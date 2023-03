Beinwell: König der Heilpflanzen (Anwendung, Wirkung und Rezepte)

Beinwell hat als König der Heilpflanzen einen besonderen Platz in der Naturapotheke der Alpen.

Die alte Heilpflanze Beinwell wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend, abschwellend, wundreinigend, wundheilend und durchblutungsfördernd.

Dank seiner wertvollen Inhaltsstoffe ist er eine vielfältige und wirkungsvolle Heilpflanze, die bei vielen gesundheitlichen Problemen helfen.

Die Anwendungsgebiete von Beinwell reichen von der Wundbehandlung und Versorgung von Knochenbrüchen bis hin zu spezifischen Krankheiten der Gefäße, Muskeln, Knochen und Gelenke.

.

Beinwell – König der Heilpflanzen

Beinwell ist eine krautige Pflanze aus der Familie der Raublattgewächse (Boraginaceae) und wächst bevorzugt auf feuchten Wiesen, an Wassergräben und Ufern.

Der gemeine Beinwell, Symphytum officinale, wird bis zu 1,50 Meter hoch wird. Die länglich-schmalen Blätter und Stängel sind borstig-rauhaarig. Zwischen Mai und Juli trägt die Pflanze rot-violette (manchmal gelblich-weiße) glockige, nickende Blüten wachsen.

In der lateinischen Bezeichnung der Pflanze steckt das griechische Wort symphytos (zusammengewachsen), was auf die Wirkung als Wundheilmittel hinweist. Auch der spezifische Artname „officinalis“ wurde lediglich denjenigen Pflanzen gegeben, die für medizinische Zwecke genutzt wurden.

Der deutsche Name „Beinwell“ und die volkstümlichen Bezeichnungen „Wallwurz“ und „Beinwurz“ deuten ebenfalls auf die Heilwirkung hin. Der Ausdruck „die Wunde wallt“ bedeutete früher, dass die Wunde zuwächst.

Beinwell wird in der Alpenmedizin als traditionelles pflanzliches Arzneimittel eingestuft und vor allem angewendet bei:

Prellungen

Zerrungen

Verstauchungen

Schmerzen und Schwellungen von Muskeln und Gelenken

akuten Rückenschmerzen

Gelenkarthrose

Sehnenscheidenentzündung

Schultergelenkentzündung (Periarthritis)

Golfer- und Tennisellenbogen (Epikondylitis)

Vorsicht: Lebertoxine!

Hildegard von Bingen gilt als eine der ersten, die Beinwell im deutschsprachigen Raum publik machte.

Gleichzeitig sprach die „Mutter aller Kräuterhexen“ jedoch auch eine Warnung vor der Nutzung von Beinwell zur inneren Anwendung aus:

„Die innere Anwendung von Beinwell bringt die gesamte Ordnung der Körpersäfte durcheinander. Aber auf die Haut aufgetragen, heilt er Geschwüre der Glieder.“

Der Inhaltsstoff, der die Ordnung der Körpersäfte durcheinanderbringt, ist der Medizin heute bekannt. Es handelt sich um einen giftigen Inhaltsstoff des Beinwells namens Pyrrolizidinalkaloid.

Der zu den Alkaloiden gehörende sekundäre Pflanzenstoff kommt in vielen Raublattgewächsen vor und dient den Pflanzen üblicherweise als natürliches Insektenschutzmittel. Auch Tiere fühlen sich von dem bitteren Geschmack des Alkaloids meist abgeschreckt, was im Freiland bessere Überlebenschancen sichert.

Was für den Beinwell lebensnotwendig ist, kann für den Menschen bei innerer Anwendung allerdings lebensbedrohlich sein. Während des Abbaus von Pyrrolizidinalkaloiden in der Leber entstehen nämlich lebertoxische Abbauprodukte, welche zu gefährlichen Störungen in der Leberfunktion führen können.

Im schlimmsten Fall droht hier ein Leberverschluss, der nicht nur zu einer Vergrößerung der Leber und Gelbsucht, sondern auch zu Leber- und Nierenversagen führen kann. Wir möchten deshalb ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich Beinwell nur zur äußeren Anwendung eignet. Auch das Auftragen auf offene Wunden ist nicht zu empfehlen, da die Alkaloide hier über den Blutkreislauf in die Leber gelangen könnten.

Achtung: Das toxische Potential von Beinwell wird von Anwendern häufig unterschätzt.

Zu diesem Ergebnis kamen auch Forscher aus Utah, welche die Giftwirkung der Pflanze mit anderen Giftextrakten verglichen. Zum Vergleich herangezogen wurden hierbei Lycopsamin, ein Pflanzengift, wie es unter anderem in der Gemeinen Ochsenzunge zu finden ist, und Intermedin.

Im Ergebnis der Studie zeigte sich, dass selbst reduziertes Beinwellextrakt noch toxischer ist als die beiden Substanzen. Mit Blick auf dieses Resultat können wir von Präparaten wie Beinwelltee oder Beinwelltabletten zur inneren Anwendung nur abraten.

Allenfalls die Anwendung von ausreichend verdünnter Beinwelltinktur zur Mundspülung, etwa zur Behandlung von Mundgeschwüren oder dergleichen, lässt sich medizinisch noch vertreten.

Inhaltsstoffe und Wirkung von Beinwell

Abgesehen von seinen Pyrrolizidinalkaloiden, die Beinwell für eine innere Anwendung ausschließen, tummeln sich in dem Heilkraut relativ nützliche und heilungsfördernde Inhaltsstoffe.

Diese haben insbesondere auf Prozesse der Wundheilung einen beschleunigenden Effekt.

.

Allantoin

Laut einer Umfrage des Instituts für Gesundheitswissenschaften an der Universität von New York ist Beinwell eines der am häufigsten angewendeten Kräuter zur Behandlung von Knochenbrüchen, Verbrennungen, Krampfadern sowie Muskel- und Sehnenbeschwerden.

Gerade Sportler setzen fast standardmäßig auf Beinwellsalbe, wenn es um typische Sportverletzungen wie Zerrungen, Verstauchungen, Sehnenrisse, Muskelkater oder Brüche geht.

Von essenzieller Bedeutung für die gute Heilwirkung von Beinwell bei derartigen Beschwerden ist unter anderen der Wirkstoff Allantoin. Dabei handelt es sich um eine pflanzliche Substanz, die dem menschlichen Harnstoff (Urea) sehr ähnlich ist.

Personen, die an chronischen Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis leiden, sind mit dem Begriff ‚Urea‘ bestens vertraut, denn Harnstoff gilt als wichtiger Bestandteil zahlreicher Hautsalben mit hochwirksamem Effekt bei dermalen Erkrankungen.

Dasselbe gilt auch für Allantoin, das dafür bekannt ist:

die Haut zu beruhigen,

den Zellaufbau zu unterstützen,

die Zellbildung anzuregen

und die Zellregeneration zu beschleunigen.

Der Pflanzenstoff wird sowohl im Bereich der Kosmetik (z.B. in Hautcremes, Sonnenschutzmitteln und Rasierwasser) als auch zur Herstellung medizinischer Wundheilsalben verwendet.

Bestes Beispiel hierfür ist die berühmte Beinwellsalbe selbst, die weit ins 20. Jahrhundert als beste Wundheilsalbe überhaupt galt. Und auch Spezialsalben zur Behandlung von Hautirritationen führen Allantoin häufig als Inhaltsstoff.

Ebenfalls von Bedeutung sind die zellregenerativen Eigenschaften von Allantoin für die Ausheilung von Knochenbrüchen. Hier kommt es stets darauf an, dass die Bruchfragmente so schnell wie möglich wieder zusammenwachsen, was nur dann gewährleistet ist, wenn sich zeitnah zum Bruch ausreichend neues Knochengewebe ausbildet (sog. Kallusbildung).

Ansonsten könnte es zu Verwachsungen kommen, welche die Formgebung wie auch die Funktionalität des betroffenen Knochens extrem beeinträchtigen. Der positive Einfluss von Allantoin auf die Zellneubildung ist hier also ebenfalls eine nützliche Hilfe. Insgesamt hilft die harnstoffähnliche Substanz bei folgenden Beschwerden:

Hautverletzungen,

verletzungsbedingten Schmerzen,

Knochenbrüchen,

Gelenkentzündungen,

Muskel- oder Sehnenverletzungen

Wichtig: Allantoin ist relativ hitzebeständig, zerfällt jedoch äußerst schnell, wenn es mit Metallen in Kontakt kommt. Es ist daher nicht ratsam, selbst hergestellte Salben und Cremes aus Beinwell in Metallgefäßen zu lagern.

.

Cholin

Geht es um die durchblutungsfördernden Eigenschaften von Beinwell, so ist der Inhaltsstoff Cholin von besonderer Bedeutung. Die Substanz besitzt zum einen vitaminähnlichen Charakter und wird deshalb häufig in Nahrungsergänzungs- und Futtermittel untergemischt. Zum anderen ist Cholin auch medizinisch von Interesse.

Beispielsweise findet es Anwendung als Inhaltsstoff für Medikamente gegen Leberschäden. Die durchblutungsfördernden Eigenschaften von Cholin auf das Lebergewebe spielen hier eine äußerst wichtige Rolle.

In der Wundheilung sind diese Eigenschaften von Vorteil, denn damit lässt sich

der Austritt von Gewebeflüssigkeit reduzieren,

die Durchblutung von Wundgewebe verbessern

und der Abbau von Blutergüssen beschleunigen.

Tipp: Vorteilhaft ist der hohe Cholingehalt in Beinwell vor allem bei Quetschungen, schweren Prellungen und anderen Läsionen, da sich dank dem Inhaltsstoff blaue Flecken in Grenzen halten lassen.

.

Gerbstoffe

Dass der wundheilungsfördernde Effekt von Beinwell real ist, wurde schon mehrfach in verschiedenen Studien bestätigt, darunter eine brasilianische Studie, die neben der Wundheilförderung von Symphytum auch dessen entzündungshemmende Eigenschaften nachweisen konnte.

Die zuständigen Wissenschaftler wandten Beinwellextrakt dabei auf entzündungsbedingt beschädigte Zellen an. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Entzündungsrate dieser Zellen um bis zu 46 Prozent sank, wohingegen die Regenerationsrate der getesteten Bindegewebszellen nach 28 Tagen sogar bis zu 240 Prozent betrug.

Eine Heilwirkung, die der Beinwell maßgeblich durch eine Fülle an pflanzlichen Gerbstoffen, sogenannte Tanninen, erhält. Vor allem Rosmarinsäure ist sehr üppig in dem Heilkraut vorhanden.

Grundsätzlich besitzen alle Gerbstoffe eine

antioxidative,

antivirale,

antibakterielle,

antimykotische,

entzündungshemmende

und wundstillende Wirkung.

Aus diesem Grund werden sie auch traditionell zum Gerben von Leder verwendet, um dieses vor der Weiterverarbeitung von schädlichen Keimen zu befreien. In der Medizin dienen Gerbstoffe eher der Entzündungshemmung und Infektionsbehandlung. Damit sind sie wie geschaffen als Bestandteil einer Heilpflanze, zur Wundbehandlung eingesetzt wird.

Der gute Schutz von Gerbstoffen gegen Keime beruht auf deren Eigenschaft, für eine Verengung der Hautporen und dermalen Blutgefäße zu sorgen. Auf diese Weise verdichtet sich das Hautgewebe und wird undurchlässig für mögliche Infektionserreger. Das Risiko einer Wundinfektion wird somit deutlich reduziert bis vollständig behoben.

Außerdem hemmt die zusammenziehende (adstringierende) Wirkung der Beinwelltannine auch die Wundsekretion, was Blutungen stillt und blaue Flecken reduziert.

Insgesamt fördern Tannine im Beinwell folgende Heilwirkungen:

Wunddesinfektion,

Vorbeugung gegen Wundbrand,

Reduzierung von Wundblutungen,

Reduzierung von Hämatomen,

Stärkung der Hautbarriere gegen Keime.

Übrigens: Der adstringierende Effekt von Gerbstoffen ist auch für Patienten mit Krampfadern interessant. Diese rühren nämlich von ausgebeulten Venen her, die sich durch die Haut abzeichnen. Ziehen sich Haut und Gefäße zusammen, lässt sich das unansehnliche Krampfaderleiden sehr gut lindern.

.

Kieselsäure

Ein weiterer Wirkstoff im Beinwell, der ebenfalls gut gegen dieses Venenleiden hilft, ist Kieselsäure. Dabei handelt es sich um Säurenauszüge des Halbmetalls Silicium, welches in der Medizin zur Behandlung von allerlei Gesundheitsbeschwerden verwendet wird, darunter:

Arthrose,

Bindegewebsschwäche,

Gefäßerkrankungen,

Hautentzündungen,

Hautfalten,

Hautunreinheiten,

Muskelbeschwerden,

Narbenbehandlung,

und Rheuma.

Speziell im Gefäßbereich kann Kieselsäure sowohl den Arterien als auch den Venen helfen.

Silicium ist im Körper ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes in den Gefäßwänden und hält diese so elastisch. Gefäßerkrankungen wie Krampfadern (Varizen) und Gefäßverkalkung (Arteriosklerose), die eine Erschlaffung des gefäßeigenen Bindegewebes zur Folge haben, profitieren also von zusätzlichen Silicium-Gaben, welche die Gefäßwände wieder elastischer machen.

Zudem senkt Kieselsäure auch den Blutdruck, was bei Gefäßerkrankungen zusätzliche Entlastung bringt. Geplagte Blutgefäße regelmäßig mit Beinwell einzureiben hat also seine Vorteile. Auf dem Weg zu den Gefäßen stärkt die im Heilkraut enthaltene Kieselsäure zudem das Hautgewebe.

Die Regenerationsfähigkeit von Kieselsäure auf Gelenke, Haut, Knochen und Muskeln macht Beinwell auch für Sportler zu einem bedeutsamen Notfallkraut. Ob Muskelzerrungen, Verstauchungen, Sehnenscheidenentzündungen, Knochen- oder Gelenkläsionen – als essenzieller Bestandteil körpereigener Gewebestrukturen hilft Silicium aktiv dabei, die regenerativen Kräfte in Mitleidenschaft gezogener Körperpartien zu wecken.

Gerade die entzündungshemmende und stimulierende Wirkung der Kieselsäure intensiviert hier auch die Heilwirkung von Beinwell bei Verletzungen und Knochenbrüchen. Während der chemische Stoff in Sachen Entzündungen erfolgreich Entzündungssekrete bindet und die Produktion von Antikörpern zur Immunabwehr stimuliert, regt er die Knochen durch Bildung der Knochenmatrix an und kann so die Bruchheilung beschleunigen.

Das Geheimnis liegt hier in der besonderen Eigenart von Kieselsäure, die Einlagerung des für den Knochenaufbau unerlässlichen Minerals Kalzium zu verbessern.

Insgesamt lässt sich der Kieselsäure eine

gefäß- und bindegewebsstraffende,

geweberegenerierende,

knochen- und gelenkstärkende

Wirkung bescheinigen, die Beinwell nicht nur zu einem guten Wundkraut, sondern auch zu einem heilpflanzlichen Geheimtipp bei Hautproblemen und Gefäßleiden macht.



Heilende Anwendungen von Beinwell

Beinwell besitzt ein breites Anwendungsspektrum. Es werden sowohl die Blätter als auch die Wurzel für die Heilkunde verwendet.

Beinwelltinktur

Tinkturen aus Beinwell sind besonders gut geeignet für sehr schwerwiegende Beschwerden, da sie eine hohe Konzentration an Wirkstoffen enthalten.

Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Tinktur nur auf geschlossene Wund- und Hautflächen aufgetragen werden darf, um Vergiftungen durch Pyrrolizidinalkaloid zu vermeiden.

Es empfiehlt sich daher, die Beinwelltinktur eher für unter der Haut gelegene Problembereiche zu verwenden, so zum Beispiel:

Krampfadern,

Venenentzündungen,

Arteriosklerose,

Rheuma,

Muskel- und Gelenkbeschwerden,

Knochenbrüche ohne offene Wunde.

Eine Ausnahme zu diesen Behandlungsbereichen bildet die Nutzung von alkoholbasiertem Beinwellextrakt zur Wunddesinfektion.

Der Alkohol kann in Kombination mit den pflanzeneigenen Wirkstoffen die Wunde sowohl in einen sterilen Zustand überführen, als auch die Wundheilung beschleunigen. Allerdings sollte man hier sehr vorsichtig vorgehen und die Tinktur wohl dosiert und auch nur um die Wundfläche herum auftragen.

Anwendungshinweis:

Ideale Hilfsmittel hierfür sind Tupfer oder Wattestäbchen zum sorgfältigen Arbeiten. Mit Blick auf die Anwendungsdauer von Beinwelltinktur ist eine maximale Behandlungszeit von höchstens sechs Wochen pro Jahr angezeigt.

Beinwelltinktur selbst herstellen

Für die Herstellung einer Tinktur aus Beinwell verwendet man üblicherweise die Wurzelkräuter der Pflanze. Die Wirkstoffe der harten Kräuterbestandteile lassen sich wunderbar in Alkohol lösen und bieten zudem eine besonders intensive Wirkstoffkonzentration.

Zutaten:

30 g Beinwellwurzel

250 ml klarer Alkohol (z.B. Wodka)

1 Schraubglas

Zubereitung:

Geben Sie die geschnittene Beinwellwurzel in ein Schraubglas und füllen Sie dieses anschließend mit Alkohol auf.

Als nächstes wird das Glas luftdicht verschlossen und zum Reifen für ca. zwei bis vier Wochen ins Sonnenlicht (z.B. auf die Fensterbank) gestellt.

Filtern Sie die Tinktur nach der Reifezeit durch ein Sieb und verwahren Sie den Extrakt danach kühl in einem dunklen Fläschchen. Denken Sie daran, dass metallische Gefäße den Wirkstoff Allantoin zerstören und nutzen Sie deshalb am besten eine Glasflasche.

Zur Herstellung einer Beinwelltinktur verwendet man üblicherweise die Wurzelkräuter der Pflanze, die sich gut in Alkohol lösen lassen und zudem eine besonders intensive Wirkstoffkonzentration bieten.

.

Beinwellsalbe und Beinwellöl

Oberflächliche Wunden werden am besten mit Beinwellöl oder Beinwellsalbe eingerieben, wobei das Öl aber auf keinen Fall in eine offene Wunde gelangen darf.

Unbedenklich ist die Anwendung des Öls bei:

Prellungen,

Quetschungen,

Wunden mit geschlossener Wundfläche,

Hautirritationen,

und Insektenstichen.

Selbstverständlich ist auch eine Anwendung bei Gefäßleiden, Brüchen, Muskel- und Gelenkbeschwerden denkbar.

Anwendungshinweis:

Salben und Öle des Beinwells können ein bis drei Mal täglich auf betroffene Hautstellen aufgetragen werden. Insgesamt sollte die Anwendung vier bis sechs Wochen im Jahr aber nicht überschreiten.

.

Rezept für Beinwellsalbe

Für die Herstellung der Beinwellsalbe braucht man als Basis zunächst einen Ölauszug mit Beinwellwurzel. Für den Ölauszug eignet sich Olivenöl, Sonnenblumenöl oder andere flüssige Pflanzenöle.

Beinwellöl wird wie folgt hergestellt:

Beinwellwurzel waschen und in kleine Stücke schneiden. Auf Küchenkrepp trocknen lassen, denn bei zu feuchter Wurzel besteht die Gefahr, dass die Stücke im Öl zu schimmeln beginnen.

Geschnittene Wurzelstücke mit Olivenöl in ein desinfiziertes Glasgefäß füllen und verschließen. Täglich auf Kondenswasser im Deckel überprüfen, sauber auswischen, wieder verschließen und schütteln.

Vier bis sechs Wochen ziehen lassen. Durch einen Kaffeefilter oder ein Leinentuch filtern. Das fertige Öl in kleine Flaschen füllen und beschriften.

.

Beinwellsalbe herstellen

Zutaten und Utensilien:

100 ml Beinwellöl 12 – 15 g



Bienenwachs optional



5 Tropfen ätherisches Weihrauchöl



kleinen Topf



Glasgefäß



langer Löffel oder Glasstab



Salbentiegel zur Aufbewahrung der fertigen Salbe

Weihrauchöl gilt als entzündungshemmend und fördert die Wundheilung, es kann die Wirkung der Beinwellsalbe nochmals verstärken.

.

Zubereitung der Beinwellsalbe:

Beinwellöl in ein Gefäß füllen und im Wasserbad erwärmen.



Bienenwachs hinzufügen und rühren, bis es sich aufgelöst hat.



Einen Tropfen Salbe auf einen Teller geben, um die Konsistenz zu prüfen.



Je nach Festigkeit noch mit Wachs oder Öl nachbessern.



Weihrauchöl unterrühren.



Die fertige Salbe in desinfizierte Salbentiegel füllen und erkalten lassen.



Den Salbentiegel verschließen und beschriften.



Kühl gelagert hält sich die Salbe ungefähr sechs Monate.

Bei richtiger Anwendung und Dosierung verursacht Beinwell in der Regel keinerlei Nebenwirkungen.

Wer sich aber nicht an die Anwendungs- und Dosierungshinweise hält, der riskiert eine Vergiftung durch Pyrrolizidinalkaloid.

.

Wichtiger Hinweis der Alpenschau:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

