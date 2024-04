Wie wohl kein zweites Medikament symbolisiert die Schmerztablette Aspirin die Vorzüge westlicher Schulmedizin.

Klein, leicht zu schlucken, mit breitem Anwendungsspektrum – und es braucht nicht einmal einen Arzt, der es verschreibt. Aspirin kann jeder in der Apotheke rezeptfrei kaufen, noch dazu in großen Vorratspackungen.

Es ist heute die Volksarznei schlechthin. Seit 1977 steht es natürlich auch auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation.

Warum man auf Aspirin der Gesundheit zuliebe verzichten sollte, zeigen wir euch in folgendem Beitrag auf.

.



Der Organismus verfügt über körpereigene Schmerzmittel, die wirksamer sind als jede Medizin. Dr. Hans Grünn zeigt , wie diese aktiviert werden können und wie man gleichzeitig Zugang zu seinem inneren Heilungspotenzial finden kann. Damit lösen sich Schmerzen auf natürliche Weise! Hier weiter.

Aspirin: Nebenwirkungen der Schmerztablette

Aspirin wurde vor mehr als 100 Jahren von Felix Hofmann erfunden und ist damit eines der ältesten Medikamente, die heute noch auf dem Markt erhältlich sind.

Aspirin – mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure – wurde als schmerzstillendes, fiebersenkendes, entzündungs- und blutgerinnungshemmendes Medikament weltbekannt. Ursprünglich erhielt es den Namen Salicylsäure – die zu Beginn aus dem Saft der Weidenrinde gewonnen wurde.

Mittlerweile wird sie chemisch im Labor hergestellt. Acetylsalicylsäure findet sich auf der ganzen Welt in über 500 verschiedenen Arzneimitteln, ist aber vor allem unter dem Namen Aspirin bekannt.

Acetylsalicylsäure ist bei den „nicht-steroidalen antirheumatischen“ Arzneimitteln einzuordnen. Sie blockiert schon in geringen Dosen (von etwa 30–50 mg) das körpereigene Enzym „Cyclooxygenase I“ und unterdrückt somit die Blutgerinnung. Die Blutplättchen haften unter der Wirkung von Aspirin nicht mehr so gut, wodurch das Blut dünnflüssiger wird. Aspirin ist demnach auch ein Blutverdünner.

Ab einer höheren Dosis von etwa 500 mg blockiert Aspirin ein weiteres Enzym – mit der Folge, dass Schmerzen nicht mehr so stark wahrgenommen werden und Fieber leicht gesenkt wird. Der Prozess dahinter ist die Abnahme der Konzentration von „Prostaglandinen“. Dies sind Hormone, die im Körper Schmerzen und Entzündungsprozesse steuern.

Acetylsalicylsäure zählt dank dieser Wirkung zu den beliebtesten Schmerzmitteln auf dem Markt. Als Blutverdünner wird der chemische Stoff auch zur Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugend verschrieben, häufig als „Cocktail“ in Kombination mit weiteren Medikamenten.

.

Aspirin wirkt auf drei unterschiedliche Weisen:

fiebersenkend

schmerzstillend

entzündungshemmend

.

Im offiziellen Beipackzettel sind jedoch zahlreiche Nebenwirkungen von Aspirin genannt:

Blutungen: Nasenbluten, Zahnfleischbluten, rote Flecken unter der Haut

allergische Reaktionen: Hautausschlag, Asthma-Anfall oder Anschwellen des Gesichts sowie

Atemprobleme

Kopfschmerzen, Schwindel, Hörverlust, Ohrgeräusche (Tinnitus)

Hirnblutung

Magenschmerzen

Magen-Darm-Blutung

Anstieg der Leberenzyme und Leberfunktionsstörung

Nesselsucht (Urtikaria)

Reye-Syndrom (Bewusstseinstrübung, auffälliges Verhalten oder Erbrechen)

Die Nebenwirkungen können auftreten, wenn eine Unverträglichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder eine Überdosierung vorliegt.

.

So gefährlich ist die Schmerztablette Aspirin

Ärzte verordnen Aspirin ohne Hinweis auf mögliche Nebenwirkungen.

In der Apotheke ist es frei verkäuflich und sogar Kinder über 12 Jahren dürfen Aspirin ohne ärztliche Anordnung nehmen.

So gedankenlos wie mit Aspirin umgegangen wird, könnte man fast meinen, das Medikament wäre vollkommen sicher und ungefährlich.

Eine Studie der Universität Oxford rückt das Anti-Kopfschmerz-Medikament aber in ein anderes Licht.

.

Erhöhtes Herzinfarktrisiko durch Aspirin bei älteren Menschen

Die Studie wurde an 3.166 Patienten durchgeführt, die zuvor einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten hatten und denen Blutverdünnungsmittel (hauptsächlich Aspirin) verordnet wurden. Die Hälfte der Patienten war zu Beginn der Studie 75 Jahre oder älter.

Über die Laufzeit von 10 Jahren wurden während der Studie insgesamt 314 der Teilnehmer wegen Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Risiko von Blutungen, insbesondere das Risiko von tödlichen oder zumindest lebensgefährlichen Blutungen, nahm mit steigendem Alter zu.

Die Studie führte zu dem Ergebnis, dass Personen über 75 Jahren, die das blutverdünnende Mittel einnahmen, bis zu zehn Mal häufiger als jüngere Patienten tödliche Blutungen erlitten.

.

Fast 70% aller Erwachsenen leiden zumindest hin und wieder unter Kopfschmerzen, manche sind ein Leben lang massiv beeinträchtigt. Der Schmerzspezialist Roland Liebscher-Bracht hat eine einzigartig wirkungsvolle Methode gegen solche Schmerzen entwickelt, die eine echte Chance bieten, Kopfschmerzen ohne Medikamente loszuwerden – Hier weiter.

.

Aspirin ist für Kinder gefährlich

Halsschmerzen, Kopfweh, leichtes Fieber: Vor allem Kinder, deren Immunsystem nicht vollkommen ausgebildet ist, leiden häufig an grippalen Infekten oder Erkältungskrankheiten. Schafft Aspirin auch hier schnelle Linderung?

Bitte nicht, warnt Univ.-Prof. Dr. Christian Nanoff vom Institut für Pharmakologie der medizinischen Universität Wien. Die „rasche Erleichterung“ bei Erkältungen oder Kopfschmerzen kann in Hinblick auf die Gesundheit der Kleinen fatale Folgen haben.

„Aspirin ist für Kinder gefährlich“, so der Pharmakologe. Die Gabe von Aspirin kann zum sogenannten „Reye-Syndrom“ führen: Eine irreparable Schädigung des Gehirns, die tödlich verlaufen kann. Besonders gefährdet sind Kinder zwischen dem 4. und 9. Lebensjahr.

Daher der eindringliche Rat von Dr. Nanoff: Kein Aspirin für Kinder!

Aspirin kann zu Magenblutungen führen

Die Fähigkeit von Aspirin, Schmerzen zu lindern und Fieber zu senken, ist auf die Beeinflussung des körpereigenen Enzyms „Cyclooxygenase“ zurückzuführen. Dieses Enzym ist auch für den Schutz der Magenschleimhaut zuständig.

Durch diese beeinflussende Wirkung von Aspirin kann es zu lebensgefährlichen Magenblutungen kommen. Und das ist eine Notsituation: Wenn eine schwere Magen-Darm-Blutung nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, sterben etwa 10 % aller Betroffenen daran. Als Ursache für die Blutung kommen bösartige Tumore, aber auch gutartige Magengeschwüre infrage.

Dem Kreislauf wird damit in kurzer Zeit viel Blut entzogen, weshalb auch die Blutversorgung der Organe mit der Zeit nicht mehr gewährleistet ist. Da es sich bei der Magen-Darm-Blutung um eine innere Blutung handelt, wird diese meist auch erst entdeckt, wenn schon eine Krisensituation eingetreten ist.

Die Einnahme von Aspirin kann in einem solch ohnehin schon lebensbedrohlichen Szenario weitere drastische Auswirkungen haben, denn das als Blutverdünner bekannte Medikamente verstärkt und beschleunigt die Einblutung in den Magen.

Aspirin beeinträchtigt auch das Verdauungssystem, da der Wirkstoff Acetylsalicylsäure dazu führen kann, dass nicht mehr so viel schützender Schleim abgesondert wird. Der Magen ist dann also nicht mehr so gut vor den aggressiven Magensäften geschützt.

Eine „poröse“ Magenschleimhaut ist natürlich weitaus anfälliger für Magenschleimhautentzündungen und Magengeschwüre, die im schlimmsten Fall wieder zu Blutungen führen.

.

Aspirin schädigt die Nieren

Das beliebte Kopfschmerzmittel kann auch die Nierenfunktion beeinträchtigen, so kann man es unter anderem direkt im Beipackzettel des Aspirin-Herstellers BAYER nachlesen:

„Die gewohnheitsmäßige Einnahme von Schmerzmitteln kann zu einer dauerhaften Nierenschädigung (Nephropathie) führen, die bis zu einem Nierenversagen fortschreiten kann. Dieses Risiko ist besonders groß, wenn Sie mehrere verschiedene Schmerzmittel kombiniert einnehmen.“

Es ist also alles andere als ein Geheimnis, dass das allzu nachlässig verordnete Arzneimittel Aspirin zu schweren Schädigungen der Nieren führen kann. Dieses häufig unterschätzte Organ ist allerdings für eine Vielzahl wichtiger Stoffwechselprozesse und Körperfunktionen verantwortlich.

Die Nieren tragen zur Ausscheidung von Harnstoffen, Harnsäure, Arzneimittelrückständen und Giftstoffen bei, kontrollieren den Elektrolythaushalt und sind an der Kontrolle des Säure-Basen-Haushalts beteiligt.

Damit alle Körperfunktionen ordentlich arbeiten, müssen die Nieren also intakt sein. Arzneimittel sind mit einem Anteil von 30 Prozent die häufigste Ursache für akutes Nierenversagen. Jeder Stoff in Medikamenten (auch in frei verkäuflichen Schmerzmitteln) kann zu einer derartigen Reaktion führen, meist ist diese allergisch und immunologisch bedingt.

.

Zusammenhang zwischen Aspirin und Krebs

Das Medikament Aspirin erhöht laut einer fünfjährigen Studie mit 19.114 älteren australischen und US-amerikanischen Teilnehmern das Risiko, infolge einer Krebserkrankung zu sterben.

Ziel der Studie war es, genauer zu verstehen, inwieweit Aspirin mit der Entstehung von Krebs und dem Risiko, als Krebspatient an der Erkrankung zu sterben, in einem Zusammenhang steht.

Die Ergebnisse: Aspirin kann das Risiko, eine Krebsdiagnose zu erhalten, um 19 Prozent erhöhen. Das Risiko, dass die Diagnose „Krebs im fortgeschrittenen Stadium“ lautet, sei durch die Aspirin-Einnahme um 22 Prozent erhöht.

Die Sterblichkeitsrate war besonders hoch bei denjenigen Probanden, die eine fortgeschrittene solide Krebserkrankung hatten und Aspirin einnahmen.

Zu den Krebsarten mit sogenannten soliden Tumoren (in einem Organ örtlich festgesetzte, feste, harte Krebszellen) zählen u. a. Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs oder Lungenkrebs.

.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

.

Aspirin kann Krebs begünstigen

Schon im Jahre 2004 veröffentlichte die Fachzeitung „Journal of the National Cancer Institute“ eine Studie, die in Sachen Aspirin-Einnahme aufhorchen lässt.

Etwa 88.000 Frauen (zu Beginn der Studie war keine von ihnen an Krebs erkrankt) wurden über 18 Jahre lang begleitet. Im Laufe der Nachbeobachtung dokumentierten die Wissenschaftler 161 Fälle von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Die regelmäßige Einnahme von Aspirin verglichen mit der Nichtanwendung des Medikaments war statistisch betrachtet mit einem signifikanten Anstieg des Krebsrisikos verbunden. Frauen, die über regelmäßigen Aspiringebrauch berichteten, hatten Analysen der Forscher zufolge ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Aber nicht nur Frauen sollen bei der regelmäßigen Einnahme von Aspirin häufiger Krebserkrankungen entwickeln. Für eine im „Journal of the American Academy of Dermatology“ veröffentlichte Studie werteten Forscher Daten von ca. 200.000 Menschen zwischen 18 und 89 Jahren aus.

Von den Studienteilnehmern hatten 1.187 Personen im Untersuchungszeitraum täglich Aspirin zu sich genommen. Der Rest der Probanden nahm kein Aspirin ein. Es waren zu Studienbeginn keine Fälle von schwerem Hautkrebs unter den Teilnehmern bekannt.

.

Fünf Jahre später zeigte sich ein deutliches Ergebnis:

Von den 1.187 Teilnehmern, die Aspirin eingenommen hatten, erhielten 26 zwischenzeitlich eine Melanom-Diagnose. Bei den Nichtnutzern des frei verkäuflichen Schmerzmittels waren es dagegen nur 11 (entspricht ca. 0,86 Prozent).

Die Wissenschaftler bezogen auch die verschiedenen Altersstrukturen mit ein und achteten bei der Auswertung unter anderem auf das Geschlecht. So war das Hautkrebs-Risiko bei den Männern der Aspirin-Nutzer-Gruppe signifikant gesteigert. Bei den Frauen ließ sich allerdings diese Auswirkung nicht beobachten.

Wechselwirkungen von Aspirin mit anderen Medikamenten

Aspirin sollte in Kombinationen mit verschiedenartigen Medikamenten unbedingt vermieden werden.

Wechselwirkungen können auftreten, wenn Aspirin im gleichen Zeitraum auch eingenommen wird mit:

Antirheumatika, NSAR

kortisonhaltige Mittel

Methotrexat

Valproinsäure

blutdrucksenkende Mittel

Serotonin

Azetazolamid

Benzbromaron und Probenezid

Phenprocoumon, Warfarin, Clopidogrel, Prasugrel und Ticlopidin

Sulfonylharnstoff-Tabletten

Insulin.



Unter folgenden Bedingungen sollte man auf keinen Fall Aspirin einnehmen:

Bei einem bestehenden oder auch überstandenen Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür sollte man auf keinen Fall Aspirin einnehmen.

Wer schon einmal mit Salizylaten oder NSAR behandelt wurde und daraufhin einen Asthmaanfall oder eine allergische Reaktion bemerkt hat, sollte Aspirin ebenfalls meiden.

Wenn gerinnungshemmende Medikamente eingenommen werden oder wer zu Blutungen neigt, sollte kein Aspirin nehmen.

Bei einer unbehandelten Herzschwäche, einem Nieren- oder Leberschaden sollte zuvor mit einem Arzt gesprochen werden. Dies gilt auch bei Asthma, Nasenpolypen und Allergien.

Nach aktuellem Wissensstand kann Aspirin schwerwiegende negative Auswirkungen haben.

Besonders, wenn man das Medikament regelmäßig einnimmt, gesundheitlich vorbelastet und/oder bereits älter ist.

Von einer regelmäßigen Einnahme des Schmerzmittels Aspirin ist in den meisten Fällen also dringend abzuraten.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenapotheke findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“ >>>

.

Heilende Gewürze aus der Naturapotheke der Alpen >>>

Progressive Muskelentspannung >>>

Die Omega-Formel hält lange gesund und jung >>>

.

In diesem erfrischend anderen Buch schildert Diana Grünberg, wie sie mit Hilfe der herkömmlichen schulmedizinischen Vorgehensweise gepaart mit ergreifenden spirituellen Erfahrungen aus der Gedankenstille einen Weg in die Heilung fand – Hier weiter.

Weshalb gibt es trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der modernen Medizin noch immer so viele chronisch Kranke? Weshalb sterben trotz enormer Anstrengungen auf dem Gebiet der Krebsforschung noch immer so viele Menschen an Krebs? Weshalb können in vielen Fällen die wirkungsvollen Selbstheilungskräfte ihre Aufgabe nicht erfüllen? Die Antwort auf diese Fragen findest du hier >>>.

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – hier weiterlesen.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können, erfährst du hier >>>.

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Muskelfunktion und zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei. Das enthaltene Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen und das enthaltene Zink zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

Dr. Jacobs Basenpulver plus >>>

Dr. Jacobs Basen-Tabletten >>>

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und sie manipulieren unseren Körper. Dies ist von der Industrie durchaus gewollt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und uns dazu verführen, immer mehr zu kaufen und zu essen, mit fatalen Konsequenzen für die Gesundheit – Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.