Heilpflanze Sanddorn: Kraftpaket mit Heilwirkung – Sanddorn-Öl – Rezepte

Die nahezu unbekannte Heilpflanze Sanddorn hat eine enorme Heilwirkung.

Sanddorn hat auch in der Alpenmedizin eine lange Tradition als natürliches Heilmittel für verschiedene Beschwerden.

Sanddorn steckt voller gesunder Vitamine und wird aufgrund des hohen Vitamin C-Gehalts als Zitrone des Nordens bezeichnet.

Das reichhaltige Sanddorn-Öl mit seinem hohen Carotinoid-Gehalt besitzt eine entzündungshemmende Heilwirkung und kann bei Hauterkrankungen das Hautbild deutlich verbessern.

Sanddorn wirkt – von innen und von außen!

.

Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Der große Garten der Natur hält überaus heilsame Mittel bereit, um Krankheiten auf sanfte Weise zu lindern und zu beseitigen! Hier weiter.

Heilpflanze Sanddorn – Kraftpaket mit Heilwirkung

Sanddorn ist eine Heilpflanze mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

Der Sanddorn, manchmal auch Sandbeere genannt, hat seinen Namen von den Sanddünen an der Nord- und Ostsee, auf denen der Strauch gerne wächst. Und weil er auf kargem Untergrund steht, muss er auch kräftig verwurzelt sein. Diese Kraft gibt er seinen orangefarbenen Früchten mit, die botanisch mehr Nüsse als Beeren sind und ein Kraftpaket an gesunden Inhaltsstoffen darstellen.

Auch auf Schotterhalden der Alpen und in Schotterauen im Alpenvorland wächst der Sanddorn. Er ist extrem windbeständig und auch salztolerant. Der Sanddorn ist eine Pionierpflanze, d.h. er ist eine der ersten Pflanzen, die Rohböden besiedeln.

Er begnügt sich mit nährstoffarmen, kargen, sandigen Böden, aber dafür ist sein Bedürfnis nach Licht immens. Bei Beschattung durch andere Gehölze weicht er zurück. Sanddorn stellt nämlich hohe Ansprüche an die „kosmische Nahrung“ – an Sonne und Licht. In strahlendem Sonnenlicht bringt die Heilpflanze wertvolle Substanzen hervor, die sich vielfach einsetzen lassen.

Völlig unscheinbar wirkt der Sanddorn-Strauch auf den ersten Blick. Sperrig und von bizarrer Gestalt hält er sich mit dichtem Wurzelwerk am Untergrund fest und schützt seine leuchtend roten «Beeren» mit spitzen Blättern und Dornen.

Der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, zahlreiche natürliche Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sind der Grund, warum die rotgoldenen Beeren so wertvoll für die Gesunderhaltung des Körpers sind.

Heilpflanze Sanddorn: Kleine Beere mit großer Power

Die kleinen Sanddornbeeren haben eine große Wirkung auf die Abwehrkräfte.

Besonders ihr Reichtum an natürlichem Vitamin C hat die kleinen Sanddornfrüchte bekannt gemacht – der Gehalt liegt mit 260 Milligramm pro 100 Gramm Frucht weit höher als z.B. bei der Zitrone. Als natürliche Vitamin C-Quelle stärkt Sanddorn die Immunabwehr und fördert die Leistungsfähigkeit vor allem in Zeiten erhöhter körperlicher und geistiger Belastungen.

Die rotgoldenen Beeren besitzen außerdem zahlreiche Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente wie Kalzium, Kalium, Magnesium, Eisen oder Zink, das Provitamin A (Beta-Carotin) und die Vitamine B1, B2, E und K. Der natürliche Gehalt an ungesättigten Fettsäuren sorgt dafür, dass die fettlöslichen Vitamine optimal vom Körper aufgenommen werden können.

Neben der antioxidativen Wirkung (Neutralisierung freier Radikale) durch die enthaltenen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe schreibt man dem Sanddorn stärkende Wirkungen auf das Immunsystem aufgrund seiner Flavonoide zu. Klinische Studien mit Flavonoid-Extrakten aus Sanddorn zeigten auch eine verbesserte Fähigkeit der Blutgefäße, sich zusammenzuziehen, was sich positiv bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirkt.

Für Menschen, die sich überwiegend vegan ernähren, ist der Gehalt an Vitamin B 12 interessant. Dieses Vitamin ist überwiegend in tierischen Produkten zu finden. Es fördert die Bildung der roten Blutkörperchen und unterstützt die Zellbildung. Außerdem stärkt es die Nerven und hilft bei depressiven Verstimmungen. Vitamin B 12 ist überwiegend in der Schale der Beere vorhanden.

Zu den weiteren gesunden Inhaltsstoffen gehören Antioxidantien wie Carotinoide und Vitamin E, die als Radikalfänger bekannt sind. Die sogenannten freien Radikale bildet der Körper selbst bei verschiedenen Stoffwechselprozessen, sie entstehen aber auch durch schädliche Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Industrieabgase oder Zigarettenrauch.

Durch die Nahrung zugeführte Antioxidantien helfen, den natürlichen Schutzschild eines gesunden Körpers gegen freie Radikale zu unterstützen. Ist diese Funktion beeinträchtigt, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sich Erkrankungen einstellen.

Beta-Carotin ist ein Naturfarbstoff und gehört zur umfangreichen Gruppe der Carotinoide. Das sogenannte Provitamin A wird im Körper von Enzymen zu Vitamin A umgewandelt, das sonst nur aus tierischen Produkten zugeführt wird. Wie schon erwähnt gehört es zu den Antioxidantien, es wirkt aber auch entzündungshemmend und beeinflusst positiv vielfältige Prozesse im Körper. Sanddorn enthält wesentlich mehr Beta-Carotin als Möhren.

Besonders hervorzuheben ist die Palmitoleinsäure, eine Omega-7-Fettsäure, die sehr selten in Pflanzen vorkommt. Sie unterstützt das Zellgewebe und fördert die Wundheilung und die Gesundheit von Haut und Schleimhäuten. Die Palmitoleinsäure ist im Öl des Fruchtfleisches enthalten.

Das Fruchtfleisch der Sanddornbeere enthält außerdem viele wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen, Kalzium oder Folsäure. Folsäure unterstützt die gesunde Ernährung von schwangeren Frauen und stillenden Müttern.

In der Naturapotheke der Alpen wird Sanddorn vor allem zur Behandlung von Lungenkrankheiten, Störungen von Magen, Darm, Leber und Milz, Frauenleiden, Rheumatischen Beschwerden und Ödemen an den Gelenken sowie zur Unterstützung bei Chemo- und Strahlentherapien verwendet.

Aufgrund ihres hohen Fruchtsäuregehaltes schmecken Sanddornbeeren sehr sauer und herb. Deshalb wird die Frucht zu Saft, Mus oder Marmelade verarbeitet. Beliebt sind auch Sanddorn-Smoothies und Fruchtweine. Es gibt sogar Süßigkeiten aus Sanddorn.

Sanddorn-Beeren ernten

Sanddornbeeren reifen im September und Oktober.

Man erntet sie vollreif und bei trocknenem Wetter. Die Ernte ist allerdings sehr mühsam. Die Früchte sind dicht auf ganz kurzen Stielen an den dornigen Zweigen angeordnet. Sie haften ziemlich fest und platzen leicht.

Deshalb hat sich folgende Methode bewährt: Man legt ein Tuch auf den Boden unter dem Strauch bindet größere Äste an eine Schnur, zieht sie zu sich heran und schneidet die Beeren mit den Stielen ab.

Man kann auch kleine Stücke der Fruchtzweige abschneiden und die Beeren mit einer Gabel abstreifen oder die Zweige einige Stunden ins Gefrierfach legen und danach die Beeren abklopfen.

.

Sanddorn-Öl für natürliche schöne Haut

Sanddorn-Öl unterstützt die wichtige Barrierefunktion der Haut, regeneriert sie und lässt sie an Vitalkraft gewinnen.

Das rotgoldene Öl aus Kernen und Fruchtfleisch ist reich an natürlichen Vitaminen und ungesättigten Fettsäuren wie Lonol-, Linolen- oder Palmitoleinsäure, die zu den Vitalbausteinen unserer Zellen gehören. Aufgrund seiner großen Ähnlichkeit zu den Lipiden der oberen Hautschichten wird Sanddornöl besonders gut von der Haut aufgenommen.

Durch den hohen Anteil an Beta-Karotin, das Lichtenergie absorbiert, bietet das Sanddornöl einen hohen Licht- und Sonnenschutz. Diese Filterwirkung von UV-Licht wird ergänzt durch die biologische Schutzwirkung der Karotinoide als Radikalenfänger und die antioxidativen Eigenschaften der Tocopherole.

Damit wird die Haut nicht nur vor zu starker Sonneneinstrahlung, sondern auch vor freien Radikalen und Umweltschadstoffen wie z.B. Ozon geschützt. Sanddornöl wirkt so der vorzeitigen Hautalterung entgegen. Durch den Aufbau eines Schutzdepots im Hautgewebe wird die Neigung zu Sonnenallergie und dadurch verursachte Hautrötungen merklich herabgesetzt.

Wenn es aufgrund mangelnden Sonnenschutzes trotzdem einmal zu einem Sonnenbrand gekommen ist, können sich die schmerzlindernden und das Zellgewebe erneuernden Eigenschaften von Sanddornöl beweisen. Zudem fördert Sanddornöl den natürlichen Pigmentausgleich der Haut, dadurch bleibt gesunde Sonnenbräune länger erhalten.

.

Alle Anwendungsmöglichkeiten von Sanddorn-Öl – Zusammenfassung:

Entzündliche, unreine Haut: Linolsäure im Sanddornöl wirkt desinfizierend und fördert die Wundheilung. Entzündliche Prozesse klingen schneller ab. Auch bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte (Psoriasis) stellt sich oftmals eine wohltuende Linderung der Beschwerden ein.

Trockene Haut: Das Öl spendet sehr viel Feuchtigkeit, lindert Spannungsgefühle und erfrischt trockene, beanspruchte Haut.

Unterstützt die natürlichen Hautfunktionen: Die ungesättigte Fettsäure Palmitoleinsäure wirkt sich positiv auf die Schutzfunktionen der Haut und die Schleimhäute aus. Vitamin E ist als Antioxidans bekannt. Zusammen mit Vitamin A schützt es die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Anti-Aging-Effekt: Sanddornöl ist eine echte Vitaminbombe. Diese sind wertvoll, um neue Hautzellen aufzubauen. Die Haut wirkt frisch und jünger.

Sonnenschutz: Das Öl baut einen natürlichen Schutz vor den UV-Strahlen der Sonne auf und hat auch eine heilende Wirkung bei Schäden durch Sonnenbrand.

Sanddorn-Öl steckt voller wichtiger Nährstoffe, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken können.

.

Inhaltsstoffe von Sanddorn-Öl:

Das Öl hat einen hohen Anteil an Palmitoleinsäure, die auch im Fett der menschlichen Haut enthalten ist. Daher wird angenommen, dass Sanddorn-Öl die Wundheilung beschleunigen und die Haut gesund halten kann.

Sanddorn-Öl ist außerdem eines der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, das alle vier Omega-Fettsäuren (3, 6, 7 und 9) enthält. Somit ist es besonders interessant für die vegetarische und vegane Ernährung, die auf tierische Quellen für Omega-3-Fettsäuren verzichtet.

.

Darüber hinaus besteht mehr als die Hälfte der in diesem Öl enthaltenen Fette aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zu den gesunden Fetten gehören.

.

Sanddorn-Öl ist reich an Phytosterinen, pflanzlichen Verbindungen mit antioxidativer und entzündungshemmender Wirkung, die unter anderem vor Herzerkrankungen schützen sollen.

.

Des Weiteren tragen diese Verbindungen auch dazu bei, die Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung zu blockieren, was verhindern kann, dass LDL-Cholesterin („schlechtes Cholesterin“) Verstopfungen in den Blutgefäßen und Arterien verursacht.

.

Sanddorn-Öl enthält außerdem viele Vitamine, unter anderem Vitamin C, E und K (wichtig zum Beispiel für das Immunsystem, starke Knochen und guten Zellschutz), sowie Beta-Carotin.

Sanddorn für eine gesunde Ernährung

Das Besondere am Samenöl aus dem Kern des Sanddorns ist außerdem das 1:1 Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3 -Fettsäuren.

Es hat einen Anteil von etwa 31 % der Omega-6-Fettsäure Linolsäure und etwa 34 % der essenziellen Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (Essenzielle Fettsäuren müssen über die Nahrung aufgenommen werden, sie können vom Körper nicht gebildet werden).

Beide Fettsäuren sollten in einem ausgeglichenen Verhältnis aufgenommen werden, denn bei einem großen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren werden vom Körper verstärkt entzündungsfördernde Botenstoffe produziert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Verhältnis von maximal 5:1, nach WHO sollte es möglichst unter 4:1 liegen.

Wie aus Untersuchungen hervorgeht, verringert Alpha-Linolensäure das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Sie wirkt auf den Blutdruck, den Fett- und Eiweißstoffwechsel und die Immunabwehr. Darüber hinaus kann sie auch bei trockenen Augen helfen und zur Knochengesundheit beitragen.

.

Anwendung von Sanddorn-Öl

Sanddorn-Öl ist ein ausgezeichnetes Pflanzenöl für die Körperpflege.

Äußerlich angewendet kann das Öl Narben minimieren, zur Hautregeneration beitragen und die Wundheilung unterstützen.

Außerdem lindert es Pickel, Akne und Hautverfärbungen, auch die Hautalterung kann verlangsamt werden. Somit ist Sanddorn-Öl vor allem für reife, strapazierte und geschädigte Haut besonders gut geeignet.

Um das Sanddorn-Öl als Hautöl zu verwenden, mischt man es im Verhältnis 1:10 mit einem neutralen Öl, wie zum Beispiel Jojoba-Öl. Es muss so stark verdünnt werden, weil es sonst Haut und Kleidung einfärbt.

Sanddorn-Öl eignet sich auch zur innerlichen Anwendungen. Das Öl kann man pur trinken, in Smoothies oder Säfte untermischen oder in Porridge oder Joghurt rühren.

Wichtig: Allgemeingültige Dosierungsempfehlungen gibt es für Sanddorn-Öl nicht. Wer sich unsicher ist, wie viel des Öls richtig ist, sollte die Einnahme ärztlich absprechen.

.

Vorschläge für eigene Sanddorn-Öl-Rezepturen:

Neurodermitis: 50 Tropfen Sanddornkernöl und 10 Tropfen Lavendelöl mit 20%igem fettem Johanniskrautöl /100 ml Öl mischen.

Öl gegen Verbrennungen, auch Sonnenbrand: 50 ml Johanniskrautöl, 20 Tropfen Sanddornfruchtfleischöl und 10 Tropfen Lavendel (ätherisches Öl) mischen.

Sonnenschutzöl: 50 ml Bio-Sesamöl und 30 bis 50 Tropfen Sanddornfruchtfleischöl mit 10 Tropfen Lavendel (ätherisches Öl) und 5 Tropfen Niaouli (ätherisches Öl) mischen. Entspricht einer 3 – 5 % Mischung.

.

Sanddornsaft- Rezept:

2,5 kg vollreife Beeren mit 1/4 l Wasser 15 bis 20 Minuten leicht kochen. Den Brei abseihen, den Saft süßen, nochmals aufkochen und in Flaschen abfüllen.

Anmerkung: Zu rein therapeutischen Zwecken möglichst sehr wenig süßen oder gänzlich ungesüßten Saft verwenden.

Sanddorn in der Küche

Sanddorn-Sirup

1 kg vollreife Sanddornbeeren zerdrücken und mit kochendem Wasser übergießen. Den Topf mit einer doppelten Lage Pergamentpapier fest zubinden und 24 h kühl stehen lassen.

Danach abseihen und den Zucker und Zitronensaft einrühren. In kleine Flaschen abfüllen und 20 min bei 70 Grad pasteurisieren, danach die Flaschen verschließen.

.

Sanddornmarmelade (geleeartig)

0,5 Liter Sanddornsaft mit 165 bis 510 g Zucker mischen und bis zur Geleeprobe kochen.

.

Sanddornmischfruchtmarmelade

0,5 Liter Sanddornsaft werden mit 0,5 bis 1 kg zerkleinerten und weichgekochten Früchten (z. B. Apfel, Birne) mit Zucker gemischt, gekocht und dann in Gläser gefüllt.



Sanddorn-Lassi als Gesundheits-Drink

Zutaten:

1 reife Mango

1/2 Banane

300 ml Buttermilch

200 ml, am besten frisch gepresster, O-Saft

100 ml Sanddornsaft

Zubereitung:

Früchte kleinschneiden und mit den anderen Zutaten in einem Mixer pürieren – Fertig!

Menschen mit Histamin- und Fructoseintoleranz sollten beim Verzehr von Sanddorn vorsichtig sein!

