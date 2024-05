Thunfisch: Gesundheitliche Vorteile und Nebenwirkungen

Fisch ist wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung.

Der regelmäßige Verzehr kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall verringern.

Thunfisch ist ein sehr häufig konsumierter Fisch und bietet durch seine wertvollen Inhaltsstoffe viele gesundheitliche Vorteile.

Thunfisch enthält nachweislich essentielle Omega-3-Fettsäuren, Zink, viel Protein und Jod. Gleichzeitig ist er aber auch eine Quelle für das gesundheitsschädliche Quecksilber.

In diesem Artikel klären wir euch über die gesundheitliche Wirkung und die Gefahren beim Verzehr von Thunfisch auf.

.

Krill ist eine garnelenartige Krebsart, die vor allem im Antarktischen Ozean vorkommt. Sie ernährt sich vorrangig von Algen. Die ungesättigten Omega-3-Fettsäuren im Krill-Öl sind an Phospholipide gebunden und daher sehr schnell verwertbar. Es wird gewonnen aus Krill, der in den kalten und tiefen Gewässern der Antarktis beheimatet ist. Der umweltbewusste Fang erfolgt durch eine nachhaltige Methode – Hier weiter.

Thunfisch – Gesund oder ungesund?

Thunfisch ist ein äußerst nahrhaftes Lebensmittel und bietet viele Vorteile für die Gesundheit.

Er ist reich an Proteinen und besitzt vergleichsweise wenig Kalorien. Natürlich unterscheiden sich die Kalorien und Nährwerte von Thunfisch – je nachdem, ob man frischen oder eingelegten Thunfisch konsumiert.

Nährwerte pro 100 Gramm frischer Thunfisch:

Kalorien: 110 kcal

Protein: 23 Gramm

Kohlenhydrate: 0 Gramm

Fett: 0,6 Gramm

.

Nährwerte pro 100 Gramm in Öl eingelegter Thunfisch (Dosen-Thunfisch):

Kalorien: 226 kcal

Protein: 21 Gramm

Kohlenhydrate: 0 Gramm

Fett: 16 Gramm

.

Die wertvollen Inhaltsstoffe haben viele gesundheitliche Wirkungen.

.

Thunfisch stärkt die Herz-Kreislauf-Gesundheit

Thunfisch enthält Omega-3-Fettsäuren, die für die Herz-Kreislauf-Gesundheit wichtig sind.

Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sind zwei im Thunfisch enthaltene, essentielle Omega-3-Fettsäuren. Sie beugen sowohl Herzinfarkten als auch Schlaganfällen vor.

Zudem wirken sie entzündungshemmend im Körper und reduzieren die Bildung von Blutgerinnseln. Damit tragen sie zur gesunden Funktion der Blutgefäße bei.



Thunfisch unterstützt das Immunsystem

Thunfisch ist ebenfalls in der Lage, das Immunsystem zu unterstützen.

Grund dafür sind nicht nur die gesunden Fette, sondern auch das enthaltene Vitamin D. Letzteres spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Immunsystems.

Zudem unterstützt es das Hormonsystem und fördert die Knochengesundheit. Der Gehalt an Vitamin D variiert je nach Zubereitungsart, liegt aber normalerweise zwischen drei und fünf Mikrogramm pro 100 Gramm Thunfisch.

Auch das im Thunfisch enthaltene Selen ist für das Immunsystem relevant. Es wirkt als ein Antioxidans, das Oxidationsvorgänge im Körper verhindert, die durch freie Radikale ausgelöst werden.

Aus diesem Grund bezeichnet man Antioxidantien auch als Radikalfänger. Freie Radikale sind natürliche Zwischenprodukte unseres Stoffwechsels.

Der menschliche Körper benötigt sie, da sie wichtige Aufgaben im Immunsystem erfüllen. Sind freie Radikale jedoch in großen Mengen vorhanden, spricht man von oxidativem Stress.

.

Thunfisch stärkt Knochen- und Nervensystemgesundheit

Die Nährstoffe im Thunfisch können auch einen positiven Effekt auf das Knochen- und Nervensystem haben. Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind dabei wichtig für die Entwicklung und Funktion des Gehirns und des Nervensystems.

Darüber hinaus liefert Thunfisch Mineralien wie:

Eisen

Zink

Magnesium

Jod

Diese Mineralstoffe sind ebenfalls für das Wachstum und die Erhaltung von Knochen und Nervenzellen essentiell.

Thunfisch liefert Proteine

Thunfisch ist eine hervorragende Proteinquelle.

Proteine sind eine wichtige Nährstoffquelle für den menschlichen Körper, denn sie spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau und Erhalt von Muskelgewebe.

Thunfisch ist besonders reich an Proteinen und enthält alle neun essentiellen Aminosäuren, die unser Körper benötigt. Eine Portion Thunfisch enthält etwa 20 bis 25 Gramm Protein, je nach Größe und Zubereitung des Fisches.

Aus diesem Grund ist Thunfisch auch bei Sportlerinnen und Sportlern so beliebt. Thunfisch ist aber auch eine großartige Proteinquelle für Menschen, die sich für eine gesunde Ernährung interessieren.

.

Thunfisch hilft beim Abnehmen

Eine Portion Thunfisch enthält nur etwa 110 Kalorien und ist daher eine hervorragende Wahl für Menschen, die abnehmen wollen und ihre Kalorienaufnahme reduzieren.

Darüber hinaus enthält Thunfisch viele wichtige Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Selen, die für eine gesunde Ernährung wichtig sind.

Allerdings sollte man auf die Art der Zubereitung von Thunfisch achten, um die Kalorien und den Fettgehalt nicht unnötig nach oben zu treiben.

Deshalb sollte man es vermeiden Thunfisch in Öl zu kochen oder zu braten. Stattdessen sollte der Fisch gegrillt, gedämpft oder im Ofen gebacken werden, um ihn fettarm zu halten.

.

Thunfisch senkt den Cholesterinspiegel

Die im Thunfisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren tragen auch dazu bei, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die im Körper produziert wird und auch in vielen Lebensmitteln enthalten ist.

Ein hoher Cholesterinspiegel im Blut kann das Risiko von Herzkrankheiten erhöhen. Omega-3-Fettsäuren können dazu beitragen, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken, indem sie das „schlechte“ LDL-Cholesterin senken und das „gute“ HDL-Cholesterin erhöhen.

Thunfisch enthält auch Selen, ein Mineralstoff, der eine wichtige Rolle bei der Senkung des Cholesterinspiegels spielt. Selen kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken, indem es die Produktion von LDL-Cholesterin reduziert.

.

Wie gesund ist Thunfisch aus der Dose?

Thunfisch aus der Dose kann eine gesunde Option sein, insbesondere wenn man eine proteinreiche und kalorienarme Ernährung anstrebt.

Einer der Vorteile von Thunfisch in Dosen ist, dass er wenig Fett enthält und gleichzeitig eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren ist. Diese gesunden Fette sind wichtig für die Herz- und Gehirnfunktion.

Dosen-Thunfisch ist auch reich an Mineralien wie Selen und ist im Allgemeinen nur minimal verarbeitet, sodass er neben Thunfisch oft nur Wasser oder Öl und Salz enthält. Dabei ist das Wichtigste, auf die Qualität des Thunfischs und der Konservierung zu achten.

Wenn Thunfisch in Öl eingelegt ist, bedeutet das allerdings auch mehr Fett und Kalorien. In diesem Fall empfiehlt es sich, Thunfisch in Wasser oder in eigenem Saft zu wählen. So reduziert man den Fettgehalt und die Kalorienzufuhr.

Alles in allem ist Thunfisch aus der Dose eine gesunde Option, wenn man auf die Produktqualität und die Herkunft achtest sowie den eigenen Verzehr im Auge behält.

Thunfisch – Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Quecksilberbelastung im Thunfisch

Thunfisch kann relativ viel Quecksilber enthalten.

Quecksilber ist ein Schwermetall, welches unter anderem durch Bergbau und Kohleverbrennung in unsere Ozeane gelangt.

Eine hohe Quecksilberbelastung kann zu gesundheitlichen Problemen führen – wie zum Beispiel Hirnproblemen, schlechter psychischer Gesundheit und Herzerkrankungen.

Das heißt, dass das Nervensystem Schaden nehmen kann und sich das beispielsweise durch Müdigkeit und Kopfschmerzen äußert.

Um also sicherzugehen, sollte man Thunfisch nur in Maßen genießen. In der Europäischen Union liegt der Quecksilber-Grenzwert für Raubfische wie Thunfisch bei einem Milligramm je Kilogramm.

Thunfisch in der Schwangerschaft

Schwangere sollten beim Thunfischverzehr besonders vorsichtig sein, da die im Fisch enthaltenen Quecksilbermengen für Ungeborene schädlich sein können.

Eine hohe Quecksilberkonzentration während der Schwangerschaft könnte zu Verzögerungen der Entwicklung beim Kind führen.

Daher ist es ratsam, den Thunfischkonsum während der Schwangerschaft einzuschränken oder auf Sorten mit niedrigerem Quecksilbergehalt auszuweichen.

Dazu zählen beispielsweise:

Gelbflossen-Thunfisch

Gelbrauten-Thun

Pazifischer Bonito

.

Allergische Reaktionen auf Thunfisch

Einige Menschen können allergisch auf Thunfisch reagieren. Eine allergische Reaktion geht meist mit folgenden Symptomen einher:

Juckreiz

Ausschlag

Schwellungen im Mund- und Rachenbereich

Bei schweren allergischen Reaktion kann ebenfalls eine Atemnot oder ein anaphylaktischer Schock eintreten.

Letzteres ist zwar eher eine seltene, aber sehr gefährliche Reaktion und kann eine Lebensgefahr bedeuten.

Wer diese Symptome nach dem Verzehr von Thunfisch feststellt, sollte eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen und Thunfisch als Nahrungsmittel meiden.

Thunfisch kann die Harnsäure erhöhen

Harnsäure ist eine Substanz, die im Körper produziert wird und normalerweise über den Urin ausgeschieden wird.

Zu viel Harnsäure im Körper löst einen Anstieg des Harnsäurespiegels im Blut aus. Dies kann dann schmerzhafte Gelenkschwellungen und Gichtanfälle verursachen.

Thunfisch enthält Purine, eine Substanz, die im Körper in Harnsäure umgewandelt wird. Wenn man also viel Thunfisch isst, kann dies zu einem Anstieg des Harnsäurespiegels im Blut führen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Konsum von Thunfisch nicht zwangsläufig dazu führen muss. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Ernährung insgesamt sowie der körperlichen Aktivität.

Wer jedoch bereits an Gicht oder hohem Harnsäurespiegel leidet, sollte den Konsum von Thunfisch einschränken oder vermeiden. Es gibt auch andere Fischarten, die weniger Purine enthalten und daher eine bessere Wahl für Menschen mit hohem Harnsäurespiegel sein können.

Solche Fischarten können beispielsweise sein:

Lachs

Forelle

Kabeljau

.

Thunfisch und Überfischung

Überfischung ist ein großes Problem in der Fischereiindustrie, da viele Arten von Fischen in den Ozeanen der Welt überfischt werden.

Thunfisch ist eine der am meisten überfischten Arten, da er aufgrund seines Geschmacks und seiner Vielseitigkeit sehr beliebt ist. Die Überfischung von Thunfisch hat nicht nur Auswirkungen auf die Fischereiindustrie, sondern auch auf die Umwelt.

Thunfisch ist ein wichtiger Teil des Ökosystems im Ozean und seine Überfischung kann zu einem Ungleichgewicht in diesem System führen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie Verbraucherinnen und Verbraucher zur Reduzierung der Überfischung beitragen können.

Eine Möglichkeit besteht darin, beim Kauf von Thunfisch auf nachhaltige Fangmethoden zu achten. Einige Methoden, wie zum Beispiel die Angelrute oder die Pole-and-Line-Technik, haben weniger Auswirkungen auf die Umwelt und sind daher nachhaltiger als andere Methoden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Konsum von Thunfisch zu reduzieren. Außerdem sollte Thunfisch aus nachhaltigen Quellen stammen und nicht aus überfischten Beständen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wie unser Konsumverhalten die Umwelt beeinflusst.

Indem wir nachhaltige Fischereipraktiken unterstützen und unseren Konsum von überfischten Arten reduzieren, leisten wir einen Beitrag zum Schutz der Ozeane und deren Bewohner.

Rezeptideen mit Thunfisch

Thunfisch lässt sich für viele verschiedene Gerichte verwenden. Hier haben wir noch ein paar Rezeptideen für euch zusammengetragen.

1. Thunfischsalat:

Thunfisch aus der Dose mit gewürfelten Gemüse wie Paprika, Tomaten und Gurken kombinieren.Etwas Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzufügen und fertig ist ein schnell zubereiteter und gesunder Salat. Optional kann man noch Oliven und Kapern beimengen.

2. Thunfisch-Pastasalat:

Lieblingsnudeln al dente kochen und mit Thunfisch, frischem Gemüse, Olivenöl und Zitronensaft mischen. Hier bietet sich ein Pastasalat mit Thunfisch, Möhren und Paprika als leckere Variation an.

3. Thunfischsteaks braten:

Wenn man frischen Thunfisch zur Verfügung hat, kann ihn in Steaks schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl scharf anbraten. Eine einfache Marinade aus Zitrone, Knoblauch, Salz und Pfeffer gibt dem Fisch zusätzlich Geschmack. Thunfischsteaks sollten aber nur kurz gebraten werden, damit sie innen noch leicht rosa bleiben.

4. Gedünsteter Thunfisch:

Eine schonende Zubereitungsmethode ist das Dünsten von Thunfisch. Hierfür frische Thunfischfilets mit etwas Zitrone, Salz, Pfeffer und Gemüse in einen Bratenschlauch oder Alufolie geben und im Ofen garen.

5. Thunfisch-Burger:

Für eine proteinreiche Alternative zum klassischen Fleisch-Burger kann man auch Thunfisch-Burger zubereiten. Thunfisch aus der Dose mit Eiern, Semmelbröseln, gehackten Zwiebeln und Gewürzen vermengen und daraus Burger-Laibchen formen. Mit Salat, Tomaten und weitere Zutaten nach Wahl servieren.

Quelle: Gesundfit – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Weitere wertvolle Ernährungs-Tipps findest du in unserer Kategorie:

„Gesunde Ernährung“ >>>

.

Dies könnte dich auch interessieren:

Superfood: Lebensmittel mit Superkräften >>>

Vegane Ernährung – Vorteile und Nachteile >>>

Selbstheilung durch die richtige Ernährung >>>

Root Cause – Die Wurzel allen Übels >>>

.



Immer mehr Menschen erkennen die heilsamen Vorzüge des Nahrungsverzichts und schwärmen von einem neuen Lebensgefühl. Heilfasten ist jedoch etwas völlig anderes als Hungern. Beim richtig durchgeführten Heilfasten entsteht nämlich kein Hungergefühl.

Außerdem steigert das Heilfasten die geistige Leistungsfähigkeit und den Gute-Laune-Pegel. Die Fastensuppe nach Hildegard von Bingen gibt ein gutes Sättigungsgefühl und führt zu einem kräftigen Energie-Schwung.

Hildegard-Fastensuppe >>>.

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Lithium ist für die psychische Gesundheit und für das Gehirn grundlegend wichtig. Das Glücksmineral bekämpft schlechte Stimmung, Depressionen, Suizidgedanken, aber auch Süchte, Hyperaktivität und Gewaltbereitschaft- und das sogar auf genetischer Ebene. Ebenfalls spektakulär: Lithium stoppt den Gehirnabbau, hilft bei Alzheimer und lässt ein im Alter bereits geschrumpftes Gehirn wieder wachsen! Hier weiter.

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Bio-Curcuma plus Curcuminoide – das perfekte Curcuma-Doppel

Eine optimale Zusammensetzung aus einem hochwertigen Bio-Curcumapulver, 95-prozentigem Curcumin-Extrakt und BCM-95. BCM-95 (CURCUGREEN) ist ein reiner Curcuma-Extrakt mit verbesserter Bioverfügbarkeit und Bioeffizienz – hier weiter.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>



Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.