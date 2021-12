Gentherapie durch angebliche Totimpfstoffe von Novavax und Valneva

Darauf haben alle Kritiker der genbasierten mRNA-Impfseren gewartet – auf einen Totimpfstoff!

Am Montag gab die Arzneimittelbehörde EMA den Proteinimpfstoff von „Novavax“ frei, den der Mainstream fälschlicherweise als einen Totimpfstoff anpreist. Es ist übrigens mittlerweile der fünfte experimentelle Impfstoff mit einer Notfallzulassung, der in Windeseile zum Einsatz kommt – nur nebenbei bemerkt.

Bei beiden angeblichen Totimpfstoffen handelt es sich jedenfalls genauso um eine reine Gentherapie, wie bei den vier vorangegangenen experimentellen Impfstoffen.

Novavax enthält künstlich hergestellte Spike-Proteine und nutzt Nanopartikel und Adjuvantien, um die Immunantwort zu verstärken.

Auch beim Impfstoff der österreichisch-französischen Firma Valneva wird ein Adjuvans, also ein Wirkungsverstärker verwendet – nämlich CpG.

CpG sind Nucleinsäuren, also genetische Informationen, die in Form von Nanopartikeln in Zellen eindringen und speziell in Immunzellen eingebracht werden.

.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Angebliche Totimpfstoffe von Novavax und Valneva

Der Glaube, man bietet einen „klassischen“ Impfstoff an, soll möglichst vielen eine vermeintliche Exit-Strategie darlegen, um beim baldigen staatlichen Zwang durch die Impfpflicht straffrei auszugehen.

Aber es ist eine Hintertür in den gleichen Raum – gespritzt wird das ganze, gentechnisch produzierte Spike-Protein, statt nur die Bausteine dafür.

Längst lockt die Propaganda mit den üblichen Heilsversprechen der vermeintlich hohen Wirksamkeit und Sicherheit. Dies geschieht zu allem Überdruss auf der Basis von Zahlen, die freilich aus dem Sommer stammen und ohnehin einen anderen Virenstamm betreffen:

Es geht wohl mehr um die Täuschung der Bürger als wirklich um die Gesundheit.

.

Impfschäden, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche rücken Tag für Tag stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn Fakten lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise >>>.

.

Ramelow ruft Ungeimpfte zu Novavax-Impfung auf

Mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) appelliert bereits der erste deutsche Spitzenpolitiker an die mRNA-Kritiker, sich doch endlich die Novavax-Nadel zu setzen.

„Der erste Totimpfstoff ist jetzt von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden; ein zweiter wird bald folgen“, sagte der Regierungschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag.

„Ich freue mich darüber als ostdeutscher Ministerpräsident sehr. Und ich sage denjenigen, die den mRNA-Impfstoffen ablehnend gegenüberstehen und derzeit demonstrieren gehen: Wenn sie sich ernst nehmen, dann müssen sie sich nun auch impfen lassen.“

Jetzt gehe es nur noch um die Produktion und darum, genügend Impfstoff bereitzustellen, sagte Ramelow. Dann stehe Impfungen mit einer wirksamen Alternative nichts mehr im Wege.

In Deutschland sind Millionen Menschen noch ungeimpft. Zurückgeführt wird das nach vorherrschender Meinung auch auf Misstrauen oder Unsicherheiten in Bezug auf bisher zugelassene Mittel – und auch hier wird wieder die Lüge vom „Totimpfstoff propagiert.

Das Novavax-Präparat sei weder ein mRNA-Impfstoff wie die Präparate von Biontech und Moderna noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson.

Sogenannte angebliche Totimpfstoffe wie nun der (angebliche) von Novavax sind schon länger verfügbar, etwa gegen Hepatitis A und B oder Grippe. Deshalb bestehe die Hoffnung, dass mit einer „klassischen“ Impfstofftechnologie mehr Menschen zum Impfen bewegt werden könnten.

Das funktioniert aber nur bei denjenigen, die diese Lüge nicht durchschauen!

Etikettenschwindel bei Novavax und Valneva

Es zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Österreich, dass man es mit Definitionen nicht so genau nimmt. Für Gesundheitsminister Mückstein sind die aktuellen Gen-Impfstoffe ebenfalls als Totimpfstoffe zu werten – wohl um Ausnahmen zu erschweren.

Doch selbst, wenn nicht einmal Verdrehungen oder „Novavax“ das Volk hinters Licht führen können, haben die Eliten dank Valneva ohnehin einen zweiten Schuss als Trumpf im Köcher.

Dieser ist auf dem Papier in der Tat ein Ganzvirus-“Totimpfstoff”, in Österreich soll darüber hinaus der Schmäh der “heimischen Qualitätsware” locken. Auch hier pfeifen die Spatzen eine Überdrüber-Wirksamkeit von den Dächern.

Kritische Geister wissen aber längst: Spätestens seit der infamen Pfizer-Schummel-Studie sollte man solche Verheißungen stets mit mehr als nur einem Körnchen Salz nehmen. Und auch mit der Wirklichkeit hat die Mär vom “klassischen” Impfstoff wenig zu tun.

Es wird genetische Information verabreicht – der angebliche “Totimpfstoff” ist und bleibt eine Gentherapie.

.

.

Auch mit „Totimpfstoff“ droht ein Zwangs-Abo

Wer wirklich wissen will, wie der Hase läuft, muss sich nur ansehen, bei wem die Verantwortlichen die Hand fürs Kleingeld aufmachen.

Tatsächlich pumpt nämlich jene Gates-Stiftung, die bei BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi und Novavax ihre Finger im Spiel hat, schon seit über 10 Jahren Milliarden in die Impfstoffentwicklung im Valneva-Konzern. Natürlich alles aus völlig selbstlosen Motiven, wie wir alle wissen!

Dieselben Geldgeber im Hintergrund, dieselbe – wenn auch nominell “andere” – Gentherapie: Es ist ein Dachlukenausstieg, allerdings nicht in die Freiheit. Sondern, sobald man durchgeklettert ist, findet man sich erneut in jenem Raum, in dem das staatliche Zwangs-Abo wartet.

Eines, bei dem aktuell drei Dosen vorgesehen sind – aber bei dem die Regierung nach Lust und Laune die Anzahl der Pflicht-Spritzen und deren Intervall per Verordnung abändern kann.

„Teile und herrsche“ – Alles ein billiger Trick!

Dieser billige Trick mit den “Totimpfstoffen” soll einzig und allein die kritische Masse, die der harten Repression gegen Vermeider der Gen-Behandlung Einhalt gebieten könnte, weiter spalten und reduzieren.

Je geringer der Verwaltungsaufwand, um die Menschen zu bestrafen, desto effizienter flattern die Bescheide ins Haus. Und je kleiner der befürchtete Aufstand, desto ungenierter trauen sich die Mächtigen, über Widerständige drüber zu fahren.

Die Menschen dürsten nach der Freiheit und nach einem Ende der Zwänge. Die Eliten wissen das – und daher bieten sie Scheinlösungen an.

Am Ende steht immer die Unfreiheit, bei der jede Form von Grundrechten nur als Leihgut begriffen wird, das je nach Gemütslage wieder entzogen werden kann.

Ihr Spiel lautet: „Teile und herrsche“.

Fallen Sie auf diese Spielchen nicht herein, bleiben Sie kritisch!

Quellen: Julian Schernthaner und Wolfgang Wodarg – Die Alpenschau bedankt sich!

.

John D. Rockefeller: „Wir werden ihr Leben kurz halten!“ >>>

Warum mRNA-Impfungen schwere Nebenwirkungen verursachen >>>

Die Lymphozyten laufen Amok >>>

Sucharit Bhakdi: Das Corona-Narrativ wurde widerlegt >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

In sorgfältiger und akribischer Recherche hat Robert F. Kennedy Jr. eine schockierende Geschichte aufgedeckt, die zahllose Medienberichte über Covid-19 infrage stellen und die jeden alarmieren wird, dem unsere Demokratie und die Zukunft sowie die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegt – hier weiter.

Wie wirken die Corona-Impfungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben? Diese Fragen wurden mit übersinnlichen Forschungsmethoden untersucht. Es zeigte sich: Diese Impfung ist nicht bloß ein »harmloser Piks«, sondern ein heftiger Eingriff in das subtile Gefüge von Körper, Seele und Geist. Das hat Auswirkungen über den Tod hinaus. Anstatt sich normal weiterzuentwickeln, können Seelen erdgebunden bleiben und tief leiden – hier weiter.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?



Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

In bewährter und routinierter Manier seziert Bestsellerautor Gerhard Wisnewski mit seinem neuen Jahrbuch verheimlicht, vertuscht, vergessen 2022 zum 15. Mal das jeweilige Vorjahr und nimmt den Leser mit auf einen atemberaubenden Ritt durch das »Jahr 2 nach Corona«.

Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2022 >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam.

Der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und überflüssige Pfunde verschwinden – ganz ohne chemische und schädliche Zusatzmittel.

Erneuere deine Zellen >>>

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Impfschäden, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche rücken Tag für Tag stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn Fakten lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Während einerseits die offiziellen Prognosen für die Wirksamkeit von Impfungen nun nach und nach heruntergeschraubt werden, sickern zeitgleich immer mehr Verdachtsmomente dafür durch, dass es weltweit erheblich mehr Opfer von Impfschäden zu geben scheint, als bisher bekannt war.

Impfschaden – Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise >>>

#DIVIGate war nur der Anfang. Das ganze Ausmaß der institutionalisierten Korruption und organisierten Kriminalität im deutschen Gesundheitswesen kommt erst nach und nach ans Licht. Tom Lausen und Walter van Rossum nennen die Akteure hinter den Kulissen und enthüllen schier unglaubliche Fakten – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

Offen, ehrlich und selbstkritisch beleuchtet Dr. Bodo Schiffmann anhand seines eigenen Entwicklungswegs die aktuellen Vorgänge in Politik, Medien und Gesellschaft. Die schlimmste und die beste Zeit meines Lebens ist ein Aufklärungsbuch, das informiert, Mut macht, Tipps liefert und menschlich berührt – für jeden Menschen, der bereit ist, neue Erfahrungen zu machen – hier weiterlesen.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn. Was man uns über die Covid-19-Pandemie erzählt, ist unsinnig und unfasslich falsch! Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie – hier weiter.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Kritisch sein und alles zu hinterfragen ist heute vonnöten, denn Lügen hüllen sich in das Gewand von Wahrheit und täuschen damit viele Menschen. Der Plan, unterstützt vom Staat, Babies durch Impfungen krank zu machen, damit sie später als Erwachsene gute Abnehmer der Pharmalobby sind, wird nicht aufgehen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Das, was Menschen verbindet, wird getrennt. Geld wird gedruckt und an jene verteilt, die mitmachen. Der Mittelstand wird abgeräumt, Großkonzerne übernehmen. Opposition und Rechtsstaat befinden sich in Quarantäne. Wer aufmuckt, dem droht Zensur. Und überall die Angst – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Durch die Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…