Richtig angewendet, unterstützen sanfte Hausmittel oft besser, als so manches Medikament.

Wenn eine Erkältung unseren Körper belastet, kann das richtige Hausmittel den Griff zur Tablette vermeiden.

Wer bei einer Erkältung die richtigen Hausmittel anwendet, kann sich oftmals selbst heilen.

.

Mit einfachen Hausmitteln ließ sich früher jedes Problem lösen – und sie funktionieren auch heute noch! Es stehen uns einfache, trotzdem wissenschaftlich fundierte und risikofreie Methoden zur Verfügung, die wirken und uns weit besser vor Infektionen schützen als jedes Medikament und jeder Impfstoff – HIER WEITER.

Erkältung? Das richtige Hausmittel… richtig angewendet

Das beste Mittel gegen eine Erkältung sind gute Abwehrkräfte.

Unterstützung für das Immunsystem bringen eine ausgewogene Ernährung, die viel Obst und Gemüse und ausreichend Flüssigkeit beinhaltet, sowie frische Luft.

Ein gesundes Maß an Frischluft ist aber auch ein wichtiges Hausmittel, wenn die Erkältung einen bereits erwischt hat. Ist man warm genug eingepackt und hat kein Fieber, kann man getrost einen Spaziergang unternehmen.

Hausmittel gegen Erkältung und Grippe gibt es viele. So können etwa Kräutertees, Wickel und Inhalationen gut die Symptome lindern, wenn auch nicht die Ursache bekämpfen. Auch Zwiebeln und Hühnerbrühe sind beliebte Hausmittel bei Erkältung.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>

.

Erkältungen vermeiden

Flüssigkeit zuführen – am besten in Form von wärmenden Tees oder Suppen.

Das unterstützt den Körper und verhindert, dass die Schleimhäute, die unserer Körper vor Infektionen schützen, austrocknen. Gerade im Winter passiert das durch die Heizungsluft sehr schnell.

Ein oft unterschätzter Faktor, vor allem bei Kindern: Körperliche Nähe hilft zusätzlich gegen verschiedenste Beschwerden.

Beim Kuscheln werden nachweislich Hormone frei, die stressreduzierend und beruhigend auf den Organismus wirken. Streicheleinheiten stärken somit das Immunsystem und setzen körpereigene Heilungsprozesse in Gang.

Die heilende Funktion des Fiebers

Erwischt einen eine echte Grippe kann man bis zu 40 Grad Fieber bekommen.

Bei einer leichteren Erkältung ist dieses Symptom zwar viel weniger stark ausgeprägt, zu Hause bleiben sollte man jedoch in beiden Fällen. Der Körper benötigt Ruhe, egal, ob es sich um eine Verkühlung oder eine echte Grippe handelt.

Fiebersenkende Mittel sollten erst ab einer Temperatur von 38,5° C eingesetzt werden. Vorher ist Fieber eine wichtige Reaktion des Körpers, um sich selbstständig gegen Infektionen zu wehren.

Hausmittel bei Husten

Kamillentee wirkt nachweislich schleimlösend und entzündungshemmend, ebenso hilft Bronchial-Tee aus Süßholzwurzel oder Fenchel gegen hartnäckige Hustenattacken.

Sind die gesamten Atemwege betroffen, so bietet sich zusätzlich die Inhalation mit einer Solelösung oder aufgegossenen Kamillenblüten an.

Auch Zwiebel- und Kartoffelpackungen können, wegen ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften, als Umschläge im Brustbereich gegen Reizhusten und Bronchialbeschwerden angewendet werden.

24 ausgewählte Teesorten lassen die kalten Tage vergessen und stimmen ganz entspannt auf das kommende Fest ein. Auf den liebevoll gestalteten Teebeuteln ist für jeden Tag ein besinnliches Zitat, ein Segenswunsch oder Denkanstoß einer bekannten Persönlichkeit zu lesen.

Tee-Adventskalender >>>.

.

Hausmittel bei Fieber

Klettert das Fieber höher und höher, kann man durch Holunderblüten- oder Lindenblütentee entgegenwirken.

Zudem sind kühlende Wadenwickel ein altbewährtes Hausmittel, um die Körpertemperatur zu regulieren.

Aber Achtung – ist einem kalt oder hat man Schüttelfrost, sollten keine Wickel angewendet werden.

.

Hausmittel bei Ohrenschmerzen

Kommt es zu Ohrenschmerzen, ist erst einmal Vorsicht geboten.

Hier sollte man immer abklären, ob es sich um eine Mittelohrentzündung handelt. Tritt der Ohrenschmerz besonders akut – etwa zur nächtlichen Stunde – auf, hilft eine Zwiebelpackung.

Eine Kartoffelpackung kann ebenfalls dabei helfen, den Schmerz zumindest einige Zeit in den Griff zu bekommen.

Hausmittel bei Halsschmerzen

Nicht selten löst eine harmlose Erkältung auch Halsschmerzen aus.

Salbeitee zu gurgeln hilft, die Halsschleimhaut zu beruhigen. Viel Flüssigkeit hält die Schleimhäute feucht.

Pflanzliche Bitterstoffe stärken das Immunsystem >>>

.

Hausmittel bei Schnupfen

Hals und Bronchien sind meist nicht die einzigen betroffenen Regionen bei einer Erkältung.

Was tun, wenn etwa eine Schnupfennase die Laune verdirbt? Hier kann man beispielsweise zu Thymiantee greifen. Seine schleimfördernde Wirkung hilft, die Nase schnell wieder frei zu bekommen.

Ebenfalls geeignet sind etwa Kamille (wirkt entzündungshemmend) und Pfefferminze (unterstützt das Abschwellen der Nasenschleimhaut). Auch Tees aus Lindenblüten und Holunderblüten sind wirksame Hausmittel gegen Erkältung und Schnupfen.

Beide Heilpflanzen sind für ihre schweißtreibenden, auswurffördernden bzw. schleimlösenden Eigenschaften bekannt.

.

Hausmittel Ingwer gegen Erkältung

Die Volksmedizin setzt zudem auf die Heilkraft von Ingwer bei Erkältung oder Grippe.

Die asiatische Heilpflanze enthält wertvolles ätherisches Öl sowie Scharfstoffe. Diesen Inhaltsstoffen werden unter anderem entzündungshemmende und antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben.

Aus diesem Grund empfiehlt die Erfahrungsmedizin Ingwer bei Husten und Halsentzündung, zum Beispiel als Tee.

Die Heilkraft von Ingwer macht viele Arzneimittel überflüssig >>>

Erkältungsbad richtig anwenden

Warmes Baden bei Erkältung kann auf mehrfache Weise hilfreich sein.

Wenn leichte Gliederschmerzen und allgemeines Unwohlsein den Betroffenen plagen, kann allein schon die Wärme des Badewassers wohltuend und entspannend wirken.

Gibt man noch Kräuterzusätze ins Wasser, verstärkt und ergänzt das die heilsame Wirkung. So können Heilpflanzen zum Beispiel desinfizierend, entzündungshemmend und/oder abschwellend auf die Nasenschleimhäute wirken.

Die Badetemperatur sollte anfangs bei 35 bis 36 Grad Celsius liegen. Wenn Sie es vertragen und mögen, können Sie die Temperatur dann langsam auf 38 bis 40 Grad erhöhen, indem Sie heißes Wasser zulaufen lassen. Bei Kindern sollte das Badewasser generell nur 36 bis 37 Grad warm sein.

Die empfohlene Badedauer beträgt für Erwachsene 10 bis 20 Minuten und für Kinder maximal 10 bis 15 Minuten. Wem unwohl wird, der sollte sofort aus der Wanne heraus! Nach dem Bad sollte man mindestens 30 Minuten lang warm zugedeckt im Bett nachruhen.

Geheimtipp Schmierseifenbad – Körper und Geist von Giftstoffen befreien >>>

.

Zusätze im Erkältungsbad

Man kann sich auch ein fertiges Erkältungsbad besorgen.

Viele dieser Produkte enthalten beispielsweise Thymian-, Eukalyptus- und/oder Latschenkiefernöl. Wer sich sein Erkältungsbad selber machen will, kann ebenfalls zu ätherischen Ölen greifen oder aber einen Aufguss aus Heilkräutern verwenden.

Für ein Erkältungsbad kann man auch mit der Heilkraft der Fichte nutzen. Diese besitzt schleim- und durchblutungsfördernde sowie leicht entzündungshemmende Eigenschaften. Sie können für ein Vollbad entweder einen Aufguss aus Fichtentrieben herstellen und ins Badewasser geben oder direkt das Fichtennadelöl verwenden.

Für ein heißes Bad bei Erkältung mit Schnupfen und Kopfschmerzen eignet sich bei Erwachsenen eine ätherische Öl-Mischung aus zehn Tropfen Zypresse sowie je fünf Tropfen Pfefferminze, Niaouli und Kardamom.

Von dieser Grundmischung geben Sie zehn Tropfen in einen Becher Milch und schütten das Ganze dann ins Badewasser. Die Milch dient als Emulgator – sie sorgt dafür, dass sich die ätherischen Öle gut im Wasser verteilen. Andere geeignete Emulgatoren sind Sahne, Molke, Kleie, Honig und Meersalz.

Erkältungsbad: Babys & Kinder

Bei einem fertigen Erkältungsbad für Kinder steht in der Packungsbeilage, ab welchem Alter es angewendet werden kann. Das hängt vor allem von den enthaltenen ätherischen Ölen ab. So sind zum Beispiel Bäder mit Menthol und Campher (Inhaltsstoffe verschiedener ätherischer Öle) erst für ältere Kinder erlaubt – bei Babys und kleinen Kindern können sie Verkrampfungen der Atemwege und Atemnot auslösen.

Hinweis: Wenn Sie ätherische Öle für ein selbstgemachtes Erkältungsbad bei Kindern verwenden möchten, sollten Sie zuerst einen Fachmann (z.B. erfahrenen Arzt, Heilpraktiker, Aromatherapeut) um Rat fragen. Das gilt besonders bei einem Erkältungsbad für Babys und Kleinkinder.

.

Wann ein Erkältungsbad nicht ratsam ist

Wann ist ein Erkältungsbad nicht geeignet? Ist baden bei Fieber gefährlich?

Ist ein Erkältungsbad in der Schwangerschaft erlaubt? Gibt es sonstige Situationen, in denen von einem Erkältungsbad abgeraten wird?

Hier die Antworten auf diese Fragen:

Ein Erkältungsbad bei Fieber ist keine gute Idee. Das heiße Wasser belastet den Kreislauf zusätzlich und kann so mehr schaden als nützen.

Auch bei folgenden Erkrankungen sollten Sie auf ein Erkältungsbad verzichten bzw. die Anwendung vorher mit ihrem Arzt absprechen:

Bluthochdruck

Herzschwäche (Herzinsuffizienz)

Hautverletzungen

Hauterkrankungen

überempfindlichen Atemwegen (wie bei Asthma)

Wenn Sie wissen, dass Sie auf bestimmte Heilpflanzen oder ätherische Öle überempfindlich oder allergisch reagieren, dürfen Sie diese natürlich nicht ins Badewasser geben (oder anderweitig verwenden).

.

Erkältungsbad in der Schwangerschaft

Und wie sieht es mit einem Erkältungsbad in der Schwangerschaft aus?

Prinzipiell dürfen auch werdende Mütter ein heißes Bad nehmen, sofern es keine Anzeichen für einen vorzeitigen Blasensprung oder vorzeitige Geburtswehen gibt.

Warmes Wasser kann vorzeitige ebenso wie echte Wehen verstärken (unechte Wehen dagegen lassen beim Baden eher nach). Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn das Badewasser ätherische Öle enthält.

Von manchen Ölen wird in der Schwangerschaft dringend abgeraten!

Fragen Sie deshalb zuerst Ihre Hebamme, den Arzt oder Apotheker, welche ätherischen Öle Sie in welcher Dosierung dem Badewasser zugeben dürfen. Bei einem fertigen Erkältungsbad steht in der Packungsbeilage, ob es sich auch für Schwangere eignet.

Weitere Hausmittel gegen Erkältung und Grippe



Gurgeln

Was tun gegen Halsschmerzen außer Tee trinken? Den Tee gurgeln, lautet die Antwort.

Bei schmerzhafter Hals- oder Rachenentzündung sollten Sie mehrmals täglich mit einem frisch zubereiteten Tee aus Spitzwegerich, Salbei, Eibisch, Malve, Kamille oder Ringelblume gurgeln.

Wadenwickel

Begleitet Fieber die Erkältung, ist das ein gutes Zeichen – durch die erhöhte Körpertemperatur laufen bestimmte Abwehrmechanismen (etwa gegen eingedrungene Viren) schneller ab.

Deshalb sollte man erst bei hohem und länger andauerndem Fieber etwas dagegen tun. Ein einfacher, wirksamer Tipp sind kühl-feuchte Wadenwickel:

Zwei Baumwolltücher in lauwarmes Wasser eintauchen, leicht auswringen und dann jeweils eines eng um jede Wade legen. Ein trockenes Baumwolltuch als zweite Lage herumwickeln. Die Waden dann mit einem Wolltuch bedecken.

Die Wadenwickel nach 15 bis 20 Minuten abnehmen (bzw. spätestens dann, wenn sie warm geworden sind), die Haut lauwarm abwaschen und abtrocknen. Man kann bis zu dreimal täglich einen Wadenwickel machen (vorher aber jeweils messen, ob noch Fieber besteht).

Wenn der Patient kalte Füße hat oder friert, sollten Sie keine Wadenwickel machen!

Quarkwickel

Die entzündungshemmende Wirkung eines kalten Quarkwickels können Sie bei einer Hals- oder Rachenentzündung nutzen.

Dafür verrühren Sie 200 Gramm Quark mit einem Teelöffel Essig. Streichen Sie die Mischung gleichmäßig etwa zwei Zentimeter dick auf ein Leinentuch.

Dann legen Sie das Tuch mit der Quarkseite auf den Hals und fixieren es mit einem trockenen, länglichen Baumwolltuch. Am Schluss wickeln Sie einen Woll- oder Seidenschal herum.

Belassen Sie den Quarkwickel so lange am Hals, bis der Quark trocken ist. Das dauert etwa eine Stunde.

Rotlicht

Bei Erkältung wird oftmals eine Bestrahlung mit Infrarotlicht empfohlen. Die lokale Wärmebehandlung kann unter anderem Schmerzen lindern und die Durchblutung steigern.

Das nutzt man beispielsweise zur Behandlung lokaler Infektionen wie Nasennebenhöhlenentzündung oder Mittelohrentzündung.

Schutzbrille tragen! Mit der therapeutischen Anwendung von Rotlicht sollte man sich aber auskennen, weil sie auch Gefahren birgt. So können Infrarotstrahlen die Augen schädigen.

Deshalb müssen Sie eine Schutzbrille tragen (wie im Solarium), wenn Sie etwa entzündete Nasennebenhöhlen bestrahlen. Einfach die Augen schließen genügt nicht!

Abstand halten!

Der Abstand und die Intensität der Bestrahlung müssen so gewählt werden, dass keine Brandwunden auf der Haut entstehen. Optimalerweise liegen zwischen Haut und Rotlichtlampe 30 bis 50 Zentimeter.

Behandlungsdauer: Für die Dauer der Bestrahlung werden im Allgemeinen 10 bis 20 Minuten empfohlen, bei Kindern oftmals auch weniger. Am besten ist, Sie fragen Ihren Arzt, wie lange und wie oft Sie bei sich oder Ihrem Kind die Rotlichtlampe anwenden können.

In bestimmten Fällen wird von einer Rotlichttherapie abgeraten. Das gilt etwa bei Fieber, akuten Entzündungen, Blutgerinnseln (Thrombosen), schweren Herzerkrankungen und schwerem Diabetes mellitus.



Was bei Erkältung nicht hilft

Was hilft bei einer Erkältung, die sich gerade erst anbahnt? Viele Menschen würden darauf antworten: „Schnell Vitamin C einnehmen, das kann die Erkältung abwenden“.

Experten zufolge stimmt das aber nicht. So zeigen Studien, dass die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten zu Beginn einer Erkältung weder die Dauer der Erkältung verkürzen noch die Beschwerden lindern oder Entzündungen hemmen kann.

Ebenso ein Trugschluss ist, dass Sauna bei Erkältung hilfreich ist. Es funktioniert nicht, die Erkältungsviren in der heißen Luft auszuschwitzen. Vielmehr kann es sogar sein, dass die Erkältungssymptome hinterher noch heftiger sind.

Außerdem können die hohen Temperaturen das Herz-Kreislauf-System, das durch die Erkältung bereits angeschlagen ist, zusätzlich belasten. Vor allem, wer Fieber hat und/oder sich sehr krank fühlt, hat in der Sauna nichts zu suchen.

Wer allerdings häufiger unter akuten Atemwegsinfekten leidet, kann mit regelmäßigen Besuchen im „Schwitzkasten“ sein Immunsystem stärken – unter Umständen kann Saunieren also zumindest ein vorbeugendes Hausmittel gegen Erkältung sein.

Wer bei einer Erkältung die richtigen Hausmittel anwendet, kann sich oftmals selbst heilen.

Bei einer schweren Erkältung oder Grippe kann jedoch auch das beste Hausmittel versagen.

Dann sollte man unbedingt einen Arzt seines Vertrauens aufsuchen!

Quelle: Netdoktor – Die Alpenschau bedankt sich!

Rosinenwasser zur Leberentgiftung >>>

Pflanzliches Antibiotikum – Koriander gegen Entzündungen >>>

Golden Honey: Das stärkste Antibiotikum >>>

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Heilkraft der Natur findest du in unserer Kategorie:

„GESUNDHEIT“ >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Mit gesunder Ernährung zu einem starken Immunsystem >>>.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – nur noch hier erhältlich >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…