Natürlich gesund: Lösen wir die Knoten

Gesundheit hat einen hohen Wert.

Wenn uns Schmerzen und Beschwerden plagen, fühlen wir uns eingeschränkt und können uns nicht so frei bewegen, wie wir es möchten.

Dieser Gedankengang wurde in den letzten Jahren in sein Gegenteil verdreht. Um gesund zu sein, müssen wir uns einschränken und dürfen uns nicht mehr frei bewegen.

Dies konnte geschehen, weil wir seit langer Zeit auf Ohnmacht und Abhängigkeit programmiert sind und nicht mehr wissen, was uns eigentlich bei guter Gesundheit hält.

Das Problem zu erkennen ist ein erster Schritt in Richtung Lösung.

.

Heilkräuter mit ihrer komplexen Mischung aus antibiotischen, systemischen und synergistischen Komponenten sind die beste Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen. Heilkräuter können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken!

Pflanzliche Antibiotika- Wirkung, Anwendung, Rezepte >>>.

Natürlich gesund

Dauerhafte Gesundheit ist nicht von Medikamenten und Eingriffen abhängig, sondern vom Lösen der Knoten, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben.

Unsere Gesundheit, das haben vor allem die vergangenen Jahre gezeigt, liegt uns sehr am Herzen. Um gesund zu bleiben oder zu werden, sind wir zu allem entschlossen. Wir lassen uns einsperren und die Freiheiten nehmen, brechen freiwillig die Kontakte zu Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn und Kollegen ab, lassen uns das freie Durchatmen verbieten und uns Substanzen injizieren, die unter dem Verdacht stehen, uns schwere Schäden zuzufügen und unser Erbgut zu verändern.

Würden uns ein paar Leute, die wir als Autoritäten anerkennen, erzählen, es sei gut für unsere Gesundheit, nur noch zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten ganzkörperbedeckt an die frische Luft zu gehen und bei bestimmter Sonneneinstrahlung keine Treffen mehr im Freien abzuhalten, viele würden es sicherlich tun. Gäbe es einen Impfstoff gegen die Auswirkungen des Klimawandels oder eines atomaren Krieges, er würde mit Applaus begrüßt werden.

Blind dafür, dass Kriegshetze, gegen welchen vermeintlichen Feind sie auch gerichtet ist, uns letztendlich immer selbst schadet, haben wir unsere Gesundheit zu unserem höchsten Gut erhoben, unserem unabdinglichen Recht, dem wertvollsten Kapital, das wir besitzen. Wir haben sie losgelöst von unserem Sein und zum Haben gemacht.

Gesundheit ist zu einer Art Aktie geworden, einer Versicherung, einer Garantie dafür, dass es läuft in unserem Leben und sich alles doch noch irgendwie einrenken kann.

.

Gesundheitskult

Gesundheit ist das, was uns vor dem Schlimmsten bewahrt, was uns passieren kann: dem Tod.

Um ihm zu entkommen, haben wir aus Krankenhäusern Tempel gemacht. Keine Kirchtürme, sondern Gesundheitszentren, Arztpraxen, Apotheken, Optikerläden, Testzentren und Impfstationen bestimmen unser Stadtbild. Kein Weihwasser soll uns reinwaschen von unserer Schuld, sondern Teststäbchen.

Viele von uns gehen gleich mehrmals pro Woche zur Beichte. Wie an heilige Reliquien klammern wir uns an unsere eigenen Knochen. Wir haben ja nur sie. Alles andere wurde uns ausgeredet. Anstatt der schwarzen Kutten halten uns heute die weißen Kittel gefügig.

Ergeben beten wir zu dem einen Gott in seiner höchsten Dreifaltigkeit: der allmächtigen Technik, der geweihten Medizin, der einzigen Wissenschaft, aus der alles entstanden ist, und erhoffen, uns mit großzügigen Ablasszahlungen an die staatlichen und privaten Versicherungsgesellschaften Zutritt zu erkaufen in das Paradies eines langen und gesunden Lebens.

Die Wege des Herrn

An höchster Stelle wird für uns gesorgt.

Bei ihrer Gründung im Jahre 1946 hat die Weltgesundheitsorganisation den Schwur abgelegt, allen Menschen auf der Welt Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, erschuf sie im Jahre 1992 gemeinsam mit der Weltbank und der Harvard School of Public Health das Projekt Global Burden of Disease, wonach alle Menschen möglichst lange bei bester Gesundheit und am Leben erhalten bleiben sollen.

Männer haben im Durchschnitt Anspruch auf 80 und Frauen auf 82 Jahre Leben. Doch wenn wirklich allen Menschen auf der Erde das Recht auf Gesundheit und Langlebigkeit gegönnt sein soll, bekommen wir ein Problem. Die Überbevölkerung, so wird Alarm geschlagen, sei verantwortlich dafür, dass unsere Wälder sterben, unsere Flüsse und Seen austrocknen, unser Klima sich wandelt und immer mehr Teile des Planeten unbewohnbar werden.

Mit strenger Entschlossenheit nimmt Vater Staat das Paradox in die Hand und versucht, uns dazu zu zwingen, uns alle paar Monate boostern zu lassen, während er die Weichen für einen atomaren Krieg legt. Die Kosten dafür trägt die Allgemeinheit, denn diese zahlt die horrenden Steuern und Krankenkassenbeiträge.

Der Einzelne schaut dem vermeintlich geschenkten Gaul nicht ins Maul. Was die Kasse bezahlt, das wird in Anspruch genommen. Längst sind wir daran gewöhnt, dass weder Arzt noch Patient sich um die Nebenwirkungen sorgen und das Kleingedruckte auf den Beipackzetteln lesen. Auch in der Medizin kommt es nicht drauf an, was drin ist. Hauptsache, Packaging und Marketing stimmen und es sieht seriös aus.

.

Heißer Brei

Wer sich jetzt getriggert fühlt, kann jetzt einen Moment innehalten und sich fragen, was es für ihn eigentlich bedeutet, gesund zu sein.

Wie fühlt sich Gesundheit an? Wo setzen wir die Grenze zwischen Gesundem und Krankem? Ist ein Zwicken im Rücken schon krank, ein Kratzen im Hals, ein Ziehen in der Brust, oder gehört es zu einem gesunden Leben dazu, den eigenen Körper zu spüren? Sind wir krank, wenn wir morgens lieber zu Hause blieben anstatt zu arbeiten und nachts nicht gut schlafen? Machen uns Mückenstiche, Haarausfall und Lustlosigkeit schon zu Patienten? Ist Krankheit das, wogegen es ein Medikament gibt?

Die Weltgesundheitsorganisation liefert keine Definition dafür, was sie unter Krankheit versteht.

Sie hat sich Gesundheit auf die Fahnen geschrieben. Die definiert sie nicht nur als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen, sondern als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens.

Kennen wir diesen Zustand? Glauben wir, dass vollständiges Wohlergehen möglich ist in einer sinnentleerten, kriegsgeschüttelten und vom ökologischen und ökonomischen Zusammenbruch bedrohten Welt?

Ist das, was als hehres Ziel daherkommt, in der aktuellen Situation überhaupt umzusetzen? Oder wird die hoch angelegte Messlatte dafür benutzt, uns zu Dauerpatienten zu machen und jede Maßnahme zu rechtfertigen, die zu unserem angeblichen Schutz getroffen wird?

In jedem Fall ist der Markt, der sich hier eröffnet, gigantisch. Gesunde Menschen gibt es so gut wie nicht mehr.

95 Prozent der Weltbevölkerung, so titelte der Schweizer Tagesanzeiger bereits im Sommer 2015 seien krank. Seitdem hat sich die Lage nicht verbessert. Als Tüpfelchen auf dem i hat Corona dafür gesorgt, alle Menschen auf dem Planeten zu symptomlos Kranken und potenziellen Patienten zu machen und Gesundheit nicht nur zu einem Recht, sondern zur Pflicht.

Eine kurze Geschichte der Medizin

Etwa 30.000 Krankheiten bedrohen aktuell unsere Gesundheit. Tendenz steigend.

Das Wort Krankheit stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Schwäche, Kraftlosigkeit, Hinfälligkeit und gilt als ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des gesamten Organismus eines Lebewesens beruht.

Krank werden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen. Über das Symptom merken fühlende Wesen, dass etwas nicht stimmt und in Ordnung gebracht werden sollte. Das Symptom ist also gewissermaßen die Sprache des Körpers. Die Informationen, die uns hier übermittelt werden, sind lebenswichtig.

Schmerzen sorgen für die nötige Ruhe, und Entzündungen transportieren die Schadstoffe aus dem Körper heraus. Wer diese Prozesse unterbricht, der riskiert, das Problem zu verschieben und schlimmer zu machen.

Gesundheit ist eine Frage des Gleichgewichts. Krankheit weist darauf hin, dass es gestört ist. Etwas fließt nicht mehr. Eine Information ist nicht richtig übermittelt worden.

Irgendwo blockiert etwas. Die traditionelle chinesische und die ayurvedische Medizin, die zu den ältesten überlieferten Heilmethoden der Welt gehören, beruhen darauf, die Energieströme im Körper wieder in Fluss zu bringen. Für sie ist Gesundheit kein Zustand, sondern ein ständiges Sichangleichen an die Lebensumstände, eine Harmonie zwischen Körper und Umwelt, ein Gleichgewicht zwischen inneren und äußeren Organen, zwischen Aktivität und Ruhe.

Im Gegensatz zur gewinnorientierten industriellen Medizin versucht die traditionelle chinesische Medizin nicht, einen krankmachenden Faktor zu isolieren, um ihn dann zu bekämpfen. Sie versteht den Körper als Ganzes und unterstützt die uns angeborenen Selbstheilungskräfte dabei, mittels Ernährung, Kräutern und Behandlung der Meridiane — der Kanäle, durch die die Lebensenergie fließt — wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Körper und Geist werden als Teile eines Zusammenhängenden behandelt, die sich gegenseitig ergänzen und bedingen.

Auch die Ärzte der Antike wussten um das Zusammenwirken von Körper und Geist und die Bedeutung des Gleichgewichts für die Gesundheit. Menschen werden krank, wenn die Lebenssäfte nicht im richtigen Verhältnis stehen. In dieser Epoche jedoch wurde bereits angelegt, was später die mittelalterliche Medizin übernahm: Krankheit wurde zu einer Art Strafe Gottes, die uns in einem exorzistischen Akt ausgetrieben werden musste.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war nicht mehr Gott für unsere Krankheiten verantwortlich, sondern Keime. In immer kleinere Einzelteile war das Lebendige zerlegt worden, bis man schließlich fündig wurde: Es sind die kleinsten und ältesten aller Lebewesen, die schuld an unseren Übeln sind! Louis Pasteur und Robert Koch machten regelrecht Jagd auf das kleine Leben und schufen damit die Grundlage der modernen Medizin:

Der Krieg gegen die Krankheit — und damit gegen den eigenen Körper — war eröffnet.

.

Der Rubel rollt

John Davison Rockefeller, erster Milliardär der Weltgeschichte und reichster Mann der Neuzeit, begründete sein Imperium darauf, Kriege aller Art zu schüren. Seitdem gehen Medizin und Profit Hand in Hand. Instrumente wie die 1906 gegründete Food and Drug Administration und der 1910 erschienene Flexner-Report sorgten dafür, die aggressiven gewinnorientierten Behandlungsmethoden durchzusetzen und die natürlichen Heilmethoden zu verdrängen.

Vergiften und Bestrahlen war die Antwort auf eine der tödlichsten Krankheiten unserer Zeit: Krebs. Mit AIDS eröffnete sich ab den 1980er-Jahren ein neues Schlachtfeld, das sich bis zur aktuellen Bekämpfung der Coronaviren erstreckt. Der Krieg darf nicht enden. Friedliche Alternativen werden mit allen Mitteln verhindert.

Natürliche Heilmittel werden aus dem Sortiment genommen, als gefährlich erklärt oder verboten und Heilpraktiker, Homöopathen, Kräuterkundige und energetisch Heilende ausgegrenzt und als Quacksalber diskreditiert.

Durch entsprechende Propaganda marschiert die Welt im Gleichschritt mit.

Das hat der Corona-Ausbruch Anfang 2020 deutlich gezeigt. Kaum ein Staat hat sich den drakonischen Maßnahmen widersetzt, und nur wenige Menschen haben erkannt, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um eine globale Machtergreifung, einen Putsch, der sich die gesamte Menschheit zu unterwerfen sucht.

Die meisten glauben nur allzu bereitwillig die Märchen von den bösen Angreifern, in denen sie selbst die armen, zur Ohnmacht verdammten Opfer sind, die von einer höheren Macht gerettet werden müssen. Hierauf sind wir programmiert. Vor allem das Christentum hat mit der Verdrehung der Lehre der Liebe zur Lehre der Schuld dafür gesorgt, unser negatives Selbstbild zu formen und uns von unserem ursprünglichen Potenzial zu entfernen.

Die Wissenschaft vervollständigte das Werk, indem sie aus armen Sünderlein fehlerhafte Kreaturen machte, defekte Maschinen, die ständig gewartet werden müssen. Der Kapitalismus schließlich machte uns zur mängelbehafteten Ware. Heute hat unsere Existenz so wenig Sinn, dass wir am besten schnellstmöglich wieder vom Planeten verschwinden, damit sich wenigstens diejenigen, die übrig bleiben, bester Gesundheit erfreuen können.

.

Wie wichtig der Vagusnerv ist, erkennen wir daran, dass er nahezu alle Organe im Körper steuert. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen – Den Vagus-Nerv aktivieren >>>.

.

An der Nadel

Bis zu unserem Abgang will man maximal von uns profitieren.

Dieselben Männer, die sich auf die seltenen Metalle unter Grönlands schmelzendem Eis stürzen, sorgen dafür, dass unsere Körper förmlich ausgeschlachtet werden. Die folgsamen Mitläufer, zu denen wir erzogen wurden, die abgestumpften Fernseher und selbstentfremdeten Mängelwesen haben dieser Entwicklung nur wenig entgegenzusetzen.

Nur wenige erkennen, welchem Raub sie auf den Leim gegangen sind. Die meisten haben ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstständigkeit verloren, die notwendig sind, das Ungeheuerliche zu erkennen.

Wir haben das Selbst durch das Ego ersetzt und wissen nichts mehr von den Selbstheilungskräften unseres Körpers, von der Lebensenergie, die durch uns hindurchfließt, und von der Macht, die von uns ausgeht, wenn Fühlen, Denken, Wollen und Handeln miteinander übereinstimmen.

Es wurde uns alles genommen. Alles wurde segmentiert, atomisiert, aus dem Zusammenhang gerissen. So haben wir auch das Heilen verlernt. Ob es um unsere Gesundheit geht, unsere Versorgung oder unsere Wirtschaft, um unser Transportwesen, unsere Bildung oder unsere Unterhaltung — alles ist darauf ausgerichtet, uns möglichst gewinnbringend und möglichst lange von Produkten und Dienstleistungen abhängig zu machen.

Krankheiten sind für uns ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben die Kunst des Deutens verlernt und können die Symptome nicht mehr lesen. Wir verstehen sie nicht mehr als Information, als Botschaft, als Aufforderung, etwas zu ändern in unserem Leben.

Anstatt in Krankheiten Kommunikationsprobleme zu erkennen, lehnen wir uns zurück und lassen es zu, dass andere das Kabel durchtrennen, wenn das rote Lämpchen leuchtet.

.

Zwischen den Welten

Was stört, muss weg.

Wir wissen nicht mehr, dass Störungen die Voraussetzung für unsere Entwicklung sind. Erst dort, wo etwas angetriggert wird, entsteht Evolution. Doch wir erkennen den Sinn nicht mehr. In einem aus einem zufälligen Knall entstandenen Universum ist alles zufällig und beliebig. So kommt unsere Entwicklung schließlich zum Stillstand.

Wir bewegen uns nicht mehr. Es ist das Ende der Evolution. Die Geschichte der Menschheit ist vorbei. Uns bleibt nur noch der Tod, dem wir mit allen Mitteln entgehen wollten. Wie immer bekommen wir am Ende genau das, was wir am meisten fürchten.

Das ist eine Variante. Doch sie ist nicht die einzige. Es ist nicht so, wie man uns sagt. Es gibt Alternativen. Wir haben die Wahl. Wir können uns triggern lassen, berühren, anstecken, und an unseren Problemen wachsen.

Wir können selber die Schleier der Illusionen zur Seite schieben und erkennen, wie tief unser Verhältnis zum eigenen Körper, zum Gesamtorganismus und zum Organischen insgesamt gestört ist. Mag es uns erschrecken, wenn wir sehen, wie weit wir uns schon in die Fänge des Artifiziellen, Gemachten, komplett Kontrollierbaren haben drängen lassen.

Doch seien wir gewiss: Dort, wo ein Problem sichtbar wird, taucht auch seine Lösung auf.

.

Mens sana in corpore sano

Die große Seuche unserer Zeit heißt nicht Corona oder Affenpocken, sondern Selbstentfremdung.

Mangelnde Selbsterkenntnis und Selbstliebe haben die Brücken abbrechen lassen zur der ursprünglichen, Leben spendenden, heilig-heilenden Kraft, die uns im Gleichgewicht hält. Wir haben die Kunst des Seiltänzers verlernt und wissen nicht mehr, dass nur Bewegung uns Stabilität gibt.

Wer den Stillstand wählt, der wählt den Tod. Gesundheit ist nichts Fixierbares, Kontrollierbares, Kalkulierbares. Gesundheit ist Leben, und Leben ist Bewegung.

Niemand kann uns hier Garantien geben. Nur wir selbst können darauf achten, mit jedem Schritt das Gleichgewicht zu halten. Bei diesem Voranschreiten ist unser ganzer Körper gefragt, unser vollständiges Engagement. Jede Faser ist darauf ausgerichtet, in Harmonie mit dem Gesamten zu sein.

Hierfür können wir Sorge tragen. Wir können uns darauf besinnen, dass Gesundheit nicht von außen kommt, sondern von innen, nicht von anderen, sondern von uns selbst, nicht von Medikamenten, sondern von einem lebendigen Geist, der uns allen innewohnt. Auch wenn dieses Feuer nur noch als Funke vorhanden ist: Das Wissen um unsere Kraft kann neu entfacht werden.

Es ist die Kraft der Selbstheilung, das Potenzial der Schöpfung in uns, das, was uns aus der Abhängigkeit herausführt und uns weiterentwickeln lässt.

.

Diese Meditation hilft dabei, den aktuellen Seinszustand und die Energie zu verändern, um das gewünschte Potential aus dem Quantenfeld in unserem Leben zu aktivieren: für Gesundheit, Glück, Frieden, Veränderungen und vieles mehr – Hier weiter.

Die Sprache des Körpers verstehen lernen

Um diesen Prozess in Gang zu setzen, müssen wir sozusagen in die erste Klasse zurück und lesen lernen. Vom Schnupfen bis zum Krebs, worunter auch immer wir gerade leiden: Voraussetzung für die Heilung ist die Bereitschaft, sich auf die Sprache des Körpers einzulassen.

Was ist es, das mir so schwer auf dem Magen liegt, so sehr am Herzen, dass es schmerzt und mich aus dem Takt bringt? Was lastet auf meiner Seele, zerrt an meinen Nerven oder schnürt mir die Kehle zu? Die Umgangssprache gibt deutliche Hinweise. Was ist mir über die Leber gelaufen, ins Kreuz gefahren?

Wo sitzen die Knoten, die den Energiefluss behindern?

Das Organ, in dem das Problem auftritt, gibt Aufschluss darüber, was geklärt werden will. In der traditionellen chinesischen Medizin ist jedes Organ mit einem Gefühl verbunden. Wut und Frust sind der Leber zugeordnet, Traurigkeit der Lunge, Angst den Nieren, Sorgen der Milz und Freude und Schrecken dem Herzen.

Jedes Körperteil steht symbolisch für etwas. Die Brust steht in Zusammenhang mit dem, was in unserem Nest los ist und wie wir unsere Beziehungen nähren, und die Prostata damit, wie wir uns im Leben positionieren.

Bei der Methode des biologischen Dekodierens weist jeder Zahn, jeder Wirbel, jeder Finger darauf hin, welche Gefühle in uns besänftigt und welche Verletzungen geheilt werden wollen. Hier sind wir gefragt. Diesen Job kann niemand an unserer Stelle verrichten.

Doch es gibt Unterstützung:

Heiler und Therapeuten, Kräuter und Substanzen, die die Selbstheilungskräfte des Körpers freisetzen, eine ausgeglichene, natürliche Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft, symbolische Akte und Praktiken, die Körper und Geist gleichermaßen befreien und harmonisieren.

Abwarten und Tee trinken

Für den Notfall gibt es die evidenzbasierte Medizin. Wenn es schnell gehen muss, hat sie sich bewährt. Doch auf Dauer hat sie versagt.

Nur sechs Prozent medizinischer Interventionen sind überhaupt wirksam. Das ergab eine im August 2022 im Journal of Clinical Epidemiology veröffentlichte Metaanalyse. Der Rest ist heiße Luft und viel Geld.

Wer wirklich gesund werden will, wählt einen anderen Weg.

Er macht Bewusstseinsarbeit und nimmt Kräuter, die, obschon sie durch Patente, Diskriminierung und Verbote der Allgemeinheit unzugänglich gemacht werden, weiter gegen jedes Übel wachsen:

Gewürznelken gegen Zahnschmerzen, Zwiebel gegen Hals- und Ohrenschmerzen, Pfefferminze gegen Kopf- und Rosmarin gegen Rückenschmerzen, Brennnessel bei Blasen- und Nierenleiden, Ingwer für eine gute Verdauung, Kamille gegen Magenschmerzen und Entzündungen, Knoblauch als Antibiotikum, Kurkuma bei Krebserkrankungen, Kohle bei Vergiftungen oder Heilerde bei Verdauungsstörungen und Entzündungen.

Nehmen wir uns, was die Natur uns weiterhin großzügig schenkt.

Und wenn einmal nichts da ist, dann hilft dieses Nichts, wenn wir uns dafür entscheiden, es nicht als Mangel zu erfahren, sondern wie das Heilfasten als einen tiefen reinigenden Prozess, der uns von den Schlacken befreit, die die alte Zivilisation in uns hinterlassen hat.

So befreien wir uns nicht nur von den Zivilisationskrankheiten, sondern werden in jeder Hinsicht autonom und unabhängig. Wir lassen es uns so richtig gutgehen.

Wir gehen hinaus, atmen tief durch, lassen Sonne an unsere Haut und machen genau das, was man uns versucht zu verbieten: Menschen umarmen, lachen, singen, tanzen, küssen, fröhlich sein.

So beginnt die Lebensenergie wieder in uns zu fließen, und alles kommt ins Lot.

Die Knoten lösen sich, und diejenigen, die sie gebunden und zugezogen haben, müssen sich einen neuen Job suchen. Wir müssen nicht gegen sie ankämpfen.

Wie unsere Krankheiten werden sie von ganz alleine verschwinden.

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Dieses Zirben-Öl wird nachhaltig aus den Nadeln und Zweigen hochalpiner Zirbenbäume gewonnen.

Das hochwertige ätherische Öl reinigt die Raumluft, duftet herrlich nach Wald und Urlaub und findet in Duftlampen oder als Sauna-Öl, sowie als Ungeziefer- und Mottenabwehrmittel Verwendung. Bio-Zirbenöl – Hier >>>.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Tausende haben in den letzten Jahrzehnten hervorragende Erfahrungen mit einem speziellen 8-Kräutertee gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee ist in der Lage, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen, weil er intensiv entsäuert, entgiftet, entschlackt – Ganzheitlich entgiften und entschlacken >>>.

Heilkräuter mit ihrer komplexen Mischung aus antibiotischen, systemischen und synergistischen Komponenten sind die beste Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen.

Heilkräuter können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken!

Pflanzliche Antibiotika- Wirkung, Anwendung, Rezepte >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

Verhindern wir einen zu schnellen kognitiven Abbau und reparieren wir vorhandene Schäden, solange das noch möglich ist. Viele natürliche und bewährte Lösungen stehen uns zur Verfügung und so manches Naturheilmittel wirkt sogar besser als Medikamente und Therapien, die aktuell für verschiedene Formen des geistigen Verfalls angewandt werden.

Mit etwas gesundem Menschenverstand und Hilfe aus der Natur kann Ihr Gehirn schon in wenigen Wochen deutlich effektiver funktionieren – hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – nur noch hier erhältlich >>>.

Unvergängliche Klassiker der Naturheilkunde wie das Johanniskrautöl oder der Veilchensirup, der Franzbranntwein oder der Hustensaft aus Tannenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie von eigener Hand zubereitet wurden. Die geballte Kraft der Kräuter in über 350 authentischen Rezepten selbst herzustellen – hier weiter >>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren gewandelt und dadurch haben Krebserkrankungen – aber auch andere chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, oder Zahnerkrankungen – besonders in den westlichen Ländern zugenommen. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil können zahlreiche Krebserkrankungen verhüten – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter.