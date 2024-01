Mondkraft heute 4. Januar 2024 – Halbmond – Mars im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Waage für massive Störungen. Mars im Steinbock fordert Konzentration statt Expansion und lässt so manche Erfolge erzielen. Lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Halbmond in der Waage – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mars im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir durch den Halbmond mit Störungen in allen Lebensbereichen rechnen müssen, ist es wichtig, die innere Ruhe zu bewahren – Achten wir mehr als sonst auf unsere Gesundheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in der Waage

Von der Ausgeglichenheit und Harmonie, die uns gestern noch bereichert haben, ist heute nichts mehr zu spüren. Wir starten mit einer schwierigen Mondphase in den Tag, da der Halbmond in der Waage bereits ab 4.28 Uhr seinen störenden Einfluss geltend macht. Deshalb heißt es nach dem Aufstehen erst einmal durchatmen und Ruhe bewahren, denn die Halbmond-Energien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen.

Wir werden durch den Halbmond in der Waage mit einigen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen und Familienstreitigkeiten, aber auch Schwierigkeiten im Beruf sind wie immer beim Halbmond keine Seltenheit!

.

.

Wir brauchen jetzt Standfestigkeit und Mut, um uns allen Herausforderungen stellen zu können, die uns mit diesem Halbmond erwarten werden, denn wir werden deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Wir sind deshalb aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht zudem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Lassen wir uns nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Steinbock

Mars wechselt heute um 15.57 Uhr vom begeisterungsfähigen Schützen in den realistischen Steinbock. Mit Mars im Steinbock werden wir hauptsächlich in beruflichen Angelegenheiten positive Ergebnisse erzielen können, da die Steinbock-Energie unseren Ehrgeiz weckt. Allgemein ist jedoch ein disziplinierter Einsatz für eine ganz bestimmte Sache nun der Schlüssel zum Erfolg.

Überlegen wir uns daher ganz genau, was uns im Leben wirklich wichtig ist und welche Menschen oder Dinge es wert sind, dass wir uns dafür einsetzen. Mit Mars im Steinbock streben wir aber auch nach Anerkennung und einer Stellung mit hohem Ansehen. Wohlüberlegtes Handeln und immer darauf bedacht sein, strategisch günstig vorwärts und vor allem aufwärts zu kommen, stehen nun im Vordergrund.

Im Steinbock gilt Mars als erhöht. Er kann in diesem fokussierten Erdzeichen seine ungezügelte Kraft und Energie auf ein höheres Ziel hin ausrichten und es gelingt uns, diszipliniert darauf hin zu arbeiten. Wir können also viel erreichen, denn unsere Ausdauer zeigt sich nahezu unerschöpflich. Es fällt uns zudem leichter, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und unsere innere Autorität zu stärken.

Die strebsamen Steinbock-Energien von Mars bringen jedoch auch die Gefahr mit sich, dass wir zu viel auf einmal wollen, extrem hohe Ansprüche an die eigene Leistung stellen oder uns schlichtweg überarbeiten. Dann ist schneller als gedacht die Luft raus und die Kraftreserven sind bereits am Jahresanfang verbraucht. Wer jedoch ein gesundes Maß an Arbeit und Freizeit findet und sich seine Ziele schrittweise erarbeitet, kann die Energien aus Mars im Steinbock bestens für seine Zwecke nutzen.

Die Willenskraft von Mars in Steinbock braucht Raum, um fließen zu können – Nutzen wir die wertvollen Lektionen für unseren weiteren Lebensweg!

.

.

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem . *****

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Unsere innere Seelenlandschaft zeigt uns, wie wir mit Emotionen besser umgehen, alte Blockaden und Ängste lösen, unsere Selbstliebe erwecken, Dankbarkeit in die Welt tragen, unseren Seelenwünschen folgen und nicht zuletzt innere Freiheit erlangen. Mit zahlreichen Meditationen, einfachen Übungen, inspirie­renden Leitsätzen und wertvollen Impulsen können wir herausfinden, wie wir unser Leben selbstbestimmt und voller Freude gestalten, stimmige Entscheidungen treffen und unsere Seelenkraft entfalten. Das schamanische Buch des Lebens >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Zimmerpflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

