VOLLMOND: Mondkraft heute 10. September 2022 – Vollmond in den Fischen – Merkur rückläufig

Die Vollmond-Mondkraft heute verlangt mit dem Vollmond in den Fischen die Auflösung aller Blockaden und Belastungen. Merkur wird rückläufig und löst massive Kommunikationsstörungen, Missverständnisse und Verzögerungen aus. Schlagen wir ein neues Lebenskapitel auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: Vollmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Merkur rückläufig – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heilen wir mit der Kraft des Vollmondes unsere alten Seelenwunden.

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in den Fischen

Die Mondkraft heute versetzt uns durch einen nahezu mystischen Vollmond in den Fischen, der seine volle Wirkung um 12.00 Uhr mittags entfaltet, in eine von hohen kosmischen Schwingungen getragene Aufbruchstimmung, die uns in einen erfolgreichen und kraftvollen Neubeginn begleiten können. Bei diesem Vollmond werden wir jedoch nahezu fast gezwungen, Altes, Hinderliches und Unpassendes los zu lassen – ohne diese Auflösung von allem Ballast blockieren wir uns selbst und bleiben in den alten Mustern verhaftet. Ein Neuanfang lässt dann natürlich auf sich warten!

Es geht bei diesem Vollmond außerdem um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir werden deswegen aufgefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns diese Ängste und alten Glaubenssätze, sowie auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen.

Wir erkennen jedoch auch klar und deutlich unsere Berufung, deshalb sollten wir beginnen diese umzusetzen und ihr zu folgen. Mit dem Vollmond in den Fischen gelingt es uns außerdem, alles Erlebte und Gefühlte der letzten Wochen zu sortieren und genau zu erkennen, was nicht mehr zu uns gehört. Diese vermeintliche Trennung des Erlebten hilft uns, in Zukunft schneller und klarer festzustellen, wo die Energiefelder und ihre Grenzen verschwimmen.

Wir werden feststellen, dass uns die Dinge nicht leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern.

Unsere Gefühle zeigen uns sehr präzise an, ob wir uns auf unserem Seelenpfad bewegen, oder ob wir davon abweichen. Der Vollmond in den Fischen hilft uns dabei, dies mit einer Klarheit zu erkennen und zu fühlen, die fast schon schmerzhaft und physisch spürbar sein kann.

Die Mondenergie des Fische-Vollmondes erleichtert es uns allerdings zu erkennen, was in unserem Leben dazu führt, dass wir ins Grübeln verfallen und was einfach nur uns selbst, unseren eigenen inneren Kern und unser Sein ausmacht.

Lassen wir die Vergangenheit hinter uns und schlagen wir ein neues Kapitel in unserem Leben auf!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

Merkur wird heute bereits zum dritten Mal in diesem Jahr rückläufig und versetzt uns bis 2. Oktober in Alarmbereitschaft, denn nervige Ereignisse spielen sich häufig genau in der Zeit des rückläufigen Merkurs ab. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse massiv häufen werden. Da dem Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus.

Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Merkur rückläufig bestimmt auch, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert. Wichtig unter dem Einfluss des rückläufigen Merkurs sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen.

In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas gewaltig schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Entschuldigen wir uns, wenn andere davon betroffen waren und revidieren wir getroffene Entscheidungen. Wir können die Rückläufigkeit von Merkur daher nutzen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.

Zusammenfassend sollten wir also Merkur rückläufig nutzen, um alles, was wir anpacken und was sich uns an Schwierigkeiten in den Weg stellt, mit Geduld, Gelassenheit und innerer Ruhe in Angriff zu nehmen. Oft schieben wir Dinge vor uns her – während der Rückläufigkeit wird es Zeit, diese Dinge in Ordnung zu bringen.

Schaffen wir Ordnung, erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köper.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mystisch zieht der Mond seit Urzeiten seine beständige Bahn um die Erde und beeinflusst unbemerkt unsere Natur, uns Menschen, unsere Gefühle und unser Befinden. Heilsame Melodien transportieren die Energie des Mondes ungefiltert in unsere Herzen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Nehmen wir uns Zeit, negative Energien aus unserem Leben zu vertreiben und konzentrieren wir uns auf die positive Energie. Erfüllt mit positiver Energie haben wir die Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen und den Alltagsstress für einen Moment hinter uns zu lassen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Vollmond in Fischen besonders gut:

Allgemein – Bei Vollmond nimmt der Körper alles besonders stark auf. Das sollte bei allem bedacht werden, was das Immunsystem schwächt. Gerade Impfungen sollten deshalb auf einen anderen Tag gelegt werden, denn die Gefahr für Überreaktionen ist jetzt einfach höher.

Gesundheit – Der Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Vollmond in Fischen vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond -Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

