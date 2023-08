Mondkraft heute 7. August 2023 – Mondpause zum Mond im Stier

Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Stier darauf, was um uns herum geschieht.

Erst nach der Mondpause glätten sich die Wogen wieder und die aufgewühlten Emotionen, die sich durch den negativen Pluto-Einfluss aufgebaut haben, verlieren durch den Mondwechsel vom Widder in den Stier deutlich an Intensität.

Wenn wir während der Mondpause zum Mond im Stier strukturiert bleiben, können wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten nutzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Einer besonderen Belastung werden wir durch ein Quadrat zwischen Sonne und Jupiter ausgesetzt, dass die nächsten beiden Tage anhalten wird. Das erweiternde Prinzip des Jupiters wird durch die Quadratstellung zur Sonne in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich dabei in Eitelkeit und in eine rein materialistische Lebensauffassung, wobei wir jedoch zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen neigen.

Wir haben zudem falsche und überzogene Vorstellungen von uns selbst und neigen daher zur Selbstbeschönigung, Hochmut und falschem Stolz. Da wir zu schnell zu viel erreichen wollen, müssen wir uns auch vor Selbstüberschätzung in Acht nehmen, da wir ansonsten mit einer unsanften Bruchlandung rechnen müssen.

Durch das Quadrat zwischen Sonne und Jupiter sind wir nachlässig, leichtsinnig und in unseren Äußerungen undiplomatisch, so dass die Konfliktgefahr deutlich erhöht sein wird. Üben wir uns in Selbstbeherrschung, damit wir uns von dieser geballten negativen Energie nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten lassen, die fatale Folgen nach sich ziehen würden.

Achten wir darauf, dass die Kräfte der Vernunft die Oberhand behalten – bevor man nicht gewollte Konsequenzen zu tragen hat!

