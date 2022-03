Pflanzliches Antibiotikum aus der Natur-Apotheke – Koriander gegen Entzündungen

Koriander ist ein starkes pflanzliches Antibiotikum und wird in der Alpen-Apotheke bei Entzündungen und schädlichen Bakterien eingesetzt.

Koriander zählt zu den ältesten bekannten Küchenkräutern der Welt, jedoch ist der Geschmack des Korianders nicht jedermanns Sache.

Nachdem neuere Untersuchungen im Koriander wahre Wunderkräfte nachweisen, sollte jedoch so mancher seine Abneigung gegen das Kraut und seine aromatischen Körner überdenken und sich die Heilkraft zu Nutze machen.

.

Bakterielle Infektionen sind auf dem Vormarsch und pharmazeutische Antibiotika sind immer weniger in der Lage, sie zu stoppen. Heilkräuter sind die bessere Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen und können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken – Alternative pflanzliche Antibiotika selbst herstellen >>>.

Die Heilkraft des Koriander als pflanzliches Antibiotikum

Der Echte Koriander (Coriandrum sativum) ist laut Wikipedia eine Pflanzenart in der Familie der Doldenblütler (Apiaceae) und wird sowohl als Gewürz als auch als Heilpflanze verwendet. Da Koriander optisch der Petersilie sehr ähnlich sieht, trägt das Gewürz auch den Namen indische bzw. chinesische Petersilie.

Das genaue Herkunftsgebiet des Korianders ist nicht bekannt. Es wird jedoch aufgrund verschiedener Pflanzenmerkmale sowie historischer Funde vermutet, dass das beliebte Speisekraut aus dem Mittelmeergebiet stammt.

Von seiner Heilkraft wurde bereits in Sanskrit-Schriften und im Alten Testament berichtet. Auch der antike Medizinpionier Hippokrates von Kos lobte Koriander als pflanzliches Medikament.

Jedenfalls scheint es, dass es wenig gibt, was der Koriander nicht kann. Er wird in der Alpen-Apotheke bereits seit Jahrhunderten bei Verdauungsschwäche und Völlegefühl eingesetzt.

Koriander wirkt:

Antibakteriell, appetitfördernd, karminativ (gegen Blähungen), fungizid, krampflösend, milchbildend, gegen Durchfall und Verstopfung gleichermaßen, gegen Husten, Magen-Darm-Entzündung, Magen- und Menstruationskrämpfe, Mundgeruch, Reizdarm und Reizmagen.

Neu ist allerdings die Erkenntnis, dass Koriander auch ein Bakterienkiller ist. Koriander wirkt nachweislich als pflanzliches Antibiotikum bei Entzündungen und ist zudem eine antibakterielle Keule gegen Kolibakterien und Salmonellen.

Bereits eine Lösung von 1,6 Prozent Ätherisches Korianderöl, genauer gesagt die in Blättern und Samen enthaltende Substanz Dodecenal, tötete im Versuch fast alle schädlichen Bakterien – besser als ein vergleichend genutztes Antibiotikum.

ACHTUNG: Da das Öl Linalool enthält, sollte es bei Allergien nicht verwendet werden. Auch für Babys und Kleinkinder ist Koriander nicht geeignet.

.

Natürliche Heilmittel werden zu Unrecht nicht wirklich ernst genommen, denn sie vermögen sehr viel mehr, als wir uns vorstellen können. Mit der richtigen Anwendung kann der Verbrauch von Arzneimitteln und damit das Risiko ihrer Nebenwirkungen stark eingeschränkt werden. Schmerzlindernde Heilpflanzen aus der Naturapotheke >>>.

Koriander aus der Natur-Apotheke bei Entzündungen

Besonders gegen chronische Entzündungskrankheiten wie Rheuma und für die Ausleitung von Giftstoffen hilft Koriander in seiner Eigenschaft als natürliches Antibiotikum.

Man kann Koriander auch in einer Entgiftungskur anwenden. In Kombination mit Bärlauch und Chlorella-Algen ist es sogar möglich, im Körper gespeichertes Quecksilber auszuleiten.

In einigen Studien wird die Wirksamkeit von Koriander auch bei der Vorbeugung und begleitenden Therapie gegen Diabetes diskutiert. Verantwortlich sind hier wahrscheinlich die enthaltenden Carotinoide, die dafür sorgen, dass der Insulingehalt im Blut ansteigt und der oxidative Stress insgesamt sinkt. Medizinisch wirksam sollen hier vor allem die Samen des Korianders bzw. Extrakte daraus sein.

Die enthaltenen Antioxidantien sind ein weiteres Argument für die Heilkraft von Koriander. Sie kommen vor allem in den Korianderblättern vor. Besonders effektiv gegen Entzündungsbeschwerden soll der konzentrierte Korianderblattextrakt sein.

Wissenschaftler hatten festgestellt, dass Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten wie Rheuma einen niedrigen Antioxidantienspiegel im Körper aufweisen. Das ausgesprochen hohe Vorkommen von Antioxidantien in Korianderblättern könnte diesen niedrigen Spiegel heben und zur Linderung der Entzündungen beitragen.

Doch auch Koriandersamen zeigen sich wirksam gegen chronische Entzündungskrankheiten. Es stellte sich mittlerweile heraus, dass man infolge einer Koriander-Therapie deutlich weniger unter Entzündungen und Schwellungen leidet, als wenn man Cortison zur Therapie von Entzündungen einsetzt.

Koriander spielt aber auch eine größere Rolle in der ayurvedischen Medizin. Seine natürliche Heilkraft wird unter anderem gegen Kopfschmerzen, lokale Schwellungen, Durchblutungsstörungen, Lymphknotenschwellungen oder Magenschmerzen genutzt.

.

Rezepte aus der Natur-Apotheke mit Koriander

Der Geschmack von Koriander ist recht einzigartig und für einige Gaumen sehr gewöhnungsbedürftig.

Dies trifft vor allem auf die Blätter des Gewürzkrauts zu. Am besten lässt sich der Geschmack als leicht bitteren, pikanten und süßlichem Nachgeschmack beschreiben.

Einige Menschen empfinden das Aroma sogar als seifig und widerwärtig, was unter Umständen auf genetische Faktoren zurückzuführen ist. Korianderfrüchte hingegen haben einen eher zitrusartigen Geruch und Geschmack und enthalten deutlich weniger des seifigen Geschmacks der Blätter.

Die Saaten, Früchte und auch Wurzeln des Koriander entwickeln allerdings wertvolle Heilkräfte. Es lohnt sich also, sowohl frisches Korianderkraut, als auch Koriandersamen (für Brot, Kohlgerichte, Hülsenfrüchte und Kürbis) in die Ernährung zu integrieren.

Rezept für Koriander-Tee

Bei Verdauungsbeschwerden, Blähungen und Husten

Zutaten:

1 TL Koriandersamen auf eine Tasse Wasser, etwas Honig, nach Wunsch mit Kümmel und Fenchel kombinieren.

Zubereitung:

Die Koriandersamen (plus eventuell Kümmel und Fenchelsamen) in eine Tasse geben. Mit kochendem Wasser übergießen und 5 Minuten ziehen lassen, eventuell süßen.

Anwendung:

Wer zu den oben genannten Beschwerden neigt, kann gleich mehr davon kochen und über den Tag verteilt immer wieder trinken.

.

Rezept für Koriander-Pesto

Bei Reizdarm, Krämpfen und Völlegefühl

Zutaten:

75 g frische Korianderblätter, eine halbe Tasse Pinienkerne, 1/2 TL Salz (vorzugsweise Steinsalz), eine Knoblauchzehe, 2 EL Zitronensaft, 200 ml Olivenöl.

Zubereitung:

Korianderblätter waschen und trocknen lassen. Dann nach und nach alle Zutatenn mit dem Mixstab pürieren. Solange der Öspiegel darüber ist, hält sich das Pesto mehrere Wochen im Kühlschrank.

Anwendung:

Einfach nach Geschmack zum Essen dazugeben.

ACHTUNG:

Da Koriander zu Gebärmutter-Kontraktionen führen kann, sollten Schwangere es nicht verzehren!

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Kraft der Natur!

.

Die Liste der Heilpflanzen, die unsere Schmerzwahrnehmung vermindern, Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen, ist sehr lang und vielversprechend.

Mit der richtigen Anwendung kann der Verbrauch von Arzneimitteln und damit das Risiko ihrer Nebenwirkungen stark eingeschränkt werden.

Auch andere natürliche Methoden können eine große Hilfe sein. Umschläge, Massagen, Thermalwasser und eine funktionelle Ernährung haben eine viel stärkere Wirkung, als Sie vielleicht denken.

Die heilenden Kräfte der Natur müssen nur richtig ausgewählt und angewandt werden.

Heilkräuter und Gewürze gegen Schmerzen >>>.

