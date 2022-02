Mondkraft heute 15. Februar 2022 – Löwe-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond in der Vollmondphase zum Vollmond im Löwen bringt schwierige Aspekte mit sich. Saturn und Uranus bauen Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Zeigen wir Fingerspitzengefühl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Löwe-Mond in der Vollmondphase – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mond Quadrat Uranus – Mond Opposition Saturn – Vollmondphase zum Vollmond im Löwen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Pochen wir heute nicht stur auf unser Recht, sondern zeigen uns kompromissbereit und lenken auch einmal ein, um keinen Streit vom Zaun zu brechen. Vermeiden wir, uns zu sehr in eine Sache zu verrennen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Löwe-Mond in der Vollmondphase

Der Vollmond im Löwen, der morgen um 17.56 Uhr seine ganze Kraft entfalten wird, wirft in dieser Vollmondphase bereits seine Schatten voraus. Es wird der erste Vollmond in diesem Jahr sein, der nicht so anstrengend ist, wie die vorausgegangen, da wir mit weniger Spannungen rechnen können. Allerdings wird diese Vollmondphase durch schwierige Verbindungen des Löwe-Mondes mit Saturn und Uranus überschattet, die Hindernisse und Beschränkungen mit sich bringen, die es bis zum morgigen Vollmond zu überwinden gilt.

Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig und länger anhaltend verderben und uns so von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die der Vollmond im Löwen normalerweise fördern würde.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Möglicherweise lassen wir jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Es ist dringend nötig, dass wir uns um Selbstbeherrschung bemühen, denn nur wenn wir uns mutig und entschlossen aus einer positiven Grundhaltung heraus für unsere Belange einsetzen, werden wir etwas erreichen, worauf wir uns selbstzufrieden zurücklehnen können.

Da sich die Fronten durch die ungünstigen Konstellation jedoch schnell verhärten können, neigen wir in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht auch eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist.

Lassen wir uns von den Hindernissen in dieser Vollmondphase zum Vollmond im Löwen nicht ausbremsen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond im Löwen

Wie bereits eingangs erwähnt, müssen wir uns heute vor Saturn und Uranus in Acht nehmen, die durch negative Aspekte für eine schwierige Vollmondphase sorgen werden. Während der Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und werden vor emotionale Herausforderungen gestellt. Saturn macht zwar oft sehr pflichtbewusst und ehrgeizig, aber gerade bei dieser Konstellation wird unser Seelenleben nicht gerade positiv beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Uranus im Stier werden wir durch seine Quadratstellung zum Löwe-Mond jedoch besonders zu spüren bekommen. Obwohl wir auch bei dieser Mond-Uranus-Verbindung ausgesprochen phantasievoll sind und meist über ein besonderes Talent verfügen, steht uns bei allem unser Gefühl im Weg, dass wir durch die treibende Kraft des Löwe-Mondes immer etwas Außergewöhnliches erleben wollen.

Zudem neigen wir zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen können und die für uns selbst gänzlich unverständlich sind. Stetigkeit ist bei dieser Konstellation auch nicht gerade unsere Stärke, und Tätigkeiten, bei denen immer wieder die gleichen Abläufe stattfinden, werden keine Begeisterungsstürme in uns hervorrufen. Wahrscheinlich müssen wir unser ganz persönliches “Ding” durchziehen, dann können wir auch damit aufhören, an den bestehenden Zuständen rumzunörgeln.

Geben wir der Aufbruchstimmung des Löwe-Mondes nach, der uns mit seiner Kraft vorwärts treibt!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

.

*****

.

CDL ist die Abkürzung für Chlor-Dioxid-Lösung, eine Flüssigkeit, die innerhalb kurzer Zeit Krankheitserreger, Bakterien – auch Legionellen, Sporen, Algen, Pilze und sogar Viren aller Art – bekämpft und bereits seit Langem als bewährtes und ungefährliches Mittel zur Trinkwasserreinigung und damit zum innerlichen Gebrauch zugelassen ist!

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob Vollkornbrot, glutenfreies Brot, Sandwichbrot, süßes Brot oder französisches Brot: unser neuer Brotbackautomat mit hochwertigem Edelstahlgehäuse ist ein wahres Multitalent. Der vielseitige Brotbackautomat zaubert mühelos auch weitere Gaumenfreuden: Selbst gemachte Marmeladen, Joghurt, Kuchen, Nudel- oder Pizzateig. Apfelmus und Aufstriche sind ebenfalls im Handumdrehen frisch auf dem Tisch.

Brotbackautomat >>>.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Viele von uns fühlen sich den Beeinflussungen hilflos ausgeliefert und haben Schwierigkeiten, negative Gedanken abzustellen. Dieses Hörbuch hilft dabei, gute Gefühle zu bereiten und schmerzhafte Gefühle zu überwinden.

Gefühle verstehen und Probleme lösen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Bei zunehmenden Mond sollte man keine Pflanzen zurückschneiden, das würden sie vermutlich nicht überleben. Obst- und Ziergehölze können hingegen nun veredelt werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.