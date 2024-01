VOLLMOND: Mondkraft heute 25. Januar 2024 – Vollmond im Löwen – Schneemond

Die Vollmond Mondkraft heute erweckt mit dem Vollmond im Löwen die Kraft des Herzens und kann Lebenswünsche wahr werden lassen. Pluto sorgt für Belastungen, die es zu überwinden gilt. Wirken wir der aufkommenden Unruhe entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: Vollmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Wassermann – Mond Opposition Pluto – Mond Quadrat Jupiter – Schneemond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir alles dankbar an, was sich beim Vollmond zeigen wird. Teilen wir jedoch unsere Kräfte weise ein, wenn wir bemerken, dass wir von einer regelrecht berauschenden Umtriebigkeit gepackt werden.

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Löwen – Schneemond

Der Vollmond im Löwen steht heute um 18.55 Uhr der Sonne im Wassermann gegenüber und lässt uns als Schneemond feinsinnige Energien spüren. Er fordert uns auf, unsere Herzen zu öffnen und in Einklang mit unserem Verstand zu bringen! Wir haben zudem einen Wunsch-Vollmond, der es uns ermöglicht, alles was uns als wichtig erscheint in Angriff zu nehmen, zu verändern und zu manifestieren.

Wir werden außerdem aufgefordert, diesem Ruf nach Manifestation unserer Wünsche auch mit dem Bewusstsein zu folgen, wobei sich dies auf unterschiedlichste und durchaus vehemente Weise bemerkbar machen kann. Der Vollmond im Löwen drängt uns aber auch zu Entscheidungen, die nach Umsetzung verlangen.

Da der Löwe-Mond für Selbstausdruck und Herzenergie steht, können sich zum Vollmond tiefe Emotionen zeigen, denn wir sind besonders empfänglich für Visionen, innere Bilder und Träume. Die Inhalte des Geistes werden durch den Vollmond im Löwen jetzt sichtbar, allem wird Gestalt verliehen und alles wird zum Ausdruck gebracht.

.

.

Die Vollmond-Energien bringen Klarheit, was die eigenen Bedürfnisse angeht, wobei wir die Möglichkeit haben, Belastendes ganz einfach loszulassen. Jetzt bleibt nichts verborgen, denn der Schneemond bringt Licht ins Dunkel unser verborgenen Seelenanteile. Wir spüren auch ganz genau, wofür unser Herz brennt und wie wir unser leuchtendes Selbst zum Wohle aller Ausdruck verleihen können.

Der Vollmond im Löwen steht symbolisch für unser Schöpfer-Sein – für die Kraft, die in uns wohnt, um unser Leben zu gestalten und zu meistern. Hinzu kommt, dass die Manifestationskraft dieser Zeitqualität außergewöhnlich energiegeladen ist, so dass wir unsere Herzenswünsche dem Vollmond heute Nacht zur Erfüllung übergeben können.

Lebe-Liebe-Lache ist das Motto dieses Vollmondes – geben wir uns der dynamischen Löwe-Energie mit allen Sinnen hin!

.

Kosmische Energie der Vollmond Mondkraft heute mit dem Vollmond im Löwen

In acht nehmen müssen wir uns vor den starken Energien von Pluto im Wassermann, denn der Machtplanet steht in Opposition zum Vollmond. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können. Pluto bewirkt zudem intensive innere Spannungen, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können.

Pluto im Steinbock konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang.

So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können. Wir sind durch die Mond-Pluto-Opposition auch innerlich sehr aufwühlt und werden vor emotionale Herausforderungen gestellt, die meist in der Vergangenheit zu suchen sind.

Lassen wir uns von den manipulativen Pluto-Einflüssen nicht aus dem Takt bringen!

.

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane . *****

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Die Magie des Löwe-Mondes verleiht uns immer sehr viel Kraft, so dass wir viel mehr schaffen können, als uns bewusst ist. Sätze wie: „Das schaffe ich schon“ sind an Löwe-Mond-Tagen deshalb keine Seltenheit. Dieses Selbstvertrauen ist auch ganz wunderbar, solange wir unsere Kräfte nicht überschätzen. Machen wir eine Liste der Dinge, die zu erledigen sind, und lassen wir uns nicht ablenken, bis jeder Punkt abgehakt ist.

. Die Tore in das neue Zeitalter haben sich geöffnet, und du kannst auf alles zugreifen, was du bist und was du dir wünschst. Spüre den göttlichen Funken der Schöpferkraft und der Liebe! Erkenne, welche Möglichkeiten in dir schlummern >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Zimmerpflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

