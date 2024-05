Mondkraft heute 1. Mai 2024 – Halbmond im Wassermann

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Wassermann für Belastungen in allen Lebensbereichen. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Pluto beeinflusst auf dramatische Weise das Liebesleben. Gehen wir mit der nötigen Vorsicht durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Halbmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Venus Quadrat Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir mit dem zufrieden was ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Wassermann

Der Halbmond im Wassermann, der um 13.23 Uhr exakt wird, sorgt neben den extremen Einflüssen von Pluto und Venus für jede Menge negativer Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf Beziehungen und Freundschaften Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, die sogar zu einem handfesten Streit ausarten können.

Enttäuschungen durchziehen die Halbmondphase, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Es entsteht zwar in uns das Bestreben, unsere Wünsche verwirklichen zu wollen, wir bringen aber nicht die notwendige Geduld für die Erreichung unsrer Ziele auf. So handeln wir vorschnell und unbedacht, weil uns einfach alles zu lange dauert.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond im Wassermann verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für unsere Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten noch ab, da der Halbmond einem erfolgreichen Wirken entgegenstehen.

.

.

Für viele von uns bringt dieser Halbmond in Wassermann auch menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich. Wir können die heutige Mondendenergie trotz der spürbaren Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen

Durch den negativen Halbmond-Einfluss leeren sich aber auch unsere Energie-Reserven, die uns die gestrigen positiven Einflüsse noch zur Verfügung gestellt haben, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in massiven gesundheitlichen Störungen äußern kann. Wir sollten uns deshalb ab heute Nachmittag eine Auszeit gönnen – auch von unseren Beziehungen.

Üben wir uns in weiser Gelassenheit!

. Kosmische Energie Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann

Besonders müssen wir uns vor einer Quadratstellung von Pluto zu Liebesplanet Venus in acht nehmen, die sich auf die Beziehungsebene sehr intensiv auswirkt. Dabei kochen manchmal zu intensive Leidenschaften auf. Wir wollen alle unsere Wünsche erfüllen – und zwar sofort. Die dunklen Seiten Plutos geben uns allerdings nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führen zu Höllenqualen.

Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe in der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorziehen. Erst wenn wir lernen, zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Dazu gehören vor allem ein achtsamer Umgang mit dem Partner sowie ein angemessenes Maß an Toleranz, denn das Venus-Pluto-Quadrat löst Streitereien aus, die als Angriff unter die Gürtellinie oft eskalieren. Es werden Vorhaltungen und häufig auch Unterstellungen gemacht, wobei es in erster Linie um Machtanspruch und Dominanz in Beziehungen geht. Wenn es uns nicht gelingt, die Regenerationskraft von Pluto zu nutzen, werden wir es schwer haben, unser emotionales Glück zu leben.

Gehen wir allen Streitigkeiten aus dem Weg, bevor diese eskalieren!

.

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Das Immunsystem muss besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen.

Ausserdem können wir Hirnhautentzündungen, Harnwegsinfekten sowie auch Lungenentzündungen vorbeugen, wenn wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manuka Honig ist ein verblüffend vielseitiges und wirkungsvolles Heilmittel und gehört in jede Hausapotheke.

Manuka Honig wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und gegen Pilze, ist ausserdem antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Halsschmerzen, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen, sowie Bronchialerkrankungen können mit diesem heilkräftigen Honig ebenfalls therapiert werden.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ein ehrliches Lächeln, das von Herzen kommt, kann ganz viel in unserem Leben zum Guten hin verändern, und zwar zum Guten hin. Schenken wir uns im Spiegel selbst ein Lächeln, denn dann fühlt sich das Leben gleich besser an. Lächeln wir auch in den Momenten, in denen es eigentlich nicht viel zu lachen gibt.

.

Wir Menschen gelten als »Krone der Schöpfung«. Und doch leiden viele von uns unter chronischen, oft diffusen Beschwerden, werden Opfer ihrer schlechten Angewohnheiten und haben das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Was steckt hinter den scheinbar unlösbaren Problemen?

Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen.

Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

