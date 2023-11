Mondkraft heute 8. November 2023 – Mond in der Jungfrau – Venus in der Waage

Die Mondkraft heute aktiviert durch den Mond in Jungfrau eine heilende Energie und lenkt den Fokus auf die Gesundheit. Liebesplanet Venus in der Waage öffnet das Herz für alles Schöne und bringt Liebesangelegenheiten in Schwung. Neue Liebe – Neues Glück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Venus in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir methodisch vor und überdenken jeden unserer Schritte ganz genau, bevor wir loslegen – das verleiht die nötige Sicherheit und Stärke für alle Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der heilende Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der heilenden Energie des Jungfrau-Mondes profitieren.

Wir sollten den heilkräftigen Mond in Jungfrau vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die heilenden Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, denn alles was wir unserem Körper nun zuführen hat eine stärkere Wirkung.

Gönnen wir uns heute auch ein Auszeit mit einem Spaziergang in die Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Schenken wir unserem Körper genügend Beachtung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in der Waage

Mit dem Wechsel der Venus von der nüchternen Jungfrau zur beschwingten und ausgeglichenen Waage fällt es uns besonders leicht, alle Herzensangelegenheiten wieder in Schwung zu bringen – Ganz nach dem Motto: “Neue Liebe, neues Glück.“ Wir lieben auch den Austausch mit anderen Menschen und sind in der Lage, stärker als sonst diplomatisch vorzugehen. Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht zum Opfer allzu hoher Erwartungen werden, da diese ansonsten später in einer Enttäuschung enden könnten.

Die Venus in Waage möchte allerdings mehr verbinden, anstatt zu entscheiden, weshalb sich Entscheidungsprozesse ein wenig in die Länge ziehen werden. Was die Partnerschaft betrifft, suchen wir nach einem gleichberechtigten und gleichwertigen Partner, der uns auch geistige Anregung und Kameradschaft bietet.

Sinnlichkeit allein genügt uns bei der Venus in der Waage jedoch nicht, denn wir brauchen auch den intellektuellen Austausch in der Beziehung, wo dann natürlich der Kommunikation auf Augenhöhe eine grössere Bedeutung zuteil wird. Allerdings können wir durch den Waageeinfluss sehr unentschlossen sein, weshalb wir auch dazu tendieren, lieber unverbindlich zu flirten, als sich an jemanden zu binden. Bringen wir wieder Klarheit in unsere Beziehungen und gehen mutig neue Verbindungen ein.

Geben wir der Liebe eine Chance!

