Mondkraft heute 18. November 2023 – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute schenkt vor der Mondpause zum Mond im Wassermann ganz besondere Planeteneinflüsse. Pluto wirkt der kraftlosen Zeit entgegen. Nehmen wir das kosmische Geschenk dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.30 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Sextil Neptun – Sonne Konjunktion Mars – Mond Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Aus der Vogelperspektive betrachtet verlieren viele Dinge an Bedeutung und der Blick auf das große Ganze wird frei.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute bereichert uns mit außergewöhnlich positiven kosmischen Einflüssen vor der energielosen Mondpause, die um 9.30 Uhr beginnt. Besonders intensiv werden wir vom frühen Morgen weg von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und es zeigen sich günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben.

Eine Sonne-Mars-Konjunktion verleiht zusätzliche Willenskraft und Mut. Dieser Aspekt verleiht ein nahezu unerschöpfliches Energiepotenzial, große körperliche Kräfte und ein Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was uns sehr entschlossen und durchsetzungsstark macht. Durch die beiden Kraftplaneten Sonne und Mars gibt es plötzlich keine Grenzen mehr, sondern nur noch Chancen, die es zu nutzen gilt.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Die geballte Energie von Pluto schafft dann kurz vor der Mondpause zum Mond im Wassermann letztendlich noch einen Ausgleich, da sich durch eine Konjunktion zum Mond die Kräfte der Seele sehr stark mit denen von Pluto vermischen.

Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen. Pluto schenkt emotionale Unterstützung und wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und uns dabei helfen, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Nutzen wir die positiven kosmischen Einflüsse, um besser durch die energielose Mondpause zu kommen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt nach der Mondpause wieder die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird spürbar. Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit.

Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten.

Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.

.