Tagesenergie heute 26. Januar 2024 – Spiegelarbeit

Die Tagesenergie heute schenkt durch die Spiegelarbeit mehr Selbstvertrauen und führt in die Kraft der Selbstliebe. Bringen wir unseren Lebensfluss zum fließen!

Durch die Spiegelarbeit gibt uns die Tagesenergie heute ein mächtiges Werkzeug in die Hand. Bist du in Übereinstimmung mit dir selbst, fließt Kraft und Liebe. Der Fluss der Liebe wird jedoch überall dort unterbrochen, wo du dich selbst nicht annimmst und die Selbstliebe nicht integrieren kannst. Hier kommt der Fluss des Lebens dann ins Stocken.

Die Außenwelt spiegelt unser eigenes Sein. Alles, was wir im Außen zu beanstanden haben, müssen wir jedoch erst einmal in uns selbst überprüfen. Fehlendes Selbstvertrauen, energetische Stauungen, Lebensangst und Lebenslügen, – all dies wird uns von unserem Umfeld gespiegelt.

Wagen wir den Blick in den Spiegel – für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein!

All das, was wir in uns selbst nicht annehmen und somit ablehnen, wird zur Projektion, die wir in andere Menschen hineinlegen. Die allermeisten Beziehungsprobleme haben hier ihren Ursprung!

Die Spiegelarbeit ist einfach und sehr effektiv. Für eine wachsende Selbstliebe ist die Spiegelarbeit das ideale, wirklich schnell wirksame Werkzeug. Alles was wir benötigen ist ein Spiegel und Mut. Mut uns im Spiegel anzusehen und positive Worte zu sprechen.

Blicke in den Spiegel, betrachte dich und beginne dich anzunehmen, akzeptiere was ist und gehe liebevoll mit dir um! Positive Affirmationen tränken das Unterbewusstsein mit heilenden Gedanken und Vorstellungen, die dabei helfen, Selbstvertrauen und Selbstachtung zu entwickeln. Sie erzeugen geistigen Frieden und innere Freude!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute führt uns durch die Spiegelarbeit in die Kraft der Selbstliebe und zu einem natürlichen Selbstwertgefühl. Wer sich selbst liebt und sich wertvoll fühlt, kümmert sich um sich. Wenn wir uns selbst so annehmen wie wir sind, kann außerdem auch die Selbstheilung optimal funktionieren.

Viele von uns stolpern jedoch blindlings durch ihre Zeit oder sogar durch ihr Leben, weil sie sich von ihrem universellen Sein getrennt fühlen. Machen wir uns doch wieder bewusst, dass wir so unschuldig wie ein Kind alles für uns erkunden können.

Begeben wir uns auf eine Reise zu uns selbst!

Lassen wir die schöpferische Tatkraft dieser Tagesenergie heute in uns zu, damit wir einen neuen Weg der Selbstliebe gehen können. Möchte man etwas Neues in die Welt bringen, dann ist heute ebenfalls ein guter Tag dafür. Energie ist jedenfalls reichlich vorhanden.

