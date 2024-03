Pilze sind schon seit Menschengedenken eine der geheimnisvollsten Wesen!

Pilze benötigen keine Photosynthese, sind also botanisch gesehen keine Pflanzen. Sie bilden eine eigenständige Gruppe unter den Organismen.

Schon im zwölften Jahrhundert hatte Hildegard von Bingen die Vitalpilze geschätzt. Der älteste bekannte und berühmteste Nutzer seinerzeit war wohl Ötzi, bei dem der Vitalpilz Reishi gefunden wurde!

In folgendem Beitrag erfährst du alles über die Wirkung und Anwendung von Vitalpilzen.

Vitalpilze helfen bei vielen Beschwerden und werden in der asiatischen traditionellen Heilkunde, in der naturheilkundlichen Medizin und in der modernen Mykotherapie eingesetzt. Die wichtigsten Vitalpilze, ihre Anwendungsmöglichkeiten sowie leckere Rezepte findest du hier >>>.

Vitalpilze: Kraftpakete mit überraschender Wirkung und Heilkraft

Alle Vitalpilze sind ungeheure Kraftpakete mit sehr bedeutsamen und wichtigen Biovitalstoffen. Einige Inhaltsstoffkombinationen sind sogar einzigartig in der Natur.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden Vitalpilze bereits schon seit Jahrtausenden zur Vorbeugung und gegen Krankheiten mit faszinierenden Erfolgen eingesetzt.

Auch unsere Vorfahren, insbesondere die Druiden und die Weisen Frauen und die, die man später im „christlich-barmherzigen“ Zeitalter als Hexen verbrannte, konnten mit Pilzen erstaunliche Heilerfolge erzielen.

Vitalpilze enthalten eine Vielfalt an wertvollen Substanzen wie etwa wichtige Mineralstoffe, seltene Spurenelemente, essentielle Aminosäuren und Vitamine sowie Ballaststoffe und sekundäre Inhaltsstoffe mit hoher Bioaktivität.

Was können Vitalpilze bewirken?

In Pilzen stecken verschiedene Nähr- und Wirkstoffe, welche diverse Effekte auf den Körper haben.

Vitalpilze sind in der Lage, die Selbstaktivierung im menschlichen Organismus anzuregen und bedingt durch ihre optimale Nährstoffdichte Mangelerscheinungen vorzubeugen.

Die genaue Zusammensetzung und Inhaltsstoffe unterscheiden sich von Art zu Art, dennoch sind einige Substanzen sehr häufig enthalten. Hierzu zählen:

Vitamin D, Vitamine des B-Komplexes

Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Eisen

Polysaccharide (spezielle Kohlenhydrate)

Triterpene (sekundäre Pflanzenstoffe)

Beta-Glucane (spezielle Ballaststoffe)

weitere Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Flavonoide

Ergosterole (Bestandteile der Zellmembran von Pilzen)

Eiweiße bzw. Aminosäuren wie Arginin

Vitalpilze: Wirkung in der traditionellen chinesischen Medizin

Hierzulande kennen wir meist nur Heilpflanzen wie Mönchspfeffer, Baldrian oder Ringelblume aus der Naturheilkunde. Doch das war nicht immer so. Beispielsweise schrieb Hildegard von Bingen schon im zwölften Jahrhundert von den nützlichen Effekten der Pilze. Im Laufe der Jahre ist das Wissen jedoch verloren gegangen.

In anderen Gebieten ist dies nicht so. Besonders im asiatischen Raum ist das traditionelle Wissen seit vielen Jahren bewahrt und ergänzt worden. Vitalpilze lassen sich aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) nicht mehr wegdenken.

Zum Teil verraten ihre fantasievollen Namen schon, wofür sie geschätzt werden. Beispielsweise wird Reishi auch Pilz der Unsterblichkeit genannt. Vitalpilze werden in der TCM allgemein zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt.

Je nachdem welches Produkt verwendet wird, kommen auch weitere Anwendungsgebiete in der traditionellen Medizin in Betracht:

Erkrankungen von Leber, Nieren und Atemwegen

Autoimmunerkrankungen

Verzögerung von Alterserscheinungen

Gesteigerte Potenz, bessere Fruchtbarkeit

Reduzierte Anfälligkeit für Infektionserkrankungen

Stimmungsaufhellende Effekte

Steigerung der Konzentration

Vermeidung und Behandlung von Krebs

Verbesserte Vitalität

Stärkung der Verdauung

Linderung von inneren Unruhen

Vermeidung von Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck

Alle diese möglichen Effekte beziehen sich auf traditionelles Wissen und sind nach westlichen Standards zur Wirksamkeit von Arzneimittel nicht belegt.

Vitalpilz Shiitake bringt Abwehrkräfte auf Trab

Schon im alten China galt in der Mingdynastie (1368-1644) der Vitalpilz Shiitake – “Der König der Vitalpilze” – als Lebenselixier, das die Abwehrkräfte auf Trab bringt.

Er soll Erkältungen heilen, die Durchblutung anregen und Ausdauer erzeugen. Hierzulande wächst der Shiitake auf Bäumen, wie Buche, Kastanie, Eiche, Birke oder Erle.

Untersuchungen an der Universität Weihenstephan bei München belegen:

Der Vitalpilz Shiitake soll das Cholesterin senken, den Menschen vor Viren schützen und sogar gegen Krebs wirken.

Eine Studie mit 30 an Gicht erkrankten Personen ergab, dass durch eine 14- tägige Einnahme von Shiitake-Pilzen bei über 90 Prozent der Harnsäurewert sank.

Bei Menschen mit Gelenkentzündung und Rheuma ließen die Schmerzen nach sechs Tagen deutlich nach oder verschwanden sogar ganz. Auch bei Migräne wurden Heilungen dokumentiert.

Vitalpilz Reishi bei Wechseljahrsbeschwerden

Aus China kommt der Vitalpilz Reishi (Ganoderma lucidum), der auch „Pilz des ewigen Lebens“ genannt wird.

Dieser Vitalpilz soll vor allem leberregenerierend und somit entgiftend wirken. Außerdem wirkt er durch den hohen Anteil an Triterpenen entzündungshemmend.

Der Reishi-Pilz wurde im alten China auch gegen Altersvergesslichkeit und nervöser Reizbarkeit eingesetzt. Außerdem ist der Vitalpilz eine hervorragende Unterstützung bei Kraftlosigkeit.

Der Vitalpilz Reishi hat sich laut Aussage vieler Heilpraktiker zudem bei Beschwerden in den Wechseljahren bewährt. Er helfe gegen die als sehr lästig empfundene sog. „fliegende Hitze“, die innere Unruhe und die weit verbreitete Schlaflosigkeit.

Wenn der weibliche Körper in den Wechseljahren seinen Stoffwechsel umstellt, ist auch die Leber in diesen Umstellungsprozess eingebunden. Reishi unterstützt sie dabei. Ganz allgemein stärkt der Reishi die Leber, fördert Entgiftungsprozesse und leitet Hitze aus.

Vitalpilz Cordyceps für Ausgeglichenheit und positive Lebenseinstellung

Der chinesische Raupenpilz Cordyceps ist einer der bekanntesten und mit am besten erforschten Vitalpilze.

1992 haben ihn Sportler bei den Olympischen Spielen zur Verbesserung ihrer Leistung eingenommen. In gleich mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass durch diesen Heilpilz die Sauerstoffaufnahme verbessert werden kann.

Dies wirkt sich positiv auf die Ausdauer und körperliche Leistungsfähigkeit aus. Dem Pilze werden noch weitere Wirkungen wie antientzündliches Potenzial, Erhöhung der ATP-Produktion, Steigerung der Konzentration und mehr zugesprochen.

Zusätzlich wird der Vitalpilz Cordyceps gegen die „Wechseljahresverstimmungen“ eingesetzt – gegen ein Hin- und Her zwischen nervöser Übererregung und depressiven Phasen – was auch am Versiegen der Östrogenproduktion liegt.

In Studien wurde belegt, dass der Cordyceps einerseits die Freisetzung von 17-ß-Östradiol anregt und so Symptome, die mit einem niedrigen Östrogenspiegel einhergehen, vermindert.

Zum anderen hemmt er auch das Enzym Monoaminoxidase, das das Gute-Laune-Hormon „Serotonin“ abbaut. So kann der Cordyceps für Ausgeglichenheit und positive Lebenseinstellung sorgen. Er kann die Funktion der Nebenniere beruhigen, entspannen, regulieren und stimuliert die Funktionen der Nebenniere.

Vitalpilz Hericum erinaceus – Ein Segen für Frauen in den Wechseljahren

Die Hormonschwankungen in diesem Lebensabschnitt bedeuten in dieser Zeit oft puren Stress, was oft den Magen-Darm-Trakt in Mitleidenschaft zieht.

Dieser Vitalpilz hat eine schleimhautschützende und schleimhautregenerierende Wirkung, die sich hier bei Einnahme des Hericium sehr bewährt hat.

Er schützt und stärkt aber auch das Nervensystem. Daher werden stressbedingte Ängste, Unruhe, Gedächtnislücken und Schlaflosigkeit mit diesem Vitalpilz behandelt, und das nicht nur in den Wechseljahren.

Vitalpilz Auricularia zur Lebensfreude und zum Wohlbefinden der Frau

Durch den bereits beschriebenen Östrogenabfall können die Schleimhäute im Scheidenbereich – aber auch in der Harnröhre und der Harnblase – unangenehm trocken und empfindlich werden, bis hin zu echten Schmerzen.

Der Auricularia wird in der TCM (Traditionellen Chinesischen Medizin) schon immer bei Trockenheit eingesetzt und gilt als Förderer der Feuchte der Schleimhäute.

Außerdem lindert er auch starke Schweißausbrüche, die ja nicht nur unangenehm sind, sondern auch peinlich, weil sie von der Umgebung wahrgenommen werden.

Vitalplilz Maitake vermindert Knochenabbau



Der Maitake-Pilz wird zur Vorbeugung gegen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gegen eine Gewichtszunahme eingesetzt.

Dieser Vitalpilz wird auch im Klimakterium eingesetzt, um der Osteoporose vorzubeugen. Vor den Wechseljahren wirkt das Östrogen dem Knochenabbau entgegen, in der Menopause versiegt dieser Schutz.

Maitake kann den Knochenabbau vermindern, indem er die Osteoblasten (für Knochenaufbau) stimuliert. Und noch eine sehr gute Nachricht: Dieser Pilz wirkt den altersüblichen Fetteinlagerungen, dem „Matronenspeck“ entgegen.

Untersuchungen belegen außerdem, dass das Gesamtcholesterin und die Triglyzeride bereits nach circa zwei- bis dreimonatlicher Einnahme deutlich gesenkt werden.

Vitalpilze aus dem europäischen Raum

Einige bei uns verbreitete Pilze in unseren Wäldern und auf Wiesen werden schon lange in der Alpenmedizin genutzt, hier einige Beispiele:

Der Hallimasch (Armillaria mellea) ist ein weit verbreiteter Herbstpilz. Er soll Schwindel kurieren und ist hilfreich bei Epilepsie.

Der Riesenbovist (Calvatia gigantea) stillt zuverlässig Blutungen und wirkt gegen Schwellungen.

Der Pfifferling (Cantharellus cibarius) hilft ausgezeichnet bei Sehstörungen. Auch der Lunge tut er gut.

Der Wiesenchampignon (Agaricus campestris) wirkt gegen Bluthochdruck und fördert die Verdauung.

Es hat sich gezeigt, dass vor allem auch bei schweren Erkrankungen Vitalpilze stets als zusätzliche Möglichkeit zu betrachten sind, die den gesamten Organismus stärken und stabilisieren können, was die Grundvoraussetzung für Energie und Lebensfreude bedeutet. Das kann damit ein entscheidender Beitrag für Ihre Gesundung sein.

Auch bei uns verwenden seit einigen Jahren eine ganze Reihe von Heilpraktikern und Ärzten Vitalpilze in ihrer Therapie, und das mit zum Teil spektakulären Erfolgen. Heilpilze besitzen mittlerweile gut erforschte und wissenschaftlich belegte Wirkstoffe, die wir zur Gesunderhaltung und vor allem zur begleitenden Gesundung, und das zudem meist ohne Nebenwirkungen, nutzen können.

In vielen Ländern ist die Anwendung von Vitalpilzen zur Heilung und Stärkung selbstverständlich und wir hoffen daher, dass auch bei uns dieses unglaubliche Potential mehr erkannt und dementsprechend eingesetzt wird.

Die Immunstärkung ist bei vielen Krankheiten und Leiden oft der entscheidende Punkt für die vollständige Genesung.

Vitalpilze bekämpfen die Ursache einer Erkrankung und damit verschwinden dann auch die lästigen Symptome.

Die Kraftpakete können außerdem die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen.

