Mondkraft heute 26. Januar 2024 – Mond im Löwen und Zeichenherrscher Sonne

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch!

Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt…

Mond-Magie der Mondkraft heute

„ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen.

