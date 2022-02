Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Ronald Weikl: Das Vaccine-Narrativ wankt

Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Ronald Weikl bringen das gängige Narrativ der COVID-Vaccine ins Wanken.

Die Impfung galt und gilt in vielen Augen als Ausweg aus der Corona-Pandemie. Das Narrativ: Dank ihr erlangt der Mensch im Wettlauf mit dem Virus einen Vorteil – am Ende gewinnt der Mensch, das Coronavirus ist besiegt und die Pandemie endlich vorbei.

Dabei hieß es ursprünglich, man werde „voll immunisiert“ durch zwei Dosen der bei uns zugelassenen gentechnischen „Impfstoffe“.

Davon ist längst nicht mehr die Rede, sondern sie dienen nur mehr der „Grundimmunisierung“, die einen Booster braucht, der mittlerweile schon die Auffrischung benötigt. Ende nie!

.

„Impfen rettet Leben“- mit diesen und ähnlichen Slogans wirbt die Pharma-Industrie im engen Schulterschluss mit Politik und Medien. Was für die Bürgerinnen und Bürger aussieht wie ein dringender Aufruf im Dienste der Menschlichkeit, ist auf der anderen Seite die ausgeklügelste PR-Kampagne aller Zeiten – hier weiter.

Bhakdi und Weikl: Gute Nachrichten

Schon länger ist bekannt, dass die Infektionszahlen in Ländern mit hoher Impfquote größer sind.

Die Daten zeigen, dass Geimpfte anfälliger gegen Infektionen sind, es zu einer negativen Wirksamkeit der Impfung kommt und selbst die Hospitalisierungsrate mittlerweile bei den Geimpften höher ist als bei den Ungeimpften.

In folgendem Video berichtet Prof. Sucharit Bhakdi, Vorsitzender der MWGFD e.V., im Gespräch mit Dr. Ronald Weikl von interessanten neuen Studienergebnissen, die gewaltig das gängige Narrativ der COVID-Vaccine ins Wanken bringen.

Hier ein Überblick über den Inhalt des Videos:

1.) Aktuelle Publikation in den renommierten Fachzeitschriften „Lancet“ und „Cell“ hat neben den sensationellen Ergebnissen des MWGFD-Pathologen-Teams um Prof. Arne Burkhardt zur Schließung der Beweiskette beigetragen:

Die Impfung schützt weder vor Infektion noch vor Übertragung.

mRNA Impfstoffe sind langlebig und erreichen Organe im ganzen Körper. Die modifizierte mRNA der Impfstoffe ist noch 60 (!) Tage nach der Impfung in Keimzentren von Lymphknoten nachweisbar (normale mRNA hat im Gegensatz dazu eine Halbwertszeit von 10 Stunden).

Burkhardt konnte Spikeproteine in den die Blutgefäße auskleidenden Endothel-Zellen noch bei einem 4 Monate nach der letzten C-„Impfung“ Verstorbenen nachweisen:

Sein Fazit: Die Impfung verkürzt das Leben.

2.) In einem neuem D4CE-Online-Symposium am 18.02.2022, gestreamt vom britischen Sender UK Column, wird auf all dies noch näher eingegangen. Link hierzu auf der Webseite des MWGFD.

3.) MWGFD-Mitglied Prof. Dr. jur. Martin Schwab hat zwei sehr hilfreiche Musterschreiben für alle unter „Impfdruck“ stehenden (nicht nur im Gesundheitswesen) Beschäftigten entworfen, die auf der MWGFD-Webseite zum Download bereitstehen.

4.) In vielen anderen Ländern rund um Deutschland und Österreich sind die Corona-Maßnahmen längst beendet, insbesondere auch in skandinavischen Ländern. Beispiel: Dänemark, Mads Plasvig.

5.) Das „MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept“, ein offener Brief mit 10 konkreten Forderungspunkten und einem 40-seitigen Begleitschreiben mit allen wichtigen Daten, Fakten, Argumenten (inkl. 141 wissenschaftlichen Quellenangaben), das die Möglichkeit für den sofortigen Ausstieg aus der Corona-Agenda wurde und wird per Email und Post an die wichtigsten Entscheidungsträger in D-A-CH-ST und LIE versendet und trifft auf große Resonanz.

In seinem Schlusswort geht Prof. Bhakdi noch auf die ebenso unnötigen Totimpfstoffe, wie z.B. Novavax ein.

Sucharit Bhakdi und Dr. Ronald Weikl – Gute Nachrichten

Quelle: TKP – Die Alpenschau bedankt sich!

