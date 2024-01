Kurkuma hat unglaublich viele positive Eigenschaften.

Immer mehr Menschen setzen täglich auf die Zauberknolle – als Nahrungsergänzungsmittel, Gewürz oder frische Wurzel, die ihre Wirkung in Kurkuma-Tee entfalten kann.

Ein wärmender Kurkuma-Tee ist der ideale Begleiter für die Wintermonate, da er schleimlösend ist und bei Atemwegserkrankungen Linderung verschaffen kann.

In folgendem Beitrag erfährst du, wie du den stärkenden Tee zubereitest und welche Wirkung das gesunde Getränk aus der Naturapotheke der Alpen hat.

.



KURKUMA-TEE: Rezept aus der Naturapotheke der Alpen

Kurkuma gilt seit vielen Jahrhunderten als Superfood.

Ursprünglich stammt die Kurkumawurzel aus Südostasien. Ihre Ähnlichkeit mit der Ingwerknolle rührt daher, dass sie ebenfalls zu den Ingwergewächsen gehört.

Die chinesische und die indische Heilmedizin setzen die Wurzel schon seit vielen Jahrhunderten ein – unter anderem in Form von Kurkuma-Tee.

.

Diese Effekte hat der Wirkstoff Curcumin auf den Körper:

Kurkuma wirkt entzündungshemmend: Curcumin bindet Enzyme, die an Entzündungsvorgängen im Körper beteiligt sind. Und kann so chronischen Entzündungen und Krankheiten wie Alzheimer, Krebs oder Herzerkrankungen vorbeugen.

Kurkuma wirkt antioxidativ: Curcumin bindet freie Radikale, die Krankenheiten auslösen und den Alterungsprozess beschleunigen. Zusätzlich fördert der Wirkstoff die Aktivität von Antioxidantien, die bereits im Körper vorhanden sind.

Kurkuma wirkt verdauungsfördernd: Die Inhaltsstoffe von Kurkuma regen die Leber dazu an, mehr Gallensäure auszuschütten. So wird Fett besser verdaulich, Blähungen und Völlegefühl werden gelindert.

.

Kurkuma gilt als:

entgiftend

antimikrobiell

immunsystemregulierend

wundheilend

.

Die positiven Eigenschaften von Kurkuma:

Stärkt das Immunsystem

Verbessert den Gallenfluss

Senkt den Blutzucker- und Cholesterinspiegel

Fördert die Verdauung, gut für Magen und Darm

Hilft gegen Arthrose

Lindert Atemwegsbeschwerden

Entzündungshemmende Wirkung durch Curcumin

Curcumin schützt zudem die Leber

Auch bei Magenschmerzen, Völlegefühl und Blähungen ist Kurkuma eine echte Wunderwaffe.

.

Wirkung von Kurkuma-Tee

Wer regelmäßig Kurkuma-Tee trinkt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Nicht umsonst hat sich die gelbe Wurzel seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin und in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bewährt.

Gewürz des Lebens“ oder „Zauberknolle“: So nennen viele den gelben Farbstoff Curcumin, der dem Kurkuma-Tee sein chrarkteristisches Gelb verleiht und bei unterschiedlichen Beschwerden helfen soll.

.

Positive Effekte von Kurkuma-Tee:

BR-Wissen spricht von einer entzündungshemmenden Wirkung, die unter Umständen Zellschädigungen vermeide oder verringere. Der Allergologe Peter Schnabel nennt in diesem Zusammenhang vor allem das Potenzial, Magen-Darm-Beschwerden zu lindern.

In Tierversuchen konnte Kurkuma laut BR-Wissen zudem die Teilungsraten von Krebszellen verlangsamen oder dafür sorgen, dass diese abstarben.

Weiterhin erwähnt die Bundesregierung in ihrem Bericht über die Heilwirkung von Kurkuma auch, dass Curcumin den Cholesterinspiegel senken kann.

Wie die Bundesregierung weiter schreibt, könne auch Alzheimer durch den Einsatz von Kurkuma verlangsamt werden. Da Kurkuma den Funktionsverlust der Mitochondrien aufhalte, könnte eine einsetzende Demenz langsamer voranschreiten.

Die Uniklinik Freiburg berichtet von einem insgesamt positiven Effekt, den ein regelmäßiger Genuss von Kurkumaprodukten wie Kurkuma-Tee hätte. So gäbe es beispielsweise in Indien, wo viel mit Kurkuma gekocht wird, weniger Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Auch die Sterblichkeitsrate falle im Vergleich zu den westlichen Industrienationen geringer aus.

Die ayurvedische Medizin wendet Kurkuma außerdem gegen Leberleiden an. Da Kurkuma die Gallensaftbildung fördern soll, erleichtert dies die Fettverdauung.





.

Kurkuma-Tee: Rezept für den stärkenden Tee

Kurkuma-Tee kann schleimlösend wirken und bei Atemwegserkrankungen Linderung verschaffen. Zudem wärmt der Tee den Körper im Winter von innen.

Du kannst Kurkuma-Tee beispielsweise morgens und mittags zu dir nehmen. Falls du einen empfindlichen Magen hast, solltest du den Tee wegen seines scharfen Aromas nicht kurz vor der Nachtruhe trinken.

Zutaten:

ein Stück Kurkuma (ein bis zwei Zentimeter) oder ein Teelöffel Kurkumapulver

eine Prise Pfeffer

250 Milliliter Wasser

falls gewünscht: Ingwer, Zimt oder Bio-Zitrone zum Verfeinern

Zubereitung:

Koche das Wasser in einem Topf oder Wasserkocher auf.

Übergieße das Pulver oder die Wurzel und lasse die Mischung fünf bis zehn Minuten ziehen.

Seihe den Tee durch ein Sieb ab.

Reichere deinen Kurkuma-Tee falls gewünscht mit Ingwer, Zimt oder Zitrone an.

Tipp: Dein Körper nimmt das wasserlösliche Curcumin am besten in Kombination mit Fett auf. Es ist deshalb empfehlenswert, den Kurkuma-Tee zu oder nach einer fettreichen Mahlzeit zu trinken oder ihn zusammen mit einem Löffel fetthaltiger Pflanzenmilch, Mus oder Kokosöl einzunehmen.

Du kannst deinen Kurkuma-Tee alternativ auch mit warmer Milch und Honig anreichern. Milchfett soll die Aufnahme von Kurkuma verbessern. Kurkuma und Honig sind vermischt auch als Golden Honey bekannt.

Um die biologische Verfügbarkeit von Curcumin zu erhöhen, hilft zudem ein Stoff namens Piperin. Dieser ist reichlich in schwarzem Pfeffer enthalten. Eine Prise davon kann die Wirkung also verstärken.

Mit Ingwer zusammen soll Kurkuma eine stärkere Wirkung bei Verdauungsbeschwerden entfalten. Davon profitierst du zum Beispiel, wenn du dir einen Ingwertee mit Kurkuma mischst. Zimt wiederum soll den Blutzuckerspiegel regulieren und dadurch die Fettverbrennung ankurbeln.

Wieviel Kurkuma-Tee ist gesund?

Über den Tag verteilt solltest du höchstens vier Tassen Kurkuma-Tee trinken.

Wie bei vielem gibt es auch bei Kurkuma ein „zu viel des Guten“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt pro Tag bis zu 3 g Kurkumapulver oder frische Wurzel. Als Richtlinie kannst du dir knapp einen Teelöffel nehmen.

Wenn du gerade mit Kurkuma beginnst, empfiehlt es sich, erstmal mit weniger zu starten und sich zu steigern. In Form von Tee werden täglich 2 Tassen empfohlen.

Vor allem Kinder unter 12 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Gallensteinen, einer schwachen Leber sowie einem besonders empfindlichen Magen sollten Kurkuma nicht im Übermaß zu sich nehmen.

Zu viel Kurkuma kann nämlich zu Durchfällen, Reizungen der Magenschleimhaut, einem trockenen Mund und Bauchschmerzen sowie Blähungen führen.

Außerdem muss man beachten, dass der Wirkstoff Curcumin Wechselwirkungen mit bestimmten Arzneimitteln hervorruft. Da Curcumin mit bestimmten Enzymen in der Leber interagiert und diese auch für den Abbau von Medikamenten zuständig sind, kann es zu einer erhöhten oder verringerten Konzentration im Blut kommen.

Wechselwirkungen wurden bisher beispielsweise im Zusammenhang mit Medikamenten gegen Krebs beobachtet. Falls du regelmäßig Medikamente einnimmst, solltest du also besser ärztlichen Rat einholen, bevor du regelmäßig Kurkuma-Tee zu dir nimmst.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Heilkraft von Kurkuma und dem stärkenden Kurkuma-Tee!

.

