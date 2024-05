Galgant: Gewürz des Lebens – Heilwirkung, Anwendung und Rezepte

Lange Zeit war Galgant in Vergessenheit geraten, nun befindet sich die gesunde Wurzel auf dem Vormarsch.

Schon vor weit mehr als tausend Jahren war Galgant im alten China für seine wohltuenden Eigenschaften bekannt.

Galgant ist Teil der ayurvedischen Behandlungsweise und neben der TCM auch in der Naturapotheke der Alpen im Gebrauch.

Die positive Wirkung von Galgant, dem Gewürz des Lebens, auf Blutdruck, Herz und Kreislauf wurde bereits von Hildegard von Bingen beschrieben.

„Und wer Herzweh hat, und wer im Herz schwach ist, der esse bald genügend Galgant und es wird ihm bald besser gehen.“

Zudem wirkt das Ingwergewächs krampflösend, antibakteriell, stimulierend und verdauungsfördernd.

Alles über die Wirkung, Anwendung und Rezepte findet ihr in folgendem Beitrag.

Galgant: Wirkung, Anwendung und Rezepte

Galgant gehört zur Familie der Ingwergewächse. Oberhalb der Erde wächst die Galgant-Pflanze mit großen Laubblättern und weißen Blüten. Unter der Erde bildet sich eine Sprossachse.

Biologen bezeichnen den Spross als Rhizom. Dieser erreicht eine Größe bis zu einem Meter und ist etwa 2 Zentimeter dick. Die Rhizome des Galgants haben eine durchscheinende Haut und dunkle Ringe. Äußerlich sehen sie dem Ingwer ähnlich.

Ursprünglich kommt Galgant aus China und Thailand. Heutzutage bauen Farmer die Pflanze in Indochina, Thailand, Indonesien und Malaysia an. Zum Anbau braucht sie ein feucht-tropisches Klima. Die Rhizome werden nach mehreren Monaten Wachstum zum Verkauf und Verzehren ausgegraben.

Galgant enthält die ätherischen Öle Cineol, Eugenol, Linalool und Pinen, sowie Flavonoide, Gingerole, Galangole und Gerbstoffe. Aufgrund seiner vielfältigen Inhaltsstoffe findet das Gewürz des Lebens auch Anwendung als Heilpflanze.

Erstmals wurde die heilende Wirkung des Echten Galgants vom chinesischen Arzt Táo hóng jĭng (452–536) in seinem Buch „Sammlung von Rezepten berühmter Ärzte“ beschrieben. Die Galgantwurzel galt bereits damals aufgrund ihrer Schärfe und wärmebildenden Wirkung als gutes Mittel bei Magen-Darm-Beschwerden.

Die Universalgelehrte Hildegard von Bingen betrachtete den Galgant als eine der wichtigsten Heilpflanzen, weshalb er auch – gemeinsam mit Bertram, Quendel und Ysop – zu den bekanntesten Hildegard-Gewürzen zählt. Sie bezeichnete den Galgant als „Gewürz des Lebens“, das direkt von Gott gesandt worden sei, um Krankheiten – insbesondere Herzleiden und Magen-Darm-Beschwerden – abzuwehren.

Galgant wirkt antibakteriell, krampflösend und analgetisch (schmerzstillend). Außerdem regt er die Gallen- und Magensaftproduktion an und zeigt damit positive Auswirkungen bei Völlegefühl und Blähungen. In Indien wird Galgant übrigens als Aphrodisiakum hochgeschätzt.

In der Naturapotheke der Alpen wird Galgant als verdauungsförderndes und Fieber-senkendes Mittel eingesetzt, welches Beschwerden bei Erkältungen mildert.

Ein Tee aus frischem Galgant wirkt antibakteriell, entzündungshemmend, fiebersenkend und schleimlösend. Er ist ideal für die Anwendung bei Atemwegserkrankungen mit Schnupfen.

Zutaten für den Tee:

1 TL (2 g) getrocknete, zerkleinerte Galgantwurzel

1 Tasse Wasser

Zubereitung und Anwendung:

Überbrühen Sie die Wurzelstücke mit kochendem Wasser.

Lassen Sie den Tee 10 Minuten ziehen.

Filtern Sie den Tee durch ein Teesieb.

Trinken Sie täglich 2 bis 3 Tassen, am besten ½ Stunde vor den Mahlzeiten.

Bei Zahnfleischerkrankungen kann mit dem Galgant-Tee gegurgelt werden. Wird der Tee gegen Fieber eingesetzt, verstärkt der Zusatz von Lindenblüten und/oder Holunderblüten die Wirkung.

Außerdem wirkt Galgant auf folgende Krankheiten und Symptome positiv ein:

Erschöpfung und Frühjahrsmüdigkeit

Blähungen

Übelkeit

Durchfall

Kopfschmerzen

Hexenschuss

Rückenschmerzen

Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen

Durchblutungsstörungen

Menstruationsbeschwerden und Unterleibsschmerzen

Galgant-Rezepte aus der Alpenapotheke

Galgantwein nach Hildegard von Bingen

Zutaten:

1 TL frische Galgantwurzel

250 ml Weisswein

Zubereitung und Anwendung:

Kochen Sie die Galgantwurzel in dem Wein auf.

Lassen Sie den Wein für 10 Minuten köcheln.

Seihen Sie die Pflanzenteile ab.

Lassen Sie den Wein etwas abkühlen.

Trinken Sie 2- bis 3-mal täglich ein Likörglas voll Galgantwein – am besten warm bzw. ungekühlt und schluckweise vor dem Essen.

Tipp: Da die frische Galgantwurzel relativ selten im Handel angeboten wird, können Sie auch 1 EL Bio-Galgantpulver in 750 ml Wein aufkochen.

Da der Galgantwein gekocht wird, enthält er zwar nur noch sehr wenig Alkohol, ist jedoch bei Lebererkrankungen sowie für alkoholkranke Menschen und Kinder nicht als Heilmittel geeignet.

Galgant Jamu – Heilsames Power-Getränk

Um den Geist anzuregen und den Körper zu reinigen wird in der traditionellen indonesischen Medizin ein Getränk namens “Jamu” zubereitet. Das Wort “Jamu” steht für “Kräuter, Blumen sowie Wurzeln”.

Zutaten:

3 unbehandelte Limetten

½ l Wasser

2 Stängel Zitronengras (z. B. Asiamarkt)

4 EL geriebene Galgantwurzel

6 EL Agavendicksaft

2 EL fein gehackte Pfefferminzblätter

2 EL fein gehackte Brennnesselblätter

2 TL Kurkuma

1 Tropfen Pfefferminzöl

5 Tropfen Orangenöl

Zubereitung:

Reiben Sie die Limettenschalen ab und lassen Sie sie im Wasser so lange kochen, bis das Wasser eine grüne Färbung angenommen hat.

Fügen Sie die geriebene Galgantwurzel, das Zitronengras und die gehackten Kräuter hinzu und kochen Sie den Sud etwa für 15 Minuten ein.

Nehmen Sie den Topf vom Herd und fügen Sie noch das Kurkuma und den Saft der ausgepressten Limetten hinzu.

Mit den restlichen Zutaten anreichern und gut verrühren.

Wenn Sie wollen, können Sie Ihr selbst gemachtes Jamu-Getränk nun zusätzlich mit Mineralwasser aufgiessen, mit einem Minzblatt garnieren – und geniessen!

Galgant-Tinktur räumt den Magen auf

Dieser alkoholische Auszug aus der Galgantwurzel stärkt den Magen und wirkt sich mitunter sehr positiv auf Appetitlosigkeit sowie Verdauungsbeschwerden aus.

Zutaten:

10 g Galgantwurzel (geschnitten oder grob pulverisiert)

50 g 40-prozentiger Alkohol (z. B. Wodka, Korn o. Ä.)

.

Zubereitung und Aufbewahrung:

Füllen Sie die Galgantwurzel und den Alkohol in eine Flasche mit weitem Hals.

Verschliessen Sie das Glasgefäss gut.

Beschriften Sie die Flasche mit „Galgant-Tinktur“ und dem Datum.

Lassen Sie die Tinktur anschliessend an einem dunklen Ort für 3 Wochen ziehen – gelegentlich gut durchschütteln.

Filtern Sie die Tinktur durch ein engmaschiges Sieb und füllen Sie sie am besten in eine beschriftete Tropfflasche.

Wichtig: Bewahren Sie die Tinktur ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

Anwendung:

Nehmen Sie bis zu 3-mal täglich 15 Tropfen der Galgantwurzel-Tinktur in etwas Wasser ein – am besten 15 Minuten vor den Mahlzeiten.

Galgant in der Alpenküche

Während der Galgant in der europäischen Küche seit Ende des Mittelalters immer mehr an Bedeutung verloren hat, ist das Gewürz aus thailändischen, indonesischen oder malaysischen Rezepten bis heute nicht wegzudenken.

Die vielseitige Wurzel darf auch in der Alpen-Kulinarik nicht fehlen. Durch sein besonderes Aroma würzt er klare Brühen, Eintöpfe, Kokosnusssaucen und Gemüsesuppen.

Er passt gut zu Fisch und Meeresfrüchten, aber auch Geflügel und Lamm gibt er eine besondere geschmackvolle Note. Fleisch- und Gemüsespieße dürfen ebenso mit Galgant fein gewürzt werden. Das Gewürz passt auch ausgezeichnet zu Reisgerichten, Eintöpfen, Suppen und Gemüsegericht

Der Galgant ist in Bezug auf den Geruch und Geschmack dem Ingwer sehr ähnlich, er schmeckt aber milder. Seine pfeffrige Schärfe und sein zitroniges Aroma verleihen etlichen Gerichten eine ganz besondere Note.

In der asiatischen Küche kommt in erster Linie der Grosse Galgant zum Einsatz – vor allem in Thailand (früher Siam), was erklärt, warum er auch als Thai-Ingwer oder siamesischer Ingwer bezeichnet wird.

Kokosmilchsuppe “ Tom kha gai“



Zutaten für 6 Portionen:

2 Dose/n Kokosmilch à 400 ml

¼ Liter Hühnerbrühe

5 Stängel Zitronengras

7 cm Galgant, geschält, in Scheiben

3 Chilischote(n), ganz, rote

3 EL Fischsauce

8 Kaffir-Limettenblätter (Bai Magrood)

400 g Hühnerbrüste, in kleine Würfel oder Streifen geschnitten

150 g Champignons, geviertelt (oder frische Strohpilze)

2 Limette(n), den Saft davon

Fischsauce, zum Abschmecken

1 TL Palmzucker, evtl. etwas mehr (oder raffinierten Zucker)

Für die Garnitur:

Koriandergrün, reichlich

5 Thai-Frühlingszwiebel(n) in 2 cm langen Stücken

2 Chilischote(n), rot, ohne Kerne, in feine Streifen geschnitten

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Heilkraft von Galgant, dem „Gewürz des Lebens“!

