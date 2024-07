Sonnenbrand: Heilende Kräuter und Hausmittel aus der Naturapotheke der Alpen

In der Sommerzeit gönnen sich viele Menschen ein Sonnenbad, um ihre Haut zu bräunen.

Sonnenstrahlung in Maßen ist gesund, schließlich hilft Sonnenlicht bzw. die ultraviolette Strahlung dabei lebenswichtiges Vitamin D zu bilden, welches den Kalziumspiegel im Blut reguliert und für den Knochenaufbau verantwortlich ist.

Außerdem kann das Sonnenlicht den Hormonhaushalt positiv beeinflussen, indem beispielsweise höhere Mengen an Serotonin gebildet werden.

Doch zu viel Sonne verursacht einen Sonnenbrand und erhöht das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.

Welche Hausmittel und Kräuter aus der Naturapotheke der Alpen bei einem Sonnenbrand helfen können, erfährst du in folgendem Beitrag.

.

Symptome bei Sonnenbrand

Auch wenn das Sonnenbad viele positive Eigenschaften hat, kann zu viel Sonne zu Hautschäden führen.

Die bekannteste Form die auftritt ist der Sonnenbrand. Akute Brandschäden äußern sich in der Regel durch Rötungen, Blasenbildung oder im späteren Verlauf zur Abschälung der oberen Hautschichten.

Neben diesen optischen Symptomen werden meist noch ein warmes Brennen oder Jucken wahrgenommen. Auslöser für den Sonnenbrand sind die im Sonnenlicht enthaltenden ultravioletten Strahlen (UVA und UVB).

Die UVB-Strahlung ist jene, die für die typischen Sonnenbrand-Symptome verantwortlich ist und sogar zur Schädigung der DNS führen kann.

Häufiger Sonnenbrand bzw. Hautschäden durch Sonnenstrahlen können daher auch das Risiko an Hautkrebs zu erkranken steigern. Meist dauert es 4 bis 6 Stunden, bis sich erste Symptome zeigen. Voll ausgeprägt sind sie in der Regel nach 12 bis 24 Stunden.

Nach mehreren Tagen klingen die Beschwerden wieder ab. Nach einer Dauer von ein bis zwei Wochen sind alle Symptome verschwunden. Wie lang ein Sonnenbrand anhält, ist letztlich davon abhängig, wie stark ausgeprägt er ist.

.

Typisch für einen leichten Sonnenbrand (1. Grades) sind folgende Beschwerden:

scharf begrenzte Rötung der betroffenen Haut, zum Beispiel im Gesicht

eine leichte Schwellung

Spannungsgefühl

Hitzegefühl (das entzündete Gewebe wird stärker durchblutet)

Brennen oder Schmerzen, vor allem bei Druck auf die betroffenen Stellen

Juckreiz

Bei schwerem Sonnenbrand bilden sich Bläschen, die nässen und im Verlauf Krusten entwickeln. Nach einem Sonnenbrand schält sich die abgestorbene Haut in der Regel ab.

Besonders bei großflächigem Sonnenbrand sind abseits der Haut Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber möglich. Häufig liegt in dem Fall eine Verbrennung 2. oder 3. Grades vor.

Ein Arztbesuch ist dann ratsam. Bei derart schweren Sonnenbränden tritt unter Umständen eine Vernarbung des Hautgewebes auf.

Was bei Sonnenbrand mit der Haut passiert

Gegen ein gewisses Maß an Sonnenstrahlung hat die Haut einen eigenen Schutzmechanismus: Melanin.

Der dunkle Farbstoff ist nicht nur für die Bräunung zuständig, sondern reflektiert auch die Sonnenstrahlen. Ein Sonnenbrand entsteht, wenn die Haut ungeschützt oder zu lange der Sonne ausgesetzt wird.

Die Sonnenstrahlen dringen hierbei tief in die Haut ein und schädigen die Zellen – eine Entzündungsreaktion ist die Folge, die sich durch Rötung zeigt, einem typischen Symptom bei Sonnenbrand.

.

Je nach Ausprägung teilen Fachkundige Sonnenbrand in verschiedene Schweregrade ein:

Grad 1 entspricht einem leichten Sonnenbrand, bemerkbar durch Rötung der Haut.

Grad 2 ist ein mittelschwerer Sonnenbrand, bei dem sich oftmals Bläschen bilden.

Grad 3 gilt als schwere Verbrennung und gehört in ärztliche Behandlung.

Schädigend ist jedoch nicht das gesamte Lichtspektrum, sondern vor allem die Ultraviolett-Strahlung der Sonne.

Für akute Beschwerden wie Sonnenbrand oder Langzeitfolgen wie Hautkrebs sind in erster Linie die UVB-Strahlen verantwortlich. Die UVA-Strahlen hingegen beeinträchtigen das Bindegewebe. Sie führen zu einer früheren Faltenbildung.

Besonders bei großflächigem Sonnenbrand sind abseits der Haut Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber möglich. Häufig liegt in dem Fall eine Verbrennung 2. oder 3. Grades vor.

.

Langzeitfolgen von Sonnenbrand

Ein Sonnenbrand ist nicht nur ein kurzfristiges Ärgernis, sondern verursacht langfristige Schäden, die oft unterschätzt werden.

Wenn die Haut wiederholt intensiver UV-Strahlung ausgesetzt ist, führt dies zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen. UV-Strahlung schädigt die DNA der Hautzellen und ruft Mutationen hervor, die das unkontrollierte Zellwachstum fördern.

So führt häufige Sonnenbrandexposition zu vorzeitiger Hautalterung, auch bekannt als Photoaging. Dies zeigt sich in Form von Falten, Pigmentflecken und einer insgesamt ledrigen Hautstruktur.

Einer der gravierendsten Langzeitschäden ist jedoch das erhöhte Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, insbesondere an Melanomen, die besonders aggressiv und lebensbedrohlich sind. Daneben ist es möglich, dass sich ein Spinaliom entwickelt.

Diese Form des Hautkrebs kennen wir auch unter der Bezeichnung Plattenepithelkarzinom. Es entwickelt sich aus einer aktinischen Keratose, bei der raue, schuppige Flecken auf der Haut auftreten. Sie tritt vor allem bei Menschen in der 2. Lebenshälfte an Stellen auf, die besonders häufig dem Sonnenlicht ungeschützt ausgesetzt waren.

Ein weiterer Aspekt ist die geschwächte Immunabwehr der Haut. Langfristige UV-Belastung beeinträchtigt die Fähigkeit der Haut, sich gegen Infektionen und andere schädliche Einflüsse zu wehren.

Kräuter gegen Sonnenbrand

Einige Kräuter können helfen, die Beschwerden bei leichtem bist mittelschwerem Sonnenbrand zu lindern und den Heilungsprozess zu beschleunigen.

Zwei Tage nach einem Sonnenbrand sollte man auch an die Regeneration der Haut denken. Deswegen sollte auch hier auf Heilpflanzen zurückgegriffen werden, die den Selbstheilungsprozess der Haut unterstützen und sie revitalisieren.

In diesem Stadium eignen sich Ölauszüge aus Heilpflanzen besonders gut.

.

Johanniskraut bei Sonnenbrand

Ein wirksames Heilkraut gegen Sonnenbrand ist das weit bei uns verbreitete Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum). Ein Ölauszug aus den Blüten, das in der Naturheilkunde als Rotöl bezeichnet wird, hilft akute Sonnenbrandbeschwerden zu lindern.

Hierbei spielen bestimmte Inhaltsstoffe wie Hypericin sowie einige Gerbstoffe und Flavonoide eine große Rolle. Das Johanniskrautöl hat selbst einen leicht kühlenden Effekt, ist entzündungshemmend und antibakteriell und regt die Hautneubildung an.

Ein Öl Mazerat aus Olivenöl und Johanniskraut, das man selbst ansetzen kann, ist ein tolles Mittel, das die Regeneration der Haut unterstützen kann. Johanniskrautöl wird auch Rotöl genannt, da das Öl eine rötliche Farbe bekommt.

Allerdings sollte man dieses Öl nicht auf den akuten Sonnenbrand auftragen, sondern erst nach einigen Tagen zur Regeneration anwenden.

.

Herstellung eines Johanniskrautöls

Für die Herstellung eines Johanniskrautöls benötigt man ein kaltgepresstes Öl, zum Beispiel ein hochwertiges Olivenöl sowie frisch geerntetes Johanniskraut, die Blüten oder Samen. Wichtig ist, dass sie an einem trockenen Tag geerntet und frisch verarbeitet werden. Dies verhindert eine Schimmelbildung des Öls.

Die geernteten oberen Pflanzenteile des Johanniskrauts werden zerkleinert, in ein sauberes Schraubglas gegeben und mit dem kaltgepressten Öl aufgegossen, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind. Das Glas wird verschlossen und an einen warmen, sonnigen Ort, wie beispielsweise auf die Fensterbank gestellt.

Nach fünf bis sechs Wochen kann man beobachten, dass sich das Öl rot färbt. Wenn dies eingetreten ist, kann das Öl abgeseiht und in eine Braunglasflasche umgefüllt werden. Jetzt ist es als Heilpflanzenöl einsetzbar und kann bei einem Sonnenbrand Linderung verschaffen.

.

Schafgarbe bei Sonnenbrand

Schafgarbe ist aufgrund der antibakteriellen und beruhigenden Eigenschaften auch zur Hautpflege nach einem Sonnenbrand oder anderen Entzündungen der Haut geeignet. Am besten wird hier ein Ölauszug mit frischen Blüten der Schafgarbe angesetzt. Dieser kann die Wundheilung anregen und regenerierend sein.

Von Juni bis Oktober findet man die Blüten in der Natur. Zum Sammeln der Blüten empfiehlt es sich, mittags loszuziehen, denn bei maximalem Sonnenstand hat das Kraut die volle Heilwirkung entwickelt. Bei Regen oder trübem Wetter sollte deswegen lieber nicht gesammelt werden.

Man erkennt die Pflanze an ihrem buschigen Blattwerk. Jedes einzelne Blatt sieht einer besonders buschigen Augenbraue sehr ähnlich. Auch sie sind beispielsweise aufgrund der wertvollen Bitterstoffe in der Küche verwendbar.

Für den Ölauszug, der wie beim Johanniskraut funktioniert, sollten aber nur die weißen Blüten gesammelt werden. Es genügt, zwei Hand voll für 200ml Öl zu sammeln.

Kompresse mit Ringelblume und Reiskleie

Ringelblume ist eine universell einsetzbare Heilpflanze, die vor allem durch ihre desinfizierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften häufig bei Hautleiden eingesetzt wird.

Reiskleie enthält zudem viele wirksame Inhaltsstoffe, die die Heilung bei Sonnenbrand beschleunigen können.

.

Für die Zubereitung der Kompressen werden folgende Zutaten benötigt:

30 Gramm getrocknete Ringelblumen

30 Gramm Reiskleie

Stoff, in der die Zutaten eingefüllt werden können (z.B. Musselintuch, Baumwolltuch, Teeeier), Organzasäckchen

.

Die Ringelblumen sowie die Reiskleie werden in der Mitte des Stoffes positioniert, um schließlich ein Säckchen daraus zu bilden. Das Säckchen kann dann mit Garn oder anderen Bindern zugeschnürt werden. Das Säckchen kann dann in ein Bad oder Wasserbad gegeben werden, wobei es mindestens 10 Minuten im Wasser bleiben sollte.

Anschließend kann das Säckchen an den betroffenen Hautstellen ausgepresst und verteilt werden. Eine Nutzung als Kompresse ist ebenfalls denkbar.

.

Spray mit grünem Tee und Mutterkraut

Grüner Tee enthält u.a. Polyphenole, die die Haut schützen Entzündungsprozesse eindämmen können. Mutterkraut kann die Hautrötungen reduzieren.

Für Personen mit sensibler Haut oder bestehenden chronischen Hautkrankheiten wird die Anwendung von Mutterkraut nicht empfohlen.

.

Für die Zubereitung der Kompressen werden folgende Zutaten benötigt:

4 Teelöffel grüner Tee

2 Teelöffel Mutterkraut

125 ml heißes Wasser

10 Tropfen Lavendelöl (ätherisches Öl)

.

Die getrockneten Kräuter vom grünem Tee und Mutterkraut werden in ein Gefäß (Tasse) gegeben und mit heißem Wasser übergossen und für etwa 12 bis 15 Minuten ziehen gelassen. Anschließend wird das Lavendelöl in das Gefäß gegeben und gut umgerührt.

Die Flüssigkeit darf auf keinen Fall mehr heiß sein, da es sonst die Wirkung des ätherischen Öles herabsetzen würde. Die Flüssigkeit kann dann in einen Spraybehälter gefüllt werden, wodurch sie sich leicht und sanft auf die Haut aufsprühen lässt.

Nach der Nutzung kann die Flüssigkeit für weitere 7 bis 12 Tage verwendet werden, insofern sie in einem Kühlschrank aufbewahrt wird.

.

Aloe-Vera-Gel

Die Blätter der Aloe Vera – Pflanze enthalten ein stark kühlendes Gel, was das Brennen deutlich lindern kann.

Das Gel wird großzügig auf die Haut aufgetragen und gleichmäßig auf die gereizten Hautareale verteilt. Das Gel wird nach etwa 10 Minuten wieder von der Haut entfernt bzw. abgespült.

Besitzer einer Aloe Vera können ein Blattstück abschneiden und in der Länge halbieren. Wer keine Aloe Vera Pflanzen zuhause hat – oder wem die Blätter für die eigene Nutzung zu schade sind – kann auch fertiges Gel im Handel kaufen.

Da sich das Gel auch gegen jede Menge andere Beschwerden nutzen lässt (Jucken, Insektenstiche etc.), ist es ein nützliches universelles Hausmittel.

.

.

Ringelblumen-Aloe-After-Sun-Würfel

Diese vielseitigen Würfel mit Ringelblume, Aloe und Lavendel haben nicht nur eine beruhigende, kühlende Wirkung bei Sonnenbränden, sondern auch bei leichteren Verbrennungen, Insektenstichen, Schnitten, Hautabschürfungen und juckenden Ausschlägen.

.

Zutaten für die After-Sun-Würfel:

4 EL frische Ringelblumenblütenblätter

100 ml kochendes Wasser

150 ml Aloe-Vera-Gel

1 EL Honig

20 Tropfen ätherisches Lavendelöl

.

Zubereitung:

Die Ringelblumenblütenblätter in dem kochenden Wasser 15 Minuten ziehen lassen. Aloe-Vera-Gel, Honig und Ringelblumen-Aufguss (mit Blütenblättern) vermischen, bis eine glatte Paste entsteht. Dann das ätherische Lavendelöl unterrühren.

In Eiswürfelförmchen füllen und in die Gefriertruhe stellen. Sobald die Würfel gefroren sind, in einem luftdichten Gefäß in der Gefriertruhe aufbewahren.

Anwendung: 1 – 2 Würfel auf wunde, empfindliche Hautpartien reiben. Nur äußerlich!

Haltbarkeit: Im Gefrierschrank bis zu 6 Monate.

Wirkungsvolle Hausmittel gegen Sonnenbrand

.

Quark bei Sonnenbrand

Ein beliebtes Sonnenbrand-Hausmittel ist herkömmlicher Speisequark. Daraus kann eine kühlende Auflage hergestllt werden. Eine geringe Menge Quark auf die betroffenen Hautpartien aufstreichen und diese mit einem Tuch bedecken.

Den Quarkwickel nicht länger als 15 Minuten einwirken lassen, ansonsten zieht sich der Quark zusammen und regt so die Durchblutung an. Die kühlende Wirkung wird umgekehrt und erwärmt dann die bereits durch den Sonnenbrand stärker durchbluteten Stellen zusätzlich.

Dieser Tipp gilt nicht bei Sonnenbrand Blasen! Diese sollten nicht mit Quark behandelt erden, da die im Quark enthaltenen Milchsäurebakterien durch offene Wunden weitere Entzündungen und Infektionen im Körper begünstigen können.

.

Bio-Kokosöl – vegan >>>

.

Kokosöl bei Sonnenbrand

Kokosöl hat hautpflegende Eigenschaften und kann somit auch als Sonnenbrand-Hausmittel angewendet werden.

Dazu kommt, dass es aufgrund der antibakteriellen Wirkung den Heilungsprozess kleinerer Verletzungen unterstützt.

.

Schwarztee als Sonnenbrand-Hausmittel

Für kühlende Wickel kann auch auf Schwarztee als Hausmittel gegen Sonnenbrand zurückgegriffen werden.

Schwarztee ist reich an Antioxidantien sowie Gerbstoffen. Mit Schwarztee kann sonnengereizte Haut wieder beruhigt und ihr Abschälen minimiert werden.

Hierfür tränkt man ein Tuch im abgekühlten Schwarztee und behandelt die betroffene Hautbereiche mit dem Hausmittel.

Gegen Sonnenbrand an vereinzelten Stellen kann auch der abgekühlte Teebeutel direkt auf die Haut aufgelegt werden. Anders als Quark muss der Schwarztee nicht von der Haut abgewaschen werden.

Wie falsche Hausmittel Sonnenbrand verschlimmern

Finger weg von Eiswürfeln oder Kühlpacks bei Sonnenbrand. Die bereits geschädigte Haut kann sich nicht mehr ausreichend vor der starken Kälte schützen, die Reizung verschlimmert sich und Erfrierungen drohen.

Apfelessig und Zitronensaft sind als Sonnenbrand-Hilfsmittel nicht empfehlenswert. Obwohl diesen Hausmitteln eine schmerzlindernde Wirkung nachgesagt wird, können sie die Haut zusätzlich reizen und sollten besonders bei offenen Wunden nicht verwendet werden.

Auch der Schutz von Möhrensaft gegen Sonnenbrand wird überschätzt. Zwar enthält Möhrensaft einen relativ hohen Anteil an Beta Carotin und kann so die Eigenschuttzeit der Haut verlängern. Allerdings ist die Wirkung des Saftes zu gering, um vor Sonnenbrand zu schützen.

.

Vorsorge statt Nachsorge

Nach einem unangenehmen Sonnenbrand sollte man wissen: Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Was gegen Sonnenbrand hilft ist neben dem richtigen Verhalten in der Sonne auch ein ausreichender Sonnenschutz. Außerdem langärmelige und luftige Kleidung, Hüte oder Kappen (wenn möglich mit Nackenschutz) tragen und die Sonnenbrille nicht vergessen.

Zwischen 11 und 15 Uhr ist die Strahlungsintensität am stärksten – während dieser Zeit sollte man sich möglichst drinnen aufhalten. Auch im Schatten werden UV-Strahlen reflektiert und können Sonnenbrand verursachen. Hier ist zusätzlich ein Sonnenschutzmittel nötig.

Es muss auf einen ausreichenden Lichtschutzfaktor geachtet werden. Ein Sonnenschutzmittel sollte passend zum jeweiligen Hauttyp ausgewählt werden. Das Sonnenschutzmittel auf alle unbedeckten Hautstellen auftragen. Wird zu wenig Sonnenschutzmittel aufgetragen, kann der ausgewiesene Lichtschutzfaktor nicht erreicht werden.

Eine gute Orientierungshilfe bietet die sogenannte 11-Finger-Regel, die die ausreichende Menge pro Körperbereich über sogenannte Strichlängen vorgibt. Eine Strichlänge ist definiert als ein Cremestrang von der Spitze des Mittelfingers bis zur Handgelenkwurzel.

Pro Bein und für den Rücken werden je zwei Strichlängen benötigt, für Brust, Bauch und jeden Arm jeweils eine Strichlänge. Für Gesicht, Nacken und Hals eine weitere Strichlänge.

Die sogenannten „Sonnenterrassen“ (Nase, Lippen, Ohrmuscheln, Schultern, Dekolleté, Fußrücken, unbehaarte Kopfhaut) besonders gut eincremen!

Zur Aufrechterhaltung der Schutzwirkung sollte etwa alle zwei Stunden nachgecremt werden, vor allem nach dem Baden und Abtrocknen oder nach starkem Schwitzen.

Die Alpenschau wünscht euch allzeit gute Gesundheit mit den Kräutern und Hausmittel gegen Sonnenbrand!

.

