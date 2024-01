Mondkraft heute 20. Januar 2024 – Mond in Zwillinge – Sonne in Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt durch Herrscherplanet Merkur geistige Klarheit und ungewöhnliche Einfälle mit sich. Positive kosmische Einflüsse schenken neue Kraft. Die unberechenbare Sonne im Wassermann sorgt für gegensätzliche Energien. Lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen- absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Trigon Pluto – Sonne Konjunktion Pluto – Sonne im Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer am Abend seine Gedanken ordnet, hat am Morgen einen aufgeräumten Geist!

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Mond in den Zwillingen einen harmonischen Tag, der sich hervorragend für alle Aktivitäten eignet, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen. Wir können die positiven Aspekt nutzen, um alle Probleme zu bewältigen, die wir in der Stier-Mondphase unbeachtet gelassen haben und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen.

Merkur macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Merkur heute unter einem guten Stern.

Tagesbestimmend wird bei der Mondkraft heute die Konjunktion zwischen der lebensspenden Sonne und dem machtvollen Pluto sein. Bei dieser Konjunktion zeigt sich ein besonders kreatives Talent, denn wir haben Zugang zu höheren Sphären, die uns nicht nur inspirieren, sondern auch eine hohe Regenerationsfähigkeit schenken, sowohl für uns als auch für andere.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns zudem mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond in den Zwillingen steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.

Wir besitzen äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen. So können wir meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Lassen wir uns von den starken Mondenergien leiten und geistig beflügeln!

Mit der Sonne im Wassermann, die um 15.06 Uhr den strengen Steinbock verlässt, werden wir mit einer geballte Ladung an Erneuerung und dem Drang nach Freiheit vor so manche Entscheidung gestellt. Auf der einen Seite ist alles möglich, auf der anderen Seite kann die Unberechenbarkeit des Wassermanns alles zunichte machen. Wundern wir uns nicht, wenn vorerst nicht alles nach Plan läuft und es zu unerwarteten Blockaden oder ungewöhnlichen Zwischenfällen kommt.

Da die Sonne in Wassermann einen spürbaren Freiheitsdrang auslöst, wehren wir uns mit Händen und Füßen dagegen, eingeschränkt zu werden. Wir haben unseren eigenen Kopf und schwimmen, wenn es sein muss, auch gegen den Strom. Wir möchten alte verkrustete Strukturen aufbrechen und gemeinsam mit Gleichgesinnten eine bessere, gerechtere Zukunft gestalten. Wir haben die Vision einer idealen Welt vor Augen, in der Freiheit, Gleichheit und Toleranz herrschen.

Durch die Sonne im Wassermann werden wir zwar vorerst einmal im Weiterkommen blockiert und alles, was uns wichtig erscheint, kann nicht gleich gelebt werden, aber wenn wir die Energien weise einzusetzen wissen, kann durchaus vieles was unmöglich schien, in erfolgreiche Bahnen gelenkt werden. Je länger die Sonne in Wassermann steht, umso mehr brechen sich die Energien der Erneuerung Bahn.

Lassen wir uns von der Unberechenbarkeit der Sonne im Wassermann nicht aus dem Takt bringen!

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei psychischer und emotionaler Anspannung.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie.

Moonology – Das Mondorakel >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das Motto lautet heute: Da geht noch mehr und es lohnt sich durchaus, groß zu denken und sich an die Verwirklichung seiner Ziele zu machen.

Sonnenstein, Bernstein, Citrin, Smaragd und Roter Calcit sind hochschwingende Heilsteine. Der Genuss eines mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut. Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten und schenkt Erleichterung, wenn wir an einer Last (fast) zerbrechen, bringt Ruhe in kreisende Gedanken und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wassersteine-Set „Zuversicht und Lebensfreude“ >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Umtopfen steht heute unter einem guten Stern, da die Pflanzen sehr schnell wieder anwurzeln.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr.

Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

