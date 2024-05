Heuschnupfen: Wirksame Hausmittel aus der Naturapotheke der Alpen

Heuschnupfen ist eine der häufigsten Atemwegserkrankungen.

Wenn im Frühjahr die Heuschnupfenzeit beginnt, wird der Alltag für Allergiker zur Qual: Juckende Augen, triefende Nase, Kopfschmerzen und Niesanfälle sind nur einige Symptome von Heuschnupfen.

Viele gehen mit Medikamenten dagegen vor. Dabei gibt es auch wirkungsvolle Hausmittel, die ohne schädliche Chemikalien und Antibiotika Linderung verschaffen können.

Die besten Hausmittel gegen Heuschnupfen aus der Naturapotheke der Alpen haben wir in folgendem Beitrag für euch zusammengefasst.

Eine Pollenallergie äußert sich häufig durch gerötete, brennende und tränende Augen und sogenannten Fließschnupfen, eine juckende Nasenschleimhaut und starken, häufigen Niesreiz.

Auch Husten, Ekzeme oder ein allgemeines Schwächegefühl können durch den Heuschnupfen ausgelöst werden. Gegen die lästigen Symptome des Heuschnupfens wird normalerweise besonders die gängige Therapieform mit Antihistaminika eingesetzt.

Diese haben jedoch starke Nebenwirkungen und bringen auch Müdigkeit mit sich. Aus diesem Grund suchen immer mehr Betroffene nach wirkungsvollen und nebenwirkungsfreien Hausmitteln gegen Heuschnupfen.

Mit den richtigen Hausmitteln aus der Naturapotheke der Alpen kann Heuschnupfen erträglicher werden – und das ganz ohne Medikamente.

Honig hat bei Heuschnupfen-Symptomen eine lindernde Wirkung.

Dass eine heiße Milch mit Honig gegen Halskratzen in der Erkältungszeit ein beliebtes Hausmittel darstellt, ist wohl den meisten bekannt.

Eine, randomisierte und placebokontrollierte Studie untersuchte die Wirkung von Honig auf Heuschnupfen Symptome. Dabei konnte herausgefunden werden, dass die Einnahme von Honig in hohen Dosen unterstützend zu einer Heuschnupfen-Therapie, die Heuschnupfen Symptome stärker lindern konnte, als mit einer reinen Heuschnupfen-Therapie.

Die positive Wirkung von Honig wird von den Wissenschaftlern wie folgt erklärt: Honig könnte dafür verantwortlich sein, eine Überempfindlichkeitsreaktion bei den Probanden zu verhindern, indem durch die Unterdrückung der Mastzellaktivierung und der Histamin Ausschüttung allergieauslösende Reaktionen verhindert wurden.

Interpretationen der Studienergebnisse zufolge, fungiert der Honig als eine Art Desensibilisator. Da Honig von Bienen hergestellt wird, die ständig in Begleitung von diversen Pollen sind, enthält Honig ebenfalls bestimmte Allergene – jedoch in niedriger Dosierung.

Eine konstante Einnahme von Honig kann folglich eine ähnliche Wirkung haben wie eine Immuntherapie. Die Probanden in der Studie wurden schrittweise an die Allergene im Honig gewöhnt und somit konnte eine Überreaktion des Immunsystems verhindert werden – ähnlich wie bei einem Hyposensibilisierungsverfahren.

Schwarzkümmel-Öl – naturbelassen >>>

Ein ebenso wirksames Hausmittel gegen Heuschnupfen ist Schwarzkümmelöl.

Schwarzkümmel – auch Nigella sativa genannt – enthält gesunde Fettsäuren, die entzündungshemmend und antiallergisch wirken.

Diverse Studien, die die Wirkung von Schwarzkümmelöl auf Symptome des Heuschnupfens untersuchten, ließen eine Abnahme der subjektiven Wahrnehmung der Symptome erkennen.

Ebenso zeigte eine weitere Studie mit Heuschnupfen-Betroffenen, dass nach einer 6-wöchigen Behandlung mit Schwarzkümmelöl 92,1% der Gesamtpatienten eine Verbesserung ihrer Symptome aufwiesen.

Schwarzkümmelöl kann entweder pur vor dem Frühstück eingenommen werden oder alternativ in etwas Saft oder Joghurt untergerührt werden. Wer den Geschmack des nussigen Öls nicht mag, kann es alternativ in Form von Kapseln einnehmen.

Ingwer besitzt eine Reihe an positiven Eigenschaften, weshalb er gerne als wirkungsvolles Hausmittel gegen etliche Beschwerden eingesetzt wird.

Ingwer hilft gegen Übelkeit, Fieber und Schmerzen. Er ist entzündungshemmend, woraus sich der positive Effekt von Ingwer bei Heuschnupfen Patienten ergibt.

In einer Studie wurde die Prävention von Heuschnupfen mit Ingwer durch die Inaktivierung bestimmter Zellen im Körper untersucht. Dabei konnte herausgefunden werden, dass die Substanz 6-Gingerol im Ingwer, die Produktion bestimmter Zellen (T-Zellen) unterdrückte, welche an allergieauslösenden Reaktionen beteiligt sind.

Besonders gegen Symptome, die die Atemwege betreffen, ist Ingwer äußerst wirksam. Er bewirkt eine signifikante und schnelle Entspannung der Atemwege, die neben der Substanz 6-Gingerol auch auf das im Ingwer enthaltene Citral und Eukalyptol zurückzuführen ist.

Vitamin D3 hochdosiert – Hier erhältlich >>>

Besonders die Vitamine A, C, D und E können bei Heuschnupfen Abhilfe schaffen.

Eine Nahrungsergänzung mit bestimmten Vitaminen zusätzlich zu der herkömmlichen Heuschnupfen Therapie, konnte sich in der Vergangenheit als äußerst wirksam erweisen.

Die Nahrungsergänzung mit Vitamin E kann helfen, einige der Symptome im Zusammenhang mit der Pollenallergie zu lindern. Es ist ein starkes Antioxidans, das Teile des Immunsystems beruhigen kann, die an allergischen Reaktionen beteiligt sind.

Vitamin A, C und D haben eine entzündungshemmende Wirkung. Bei der Heuschnupfen Behandlung können diese Vitamine die Reduktion von Entzündungen der Schleimhäute positiv beeinflussen.

Als wirkungsvoll gegen diverse Heuschnupfen Symptome hat sich besonders eine Kombination dieser Vitamine gezeigt.

Zwiebeln, beziehungsweise Zwiebelextrakt findet bereits in der homöopathischen Behandlung von Heuschnupfen große Verwendung.

Bei der Homöopathie soll die Einnahme von bestimmten Substanzen heilbringend sein. Bei der Wahl dieser Substanzen kommen solche zum Einsatz, die bei gesunden Personen dieselben Symptome und klinischen Anzeichen einer bestimmten Erkrankung hervorrufen, gegen die behandelt werden soll.

So sollen beispielsweise Zwiebeln gegen Heuschnupfen Symptome wie tränende Augen oder eine laufende Nase eingesetzt werden. Beschwerden, die jeder gesunde Mensch beim Zwiebelschneiden kennt. Wichtig dabei ist, dass die Dosis des Zwiebelextraktes von Mal zu Mal verringert wird.

Eines der wichtigsten Hausmittel bei Heuschnupfen ist Augentrost, der eine beruhigende Wirkung auf gereizte Augen hat.

Für einen Sud lässt man einen Esslöffel Augentrost mit etwa 250 Milliliter Wasser für fünf bis zehn Minuten kochen. Anschließend das Kraut abfiltern und den Sud abkühlen lassen.

Die Lösung kann als Nasenspülung oder für eine Augenmaske verwendet werden. Für die Augenmaske gibt man den Sud auf einen Lappen und legt ihn auf die Augen – schon nehmen der Juckreiz und das Brennen in den Augen ab.

Ein richtiger Alleskönner ist Apfelessig, denn er wirkt gegen Entzündungsreaktionen im Körper. Als Mittel gegen Heuschnupfen lässt er sich längerfristig als Kur oder gezielt gegen die Symptome einsetzen.

Als Kur einmal täglich ein Glas Wasser mit zwei Esslöffeln Apfelessig trinken. Damit das Getränk angenehmer schmeckt, kann man Honig hinzugeben. Dieser wirkt – wie oben beschrieben – ebenfalls reizlindernd.

Sind die Heuschnupfensymptome besonders stark, kann man den Apfelessig-Drink auch drei Mal am Tag zu dir nehmen.

Heuschnupfen reizt zwar vor allem Nase und Augen, oft kratzt es aber auch unangenehm im Rachen. Hier hilft Tee als ein altbewährtes Hausmittel.

Am besten eignet sich dabei Salbeitee oder eine Mischung aus Schafgarbe, Mariendistel und Brennnessel. Auch Johanniskraut, Buchsbaum, Kurkuma, Kuhschelle oder Melisse können als Tee bei Heuschnupfen Linderung verschaffen.

Den Tee kann man entweder trinken oder zum Gurgeln verwenden.

Bei Heuschnupfen helfen Dampfbäder – vor allem, wenn die Symptome gerade besonders stark sind. Dampfbäder befeuchten und reinigen die Nasenschleimhaut, wodurch der Juckreiz abnimmt.

Für ein Dampfbad einfach Wasser aufkochen und etwa ein bis zwei Teelöffel Salz hinzugeben. Anschließend den Kochtopf vom Herd nehmen und den Dampf zehn Minuten lang inhalieren.

Alternativ zu Kochsalz sind auch Dampfbäder mit Ölen oder Tees möglich. Als Öle eignen sich vor allem Eukalyptusöl, Fenchelöl oder Pfefferminzöl.

Bei Heuschnupfen greifen viele Betroffene gerne zu Nasenspray. Nasensprays aus der Apotheke enthalten aber in der Regel viele Chemikalien und können Nebenwirkungen wie trockene Schleimhäute haben.

Für ein selbstgemachtes Nasenspray, werden neun Gramm Salz mit einem Liter Wasser aufgekocht. Die Mischung abkühlen lassen und mit der Lösung, die man am besten in eine Sprühflasche gibt, die Nase ausspülen.

Die Lösung spült die Pollen von der Nasenschleimhaut herunter.

Ein paar Tropfen Pfefferminzöl in einer Schüssel mit Wasser helfen beim Durchatmen und wirken schleimlösend. Neben dem Bett oder auf dem Schreibtisch im Büro duftet es außerdem.

Vor allem in den Haaren verfangen sich Pollen. Duschen und Haarewaschen vor dem Zubettgehen wäscht die allergieauslösenden Pollen heraus.

In der Allergie-Saison ist eine Brille für die sowieso schon gereizten Augen viel angenehmer als Kontaktlinsen.

Viel Wasser oder ungesüßter Tee befeuchten die Schleimhäute und stärken die Pollenbarriere.

Bei Heuschnupfen können auch verschiedene Lebensmittel aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eine Hilfe darstellen.

Abzuraten ist von histaminhaltigen Nahrungsmitteln, da der Botenstoff die Allergie-Symptome begünstigt. Einige Lebensmittel können bei Pollenallergikern zu Kreuzreaktionen führen.

Hilfreiche Lebensmittel bei Heuschnupfen sind grüne Blattgemüse wie Mangold oder Grünkohl. Diese sind reich an Carotinoiden und Antioxidantien. Holunder, schwarze Johannisbeeren und Sanddorn enthalten zahlreiche Antioxidantien und darüber hinaus Flavonoide und Phytonährstoffe.

Brokkoli überzeugt bei der Linderung von Heuschnupfendurch durch seinen hohen Gehalt an Quercetin. Auch probiotische Lebensmittel, beispielsweise Joghurt oder Quark, sind bei Heuschnupfen empfehlenswert.

Bei Allergien ist es sinnvoll, auf eine histaminarme Ernährung zu achten. Folgende Lebensmittel bringen einen hohen Gehalt an Histamin mit sich und sollten daher vermieden werden:

Spirituosen wie Rotwein und Sekt

Sauerkraut

Hefeprodukte

Räucherwaren

gereifte Käse

Wurst

Konserven

Nüsse

Essig

Auch Obst und Gemüse können reich an Histamin sein. Gemüse, welche viel Histamin enthalten, sind z. B.

Zwiebeln

Auberginen

Bohnen

Tomaten

Hülsenfrüchte

Pilze

Spinat

Zu den Histamin-reichen Obstsorten zählen unter anderem

Ananas

Bananen

Birnen

Papaya

Guave

Erdbeeren

Himbeeren

Orangen

Zitrusfrüchte

Bei Pollenallergikern kann es auch zu sogenannten Kreuzreaktionen mit bestimmten Lebensmitteln kommen. Die bislang beobachteten Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln lassen sich in Bezug mit bestimmten Pollenarten setzen:

Frühblüher (Birke, Hasel, Erle),

Getreide

Gräser

Beifuß

Besonders häufig werden Kreuzreaktionen bei Frühblühern und Beifuß-Pollen beobachtet.

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg mit den Hausmitteln aus der Naturapotheke Alpen gegen Heuschnupfen!

Weitere wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie:

„Naturheilkraft“ >>>

>.