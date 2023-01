Mondkraft heute 2. Januar 2023 – kreativer Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt einen Tag voller Kreativität und Inspiration. Neptun und Merkur bringen die wahren Beweggründe ans Licht und schenken eine sensibilisierte Wahrnehmung. Nehmen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Merkur Sextil Neptun – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Neptun – Mond Quadrat Saturn – 9. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Kreativität, um Projekte voranzutreiben, die uns am Herzen liegen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Bei der Mondkraft heute bestimmen Merkur und Neptun das Tagesgeschehen auf positive Weise, da sie sich zu einem harmonischen Sextil verbinden. Wir verfügen bei diesem Aspekt über Kreativität sowie eine ausgeprägte Intuition und sind fähig, das Unterbewusstsein mit den bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Wir besitzen zudem eine ausgeprägte Phantasie und auch die Fähigkeit, uns alles bildlich genau vorzustellen.

Unser Feingefühl wird intensiviert und wir spüren instinktiv, was andere Menschen wollen. Die Kommunikation mit unserem Umfeld fließt ebenfalls besser, da wir von anderen auf mehr Verständnis hoffen dürfen. Wer an sich selbst arbeitet, wird mit diesem Merkur-Neptun-Sextil in der Lage sein, die wahren Beweggründe hinter den Worten der Menschen wahrzunehmen, mit denen wir heute in Kontakt kommen. Wir können aber auch anderen dabei helfen, Probleme zu lösen und den Kontakt zur eigenen, geistigen Substanz zu stärken.

Neptun und Merkur tragen dazu bei, dass dieser Tag weitgehend ohne Störungen verläuft. Die positive Energie von Merkur lässt uns über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen. Neptun in Fische verstärkt den positiven Einfluss von Merkur. Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Grundsätzlich sind wir sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben. Alles, was die Mondkraft heute offenbart, können wir für unseren weiteren Weg nutzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Am frühen Nachmittag werden wir von Karmaplanet Saturn bedrängt, der uns durch ein Quadrat zum Mond im Skorpion einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt. Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist.

Wir können durch die schwierige Verbindung von Saturn und dem tiefgründigen Mond im Skorpion auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen, um gestärkt daraus hervorzugehen. Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen wir uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Lassen wir uns durch emotionale Ausbrüche nicht ins Aus katapultieren!

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

