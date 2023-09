Hagebutte: Heilkraft der Vitamin C-Bombe in der Alpenmedizin

Die Heilkraft der Hagebutte wird schon seit langer Zeit in der Alpenmedizin eingesetzt.

Hagebutten punkten nicht nur mit dem leicht herben Aroma, sie sind außerdem eine wahre Vitamin C-Bombe und stärken dadurch das Immunsystem.

Die Früchte der Wildrose wirken zudem harntreibend, stoffwechselfördernd, nervenberuhigend und finden ihren Einsatz bei Rheuma und Gelenksbeschwerden.

Die außergewöhnliche Heilkraft der Hagebutte, ihre Anwendung und Rezepte – auch aus der Alpen-Kulinarik – stellen wir euch in folgendem Artikel vor.

.

Hagebutte: Gesunde Wildfrucht aus der Alpenapotheke

In der Naturapotheke der Alpen hat die Hagebutte schon lange ihren festen Platz.

Hagebutten werden auch die „Zitrone des Nordens“, denn sie sind sauer und geradezu unglaublich reich an Vitamin C. Das ist besonders praktisch, denn Hagebutten reifen passenderweise genau zur Herbstzeit, in der wir wieder gute Abwehrkräfte gebrauchen können.

Hagebutten sind reif, wenn die Schale auf Fingerdruck leicht nachgibt und sich die Früchte ohne Gewalt pflücken lassen. Botanisch gesehen ist die Hagebutte eine Scheinfrucht und eine Sammelnussfrucht. Die eigentlichen Früchte sind die juckenden Kerne im Inneren.

Wie bereits erwähnt, ist die Hagebutte reich an Vitamin C. Je nach Sorte und Reifegrad enthalten die Wildfrüchte zwischen 400 und 5.000 Milligramm pro hundert Gramm. Zitrusfrüchte wie Zitronen, die allgemein für ihren hohen Vitamin C-Gehalt bekannt sind, enthalten deutlich weniger: Nur etwa 53 Milligramm pro 100 Gramm liefern diese im Vergleich.

Vitamin C stärkt das Immunsystem, beugt Infekten vor und schützt vor Entzündungen im Körper. Besonders in der kalten Jahreszeit profitiert der Körper von der Wirkung der Hagebutte.

Zudem sind Hagebutten reich an:

B-Vitaminen (B1 und B2)

Vitamin E

Provitamin A

Eisen

Magnesium

Natrium

Daneben sind Gerbstoffe, ätherische Öle und Flavonoide (sekundäre Pflanzenstoffe) wie der rote Pflanzenfarbstoff Lykopin enthalten. Lykopin gehört zu den Antioxidantien, die den Körper vor schädlichen freien Radikalen schützen. Neben Hagebutten enthalten vor allem Tomaten den Stoff, der Krebs vorzubeugen hilft, vor Arteriosklerose und anderen entzündlichen Prozessen im Körper schützt.

Zudem gilt die Hagebutte als harntreibend und entwässernd, sie wird deshalb gerne als Hausmittel gegen Nierensteine und Harnwegsinfekte eingesetzt. Ein Tee aus Hagebuttenschalen wirkt spülend, aber auch das Hagebuttenpulver hat eine außergewöhnlich Heilwirkung.

Nährstoffbombe Hagebuttenpulver

In Hagebuttenpulver befindet sich die ganze Nährstoffkraft der Rose in konzentrierter Form.

Wenn man Hagebutten trocknet und anschließend mahlt, entsteht ein Pulver. Dieses enthält viele gesunde Inhaltsstoffe, wie:

Galaktolipide: helfen, freie Radikale im Körper zu binden

Polyphenole: wirken gesundheitsfördernd und antioxidativ

Carotinoide: wirken zellschützend und antioxidativ

Pektin: gehört zu den Ballaststoffen, unterstützt die Verdauung

Mineralstoffe: wichtig für viele Körperfunktionen

Gerbstoffe: hemmen oder töten Mikroorganismen

Hagebuttenpulver soll gegen viele Beschwerden helfen und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Weil es Galaktolipid enthält, kann Hagebuttenpulver gegen Gelenkschmerzen helfen, die durch Arthritis und Arthrose oder auch Rheuma hervorgerufen werden. Denn Galaktolipid bindet Radikale und kann dabei helfen, Schmerzen in entzündeten Gelenken, Sehnen und Knorpeln zu lindern und Entzündungen zu bekämpfen.

Das Galaktolipid soll außerdem Kalkablagerungen in Gefäßen verhindern und somit dabei helfen, Arteriosklerose vorzubeugen. Bei dieser Krankheit verkalken die Blutgefäße – das kann unter anderem zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen.

Hagebuttenpulver soll auch als natürliches Schmerzmittel eingesetzt werden können. Es soll vor allem gegen Magen und Leberschmerzen helfen. Dabei ist es für den Magen verträglicher als Aspirin oder Ibuprofen.

Hagebuttenpulver hat genauso wie Hagebuttentee außerdem eine leicht entwässernde und harntreibende Wirkung. Deshalb kann Hagebuttenpulver auch zur Bekämpfung von Harnwegsinfektionen und Nierenerkrankungen eingenommen werden.

Aufgrund seines hohen Gehalts an Vitamin C wirkt sich Hagebuttenpulver positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Die vielen gesunden Inhaltsstoffe unterstützen außerdem das Immunsystem und helfen bei Erkältungen.

Hagebuttenpulver selbst herstellen

.

Ernte wilde Hagebutten.

Wasche die Hagebutten.

Entferne den Kelchzipfel.

Halbiere die Hagebutte längs.

Wenn sie dich stören, kannst du die Kerne herauskratzen. Sie enthalten jedoch wertvolle Inhaltsstoffe.

Schneide die Hagebutte in dünne Scheiben.

Lasse sie auf einem Backblech bei 40 Grad Celsius trocknen.

Danach kannst du sie einfach mahlen und in ein geeignetes Gefäß abfüllen.

.

.

Hagebuttentee zur Virenabwehr

Hagebuttentee hilft bei der Abwehr von Viren, die beispielsweise eine Erkältung hervorrufen können.

Schon Hildegard von Bingen braute übrigens aus den frischen oder getrockneten Schalen von Hagebutten einen Tee, der als wirksam bei Fieber und Infektionen gilt. Der Aufguss aus den Hagebuttenkernen hat einen guten Ruf als wirksames Mittel bei Nieren- und Blasensteinen, Harnwegserkrankungen und Rheuma.

Hagebutte als Tee aus getrockneten Schalen hat eine lange Tradition in der Naturapotheke der Alpen und ist auch heute noch sehr beliebt. Hagebuttentee wird häufig angewandt zur:

Linderung von Verdauungsbeschwerden: Die enthaltenen Pektine erhöhen das Volumen des Darminhalts und helfen dabei, ihn schnell durch den Verdauungstrakt zu befördern.

Rekonvaleszenz: Dank der vielen Vitamine und Mineralien in der Frucht kann Hagebuttentee den Körper dabei unterstützen, nach Krankheiten wieder zu Kräften zu kommen.

Immunstärkung: Der hohe Vitamin-C-Gehalt macht Hagebuttentee gesund und stimuliert das Immunsystem. Dadurch hilft Hagebuttentee dem Körper, krankmachende Viren, Bakterien oder Pilze abzuwehren.

Linderung von Magen-Darm-Beschwerden: Auch bei Durchfall kannst du zu Hagebuttentee greifen. Die Pektine in der Schale binden Wasser an sich, quellen auf und verfestigen so den Darminhalt. Gereizte Magenschleimhautwände können durch Hagebuttentee beruhigt werden, denn die enthaltenen Pektine, Flavonoide und Gerbstoffe wirken schleimhautschützend.

Linderung von Harnwegsbeschwerden: In Hagebutten stecken eine Menge Fruchtsäuren. Diese wirken harntreibend und begünstigen damit die Ausscheidung von Schadstoffen und Viren, die Harnwegsbeschwerden hervorrufen.

.

Rezept für Hagebuttentee

Hagebuttentee lässt sich sehr leicht selbst herstellen.

Dafür kann man zwar auch bereits getrocknete Hagebuttenschalen im Reformhaus oder Bio-Laden kaufen, aber wenn man die Hagebutten selber erntet und zu einem Tee verarbeitet, hat dies den Vorteil, dass definitiv keine Zusätze wie Farbstoffe und künstliche Aromen enthalten sind.

.

Zutaten für etwa 5 Liter Hagebuttentee:

600 g reife Hagebutten

außerdem: Einmalhandschuhe

.

Zubereitung:

Wasche zuerst die geernteten Hagebutten, entferne dann die Stiele und Blütenansätze. Halbiere die Hagebutten danach und entferne die Samen. Auf den Samen befinden sich Härchen, die eventuell Hautreaktionen hervorrufen können. Trage deswegen vorsichtshalber Haushaltshandschuhe. Wasche nach dem Ausschaben die Schalen noch einmal gründlich ab, damit alle Härchen entfernt werden.

Nun kannst du die Hagebuttenschalen trocknen. Das sollte möglichst schonend und ohne zu große Hitze passieren. Am besten lässt du die Hagebutten ausgebreitet an einem warmen Ort für ein paar Tage liegen, bis sie komplett durchgetrocknet sind. Überprüfe regelmäßig, ob die Schalen komplett getrocknet sind.

Man kann die Samenschalen auch auf ein Backblech legen und bei niedriger Hitze (50 Grad) etwa 5 Stunden im Backofen trocknen. Nach dem Trocknen kannst du die Schalen gegebenenfalls noch etwas zerkleinern und in einem luftdichten Gefäß aufbewahren.

.

Hagebuttentee zubereiten:

Auf etwa 2 Teelöffel getrocknete Hagebuttenschalen 250ml heißes Wasser gießen und den Tee für 10 Minuten ziehen lassen.

Um von der größtmöglichen Gesundheitswirkung von Hagebuttentee zu profitieren, sollte der Tee regelmäßig über einen längeren Zeitraum getrunken werden, damit das Immunsystem nachhaltig gestärkt wird.

Hagebutten: Verwendung in der Alpen-Kulinarik

Was viele nicht wissen: Hagenbutten kann man auch roh essen.

Die roten Früchte sind entgegen dem Volksglauben nicht giftig, aber sehr sauer und damit ungenießbar. Zudem können die Widerhaken der Kerne zu einem unangenehmen Kratzen und Jucken im Hals führen. Die Härchen an den Samen reizen Haut und Schleimhäute, sodass auch beim Verarbeiten am besten Handschuhe getragen werden sollten.

Die Zubereitung von Hagebutten ist aufwändig. In der Regel werden Hagebutten zum Entkernen einzeln mit einem Messer aufgeschnitten und ausgeschabt. Wem das zu langwierig ist, kann die Früchte auch in wenig Wasser weich garen und das Mus hinterher durch ein sehr feines Passiersieb streichen, in dem die Kerne hängenbleiben.

Hagebutten finden in der alpinen Küche zum Beispiel für Soßen, Kuchen, Konfitüre und Chutneys Verwendung. Die Schweden genießen eine Hagebuttensuppe namens „Nyponsoppa“ mit Knäckebrot.

Du kannst Hagebuttensuppe warm oder kalt genießen. Häufig wird sie als Nachtisch serviert, mit Mandelkeksen, geröstetem Weißbrot, Sahne oder Vanilleeis. Die Suppe soll sich auch als Kaffeeersatz zum Frühstück eignen.

.

Rezept für schwedische Hagebuttensuppe

.

Zutaten für 4 Portionen:

500 g frische Hagebutten

1 l Wasser

1 EL Kartoffelstärke

50 g (brauner) Zucker

1 Prise Salz

Zubereitung:

Zubereitungszeit ca. 60 Minuten

1. Zunächst bereitest du die Hagebutten vor: Wasche sie und lasse sie trocknen. Dann entfernst du den dunklen Kelchzipfel und halbierst die Beeren.

2. Nun musst du vorsichtig die Kerne mit einem Messer herausschaben. Achte dabei darauf, dass du die feinen Härchen auf den Kernen mit entfernst. Sie können unter Umständen Hautreaktionen wie Juckreiz hervorrufen. Wenn du sichergehen möchtest, kannst du hierbei Küchenhandschuhe tragen. Hast du keine Handschuhe, kannst du die Früchte in einem Wasserbad halbieren und entkernen. So vermeidest du einen möglichen unangenehmen Juckreiz. Wasche die entkernten Hagebuttenhälften dann noch einmal gründlich.

3. Koche die fertig vorbereiteten Hagebutten zusammen mit einem Liter Wasser und einer Prise Salz für 30 Minuten. Rühre in regelmäßigen Abständen um.

4. Gieße das Fruchtwasser durch ein großes Sieb. Die Hagebutten sind nun so weich gekocht, dass du sie ganz leicht durch das Sieb streichen kannst – am besten mit einem Löffel.

Im Sieb bleiben Teile der Schale und eventuell übersehene Kerne und Härchen zurück. Diese kannst du entsorgen.

5. Koche auf leichter Flamme das Fruchtwasser und das Mus, bis es eine cremige Einheit bildet. Wenn sehr viel Wasser verdunstet ist, kannst du die Hagebuttensuppe wieder mit Wasser bis auf einen Liter auffüllen. Rühre nun den Zucker unter.

6. Schöpfe eine kleine Tasse Flüssigkeit ab und verrühre sie mit der Kartoffelstärke zu einer glatten Masse. Füge diese nun unter ständigem Rühren zur Suppe hinzu. So bindest du die Hagebuttensuppe, ohne dass Klümpchen entstehen. Koche die Hagebuttensuppe für ein paar Minuten kräftig auf, damit der staubige Geschmack der Stärke verschwindet.

7. Fülle die fertige Hagebuttensuppe in Tassen oder Schüsseln. Als Beilage kannst du beispielsweise geröstetes Brot oder selbstgemachte Croutons aus altem Brot servieren.

Hagebutten sind eine gesunde Geheimwaffe – Zusammenfassung

Die Hagebutte ist eine essbare Frucht einiger wilder Rosenarten. Die Früchte haben große, pelzige Samen, ein oranges Inneres und ein rotes Äußeres. Sie enthalten beeindruckend viele Nährstoffe, wie Vitamin C, Vitamin K, Vitamin E, Pro-Vitamin A und Mangan.

Die Antioxidantien, darunter die Ellagsäure, wirken sich positiv auf die Hautgesundheit und die Gelenke aus. Daher sind Hagebutten eine Geheimwaffe bei Arthritis und Arthrose. Der hohe Vitamin C-Gehalt ist außerdem ein Booster für das Immunsystem.

Hagebutten können zudem beim schnellen Abnehmen sehr nützlich sein, wie erste Studien ergeben haben. In ein paar Jahren könnten die roten Früchte darüber hinaus als Naturheilmittel in der Krebstherapie Anwendung finden.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

.

*****

