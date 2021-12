John D. Rockefeller: „Wir werden ihr Leben kurz halten!“

Rockefeller hat die Entwicklung von Medikamenten auf Erdölbasis vorangetrieben und die Naturmedizin verteufeln lassen.

Es wird gesagt, dass die Rockefeller-Familie die moderne Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad beeinflusst hat, aber was die meisten nicht realisieren ist, wie sehr sie Einfluss genommen haben.

Der Familienname wurde mit der Unterdrückung der Naturmedizin verbunden, um große Pharmaunternehmen zu gründen und viel Geld zu verdienen.

Nur wenn uns endlich bewusst wird, dass WIR die Stärkeren sind, weil wir die überwältigende MEHRHEIT sind, können wir uns von diesen Verbrechern befreien.

Biophysiker Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung. Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

„Wir werden ihr Leben kurz halten!“

John Davison Rockefeller Sr. war ein US-amerikanischer Unternehmer und gilt als einer der reichsten Menschen der Neuzeit.

Rockefeller war Mitbegründer einer Erdölraffinerie, aus der 1870 die Standard Oil Company hervorging.

„Wir werden ihr Leben kurz halten und ihre Gedanken schwach halten, während wir so tun, als würden wir das Gegenteil tun. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und Technologie auf subtile Weise nutzen, damit sie nie sehen, was passiert.

Wir werden Softmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in Nahrung und Wasser sowie in der Luft verwenden. Sie werden mit Giften bedeckt sein, wo immer sie sich wenden.

Die weichen Metalle lassen sie den Verstand verlieren. Wir werden versprechen, ein Heilmittel aus unseren vielen Geldern zu finden, und dennoch werden wir ihnen mehr Gift geben.

Chemische Gifte werden durch die Haut von Idioten aufgenommen, die glauben, dass bestimmte Hygiene-und Schönheitsprodukte, die von großartigen Schauspielern und Musikern präsentiert werden, ewige Jugend in ihre Gesichter und Körper bringen werden und durch ihre durstigen und hungrigen Münder ihren Verstand und ihre Systeme zerstören der inneren Organe.

Ihre Kinder werden jedoch als behindert und deformiert geboren und wir werden diese Informationen verbergen. Die Gifte werden in allem um sie herum versteckt sein, in dem, was sie trinken, essen, atmen und tragen.

Wir müssen genial sein, die Gifte zu verteilen, denn sie können weit sehen. Wir bringen ihnen bei, dass Gifte gut sind – mit lustigen Bildern und Musiktönen im Fernsehen. Wer sie sucht, wird hilfreich sein. Wir werden sie anmelden, um unsere Gifte zu drücken.

Wie sieht eine Ernährung aus, die uns wirklich stärkt und von Grund auf nährt? Bestsellerautor Ruediger Dahlke entschlüsselt die tiefsten Geheimnisse der Natur und der ihr innewohnenden Lebens- und Heilenergie – Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung >>>.

Sie werden sehen, dass unsere Produkte filmisch verwendet werden und sie sich an sie gewöhnen und nie ihre wahre Wirkung erfahren.

Wenn sie gebären, werden wir Gifte in das Blut ihrer Kinder injizieren und sie davon überzeugen, dass wir ihnen helfen! Wir fangen früher an, wenn ihr Verstand jung ist, wir werden ihre Kinder mit dem ansprechen, was Kinder am meisten lieben, süßen Dingen.

Wenn ihre Zähne verfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, die ihren Verstand töten und ihre Zukunft stehlen.

Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, haben wir Drogen geschaffen, die sie kranker machen und ihnen andere Krankheiten verursachen, für die wir noch mehr Drogen schaffen werden.

Wir werden sie gefügig und schwach vor uns machen, durch unsere Macht. Sie werden depressiv, langsam und übergewichtig wachsen, und wenn sie zu uns kommen, um Hilfe zu holen, werden wir ihnen mehr Gift geben.

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter richten, damit sie sich nie mit ihrem inneren Selbst verbinden. Wir werden sie mit Unzucht, externen Freuden und Videospielen ablenken, damit sie niemals eins mit der Einheit aller sind.

Ihre Gedanken werden uns gehören, und sie werden tun, was wir sagen. Wenn sie sich weigern, werden wir Wege finden, um Technologie zu implementieren, die den Verstand in ihrem Leben verändert.

Angst ist der schlechteste aller Ratgeber. Den Schlüssel zu unserer Rettung tragen wir in uns, im Herzen. Ein mutiges „Ja!“ bricht das Eis. Mit ihm überwinden wir Trennendes, bauen Brücken und werden Teil jener globalen Bewegung, die Angst in Zuversicht wandelt und ganze Gesellschaften von ihren Ketten befreit.

Wenn wir uns ändern, verändert das die Welt! – hier weiter.

Wir werden Angst als unsere Waffe benutzen. Wir werden ihre Regierungen etablieren und in ihnen Widerstand etablieren.

Wir werden beide Seiten besitzen. Wir werden unser Ziel immer verstecken, aber wir werden unseren Plan fortsetzen. Sie werden die Arbeit für uns erledigen, und wir werden von ihrer Arbeit gedeihen.

Unsere Familien werden sich nie mit ihren vermischen. Unser Blut muss rein sein (weil es so ist). Wir werden sie dazu bringen, einander umzubringen, wenn sie sich uns widersetzen. Wir werden sie durch Dogma und Religion von der Einheit trennen.

Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was sie denken und wie. Wir werden sie freundlich leiten und sie glauben lassen, dass sie sich selbst rechtleiten.

Wir werden durch unsere Fraktionen Feindseligkeit unter ihnen anstiften. Wenn ein Licht unter ihnen scheint, löschen wir es durch Spott oder Tod, was am besten zu uns passt.

Wir werden sie dazu bringen, ihre Herzen zu zerreißen und ihre eigenen Kinder zu töten.

Wir werden dies mit Hass als Verbündeten erreichen, Wut als unser Freund.

Hass wird sie komplett blenden und sie werden nie sehen, dass wir in ihren Konflikten ihre Führer sein werden.“

Rockefeller – Der Flexner Report

Der verderbliche Einfluss der Pharma-Lobby auf die Schul-„Medizin“ reicht weit über die medizinischen Fakultäten hinaus.

Mittels eines Netzwerkes von steuerbefreiten Stiftungen erschlich sich die Hochfinanz die totale Kontrolle über das Bildungs-System, das Forschungs-System und die medizinische Ausbildung in allen Staaten der Erde.

Seitdem herrscht an den medizinischen Fakultäten der Welt eine ausschließliche Ausrichtung auf den Einsatz patentierter allopathischer Medikamente und auf die chemisch-pharmazeutische Forschung.

Der Flexner Report – Wie Rockefeller die Naturmedizin auslöschte >>>

Heute leben wir in einer Welt der Social-Media-Zensur, und jeder, der es wagt, die Absichten eines der großen Pharmakonzerne in Frage zu stellen, wird als verrückt und als Verschwörungstheoretiker bezeichnet.

Alle Informationen zu ganzheitlichen – holistischen – Praktiken und Pflanzen, die nicht patentiert werden können, werden als Schwindel bezeichnet, da sie als Bedrohung für die Arzneimittel der großen Pharmaunternehmen angesehen werden.

Die Schulmedizin blickt jedoch auf eine verhältnismäßig kurze Erfahrung von lediglich nur 150 Jahren zurück, während die Naturheilkunde erfolgreich seit Menschengedenken angewandt wird.

Sollte sich das verheimlichte und unterdrückte Wissen weiterhin so rasant verbreiten, ist der Zusammenbruch der Pharmaindustrie vorprogrammiert oder sie wird gezwungen werden, neue Wege zu gehen.

Nutzen Sie diese von der Natur vorgesehene Kraft und schützen Sie sich und Ihre Familie, bevor auch hier die Zensur zuschlägt!

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

