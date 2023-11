Mühlhiasl: Der bayrische Nostradamus und seine Prophezeiungen für 2024

Mühlhiasl, der Waldprophet aus dem Bayerischen Wald, hat in seinem Leben viele Aussagen über die Zukunft getroffen.

Vor mehr als 250 Jahren soll der Mühlhiasl den dritten Weltkrieg, dessen Dauer und Verlauf vorhergesagt haben. Die düsteren Visionen des bayrischen Nostradamus sind den Menschen noch heute im Bewusstsein.

Die Prophezeiungen des Mühlhiasl berührten die Menschen so sehr, dass seine Zitate von einer Generation zu nächsten weitergetragen wurden. Die Weissagungen endeten stets mit dem Satz: „Kein Mensch will´s glauben.“

Die Prophezeiungen von Mühlhiasl für das Jahr 2024 fassen wir in folgendem Beitrag zusammen.

.

Die Prophezeiungen des Mühlhiasl bewegen seit 200 Jahren die Menschen im deutschen Sprachraum. Viele der für unglaublich gehaltenen Voraussagen sind eingetroffen und haben die Glaubwürdigkeit der Prophezeiungen gefestigt – Hier weiter.

Mühlhiasl: Der bayrische Nostradamus und sein Leben

Wer war der geheimnisumwobene Mühlhiasl? Hatte er wirklich das zweite Gesicht und wie zuverlässig sind seine Vorhersagen?

Im Bayrischen Wald kennen viele die Prophezeiungen des Wahrsagers Mühlhiasl. Zahlreiche der suggestiven Endzeitvorhersagen sollen tatsächlich eingetreten sein. Es wird vermutet, dass der Seher mit bürgerlichem Namen Matthäus Lang hieß und am 16. September 1753 in Apoig im Bayrischen Wald geboren wurde. Der Ort gehört heute zur Gemeinde Hunderdorf im Landkreis Straubing-Bogen.

Der Müllersohn arbeitete laut Überlieferung im Kloster Windberg und zog von Ort zu Ort, um die Mühlen instand zu halten. Der legendäre Weissager hatte mit seiner Ehefrau acht Kinder und soll 1805 gestorben sein. Nachdem er mit den Chorherren des Klosters in Streit geraten war, vertrieb man den Mühlhiasl.

Seine Augen waren angeblich sehr klar und strahlten weiß. Die Menschen hielten das für ein Zeichen seiner Seherkraft. Der Mühlhiasl hielt sich oft in Zwiesel auf, hauptsächlich verbrachte er sein Leben aber wohl in Rabenstein.

Der Mühlhiasl hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen und war ein Sonderling, der vorwiegend im Wald hauste. Deshalb und in Anspielung auf den Bayrischen Wald wird der Seher auch als Waldprophet oder bayrischer Nostradamus bezeichnet.

Zur Vertiefung seiner Visionen stieg der Mühlhiasl gern auf einen Berg und gab seine mystischen Sprüche wie im Delirium weiter.

.

Der Muhlhiasl sagte im ausgehenden 18. Jahrhundert den Ausbruch der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts auf den Tag genau voraus und warnte vehement vor einem dritten und letzten weltweiten Krieg. Ferner prophezeite er das Aufkommen von Autos, Flugzeugen, Eisenbahnen und Dampfschiffen sowie den Untergang der Feudalherrschaft und der Kirche. Dass er kein Scharlatan, sondern ein echter Seher war, hat die Geschichte bewiesen! Hier weiter.

.

Mühlhiasl und seine Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg

Mühlhiasls Voraussagen haben gemein, dass sie keinen guten Verlauf vorhersagen.

Immer wieder spricht er von Katastrophen und entsetzlichen Ereignissen für die Menschen in Deutschland und Europa, aber auch weltweit. Insbesondere bei Prophezeiungen über einen Weltkrieg horchen viele Menschen auf. Denn von einem derartigen Ereignis wären besonders viele betroffen. In der heutigen Zeit müsste bei einem Weltkrieg von einer nuklearen Katastrophe ausgegangen werden.

Dementsprechend würde es eines der Ereignisse werden, die mit vielen Opfern verbunden wären. Auch Mühlhiasl hat sich zu einem Weltkrieg geäußert und von einem dritten und letzten Krieg gesprochen. Dabei legt er, wie viele andere Weissager, kein genaues Datum fest, sondern zeigt eine Entwicklung der Ereignisse auf.

Anhand seiner Äußerungen zeigt sich, dass Mühlhiasls Prophezeiungen auch für 2024 bedeutend sind und Beachtung finden sollten. Einige von Mühlhiasls Voraussagen weisen zunächst darauf hin, dass die Leute viele Häuser bauen, sich einrichten und es wurde überliefert, dass er sagte: „Und dann ist es aus. Dann kommt der große Krieg.“

Aber auch in weiteren seiner Äußerungen weist er auf einen drohenden Krieg hin:

„Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören.“

„Dann kommt der Krieg und noch einer und dann wird der letzte kommen.“

Bereits zuvor soll der bayerische Prophet Kriege vorhergesagt haben, wie den ersten und zweiten Weltkrieg, bei dem er auf den Bau einer neuen Donaubrücke verwies. Einige seiner Aussagen sollen auf den Terrorangriff in den USA hinweisen, auf welchen weitere Kriege die Folge sein werden.

Daran zeigt sich, dass der bayerische Prophet seinen Fokus nicht nur auf Deutschland und Europa legte, sondern durchaus die weltweiten Ereignisse im Blick hatte. In einer weiteren Mühlhiasl Vorhersage sehen einige zudem Bezug zum Geschehen in Amerika. Denn er spricht davon, dass sie sich Zäune um das Haus errichten und sie auf die Menschen schießen werden.

Mühlhiasl und seine seine Prophezeiungen

Die Prophezeiungen vom Mühlhiasl stecken voller Symbolik und lassen vielschichtige Deutungsmöglichkeiten zu.

Eine berühmte Prophezeiung des bayrischen Nostradamus ist: „Ich komm euch als Toter noch aus!“ Als der Mühlhiasl starb und der Leichenwagen über die Zwieseler Regenbrücke fuhr, soll der Sarg wegen eines Deichselbruchs heruntergefallen sein. Daraufhin lockerte sich der Sargdeckel und ein Arm des Mühlhiasl zeigte in den Himmel.

Doch Mühlhiasls Prophezeiungen hatten bereits damals auch einen Bezug zur fernen Zukunft, wobei einige seiner Prophezeiungen erstaunlich treffsicher zu sein scheinen. So soll der Waldprophet den Ersten Weltkrieg vorhergesagt haben – „Wenn der eiserne Hund durch den Vorderwald bellt, fängt der große Krieg an.“

Auch den Beginn des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg hat der Mühlhiasl angeblich vorausgesehen „Da wird aber ein strenger Herr kommen, ihnen die Haut abziehen und ein strenges Regiment führen.“

Die berühmteste Weissagung ist jedoch die eines letzten großen Weltkriegs, die in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse bei den Vorhersagen für 2024 äußerst interessant ist.

Folgende Ereignisse soll die Legende aus dem Bayrischen Wald vorausgesagt haben:

Zeppelin, Aufklärungsflugzeuge: „Wenn ein großer Fisch über den Wald fliegt.“

.

Ärmere Bevölkerungsschichten: „Es wird sich zeigen, dass der Bettelmann auf dem Ross nicht zu derreiten ist.“

.

Klimaschock: „Wenn man Sommer und Winter nicht mehr unterscheiden kann.“

.

Einführung der Eurowährung: „Einerlei Geld kommt auf.“

.

Die moderne Gesellschaft: „Wenn man Mandl und Weibl nimmer auseinanderkennt.“

.

Sittenverfall in der Gesellschaft: „Die Bauernleut werden sich gewanden wie die Städtischen, und die Städtischen wie die Narren.“

.

Der Dritte Weltkrieg: „Der letzte Krieg wird der Bankabräumer sein.“

Die apokalyptischen Botschaften des Mühlhiasl zählen auch bei den Vorhersagen für 2024 zu den spektakulärsten, denn sie bewegen sich erstaunlich nah an aktuellen Entwicklungen.

Seine bildhaften Prophezeiungen beziehen sich auf den Klimawandel („Wenn man den Sommer vom Winter nicht mehr unterscheiden kann.“) und auf das Waldsterben in den Bayernregionen („Der Wald wird so licht werden, wie des Bettelmanns Rock“).

Tatsächlich starben in den 1970er-Jahren unzählige Tannen. Kurze Zeit später wurden auch erhebliche Fichtenschäden festgestellt. Am bekanntesten sind wohl die Vorhersagen in Bezug auf die beiden Weltkriege.

Den Ersten Weltkrieg hat der Seher vom Rabenstein für den 1. August 1914 exakt prognostiziert und auch den Zweiten Weltkrieg sah der Hiasl in seinen Visionen. Vor allem seine Aussage zum Brückenbau ist erstaunlich.

„Wenns in Straubing über die Donau die große Brücke bauen, so wirds fertig, aber nimmer ganz, dann gehts los.“

Als der Krieg am 1. September 1939 losbrach, war die Straubinger Donaubrücke fast fertig, allerdings fehlte noch die Betondecke. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Mühlhiasl weitere Schrecken vorausgesehen und berichtete von den Katastrophen eines dritten, großen Krieges.

Der zukunftssichtige Weissager hat auch bei den Prophezeiungen für 2024 geheimnisvolle Botschaften hinterlassen, die auf Furcht einflößende Geschehnisse wie Naturkatastrophen und politische Spannungen hinweisen.

Soziale Missstände und Neukurse in bestehenden Systemen führen in unserer Zeit deutlich sichtbar zu großen Veränderungen auf globaler Ebene.



.

Mühlhiasl und seine Prophezeiungen für 2024

Wie viele andere Hellseher hat auch Mühlhiasl keine Daten genannt.

Damit ist nicht bekannt, wann die prophezeiten Ereignisse eintreten sollen. Jedoch hat er bei vielen Vorhersagen auf bestimmte Zeichen verwiesen. Dementsprechend kommt es bei der Auslegung der Mühlhiasl Prophezeiungen darauf an, auf den Verlauf der Dinge zu achten.

Ob seine Aussagen für das Jahr 2024 gelten oder für einen anderen Zeitraum in Betracht kommen, lässt sich oftmals nur im Nachhinein feststellen. Einige Menschen, die sich mit den Prophezeiungen Mühlhiasls befasst haben, gehen davon aus, dass einige seiner Vorhersagen bereits eingetroffen sind.

Es gibt Spekulationen, dass er beispielsweise die Corona-Pandemie vorausgesagt hat. Dabei geht es insbesondere um seine Aussagen, in denen er von fremden Soldaten spricht, die von Osten kommen. Eine ganze Heersäule soll kommen und alles soll schnell ablaufen.

Zudem spricht er von neuen Einrichtungen, die allerorts entstehen. Dadurch sollen sich die Bauern nicht vom Bürger und die Bürger sich nicht mehr vom Edelmann unterscheiden lassen. Zugleich soll die Tracht der Menschen einer Narrentracht ähneln. Einige Experten gehen davon aus, dass die Heersäule mit dem Corona-Virus gleichzusetzen ist.

Aber auch zu anderen Themen, wie zu Kriegen, Naturkatastrophen und dem Klimawandel soll sich Mühlhiasl in seinen Prophezeiungen geäußert haben:

Er sprach davon, dass der Sommer nicht mehr vom Winter unterschieden werden kann. Das wird als Hinweis auf den Klimawandel angesehen.

Das Waldsterben soll er durch seinen Vergleich des Waldes mit einem Bettelmannsrock prophezeit haben.

Den Kriegsbeginn soll er vorhergesagt haben, mit den Worten: „Wenn der eiserne Hund durch den Vorderwald bellt…“

Eine weitere seiner Aussagen ist vieldeutig und kann sich auf verschiedene Ereignisse wie Seuchen, Krankheiten oder Kriege beziehen: „Eine Zeit kommt, wo die Welt abgeräumt wird und die Menschen weniger werden.“

Ob diese und weitere Mühlhiasl Prophezeiungen für das Jahr 2024 gelten, bleibt abzuwarten.

Letztendlich kommt es darauf an, den Verlauf der Dinge zu betrachten und seine Aussagen damit in Zusammenhang zu bringen. Erst dann wird es möglich sein, zu erkennen, was Mühlhiasl mit seinen Prophezeiungen gemeint hat.

Andere sehen in den Vorhersagen Mühlhiasls Warnungen und versuchen frühzeitig, die Vorzeichen zu deuten. Deshalb ist es für sie wichtig, alle Informationen zu den Vorhersagen von Mühlhiasl zu erhalten.

Zwar hat er seine Prophezeiungen nicht aufgeschrieben. Jedoch wurden viele der Prophezeiungen Mühlhiasls mündlich überliefert und erscheinen in der heutigen Zeit im Internet, genauso wie in zahlreichen Büchern.

Was zeigen die Prophezeiungen vom Mühlhiasl für die Zukunft?

In vielen von Mühlhiasls Voraussagen zeigt sich, dass er den dritten Weltkrieg als letzten Krieg ansieht.

Dieser solle sehr schnell ablaufen und viele Menschen das Leben kosten. Doch bevor diese Zeit beginnt, sieht er Menschen, die sich von ihrem Glauben abwenden, die hochmütig und ignorant sind und einander nicht mehr verstehen.

So düster Mühlhiasls Prophezeiungen für 2024 und die kommenden Jahre zu sein scheinen, so schön soll es nach der Zeit des Krieges enden. Denn nach dem vielen Blutvergießen und einer fast schon apokalyptischen Zeit soll es wieder für eine sehr lange Zeit Frieden auf der Erde geben.

Damit zählt er nicht nur zu den Sehern, die einen Weltuntergang vorhersagten. Doch bei allen Auslegungen von Mühlhiasls Prophezeiungen für 2024 und den weiteren Vorhersagen ist zu beachten, dass sie nur mündlich überliefert wurden. Es gibt bis heute keine Informationen dazu, dass er seine Aussagen schriftlich festgehalten hat.

Dementsprechend wird viel über den Wahrheitsgehalt und die Interpretation diskutiert. Doch auf der anderen Seite wurde bereits vieles niedergeschrieben und in der Vergangenheit scheinen sich einige von Mühlhiasls Voraussagen bewahrheitet zu haben.

Damit scheint es nicht immer darauf anzukommen, eine genaue Zahl oder ein Jahr vorhergesagt zu bekommen. Vielmehr reicht ein Blick auf die Entwicklung der Wirtschaft, der Gesellschaft und die Ereignisse auf der Welt.

Welche Vorhersagen des Mühlhiasl sind für uns wichtig?

Der sagenumwobene Waldprophet hat wie Nostradamus, Baba Wanga und Alois Irlmaier kosmische Katastrophen, vernichtende Klimaveränderungen, Terroranschläge und Supergaus vorhergesehen.

Die globale Klimaerwärmung beispielsweise ist ein wichtiges Thema, das viele Menschen heutzutage bewegt. Der UNO-Weltklimarat IPCC spricht von einer düsteren Zukunft mit Millionen von Klimaflüchtlingen und einem Kollaps der Ökosysteme.

Viele Mühlhiasl-Vorhersagen beziehen sich auf unsere gegenwärtige Zeit und erzählen von Gewalt, Kriegen, Krankheit und Hungersnot. Zum Verlauf der Weltenwende finden sich aber auch etliche Prophezeiungen anderer Seher, deren Sinngehalte überraschende Analogien aufweisen.

Schon in der Bibel werden die letzten Zeichen vor dem Weltende ausführlich beschrieben. Auch Nostradamus‘ und Alois Irlmaiers Prophezeiungen sagten verhängnisvolle Geschehnisse für unsere heutige Zeit voraus.

Neben den Wahrsagungen des Mühlhiasl zum 3. Weltkrieg erregen seine Aussagen über die Entwicklung des weltweiten Wirtschafts- und Finanzsystems großes Interesse:

„Geld wird gemacht, so viel, dass man’s gar nimmer kennen kann.“

„Auf einmal gibts keins mehr.“

„Der Glauben wird so klein werden, dass man ihn unter den Hut hineinbringt.“

„Niemand denkt dran, dass die Geißel Gottes kommt.“



.

Mühlhiasl und der Weltuntergang

Auch 2024 geben die Wahrsagungen des Mühlhiasl Anlass zu vielschichtigen Interpretationen.

Im Fokus sind die Ereignisse und Vorboten um den Weltkrieg. Gerade in diesen unruhigen Zeiten möchten die Menschen mehr über ihre Zukunft wissen. Kommt der Krieg 2024? Ist der Weltuntergang vorgezeichnet?

Immer mehr Menschen haben eine dunkle Vorahnung, dass in unserem bestehenden Weltsystem etwas schiefläuft. Die meisten können sich ein kollabierendes System aber nicht wirklich vorstellen.

Dennoch beschreibt auch der Mühlhiasl, genaus wie andere europäische Propheten den kompletten Zusammenbruch traditioneller Systeme.

Allerdings sagte der Mühlhiasl nicht den Untergang der Welt vorher. Nach dem Krieg sah er nämlich eine sehr positive Zukunft auf die Menschheit zukommen.

Die Mühlhiasl Prophezeiungen



Mühlhiasl – Der bayerische Nostradamus

