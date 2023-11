Mondkraft heute 9. November 2023 – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute bringt nach einer kurzen Mondpause mit dem Mond in der Waage eine friedliche Stimmung mit sich. Pluto und Merkur wirken der kraftlosen Mondpause entgegen. Liebesplanet Venus harmonisiert alle Beziehungen. Nutzen wir die kosmischen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.09 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Merkur – Mond Konjunktion Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von Harmoniekräften leiten und kümmern uns intensiv um unsere Beziehungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute führt uns mit außergewöhnlich positiven kosmischen Einflüssen durch die Mondpause zum Mond in der Waage, die uns um 5.56 Uhr in den Tag starten lässt. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto, der im Trigon zum Mond steht, wird uns mit ausreichend Energie versorgen, damit wir gut durch die Mondpause kommen. Wir erhalten die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen.

Pluto schenkt uns auch emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond in der Waage gut gebrauchen können, die jedoch bereits um 9.09 Uhr wieder endet. Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und sind außerdem fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Merkur, der sich mit dem Mond zu einem Sextil verbindet, wird uns während der Mondpause ebenfalls unterstützen und dafür sorgen, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich.

Das Mond Merkur Sextil ist aber auch für die Partnerschaft ein sehr nutzbringender Aspekt, da Kommunikationsplanet Merkur den verbalen Austausch fördert und uns dazu befähigt, unser Gefühle und inneren Vorgänge dem Partner offen mitzuteilen. Die Atmosphäre sollte zudem warm genug sein, um sich gegenseitig einige Geheimnisse anzuvertrauen und von sehr persönlichen Ideen oder Vorgängen zu erzählen.

.

.

Der Mond in der Waage erweckt dann nach der relativ kurzen und unbelasteten Mondpause das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, denn wir sind am liebsten immer in gleichbleibender Balance.

Wer sich dennoch tief im Inneren noch unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben.

Lassen wir uns nach der Mondpause von einer Welle der Harmonie tragen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Eine Konjunktion zwischen Waage-Zeichenherrscher Venus, die sich seit gestern ebenfalls im Tierkreiszeichen Waage befindet, und dem Mond in der Waage schenkt nach der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

.