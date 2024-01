Mondkraft heute 21. Januar 2024 – Pluto im Wassermann

Die Mondkraft heute mit Pluto im Wassermann kann das Leben für immer verändern. Der bedeutenden Zeichenwechsel löst einen tiefgreifenden Wandel und eine spürbare Transformation aus. Nehmen wir die Pluto-Energien dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen- absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Pluto im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind durch Pluto im Wassermann dazu aufgefordert, uns Gedanken zu machen, wie unser Beitrag zu einem guten Miteinander aussehen kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Pluto im Wassermann

Pluto hat bereits heute Nacht den Steinbock verlassen und ist endgültig in den Wassermann gewechselt. Pluto ist in der Astrologie der Planet der Transformation, der uns fantastische Chancen zur Weiterentwicklung bietet.

Pluto steht für geheime Wünsche und Sehnsüchte, gleichzeitig aber auch für Probleme und Traumata, die wir in uns verbergen. Somit bringt Pluto im Wassermann sowohl Herausforderungen als auch das Potential für nachhaltige und große Veränderung mit sich.

Auf der persönlicheren Ebene wird Pluto Transformation, Evolution und Offenbarung auslösen. Es sind intensive, seelische und schöpferische Mächte, die ab jetzt auf uns einwirken und einen grundlegenden Wandel mit sich bringen.

Vielleicht wird auch etwas aus unserem Leben verabschiedet, um Raum für Neues und Veränderung zu schaffen. Achten wir die immer wieder auf die Energien und Einflüsse von Pluto, denn sie sind der Vorbote von dem, was uns die nächsten 19 Jahre bevorsteht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Im Gegensatz zum Steinbock steht der Wassermann für Unabhängigkeit, Gemeinschaft, Innovation, wissenschaftliches Denken und das Rationale. Die Begeisterung und Liebe zu Innovationen jeglicher Art.

Durch Pluto im Wassermann faszinieren uns neue technische Möglichkeiten sowie Erfindungen und wir sind insgesamt allem Neuen gegenüber sehr offen und vor allem auch positiv gestimmt.

Zusätzlich bringt Pluto im Wassermann tiefgreifende Umwälzungen auf der gesellschaftlichen, politischen und humanitären Ebene, da der Wassermann auch für die Gesellschaft, Politik, Forschung, Visionäres und Humanitäres steht.

Mit Pluto im Wassermanns können Veränderungen in Kraft treten, die die gesamte Menschheit betreffen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto im Wassermann

Unter dem Einfluss von Pluto im Wassermann lässt sich alles aufarbeiten, was wir sonst lieber unter den Teppich kehren und wir erhalten auch die Möglichkeit, endlich mit der Vergangenheit abschließen. Pluto unterstützt uns dabei, aus alten Denkmustern auszubrechen und Neuanfänge zu wagen.

Die Wassermann-Pluto-Konstellation kann zudem einiges zum Positiven verändern, wenn wir uns darauf einlassen. Es wird klarer denn je, dass viele Dinge nicht so weitergehen können wie bisher, und genau dabei kommen der Weitblick und die unkonventionelle Sichtweise des Wassermanns zu Hilfe.

Durch den gestrigen Wechsel der Sonne in den Wassermann werden wir zusätzlich bei der Selbstentfaltung unterstützt. Wer zuvor nicht recht wusste, wohin das Leben führen soll und was man wirklich will, kann nun durch die geballte Wassermannkraft endlich die langersehnten Antworten finden.

Setzen wir das neue Wassermann-Bewusstsein für Frieden und Freiheit ein!

.

Was uns mit Pluto im Wassermann noch erwartet, kannst du hier weiterlesen >>>

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem . *****

. Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Für ein langes und gesundes Leben ist ein fitter und vitaler Körper elementar, denn er mindert das Risiko erheblich, chronische, psychische oder Infektionskrankheiten zu bekommen. Dr. med. Ulrich Strunz zeigt anhand seiner besten Tipps für Herz, Gehirn, Darm, Rücken, Gelenke und das Immunsystem, was unser Körper braucht, um rundum gesund zu sein. 111 Tipps für einen gesunden Körper >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Akasha-Chronik ist die kosmische Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, darin zu lesen und du findest die Antworten, nach denen du suchst – die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich erblühen lässt. Durch geführte Meditationen und spezielle Übungen erhältst du Einblick in das universelle Weltgedächtnis und erfährst Erstaunliches über deine Vergangenheit und Zukunft. Dein Schlüssel zum universellen Buch des Lebens >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Die herrschen Pluto-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Der beste Zeitpunkt für Wünsche an den Mond ist jetzt! Im Einklang mit den lunaren Kräften können wir auf allen Ebenen wachsen, denn für jede Lebensphase und jedes Anliegen gibt es eine passende Mondzeremonie. Wunderschön gestaltet und reich an Tipps sowie Empfehlungen für Kristalle und ätherische Öle ist dieses Buch ein Muss für »Mondsüchtige«! Mond- Rituale – Wirken mit der Kraft des Mondes >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Umtopfen steht heute unter einem guten Stern, da die Pflanzen sehr schnell wieder anwurzeln. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr. Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.