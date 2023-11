Mondkraft heute 23. November 2023 – spannungsgeladener Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder löst blockierende Energien aus. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Liebesplanet Venus sorgt für gravierende Konflikte. Vermeiden wir unbedachte Handlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Sonne Quadrat Saturn – Mond Opposition Venus

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Will man zur Quelle gelangen, muss man gegen den Strom schwimmen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den schwierigen und herausfordernden kosmischen Einflüssen, die uns in vielen Bereichen blockieren werden. Besonders ein energieraubendes Sonne-Saturn-Quadrat hat es bereits am frühen Morgen in sich, dass uns mit Blockaden in sämtlichen Lebensbereichen durch den ganzen Tag begleiten wird.

Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren. Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.

Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in die vergangenen Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Wir lassen uns von unseren schlechten Erfahrungen leiten und schrecken daher vor vielen Dingen zurück, wobei uns allerdings die Gründe für unsere Verschlossenheit gar nicht bewusst sind.

.

.

Die explosiven Energien von Mars sorgen ebenfalls für massive Belastungen. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Außerdem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten.

Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir mit Bedacht an alle Aufgaben heran und halten wir unsere Zunge in Zaum!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Da auch noch Liebesplanet Venus in Opposition zum Mond im Widder steht, zeigen wir uns sehr instabil in unseren Emotionen. Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört.

Die Opposition gehört allgemein zu den kritischen Aspekten, die immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einhergeht. Aber sie können letztlich auch das „Salz in der Suppe“ sein.

Die Reibungen, die eine Oppositionsstellung in unserem Leben auslöst, machen uns kreativ und können ein wesentlicher Antrieb sein, um etwas im Leben zu bewegen.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den Herausforderungen zu stellen!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute