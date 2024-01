Ivo Sasek: TOTALZENSUR 2024 – Was dann?

Wer glaubt, mit der totalen Internetzensur sei die Einschränkung unserer Rede- und Meinungsfreiheit bereits abgeschlossen, der irrt.

Ivo Sasek erklärt in folgendem Video, dass die Internetzensur für die Verfolger der Wahrheit nur gerade der erste Schritt ist.

Sasek zeigt aber auch bahnbrechende Auswege aus dieser weltweiten Verengung auf.

Deutschland war mit dem »Netzwerkdurchsetzungsgesetz« Vorreiter bei der Einführung des Zensurkomplexes. Hinter den Zensurbemühungen steht ein Geflecht aus amerikanischen und englischen Geheimdiensten sowie transatlantischen Thinktanks, die vorab definieren, welche Meinungen richtig und welche falsch sind. So werden Meinungsäußerungen von Bürgern als »Desinformation« definiert, weil sie politisch nicht gewollt sind – Hier weiter.

Totale Zensur 2024 – Was dann?

Ein Beitrag von Ivo Sasek – Die Alpenschau bedankt sich!

Wer irgend denkt, mit der ab ‘24 geplanten Totalbeschneidung unserer Rede- und Meinungsfreiheit im Internet sei auch der quälende Einengungsprozess zu Ende, der irrt – der hat noch immer nicht verstanden, wie unsere Meinungs-Überwacher ticken.

Die totale Zensur im Internet ist doch nur gerade der erste digitale Beschneidungsakt, wie ja schon der Name Digital Services Act verrät. Ich habe das schon 2009, bei der Begründung unseres 1-Blatt-Hand-Express, der S&G, vorausgesagt.

Ein Shitstorm der Entrüstung war damals die Folge. Niemals wäre eine Zensur in unseren ach so sozialen freien Medien möglich, hieß es damals von allen Seiten – man schimpfte mich einen ahnungslosen Laien.

Meine Prognosen sollten sich bestätigen. Es geht jetzt um Sein oder Nichtsein, ihr Lieben. Hört zu!

Unsere Welt befindet sich leider schon seit Jahrhunderten im Würgegriff eines bestialischen Geheimbundes.

Und dieser wird einmal mehr ganze Völker abschlachten, wenn wir jetzt nicht vereint seinen Kopf einfordern. Und wer etwas anderes behauptet, lügt. Wer dieses schlichte Strickmuster unserer primären Weltproblematik verkompliziert, der täuscht, der verführt und lähmt damit jeden nötigen gebündelten Widerstand, über den ich jetzt gleich Wichtiges sagen werde!

Fakt ist nämlich, dass diese geheime Machtelite mit allen Mitteln verhindern will, dass die Welt erfährt, in welch unfassbaren Dimensionen sie von ihr belogen, betrogen, beraubt worden ist und noch wird. Da alle zensierenden Medien und großen Plattformen im Besitz dieser Geheimsekte sind, trennen sie das Volk strategisch von freien Aufklärern ab.

Letztere haben sie gezielt in immer isoliertere Internet-Blasen hineingetrieben. Die können wir nur gemeinsam überwinden. Ihr DSA-Messer haben sie aber noch vorher ihren eigenen Vasallen auf die Brust gesetzt. Die EU-Kommission z.B. hatte sogleich TikTok auf allen Diensthandys verboten. Gleiches in den USA usw.

Das war aber erst der Anfang. Versteht ihr? Nun sollen sämtliche Plattformen systematisch von allem gereinigt werden, was diese Weltherrschaftssekte gefährdet. Versteht ihr? Vernetzen wir uns also dringend physisch, nicht nur digital!

Jetzt aber zur Kernfrage: Was kommt nach der Totalzensur im Internet?

Antwort: Das, was dieser Weltherrschafts-Klan schon bei jeder früheren Etappe seiner internationalen Unterwanderung erzwungen hat: die Totalzensur auf jeder Ebene der freien Information! Der Zwang zu Pflicht-Narrativen wie etwa bei Corona – unter Androhung aber diesmal von Enteignung bis Todesstrafe bei jeder kleinsten Abweichung!

Und wer mich erneut zum Fachidioten jetzt erklärt, der wird noch bezeugen, wie recht ich hatte! Werdet bitte Teil, wenn möglich des weltweiten S&G-Netzwerkes. Wir verbreiten uns exponentiell schneller und verfolgungssicherer als im Netz. Und jetzt das Wichtigste:

Wenn wir freien Aufklärer uns rechtzeitig auch physisch vernetzen, also uns gegenseitig die Post-Adresse anvertrauen, dann wird unsere synergische Durchbruchsgewalt eben nur umso heftiger sein, selbst wenn geplante Blackouts oder was auch immer das gesamte Internet lahmlegen sollten.

Wir werden dann, wie bei Corona, nur umso zahlreicher auf die Straße gehen, oder wie jüngst in Karlsruhe, als tausende Demonstranten mit Rechtsanwalt Ludwig zusammen die rund 600 Strafanzeigen gegen die Corona-Verbrecher eingereicht haben. Lasst uns doch mit Ralf Ludwig zusammen auch bis zum Internationalen Gerichtshof vorstoßen, falls sich auch hier wieder nur der Staatsfeind Nummer 1, der Krake im Staatsgewand zeigen sollte.

Oberstes Ziel aller gemeinsamen Aufklärung muss sein, dass die Völker endlich die planmäßigen Zusammenhänge begreifen – dass nicht nur die Weltkriege, die Kriege des Arabischen Frühlings und diverse Seuchen vorab gezielt geplant wurden, sondern darüber hinaus eben auch noch jede einzelne Finanzkrise, jeder moralische Zerfall, jede neuartige Umweltkatastrophe usw.

Und hinter allem stecken nachweislich immer wieder die gleichen paar tausend Sektenköpfe, die akribisch genau ihre Agenda umsetzen und das Chaos heraufbeschwören.

Ihr Ziel ist, eine neue Weltordnung aus ihrem selbstverursachten Chaos heraus zu errichten!

Wir müssen reden! Und zwar über das vergangene Jahr 2023: War das nun eine Geisterfahrt, ein Horrorfilm oder ein Aufenthalt in einer Nervenklinik?

Wie schnell wäre jeder weltweite Spuk vorbei, wenn doch nur endlich die Völker diesen schlichten Zusammenhang erkennen könnten! Letztlich handelt es sich an oberster Geheimbund-Spitze um ein paar Dutzend Multi-Milliardäre oder Billionäre, in der zweitobersten Etage ihrer Machtpyramide um ein paar tausend weitere Geldmacher-Köpfe, die diese weltweite Verschwörung anführen. Das ist Fakt.

Würde also eine legale, von allen wirtschaftlichen und politischen Diktaten befreite Justiz, und dadurch natürlich endlich funktionierende Justiz, nur schon diese verhaften, diese enteignen und hinter Gitter bringen, wäre jeder weltweite Spuk und Mangel schon nahezu erledigt.

Und ich bin mir an dieser Stelle natürlich bewusst, dass diese geheimen Eliten auch Macht über ganze Armeen ausüben. Darum wecken wir ja auch unablässig die schlafenden Völker auf und rufen: Zieht nicht mehr in ihre Kriege! Verweigert ganz grundsätzlich jeden Krieg, weil ihr euer Leben damit immer nur und einzig diesen Geheimbund-Kriegstreibern opfert – egal in welchem Land dieser Erde!

Noch weit entspannter würde aber alles, wenn eine befreite Justiz unter Volksbeschluss auch noch deren paar 10.000 Vasallen in Haft nehmen und enteignen würde! In der Praxis wird die Verhaftungswelle wahrscheinlich eh bei diesem unteren Bereich, diesen Marionetten beginnen müssen, weil diese ja auch direkt sichtbar an allen Schalthebeln der Macht sitzen.

Das ginge mit ein paar Einsatzkommandos unserer Ordnungshüter. Auch das, ohne jeden Krieg! Und die Völker würden solches umgehend entscheiden, glaubt es, durchbrächen wir freien Aufklärer nur endgültig die Aufklärungs-Blockaden der hochkriminellen Mainstream- und Internet-Besitzer!

So vieles gäbe es noch zu sagen, doch ich erinnere zum Schluss noch stellvertretend an ein paar untragbare Entwicklungen, wie sie aber derzeit nur allzu typisch für auch viele weitere Entwicklungen sind.

Einzig in synergischer Formation sind wir imstande, all solchem Treiben ein Ende zu setzen.

Wir Völker haben allzu lange geschwiegen, als z.B. die WHO, Big-Pharma und unsere Krankenkassen sich verselbständigten. Denn auch diese Systeme sind längst zu Schwerstverbrecher-Organisationen mutiert, die von Ursachen-Behandlung wirklich keine Ahnung haben, oder zumindest nichts wissen wollen, weil sie uns ja nachweislich bewusst krank halten, ja, sogar zunehmend gezielt krank machen und nun immer mehr unserer Zwangsabgabe-Gelder sogar noch für abartigste Operationen und dergleichen verschleudern – wir aber, wir lassen sie allesamt ungestraft bisher und finanzieren sie auch noch.

Weltweit ist die Justiz untergraben worden, seht es. Sie verfolgt nicht mehr den Brandstifter, sondern denjenigen, der den Brand anzeigt – und wir finanzieren solches auch noch widerspruchslos. Bitte hört euch meine Rede „Staatsfeind Nummer 1 – Krake im Staatsgewand“ wenn irgend möglich an – es ist vielleicht die wichtigste meiner etwa 2.000 Reden, die ich schon gehalten habe. Ich habe sehr viel in sie investiert.

Unsere Massenmedien sind überdies mit allen eben genannten Schwerstverbrechern verfilzt und darüber hinaus auch noch mit den Köpfen des militärisch-industriellen Komplexes, aber auch verfilzt mit den kriminellen Geldmachern, verfilzt mit den Frankensteins der Wissenschaft und allen möglichen korrupten Politikern darüber hinaus – wir aber lassen auch diese einfach alle ungestraft bislang und finanzieren sie obendrein auch noch mit Hunderten Milliarden Euro unserer Steuergelder – und das jährlich.

Ich frage: Machen wir uns da nicht mitschuldig? Ja, allein schon in Deutschland bezahlt Ihr jährlich ein paar Milliarden nur schon für die pensionierten Abzocker dieser Mainstream-Medien mit euren GEZ-Zwangsgebühren! Wegen euren politischen Geld-Verschleuderern verliert ihr vom gesamten erarbeiteten Bundes-Haushalt jährlich 30-40 % nur schon an die Zinsen dieser Spekulanten.

Doch die Völker schweigen dazu, weil sie all das eben gar nicht checken. Darum konnte auch Big-Pharma schon wieder, allen eben wissenschaftlich erwiesenen Völkermord-Anschuldigungen zum Trotz, fünfeinhalb Milliarden neue Impfdosen an die EU verkaufen – also eine € 100 Milliarden Steuergeld-Verschleuderung!

Und dies, obgleich niet- und nagelfest bewiesen worden ist, dass die mRNA-Impfung immer Menschen schädigt und tötet – und zwar kurzfristig und langfristig! Vergesst nie, dass solche Verbrechen gegen die Menschheit niemals verjähren!

Und so könnte ich hier noch stundenlang Fortsetzung machen. Aber ich schließe mit der abermaligen Bitte: Lasst uns doch Vertrauen zueinander finden und uns auch physisch miteinander vernetzen, indem wir uns auch rechtzeitig unsere Postadressen, Telefonnummern zukommen lassen.

Ich denke, am allerbesten würde sich der S&G-Handexpress für diese weltweite Verbindung eignen. Gewachsen nämlich seit 2009, bilden und verwalten schon Zehntausende zusammen dieses physische Netzwerk. Studiert bitte meine diesbezügliche S&G-Konferenz, damit ihr versteht, um was es da genau geht.

Ich sage: Diese gebeutelte Welt braucht Dich, sie braucht uns alle. Wir sind die neue Welt – und zwar die neue Welt ohne Geld.

Die neue Welt beginnt zu Hause. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.

Totalzensur – Was dann?



Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter" ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter" zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun

Innerhalb von 2 Jahrzehnten hat sich die globale Geldmenge verfünffacht! Bargeld hat wegen der Inflation kaum noch einen Wert. Die Covid-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg beschleunigen das ungezügelte Gelddrucken weiter und lösen einen Reset des globalen Finanzsystems aus. In der kommenden Finanzkrise sollten Sie deshalb auf Silber setzen!

Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt? Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie zu tun hat

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren!

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis? Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke – Hier weiter.

