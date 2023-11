Mondkraft heute 20. November 2023 – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Wassermann und der Mondpause zum Mond in den Fischen für Missverständnisse und Spannungen in allen Lebensbereichen. Gehen wir besonders achtsam durch diesen schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 15.30 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Halbmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier/Neptun in den Fischen – Mondpause zum Mond in den Fischen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns heute nicht zu viel vor, denn Halbmond und Mondpause bremsen uns in allen Bereichen aus und lassen uns nicht in Schwung kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Wassermann – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt für einen schwierigen Start in die neue Woche. Der Halbmond im Wassermann, der zeitgleich mit der Mondpause um 11.50 Uhr exakt wird, sorgt für jede Menge negativer Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf Beziehungen und Freundschaften Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, die sogar zu einem handfesten Streit ausarten können.

Enttäuschungen durchziehen diesen Tag, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Es entsteht zwar in uns das Bestreben, unsere Wünsche verwirklichen zu wollen, wir bringen aber nicht die notwendige Geduld für die Erreichung unsrer Ziele auf. So handeln wir vorschnell und unbedacht, weil uns einfach alles zu lange dauert.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond im Wassermann verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für unsere Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten noch ab, da der Halbmond einem erfolgreichen Wirken entgegenstehen.

Die gleichzeitig zum Halbmond stattfindende Mondpause zum Mond in den Fischen wird uns ebenfalls einige Steine in den Weg legen. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint plötzlich zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche Wir besitzen durch den negativen Halbmond-Einfluss und die Mondpause zudem keine Energie, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in massiven gesundheitlichen Störungen äußern kann.

Gönnen wir uns so oft als möglich eine Auszeit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Wenn der Mondwechsel um 15.30 Uhr vollzogen ist, können wir wieder etwas durchatmen. Die heilende Energie, die uns der Mond in den Fischen zufließen lässt, hilft uns dabei, neue Kraft zu tanken. Es entsteht die Erlösung von allem was wir erlitten haben und etwas Neues kann so den Weg in unser Leben finden. Der Mond in den Fischen öffnet auch den Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen.

Der Fische-Mond kann uns zudem wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich durch die emotionale Mondenergie mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, uns den aufkommenden Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann.

Alles, was die Mondkraft heute nach der Mondpause offenbart, können wir für unseren weiteren Weg nutzen!

