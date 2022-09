Mondkraft heute 18. September 2022 – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt durch eine energielose Mondpause zum gefühlsbetonten Mond im Krebs. Der rückläufige Merkur nimmt wieder Fahrt auf und bringt viele Beschränkungen mit sich. Bewahren wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.00 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Quadrat Merkur – Mond Quadrat Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Vernunft alleine kommen wir heute nicht weiter. Folgen wir unserem Bauchgefühl!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Wir starten heute kraftlos und unmotiviert in den Tag, da uns die Mondpause zum Mond im Krebs, die bereits um 23.56 Uhr gestern Nacht begonnen hat und erst mit dem Mondwechsel um 10.00 Uhr endet, nicht in Schwung kommen lässt. Hören wir auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. So erhalten wir während der gefühlsmäßig anstrengenden Mondpause zum sensiblen Krebs-Mond die nötige Geborgenheit und emotionale Sicherheit, die uns vor Unruhe und Nervosität bewahren kann.

Da aber auch der rückläufige Merkur wieder einmal so richtig Fahrt aufnimmt und zudem im Quadrat zum Mond steht, erwartet uns ein eher schwieriger Tag. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Die ohnehin angeschlagene Stimmungslage wird auch noch von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

.

.

Übertriebene Großzügigkeit und Glaubensvorstellungen sind die Auswirkungen vom Mond Jupiter Quadrat. Wir sind jedoch unter diesem Aspekt allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden.

Wir wirken außerdem etwas ziellos und wechselhaft in unseren Vorhaben und neigen zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen. Wir entledigen uns nämlich vorschnell vieler Dinge, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen und die wir über kurz oder lang schmerzlich vermissen werden.

Lassen wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Nach der aufwühlenden Mondpause wird durch den Zeichenwechsel in den einfühlsamen Mond im Krebs in erster Linie unser Wunsch nach emotionaler Sicherheit und Geborgenheit übermächtig. Die sensiblen Mondenergien wecken unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht besonders nervenstark, so dass wir immer wieder mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen.

Wir sollten deshalb darauf achten, das wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr emotional reagieren werden. Die Vergangenheit schlägt allerdings nun die Türen zu, so dass wir uns neu aufstellen dürfen. Unsere echten Gefühle, die sich durch den feinfühligen Mond im Krebs zeigen, sind dabei gute Wegweiser.

Es mangelt uns zwar einerseits beim Mond in Krebs nicht an Einfallsreichtum und wir haben auch eine rasche Auffassungsgabe, sind aber andererseits ruhelos und nervös, deshalb laufen wir Gefahr, dass wir uns für zu viele Ideen begeistern, um sie schon bald darauf wieder fallen zu lassen. Zudem fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative.

Fällen wir emotionale Entscheidungen, die uns instinktiv auf neue Wege führen werden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.





Der beste Zeitpunkt für Wünsche an den Mond ist jetzt! Im Einklang mit den lunaren Kräften können wir auf allen Ebenen wachsen, denn für jede Lebensphase und jedes Anliegen gibt es eine passende Mondzeremonie.

Wunderschön gestaltet und reich an Tipps sowie Empfehlungen für Kristalle und ätherische Öle ist dieses Buch ein Muss für »Mondsüchtige«!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

