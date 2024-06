Herzgesundheit: Herzschutz und Herzstärkung aus der Naturapotheke der Alpen

Wer lange gesund bleiben will, braucht ein starkes Herz.

Damit das Pumporgan auch morgen noch kraftvoll schlägt, sind zwei Dinge unverzichtbar – regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung.

Am gesündesten für Kreislauf und Gefäße sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Unter diesen Fettsäuren spielen die so genannten Omega-3-Fettsäuren eine herausragende Rolle.

Die sinnvolle Ergänzung für noch aktiveren Herzschutz sind Vitalstoffe von herzstärkenden Heilpflanzen aus der Naturapotheke der Alpen.

Unser gesamtes Wohlbefinden hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit des Herzens ab!

.

Es ist so einfach, gesund zu sein: richtig entspannen, fröhlich und regelmäßig bewegen, genussvoll und gesund essen und verstehen, wie unser Herz funktioniert und was es braucht, um kraftvoll und lange zu schlagen. Dr. med. Ulrich Strunz hat ein leicht umzusetzendes Herz-Gesundheits-Programm entwickelt, mit dem jeder die Risikofaktoren für Herz- und Gefäßerkrankungen minimieren und nachhaltig senken kann! Hier weiter.

Herzgesund mit Omega-3-Fettsäuren

Unser Herz leistet Schwerstarbeit: Rund 100.000 Mal schlägt es pro Tag und pumpt dabei viele tausend Liter Blut durch unseren Kreislauf.

So gelangen Sauerstoff und Nährstoffe in alle Regionen des Körpers. Dort sorgen sie dafür, dass jede einzelne Zelle ihre Funktion erfüllt.

Omega-3-Fettsäuren schützen vor Arteriosklerose (Arterienverkalkung) und vermindern das Risiko für einen Herzinfarkt. Die gesunden Fette kommen vor allem in Seefischen wie Lachs, Hering und Makrele vor. Experten empfehlen mindestens zwei Fischmahlzeiten pro Woche.

Die sogenannten Omega-3-Fettsäuren hemmen Entzündungen, die der Arterienverkalkung Vorschub leisten. Sie vermindern die Klebrigkeit der Blutplättchen. Damit sinkt das Risiko, dass sich Gerinnsel bilden, die ein Herzkranzgefäß verstopfen könnten.

Und das ist noch nicht alles. Omega-3-Fettsäuren stabilisieren darüber hinaus den Herzrhythmus und verbessern die Insulinwirkung. Letzteres ist vor allem für Diabetiker von Bedeutung. Sie profitieren in besonderem Maße von einer vollwertigen Ernährung mit gesunden Fetten.

.

Omega-3 Kapseln für ein starkes Herz >>>

.

Bewegung senkt den Blutdruck

Ein wahrer Fitmacher für Herz und Kreislauf ist regelmäßige körperliche Bewegung.

Wie jeder andere Muskel unseres Körpers lässt sich auch das Herz trainieren. Regelmäßige Bewegung erhöht das Pumpvolumen des Herzens. So trägt es dazu bei, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Wer außerdem auf Nikotin verzichtet und gelassen mit Stress umgeht, tut seinem Herzen zusätzlich Gutes. Gleiches gilt, wenn Sie Alkohol und Kaffee nur in Maßen zu sich nehmen.

Neben einer ungesunden Ernährung gilt mangelnde Bewegung als wesentlicher Risikofaktor für Arterienverkalkung und Herzinfarkt. Regelmäßige sportliche Betätigung stärkt den Kreislauf. Moderate Ausdauerbelastungen sorgen dafür, dass die Blutgefäße elastisch bleiben. Die Adern weiten sich, und dadurch sinkt der Blutdruck.

Gleichzeitig wird die Herzarbeit mit der Zeit immer effektiver, denn das Pumporgan kann mit einem Schlag mehr Blut in die Adern pressen. Die Pulsfrequenz geht deshalb allmählich zurück, das Herz wird dauerhaft entlastet.

Sport senkt darüber hinaus die Blutfettwerte und verbessert den Zuckerstoffwechsel. Mit Bewegung fällt zudem die Gewichtskontrolle leichter, und Sie können den Alltagsstress besser bewältigen. Sie können Ihr Herz am besten durch sanfte Ausdauersportarten wie Wandern, Walking, Jogging oder Radfahren kräftigen. Genauso geeignet sind Golf, Tennis, Schwimmen oder Inlineskating.

Entscheidend ist weniger die Sportart als vielmehr die Regelmäßigkeit: Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche jeweils 20 bis 30 Minuten. Versuchen Sie zumindest, jeden Tag einen strammen Spaziergang zu machen. Und lassen Sie das Auto öfter stehen, legen Sie möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurück.

Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß – es wird Ihnen dankbar sein.

Wichtige Vitalstoffe für Herz & Kreislauf

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für unsere Herzgesundheit ist auch eine ausgewogene Ernährung mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln.

Zum einen wirkt sie Übergewicht entgegen und entlastet so das Herz-Kreislaufsystem. Darüber hinaus liefert sie jede Menge Nährstoffe, die Herzleistung, Zustand der Gefäße und Fließeigenschaften des Blutes positiv beeinflussen.

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse enthalten sowohl den Mineralstoff Magnesium als auch B-Vitamine, die eine wichtige Rolle für die Energieversorgung des Herzmuskels spielen.

Frisches Obst und Gemüse wiederum stecken voller Vitalstoffe, die zellschützende Eigenschaften besitzen.

Gesunde Ernährung für ein starkes Herz >>>

.

Medizin aus der Natur-Apotheke der Alpen

Nicht immer ist der Bedarf an schützenden Vitalstoffen gedeckt.

Vor allem eine nicht optimale Ernährung, psychische Belastungen sowie die Einnahme bestimmter Medikamente können dazu führen, dass dem Körper zu wenig von diesen bioaktiven Substanzen zur Verfügung stehen.

Hier können Auszüge herzfreundlicher Heilpflanzen aus der Naturapotheke der Alpen das Herz-Kreislaufsystem günstig beeinflussen.

.

Weißdorn für ein gesundes Herz

Weißdorn hat eine leicht blutdrucksenkende Wirkung und beugt Arteriosklerose vor.

In der Hauptsache verordnet der Arzt Weißdorn beim Altersherz. Das sogenannte Altersherz ist eigentlich nicht krank, sondern durch ein langes Leben abgenutzt und in seiner Leistung geschwächt.

Im Unterschied zu den starken Herzmitteln sorgt Weißdorn für eine verbesserte Versorgung des Herzens mit Sauerstoff und lebenswichtigen Nährstoffen.

Seine Wirkstoffe fördern die Durchblutung der Herzkranzgefäße und des Gehirns. Weißdorn ist als Tee, Tropfen und Dragees in Apotheken erhältlich.

Knoblauch für ein starkes Herz

Knoblauch ist eines der ältesten Heilmittel der Menschheit.

Die Liste der heilbringenden Substanzen aus der „tollen Knolle“ ist lang: Unter anderem enthält das Zwiebelgewächs einige anorganische Schwefelverbindungen, Phosphor, die Vitamine A, C und B-Vitamine. Dazu kommen Spuren von Zink, Phosphor und Selen. Die Schwefel-Anteile des Knoblauchs regen den Lungen-Magen-Nerv an.

Die Folge: Der Herzrhythmus verlangsamt sich. Die Herzgefäße werden erweitert, die Durchblutung des Herzens verbessert. Das Herz ist zu höherer Leistung fähig.

Wer den Knoblauchgeruch fürchtet, kann auf Knoblauch-Präparaten aus der Apotheke zurückgreifen. In diesen Präparaten bleiben die wichtigsten Wirkstoffe über Jahre stabil. Erst im Magen-Darmtrakt löst sich die Transporthülle des Medikaments auf, und der Körper kann die gesundheitsfördernden Stoffe aufnehmen.

.



Heilende Rezepte und Meditationen >>>

.

Herzgesund mit Baldrian

Baldrian leistet ausgezeichnete Dienste in allen Fällen von nervösem Herzklopfen und Stress.

Das gilt vor allem für die sich daraus ergebenden Überlastungen, die dann zwangsläufig unser Herz angreifen können.

Baldrian beruhigt, ohne zu unliebsamen Begleiterscheinungen wie Mattigkeit oder Schläfrigkeit zu führen. Durch die Regulierung der Nerven schlägt der Puls ruhiger und gleichmäßiger.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit eine gute Herzgesundheit!

.

