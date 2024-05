Pfingstmontag-Mondkraft heute 20. Mai 2024 – Mond in Skorpion – Sonne in Zwillinge

Die Mondkraft heute am Pfingstmontag hält mit dem Mond im Skorpion die wahren Gefühle unter Verschluss und geht in die Tiefe der Emotionen. Die inspirierende Verbindung von Sonne und Neptun stärkt die Intuition. Mit der Sonne in Zwillinge kommt Bewegung ins Leben. Auf zu neuen Ufern! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Sonne Sextil Neptun – Sonne in Zwillinge – Pfingstmontag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Setzen wir uns selbst keine Grenzen!

Mondkalender und Pfingstmontag-Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute am Pfingstmontag fordert mit dem Mond im Skorpion dazu auf, sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen. Wir sollten uns deshalb die Zeit nehmen, um uns denjenigen Themen zu widmen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

Die Beziehungen zu Freunden, die Karriere und der Besitz sind oft gekennzeichnet von Eigensinn und Hartnäckigkeit. Unter dem Einfluss des Skorpions sind wir jedoch zielsicher, es erscheint uns kein Opfer zu groß, um persönliche und emotionale Wunschziele zu erreichen, doch sind unserer Opferbereitschaft auch Grenzen gesetzt.

Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber auch instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen auslösen. Die Mondkraft heute am Pfingstmontag schürt das Feuer der Leidenschaft und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.

Nutzen wir den Mond im Skorpion, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns verabschieden müssen.

.

.

Ein Sextil zwischen der Sonne und Neptun schenkt die nötige Inspiration, um neue Pläne zu entwickeln, denn wir verfügen über genügend schöpferische Energie. Hören wir dabei auf unsere innere Stimme, die uns instinktiv auf den richtigen Weg führt.

Dieser Aspekt stellt die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Hören wir bei allen wichtigen Entscheidungen auf unser Bauchgefühl!

.

Kosmische Energie der Pfingstmontag-Mondkraft heute mit der Sonne in Zwillinge

Die Zwillinge-Energie der Sonne schafft aus astrologischer Sicht alle Voraussetzungen, damit wir uns erfolgreich etablieren können. Mit der Sonne in Zwillinge können wir uns auch auf anregende Gespräche freuen, die unseren Lebens- und Liebes-Horizont erweitern. Wir sind zudem in der Lage, die Richtung unseres Lebensweges zu korrigieren und unsere Ängste vor Veränderungen zu besiegen. Brechen wir mutig zu neuen Ufern auf, die uns auf einen Weg des Erfolges führen werden.

Immer, wenn die Sonne ihr Zeichen wechselt, ändert sich für uns alle ihr Einfluss auf uns. Da sie die Lebensspenderin auf unserer Erde ist, verspüren wir auch immer die Veränderungen dieses Wechsels von einem Zeichen in das nächste. Wir bekommen von der Sonne in Zwillinge deshalb auch mehr Lebensenergie zugewiesen, als wir bisher bekommen haben, deshalb fühlen wir uns viel vitaler und können dadurch spürbar mehr leisten.

30 Tage lang steht uns nun die geballte Sonnenenergie der Zwillinge zur Verfügung, die wir nutzen können, um alle Formen der Kommunikation und der Geselligkeit zu aktivieren. Mit der Sonne in Zwillinge steht uns die Tür des Lebens und der Schöpfung weit offen, so dass wir endlich das Leben führen können, nach dem wir uns sehnen. Es eröffnet sich uns somit die Möglichkeit, aus den täglichen Gewohnheiten auszubrechen. Das Leben ist Dynamik und soll im Fluss bleiben, damit wir uns weiterentwickeln können.

Planen wir einen Kurswechsel ein!

.

Pfingstmontag-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit.

Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. .

Eine Weisheit von Seneca: „Fang jetzt zu leben an und zähle jeden Tag als ein Leben für sich.“ Probieren wir das ganz bewusst aus – es wird uns guttun und wir werden erkennen, dass das Leben im Hier und Jetzt viel wunderbarer und wichtiger ist als die Vergangenheit, die wir nicht ändern können oder die Zukunft, die wir nicht vorhersehen können.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen!

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut.

Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt.

Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch!

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Pfingstmontag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

