Liter warmem Wasser und einer Tasse Apfelessig gebadet werden. Die Zugabe einer halben Tasse Salz wirkt schweissbindend und unterstützt die Wirkung der Essigsäure.

Auch gegen Fusspilz und Nagelpilz soll ein Fussbad mit Apfelessig als Hausmittel helfen. Alternativ kann man die betroffenen Hautstellen auch mit einem beträufelten Wattepad abtupfen.

.

Vergiss deine Haarprobleme und verabschiede dich von Spliss und brüchigen Spitzen! Haarstark ist der Schlüssel zu einem neuen Lebensgefühl!

Haarstark-Kapseln >>>

.

Apfelessig gegen fettiges Haar und Schuppen

Die Nutzung von Apfelessig als Conditioner empfiehlt sich als Hausmittel bei schnell fettenden Haaren, trockener, juckender Kopfhaut sowie gegen Schuppen.

Wer hat schon einmal von einer sauren Rinse gehört? Diese Haarspülung ist sehr schnell selbst hergestellt und macht die Haare wieder schön geschmeidig.

Dazu füllt man einfach eine Flasche mit Leitungswasser und gibt einen Schuss Apfelessig (etwa fünf Teelöffel) dazu. Die Pflegespülung nach der Haarwäsche übers feuchte Haar geben und nicht mehr ausspülen.

Keine Sorge, der Essiggeruch verfliegt schnell, die Haare haben wieder einen natürlichen Glanz und sind schön locker. Auch bei fettigem Haar ist Apfelessig eine gute Wahl.

Apfelessig gegen Fieber

Im Kampf gegen Fieber regt die Säure des Apfelessigs die Hitzeabgabe über die Haut an und liefert dem geschwächten Körper wichtige Mineralien.

Fiebersenkender Apfelessig-Wadenwickel

Ca. 1 Liter körperwarmes Wasser in ein Gefäß geben und einen ordentlichen Schuss Apfelessig hinzufügen. Ein Baumwolltuch mit dem Essigwasser tränken.

Anwendung

Das getränkte Tuch vom Knöchel ausgehend um die Waden wickeln.

Ein trockenes Handtuch darum wickeln.

Den Kranken im Bett gut zudecken.

Die Wickel so lange drauflassen, bis sie warm sind und das Fieber „gezogen“ haben (ca. 10-20 Minuten). Die Tücher auf jeden Fall abnehmen, bevor sie trocken werden.

Diese Anwendung 2-3-mal wiederholen.

Das Fieber sollte im besten Fall je Anwendung um 1 Grad sinken.

.

Apfelessig und Verdauung

Unser Darm ist von zahlreichen Bakterien besiedelt.

Die meisten helfen dem Verdauungsorgan dabei, die zugeführte Nahrung in ihre Bestandteile aufzuspalten und zu verwerten. Es gibt aber auch schädliche Bakterien, die den Verdauungstrakt belasten und in seiner Leistung beeinträchtigen können. Gibt es zu viele schädliche Bakterien, können Verdauungsprobleme auftreten wie Blähungen und Verstopfung (Obstipation).

Apfelessig wirkt antibakteriell – es kann schädliche Darmbakterien abtöten. So trägt er zu einer gesunden Darmflora bei und lindert typische Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Verstopfung.

Zudem wirkt Apfelessig gegen Darmpilz, weil es den Aufbau einer gesunden Darmflora unterstützt – darin können sich Pilze nur schwer ausbreiten.

Achtung: Bei akuten entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen sollten Sie vor der Anwendung von Apfelessig immer mit Ihrem Arzt Rücksprache halten.

.

Apfelessig zur Wundbehandlung

Wegen seiner antibakteriellen Wirkung kann Apfelessig sehr gut zur Desinfektion von offenen Wunden eingesetzt werden.

Dazu ein steriles Tuch in unverdünntem Apfelessig tränken und die Wunde damit abtupfen.

.

Apfelessig gegen Kalkschulter und Gicht

Bei der sogenannten Kalkschulter lagert sich vermehrt Kalk in der Schulter ab, meist an der Sehne des sogenannten Musculus supraspinatus. Entzündungen im Schultergelenk und oft heftige Schmerzen treten begleitend auf.

Apfelessig soll in der Lage sein, die Behandlung einer Kalkschulter unterstützen. Er ersetzt aber keinesfalls eine professionelle medizinische Untersuchung und Therapie. Um die Kalkschulter mit Apfelessig zu behandeln, empfiehlt sich dessen innerliche Anwendung.

Am besten trinkt man täglich verdünnten Apfelessig, morgens und abends vor dem Schlafen. Dies kann bewirken, dass die Kalkablagerungen in der Schulter zurückgehen bzw. keine neuen entstehen.

Gegen Gicht soll das Hausmittel dazu beitragen, die entzündlichen Prozesse in den Gelenken zu bremsen.

.

Apfelessig ist ein wahres Wundermittel. Er kurbelt Fettverbrennung und Verdauung an, bringt das gefährliche Bauchfett zum Schmelzen, reguliert Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinspiegel, wirkt entzündungshemmend und entgiftet den Körper. Mit anderen Worten: Er lässt überflüssige Pfunde purzeln und ist damit optimal geeignet für die 7-Tage-Detox-Kur, mit der jeder bis zu 7 Kilo verlieren kann! Hier weiter.

.

Hausmittel Apfelessig zur Gewichtsregulation

Apfelessig soll als Hausmittel das Völlegefühl mindern.

Für die verdauungsfördernde Wirkung kann Apfelessig als Zusatz zu Speisen, als Trunk oder in Form einer Apfelessig-Kur eingenommen werden.

Apfelessig soll ausserdem entgiften, die Fettverbrennung ankurbeln und den Appetit zügeln.

Hausmittel Apfelessig gegen Sodbrennen und Blasenentzündung

Von Apfelessig als leicht basisch wirkendem Lebensmittel nutzt unser Körper die organischen Säuren zur Energiegewinnung.

Die nach dem Stoffwechselvorgang übrigen Mineralien wie Kalium wirken positiv auf den Säure-Basen-Haushalt und können eine Übersäuerung verhindern.

Als Hausmittel gegen Sodbrennen sollte Apfelessig verdünnt nach dem Essen getrunken werden. Aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung kann Apfelessig auch bei einer Blasenentzündung helfen.

.

Apfelessig bei Zahnproblemen

Zahnfleischentzündung (Gingivitis) und Zahnbettenzündung (Parodontitis) werden von Mundbakterien verursacht.

Normalerweise werden diese Bakterien durch den Speichel bekämpft. Doch manchmal produziert der Körper davon zu wenig, zum Beispiel im Alter oder bei der Einnahme bestimmter Medikamente.

Hier kann die regelmäßige Anwendung einer Apfelessig-Mundspülung helfen. Spülen Sie den Mund nach dem Zähneputzen mit verdünntem Apfelessig aus.

Anschließend auf jeden Fall gründlich mit Wasser nachspülen, um zu vermeiden, dass die Säure des Apfelessigs den Zahnschmelz angreift.

.

Apfelessig gegen Mandelentzündung

Schmerzhafte Entzündungen im Rachen können ebenfalls mit Apfelessig behandelt werden.

Wer beispielsweise eine akute Mandelentzündung hat, kann mit verdünntem Apfelessig gurgeln. Das soll dazu beitragen, die Entzündung direkt vor Ort zu bekämpfen.

.

Apfelessig als Hausmittel gegen Schwitzen

Nicht nur im Sommer leider wir unter starkem Schwitzen, denn auch im Winter kann es unter den vielen Kleidungsschichten unangenehm stickig werden. Neben einem wirksamen Deo hilft auch das Hausmittel Apfelessig gegen Schwitzen.

Es sorgt dafür, dass sich die Schweißdrüsen zusammenziehen und dadurch die Schweißbildung gedrosselt wird. Dazu einfach abends die Achselhöhlen mit Apfelessig einreiben und das Ganze über Nacht einwirken lassen.

Der Geruch verfliegt recht schnell und morgens unter der Dusche wird der Apfelessig einfach wieder abgewaschen.

.

Apfelessig am Morgen trinken

Apfelessig am Morgen soll der Darmflora und dem Stoffwechsel besonders gut auf die Sprünge helfen.

Wenn man das Trinken von Apfelessig in seine Morgenroutine einbaut, startet man äußerst gesund in den Tag.

Das Erste, was den Magen morgens erreicht, hat zudem großen Einfluss auf die weitere Verdauung den ganzen Tag über.

Mit einem Glas Apfelessigwasser am Morgen passiert im besten Falle folgendes:

Der Heißhunger auf Süßes sollte verschwinden

Das Völlegefühl lässt nach

Schädliche Darm-Bakterien werden bekämpft

Die Darmflora wird reguliert

Der Stoffwechsel wird angekurbelt

Um das Essigwasser zu mischen, sollte man nur Apfelessig wählen, der „rein biologisch gewonnen“ oder „naturvergoren“ ist, weil diese Sorten wirklich hochwertig sind.

Für das Apfelessigwasser gibt man zwei Esslöffel des Essigs in ein Glas Wasser. Dieses kann kalt, warm oder lauwarm sein. Wer sich mit dem Geschmack schwer tut, kann noch etwas Honig hinzugeben. Das Glas wird dann auf nüchternen Magen getrunken.

Alternativ können auch noch andere Kräuter zu einem halben Liter Apfelessig hinzugeben werden, um einen besonders antientzündlichen Mix herzustellen. Dazu fügt man je einen Esslöffel getrocknete Schafgarbe, Melisse, Malve und Ringelblume zum Apfelessig hinzu.

Das Gemisch lässt man zwei Wochen ziehen, bevor man es kräftig umrührt und dann durchsiebt. Jeden Morgen gibt man einen Esslöffel der Mischung sowie einen Teelöffel Honig in ein Wasserglas und trinkt alles auf nüchternen Magen.

.

Apfelessig selber machen

Statt das Naturprodukt immer wieder neu zu kaufen, kann man Apfelessig leicht selber machen. Die folgende Methode ist besonders einfach und eignet sich auch für die Herstellung anderer Fruchtessige.

Die Herstellung des Essigs erfordert nur wenige Handgriffe und etwas Zeit. Am Ende erhält man einen wohlschmeckenden und bekömmlichen Apfelessig, den man in der Küche, im Haushalt und für die Hautpflege verwenden kann.

Zutaten:

Bio-Äpfel oder die Reste davon (Schalen und Kerngehäuse, die zum Beispiel beim selbst gemachten Apfelmus übrig bleiben)

2 EL Zucker pro kg Äpfel (optional, um die alkoholische Gärung zu beschleunigen)

sauberes Gefäß, z.B. ein großes Einmachglas mit mind. 1-2 L Fassungsvermögen

sauberes Küchentuch

Zubereitung von Apfelessig:

Gefäß gründlich auswaschen und zur Sicherheit sterilisieren, zum Beispiel mit einer heißen Sodalösung.

. Klein geschnittene Apfelstücke oder -reste und Zucker in das Gefäß geben und mit Wasser aufgießen, bis alles gut bedeckt ist.

. Mit einem sauberen Tuch abdecken, damit keine Schimmelsporen hineingeraten.

. Ab und zu umrühren oder leicht schwenken, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Sauerstoffzufuhr zu erhöhen. Mit der Zeit entsteht Schaum durch die einsetzende alkoholische Gärung; das ist so gewünscht.

. Geruchstest durchführen: Nach mehreren Tagen ändert sich der Geruch, und eine feine Essignote bildet sich aus. Die Dauer variiert jedes Mal etwas und hängt auch von der Menge des verwendeten Zuckers ab; siehe dazu mehr weiter unten.

. Sobald die Früchte nach unten gesunken sind und der Essiggeruch intensiv ausgeprägt ist, den Rohessig durch ein sauberes Tuch abgießen und wieder in ein steriles Gefäß füllen. Ohne Zusatz von Zucker ist das spätestens nach zwei Wochen der Fall.

. Abgedeckt mit einem Tuch für vier bis sechs Wochen zu Apfelessig vergären lassen.

. Durch ein feines Sieb oder Tuch filtern, in Flaschen füllen und fest verschließen.

.

Apfelessig als Haushaltsmittel

Apfelessig wirkt antibakteriell, die Essigsäure merzt auch Viren auf Oberflächen aus. Das kann man sich zunutze machen und mit Apfelessig zum Beispiel die Küche reinigen.

Einfach einige Teelöffel Apfelessig ins Putzwasser geben und dann damit die Arbeitsfläche und Armaturen sauber machen.

Bei Zement- und Silikonfugen sollten man allerdings vorsichtig sein, die Säure könnte die Fugen auf längere Sicht angreifen.

Wann wird von Apfelessig abgeraten?

Das alte Hausmittel Apfelessig hilft zwar seit Jahrhunderten gegen eine Vielzahle von Beschwerden, dennoch ist vieles davon bislang nicht wissenschaftlich belegt. Die antibakterielle Wirkung gilt jedoch als erwiesen.

Im Bereich der Gewichtsregulation ist beispielsweise eine ausgewogene, kalorienbewusste Ernährung sowie regelmässige Bewegung unverzichtbar. Die enthaltene Säure kann ausserdem die Schleimhäute des Verdauungstrakts angreifen. Wer Apfelessig positiv für seine Gesundheit einnehmen möchte, sollte ihn daher nie pur trinken.

Da der Essig den Zahnschmelz angreift, ist es wichtig, nach dem Trinken des Apfelessigs oder der Anwendung einer Zahnspülung/Rachenspülung stets den Mund gründlich auszuspülen und mit dem Zähneputzen eine halbe Stunde zu warten.

Verzichten sollten man auf Apfelessig bei Kaliummangel, empfindlicher Haut, Diabetes, (chronischen) Magen-Darm-Erkrankungen, chronischem Sodbrennen, Fruktose-Intoleranz oder Allergien gegen die enthaltenen Inhaltsstoffe.

Zumindest sollte man mit einem Arzt besprechen, ob Apfelessig-Drinks zu empfehlen sind. Wer regelmässig Arzneimittel einnimmt, sollte den Arzt vor einer Apfelessigkur auch fragen, ob sich dies mit seinen Arzneimitteln verträgt.

In jedem Falle gilt: Beschwerden immer erst abklären lassen. Wenn diese trotz der Behandlung mit dem Hausmittel Apfelessig nicht besser oder sogar schlimmer werden, sollte man immer einen Arzt aufsuchen.

Während einer Schwangerschaft ist die Anwendung von Apfelessig grundsätzlich erlaubt, die empfohlenen Mengen sollte jedoch vorab mit einem Arzt abgeklärt werden.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit dem alten Hausmittel Apfelessig und den Apfelessig-Rezepten!

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie:

„Naturheilkraft“ >>>

Schüßler Salze bei Erkältung >>>

Heilende Kraft der Fichte >>>

Hausmittel Morosche Karottensuppe >>>

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs – Hier weiter.

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Hanftee zaubert dir mit seinem milden Geschmack ein Lächeln ins Gesicht. Sein herbes Aroma wird durch eine Honignuance abgerundet. Als alte Kulturpflanze wird der Hanf seit jeher vielseitig genutzt, sei es als Faserpflanze oder als Zutat in Liebestränken. Berauschende Nebenwirkungen müssen bei dieser THC-armen Sorte nicht gefürchtet werden.

2er-Pack Sonnentor Bio-Hanfblätter >>>

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und sie manipulieren unseren Körper. Dies ist von der Industrie durchaus gewollt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und uns dazu verführen, immer mehr zu kaufen und zu essen, mit fatalen Konsequenzen für die Gesundheit – Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.