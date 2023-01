Weihrauch: So wirkt das heilige Heilmittel gegen Krankheiten

Das Naturheilmittel Weihrauch hat viele positive Effekte auf die Gesundheit.

In alten medizinischen Schriften wird die Heilkraft von Weihrauch bei rheumatischen Erkrankungen, chronischer Bronchitis, Asthma, bei Darmentzündungen und Hautkrankheiten beschrieben.

Weihrauch – das Baumharz lässt sich vielseitig anwenden. Man kann damit räuchern, er wird aber auch in der modernen Medizin immer öfter eingesetzt. Dem Weihrauch wird eine sehr große Heilwirkung zugeschrieben, zum Beispiel als Cortison-Ersatz.

Die westliche Medizin entdeckte die Heilkraft von Weihrauch neu – als Heilmittel bei chronischen Entzündungen.

Weihrauch ist vor allem für seine reinigende, klärende, wärmende, belebende und beruhigende Wirkung bekannt. Der intensive, aromatische Duft schenkt Vitalität und neue Kraft und hilft gegen Angstgefühle. Aufgrund seiner beruhigenden und stimmungsaufhellenden Wirkung kann Weihrauch auch bei depressiven Stimmungen helfen und hat eine entspannende Wirkung auf unsere Psyche.

Weihrauch und seine himmlische Heilkraft >>>.

Weihrauch- Das heilige Heilmittel gegen Krankheiten

Weihrauch hat nicht nur in der Kirche eine lange Tradition, sondern auch als pflanzliches Heilmittel.

Jeder kennt Weihrauch als eines der Geschenke der Heiligen Drei Könige, doch kaum einem ist bewusst, welche Chancen dieses kostbare Harz für unsere Gesundheit bereithält. Dabei entfaltet es nicht nur als Räucherwerk seine unvergleichliche Wirkung.

Immer mehr Studien belegen die Heilwirkung von Weihrauch bei Rheuma, Morbus Crohn und sogar bei einigen Tumorarten. Aber auch kleinere Beschwerden lassen sich mit Weihrauch gut behandeln.

Dieser unbekannte Weihrauch ist ein wahrer Schatz und kommt aus dem Norden Nigerias. Sein Duft hat etwas von Kiefer, doch auch eine minzige und zitronige Note. Dieser Weihrauch klärt den Geist und hat den höchsten Gehalt an Boswelliasäuren – Weihrauch Harrabi >>>.

Weihrauch: Heilende Wirkung bei Krankheiten

Bereits im alten Ägypten war Weihrauch als Heilmittel bekannt und er findet seit langem in der ayurvedischen Medizin Verwendung.

Wissenschaftler konnten erstaunliche Wirkungen des Weihrauchs feststellen:

Besonders die im Weihrauch enthaltenen ätherischen Boswelliasäuren haben es in sich: Sie hemmen ein Enzym, das für Entzündungsprozesse im Körper verantwortlich ist, verringern also Entzündungsreaktionen und verhindern damit die Entstehung von Fieber und Schmerzen.

Weihrauch kann wirksam gegen Entzündungskrankheiten wie Arthritis, Neurodermitis oder Asthma und die chronischen Darmentzündungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn sein. Sogar bei der Bekämpfung von Multipler Sklerose soll Weihrauch helfen.

Heilmittel, die Boswelliasäuren aus dem Weihrauch enthalten, sollen in ihrer Wirksamkeit mit den synthetisch hergestellten Entzündungshemmern wie Diclofenac oder Indometacin vergleichbar sein.

Weil Weihrauch als Entzündungshemmer gezielter eingesetzt werden kann, besteht gegenüber herkömmlicher Medikamente ein geringeres Risiko für Nebenwirkungen wie Magengeschwüre oder Nierenfunktionsstörungen.

Bereits vor Zehntausenden von Jahren benutzten unsere Vorfahren das duftende Harz des Weihrauchbaumes, um magische Substanzen herzustellen. Die Rezepturen wurden meist geheim gehalten oder nur mündlich weitergegeben. Bisher unbekannte Rezepturen für Tinkturen, Gebräue, Heilbäder, Liebesöle, Puder und Salben… findest du hier >>>.

Heilende Wirkung von Weihrauch

Weihrauch stoppt Entzündungen

Entzündungen stören die Lebensqualität erheblich: Sie sind rot, heiß, geschwollen und schmerzhaft. Trockenextrakt aus dem Weihrauch hemmt in größeren Mengen ein überaktives Immunsystem. Die im ätherischen Öl enthaltenen Verbindungen lassen Schwellungen abklingen.

Weihrauch erreicht Magen und Darm

Alte Kulturen in Afrika und Indien verwenden das Gummiharz bei inneren Erkrankungen wie Magenleiden, Durchfällen und Verdauungsstörungen sowie bei Harnwegsbeschwerden. Nach allem, was man über den Weihrauch weiß, mag er dabei durchaus nützlich sein.

Im Magen und Darm erreicht man einfach relevante Wirkstoffmengen, ob die Stoffe in ausreichenden Mengen im Blut und Harn ankommen, ist fraglich. Es wird derzeit an Formulierungen gearbeitet, die eine bessere Aufnahme der Boswelliasäure gewährleisten.

Weihrauch schützt und reinigt die Schleimhaut

Auch auf der Schleimhaut wirkt der Weihrauch. Traditionell wird das Harz gekaut. Dadurch wird es weich und fließend. In Europa verwendet man Weihrauch bei Katarrhen, Heiserkeit und Entzündungen der Rachen- Mundschleimhaut. Bei Husten wird der Schleimauswurf gefördert.

Das Harz soll auch die Bakterien bei Mundgeruch bekämpfen und gegen Soor helfen. Weihrauchkauen soll auf den Zähnen dem Plaque zu Leibe rücken und Zahnfleischentzündung lindern.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

Altes Heilmittel Weihrauch

Weihrauch: Alte Allzweckwaffe

In früheren Zeiten hatte man keine Medikamente und keine Mittel zur Desinfektion. Man behalf sich bei verschiedenen infektiösen und entzündlichen Zuständen mit Naturstoffen. Weihrauch ist innerlich und äußerlich anwendbar.

Weihrauch: Spezialist für gereizte Haut

Von irritierter bis infizierter Haut wird Weihrauch traditionell eingesetzt. Labortests weisen tatsächlich antibiotische Bestandeile nach. In der Ayurvedischen Medizin ist Indischer Weihrauch ein beliebtes Mittel bei Hautkrankheiten. Als Salbe oder Pflaster äußerlich angewendet, behandelt man damit Abszesse, Entzündungen der Haut wie Schuppenflechte.

Bei Geschwüren nutzt man ihn als antiseptisches Adstringenz um die Haut abzutrocknen und zu entkeimen. Sogar als Kosmetikum soll er sich eignen und dabei die Haut entspannen sowie Falten bekämpfen. Offizielle Prüfungen dieser Anwendungen liegen aber noch nicht vor.

Weihrauch – Das pflanzliche Cortison

Entzündliche Erkrankungen wie Hautekzeme, Rheuma oder entzündliche Darmerkrankungen werden schulmedizinisch mit Cortison behandelt. Nebenwirkungen inklusive.

Viele PatientInnen lehnen eine Cortisontherapie wegen der vielen möglichen Nebenwirkungen ab. Es kann unter anderem zu Gewebeschwellungen, einer Abnahme der Knochendichte, verstärktem Haarwuchs und Brüchigkeit der Gefäße kommen.

Seit einigen Jahren wird die Wirkung des Weihrauchs wissenschaftlich untersucht, zumal man annimmt, dass es auch bei Hirntumoren wirksam ist und dort die Langzeit-Cortison-Einnahme ersetzen kann.

Weihrauch kann auch nach einer Cortisontherapie eingesetzt werden, um einen anhaltenden Effekt zu erzielen. Wichtig ist, dass die Wirkung des Weihrauchs erst nach ca. 4 Wochen einsetzt, man also etwas Geduld haben muss.

Arthritis und Rheuma: Weihrauch gegen Feuer im Gelenk

Eine Entzündung im Gelenk ist besonders schmerzhaft, so belasten bei Rheuma und Arthritis die Schmerzen die Beweglichkeit oft erheblich. Ein konzentrierter Extrakt aus dem Gummiharz des Weihrauchs beeinflusst das Geschehen positiv.

Blanke Nerven – schmerzhafte Arthrose

Abgenutzter Knorpel legt nicht nur die Nerven frei, Entzündungen folgen und heizen die Schmerzen an. Bei degenerativen Gelenkerkrankungen (Arthrose) bessert Weihrauchextrakt sowohl Schmerzen als auch die Einschränkung der Bewegung und den Knorpelverlust.

In einer Studie wurde ein Boswellia serrata-Extrakt eingenommen, in dem man die Boswelliasäure angereichert hatte (30%ig). Es fehlen noch Daten darüber, ob äußerliche Weihraucheinreibungen ebenfalls erfolgreich sind. Im Tierversuch jedenfalls verzeichnet man auch mit Weihrauchcreme bereits eine deutliche Wirkung.

Weihrauch hilft, wenn der Darm entzündet ist

Darmentzündungen schmälern mit Bauchkrämpfen und Durchfall die Lebensqualität empfindlich. Die Schulmedizin liefert keine vollständig befriedigende Lösung, darum suchen die Menschen vermehrt komplementärmedizinische Angebote. Auch Weihrauch ist möglicher Weise eine Option.

Bei Colitis ulcerosa gab es bereits erfolgversprechende Experimente mit Weihrauch. Ein Präparat mit Boswellia Extrakt (350 mg, 3mal täglich) bewirkt bei chronischer Colitis ein Verschwinden der Symptome bei 82% der Patienten. Dabei war die Behandlung ähnlich effektiv wie das Standardmedikament Sulfasalazin (1g, 3mal täglich, 75%).

Morbus Crohn wird in der Schulmedizin mit Mesalazin behandelt. Der indische Weihrauchextrakt H15 erwies sich als gleichwertige Behandlung.

Entzündliche Baustelle in der Lunge: Asthma bronchiale

Eine chronische, entzündliche Neigung ist eine der Ursachen bei Asthma. Man erhofft sich von der Boswelliasäure weniger Nebenwirkungen, als von den immununterdrückenden Kortikosteroiden.

Bei einer Dosierung von 300 mg Extrakt aus dem Harz für 6 Wochen zeigten 70 % der Patienten eine Besserung der Symptome (wie Anfallshäufigkeit, Atemgeräusche und Atemnot), während in der Placebogruppe nur weniger als 27 % eine Besserung erfuhren.

Geprüft wird das Mittel mit Weihrauch (500 mg Spezialextrakt mit Boswelliasäure) auch als Kombinationstherapie mit Standard-Medikamenten.

Daneben mildert Weihrauch destruktive Folgen von Entzündungen wie oxidativen Stress und die Gewebezerstörung durch Enzyme. Bestandteile aus dem Gummiharz wirken im Tierversuch deutlich schmerzhemmend, was auch die Traditionelle Chinesische Medizin erkannt hat.

Viele Erkrankungen gehen auf unkontrollierte Entzündungszustände zurück.

Unter Studienbedingungen sprechen Rheuma, Arthrose, ulcerative Colitis, Morbus Crohn und Asthma an.

Realistisch ist eine Erleichterung der Beschwerden, eine Heilung dagegen dürfte bei diesen schweren Erkrankungen nicht vollständig möglich sein.

Positiv stimmt die gute Verträglichkeit der Weihrauchpräparate.

