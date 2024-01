Mondkraft heute 27. Januar 2024 – Löwe-Mond in der Mondpause – Uranus direktläufig

Die Mondkraft heute führt mit dem Löwe-Mond in eine lange und kräfteraubende Mondpause zum Mond in Jungfrau. Uranus wird direktläufig und revolutioniert die Sichtweise. Nutzen wir die Wandlungsphase für neue Wege! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen zum Mond in der Jungfrau- absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Wassermann – Sonne Quadrat Jupiter – Merkur Konjunktion Mars – Uranus direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

ALLES KANN – NICHTS MUSS!

Mondkalender und Mondkraft heute – Löwe-Mond in der Mondpause

Wir werden heute in allen Bereichen erst einmal ausgebremst, denn die Mondpause, die bereits gestern um 22.20 Uhr begonnen hat und erst heute Abend um 20.12 Uhr endet, beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwen nichts mehr zu spüren sein wird. Einer besonderen Belastung werden wir durch ein Quadrat zwischen Sonne und Jupiter ausgesetzt, dass die gesamte Mondpause anhalten wird.

Das erweiternde Prinzip des Jupiters wird durch die Quadratstellung zur Sonne in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich dabei in Eitelkeit und in eine rein materialistische Lebensauffassung, wobei wir jedoch zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen neigen. Wir haben zudem überzogene Vorstellungen von uns selbst und neigen daher zur Selbstbeschönigung, zu Hochmut und falschem Stolz.

Da wir zu schnell zu viel erreichen wollen, müssen wir uns auch vor Selbstüberschätzung in Acht nehmen, da wir ansonsten mit einer unsanften Bruchlandung rechnen müssen. Durch diesen Aspekt sind wir außerdem in unseren Äußerungen undiplomatisch, so dass die Konfliktgefahr deutlich erhöht sein wird. Üben wir uns in Selbstbeherrschung, damit wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten lassen, die fatale Folgen nach sich ziehen würden.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch eine Konjunktion zwischen Merkur und Mars, die ab Nachmittag zu wirken beginnt. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und reden immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.

Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Konjunktion auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen.

Auch wenn unser Verstand rege ist und wir durch diese Merkur Mars Konjunktion über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen. Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten.

Diese Konjunktion hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Achten wir darauf, dass die Kräfte der Vernunft die Oberhand behalten

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus direktläufig

Erneuerungsplanet Uranus beendet um 8.34 Uhr sein lange Rückläufigkeit und wir können seine Direktläufigkeit jetzt nutzen, um in dieser Zeit des Wandels neue Wege zu erkennen, die uns letztendlich in eine erfolgreiche Umbruchzeit begleiten werden.

Uranus direktläufig fordert uns allerdings auch auf zu überprüfen, ob die Chancen zur Veränderung und Erneuerung, die er uns in seiner Rückläufigkeit aufgezeigt hat, auch zu mehr Freiraum und auf neue Wege geführt haben, oder ob wir uns dagegen verwehrt haben. Sollte letzteres der Fall sein, haben wir die nächsten Tage noch die Gelegenheit, Korrekturen vorzunehmen.

Uranus direktläufig unterstützt uns jedoch auch dabei, neue Werte und Strukturen zu schaffen. Er fordert dazu auf, unser innere Autonomie zu stärken und auch die unangepassten Seiten mehr zu leben. Das ist auch dringend nötig, denn wir sind ja durch den Eintritt von Pluto in den Wassermann in einen tiefen Wandlungsprozess eingetaucht.

Uranus direktläufig führt uns in eine aufregende Zeit. Es finden tiefgreifende Umwälzungsprozesse statt und es bilden sich neue Machtverhältnisse. Es liegt nun ausschließlich an uns, die Verantwortung für neue Wege zu übernehmen.

Mit Uranus direktläufig lassen sich die spürbaren Wandlungsprozesse in eine gute Richtung lenken!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane . *****

Das schönste Geschenk, das wir uns selbst machen können, ist das Herz zu öffnen. Lassen wir das Licht der Liebe für alle Menschen hell erleuchten.

. Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Herz öffnen statt Kopf zerbrechen >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Zimmerpflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

