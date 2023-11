Stephen Hawking: Seine düsteren Vorhersagen für die Zukunft der Menschheit

Stephen Hawking war einer der brillantesten Köpfe unserer Zeit.

Stephen Hawking widmete sein Leben der Lösung der Geheimnisse des Universums.

Doch nicht nur abstrakte Schwarze Löcher und die Relativitätstheorie beschäftigten den Astrophysiker.

Hawking machte sich auch große Sorgen um die Zukunft der Menschheit – mit beängstigenden Prognosen.

Welche Vorhersagen Stephen Hawking für die Zukunft machte, fassen wir in folgendem Beitrag zusammen.

Stephen Hawking und seine Vorhersagen für die Zukunft

Geht es um die Zukunft der Menschheit, hielt Stephen Hawking nicht die besten Stücke auf seine Spezies.

Zwar räumte er uns in bestimmten Bereichen noch Chancen ein, dennoch scheinen wir laut dem Physiker die Tendenz zur Selbstzerstörung in uns zu tragen.

Die Entdeckung neuer Heilmittel, bisher unbekannter Tierarten oder des schnellsten Asteroiden im Sonnensystem – die Wissenschaft macht jedes Jahr neue Fortschritte und Erkenntnisse.

Auch die Technologie steht der Wissenschaft in nichts nach. Genau darin sah Stephen Hawking jedoch eine große Gefahr für die Menschheit.

Als konkrete Bedrohung nennt Hawking die Gefahr eines Atomkriegs, die globale Erwärmung und gentechnisch veränderte Viren.

Seine Voraussagen für die Zukunft sind nicht besonders rosig, aber vielleicht können sie uns dabei helfen, an den wichtigsten Stellen doch noch den Hebel herumzureißen – in den Rückwärtsgang.

Künstliche Intelligenz (KI) bedroht die Menschen

„Die Entwicklung künstlicher Intelligenz könnte entweder das Schlimmste oder das Beste sein, was den Menschen passiert ist“, sagte Hawking Ende 2017 auf einer Konferenz in Lissabon.

Sollten Maschinen sich irgendwann selbst verbessern können, könnten sie dem Menschen gefährlich werden und sich seiner Kontrolle entziehen.

Vor diesem Hintergrund mahnte er Tech-Konzerne wie Apple, Google und Amazon, bei ihren Entwicklungen mit Vorsicht zu arbeiten. Man solle sich auf die Verbesserung der Dienste von Maschinen konzentrieren – und nicht auf die Verbesserung ihrer Intelligenz.

Er sagte zwar, dass die Menschheit die künstliche Intelligenz weiterentwickeln muss, wir uns jedoch ihrer Gefahren bewusst sein müssen. Es ist, als wäre der Geist aus der Lampe gekommen.

»Wenn die Menschen Computerviren entwerfen, wird irgendwann jemand eine künstliche Intelligenz entwickeln, die sich selbst reproduziert. Dies wird dann eine neue Lebensform, die die Menschheit überflügelt.«

Den Fortschritt der Forschung machte Hawking als weitere Gefahr aus.

„Die meisten Bedrohungen entstehen durch die Fortschritte, die wir in den Bereichen Wissenschaft und Technologien machen“, sagte er. Konkret nannte er dabei die Entwicklung von autonom tötenden Robotern.

Die globale Gemeinschaft müsse dagegen vorgehen, falls irgendeine Militärmacht versuche, derartige künstliche Intelligenz zu entwickeln. Ansonsten werde dies in einem Rüstungswettbewerb enden, warnte er.

„Ich befürchte, dass KI den Menschen vollständig ersetzen kann. Bei der aktuellen rasanten Entwicklung wird KI eine Lebensform sein, die den Menschen übertrifft.“

Es sieht auch so aus, als ob Hawkings Prophezeiung bezüglich KI wahr geworden ist, denn die Geburt von ChatGPT – einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Chatbot-Tool – schockierte die Welt.

Dieses Tool kann je nach Wunsch des Benutzers einen vollständigen Artikel, Aufsatz oder eine Abschlussarbeit schreiben. Es dringt nach und nach in unser Leben ein und wird unersetzlich.

Stephen Hawkings Prognose, dass künstliche Intelligenz den Menschen nach und nach ersetzt, scheint somit nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Der Kern der Menschheit, das lebenslange Lernen und Denken, könnte von KI förmlich ausgelöscht werden.



Volkskrankheit Übergewicht

Auch jenseits seines Fachgebietes sah Hawking eine Bedrohung für die Menschheit.

Im Jahr 2016 nahm er sich dem Thema Übergewicht an. Er sehe die Welt als Ganzes – und Millionen Menschen seien in Gefahr.

„Zu viele Menschen sterben heutzutage an den Folgeschäden von Übergewicht und Fettleibigkeit.“

Die Lösung sieht er in einer einfachen Handlungsanweisung: Die Menschen sollten weniger essen und sich mehr bewegen.

Die Zerstörung der Erde

Stephen Hawking sagte einmal bei einer Veranstaltung an der Universität Cambridge (Großbritannien):

„Die Erde wird zerstört, die Weltbevölkerung wächst so schnell, dass der Planet zu klein ist. Ich bin nicht optimistisch, was die Zukunft der Menschheit angeht.“

Stephen Hawking betonte außerdem, dass die Erde aufgrund der Umweltzerstörung und des Klimawandels kein idealer Planet mehr zum Leben sei.

Außerdem warnen die Vereinten Nationen vor einer Bevölkerungsexplosion bis zum Ende dieses Jahrhunderts.

Ihren Schätzungen zufolge wird die Welt über 10 Milliarden Menschen haben. Darüber hinaus wird die menschliche Gesundheit durch den Klimawandel, die globale Erwärmung, Supertaifune, Dürren, Überschwemmungen und vielen anderen Naturkatastrophen beeinträchtigt.

Leben auf dem Mars

In einer anderen Rede in Norwegen sagte Stephen Hawking:

„Wenn die Menschheit noch eine Million Jahre weiter existiert, besteht die Zukunft der Menschheit darin, neue Länder zu finden. Uns geht der Platz zum Leben aus und der beste Ort dafür sind die neuen Welten. Um sich selbst zu retten, müssen Menschen auf anderen Planeten nach Leben suchen. Ich glaube, dass wir die Erde verlassen werden, und ich hoffe, dass sich die Nationen vereinen werden, um sich dieser gemeinsamen Herausforderung zu stellen.“

Wissenschaftler glauben, dass diese Prophezeiung von Stephen Hawking wahr wird. Zuvor hatte er ziemlich genaue Vorhersagen zu Weltereignissen getroffen, wie zum Beispiel, dass viele Länder im Jahr 2020 Astronauten zum Mond schicken würden.



Es gibt Außerirdische, die uns nicht wohlgesonnen sind

Je älter Hawkings wurde, desto stärker war er davon überzeugt, dass es Leben im All gibt.

Bei seinen gedanklichen Reisen durch die Weiten des Universums traf er auch immer wieder auf Außerirdische.

„In meinem mathematischen Hirn machen die Zahlen allein das Denken an Außerirdische völlig rational“, sagte Hawking 2010 in einer Dokumentation des Fernsehsenders Discovery Channel. Immer wieder machte er sich dafür stark, in der Wissenschaft eine Diskussion über außerirdisches Leben zu etablieren.

Angesichts von Milliarden von Galaxien und Abermillionen von Sternen sei es unwahrscheinlich, dass die Erde der einzige Planet sei, auf dem Leben möglich ist. Womöglich seien viele Aliens zwar nur Kleinlebewesen und einfache Tiere, aber auch intelligentes Leben hielt Hawking für wahrscheinlich.

In diesem Zusammenhang warnte er immer wieder vor einer allzu naiven Kontaktaufnahme und kritisierte wiederholt Projekte, bei denen Signale ins All gesendet wurden.

Hawking sagte:

„Wenn uns Außerirdische jemals besuchen, wird der Ausgang, so denke ich, genauso sein wie die Landung von Christopher Columbus in Amerika, was für die Eingeborenen nicht sehr gut ausging.“

Eines seiner Ziele im Leben war es, herauszufinden, ob es Aliens gibt. Dies konnte er allerdings nicht mehr erreichen.

Falls es jedoch Aliens gebe, „sind sie weitaus mächtiger als wir und könnten uns nicht als bedeutender ansehen als Bakterien“ – so Hawkings Einschätzung über außerirdische Wesen.

Hawking warnte deshalb davor, dass die Menschheit nicht zu freundlich auf anderes Leben zugehen sollte.

Quellen: Futurezone, Welt und Trends der Zukunft – Die Alpenschau bedankt sich!

