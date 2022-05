Gesunder Holunder – Heilkraft und Rezepte aus dem Kräutergarten

Der Holunder steht wieder in voller Blütenpracht. Die Heilkraft des Holunder stärkt die Gesundheit und das Immunsystem.

Schon in der Antike galt die Pflanze als wichtige Naturmedizin. Ihre Wirkstoffe befinden sich in den Wurzeln, Blättern, Blüten und Beeren.

Holunder hilft nicht nur bei Erkältungskrankheiten, sondern auch bei der Behandlung von kleinen Wunden, Insektenstichen und Verbrennungen sowie bei gesundheitlichen Störungen wie Blasenentzündungen, Gelenkschemerzen und Ohrenschmerzen – und ist eine wertvolle Hilfe gegen Bakterien und Viren.

Laut Wikipedia gehört Holunder zur Familie der Moschuskrautgewächse. Es gibt zehn Arten von Holunder, von denen drei in Mitteleuropa heimisch sind.

Am bekanntesten ist der Schwarze Holunder. Im heutigen Sprachgebrauch meist verkürzt als „Holunder“ bezeichnet.

In Norddeutschland nennt man ihn „Fliederbeerbusch“. In Altbayern und Österreich verwendet man den Begriff „Holler“ und in der Schweiz als „Holder“.

Als Hausmittel aus Omas Kräutergarten hat der Holunder einen festen Platz in der Natur-Apotheke.

Die Heilwirkung des Holunder, sowohl in der Küche als auch in der Naturmedizin stellen wir euch in diesem Beitrag vor.

Für Leser, die an der „Mystik des Holunder“ interessiert sind, soll auf die Mythen und alten Bräuche im Zusammenhang mit Holunder eingegangen werden.

Immer mehr Menschen vertrauen auf die Heilkraft aus der Natur.

Der Holunder tut Wunder – Schon in der Antike galt die Pflanze als wichtige Arznei.

Holunder gehört zu den ältesten heilenden Pflanzen der Welt und schon Hypokrit hat die heilende Wirkung des Holunder geschätzt und war davon überzeugt, dass diese Pflanze alle Medikamente der Welt ersetzen kann.

Die vielfältige Heilkraft der Natur beseitigt auf sanfte Weise und ohne schädliche Nebenwirkungen Alltagsbeschwerden und chronische Erkrankungen. Ein Muss, für alle, die das Meiste und Beste aus Ihrer Zeit, Gesundheit und Geld herausholen wollen! Naturheilkunde Rezeptbuch >>>.

.

Heilende Eigenschaften von Holunder

Die Pflanze hilft in erster Linie bei Erkältungskrankheiten, bei der Behandlung von kleinen Wunden, Insektenstichen und Verbrennungen, sowie bei Blasenentzündungen und Ohrenschmerzen.

Holunder verhilft und unterstützt ebenso die Heilung von Krankheiten des respiratorischen Systems wie Bronchitis, Asthma, Husten, Infektionen und Entzündungen im Rachen- und Halsbereich.

Er unterstützt und stärkt das Immunsystem und enthält viele Antioxidanten. Holunder hat auch eine sehr milde entwässernde Wirkung und seine Einnahme ist somit bei Erkrankungen des Darm- und Verdauungstrakt zu empfehlen. Seine diuretische Wirkung tut der Arbeit der Nieren und des Harntraktes gut.

Holunderblüten sind reich an Glykosiden, Flavonoiden, Tannin, Carotinin und Vitamin C. Die Beeren enthalten zusätzlich auch Alkaloide und Vitamine A, B und C. Flavonoide sind sehr starke Antioxidanten, die unsere Zellen vor Beschädigungen schützen.

Aus diesem Grund nutzt man Holunder als Prävention vor degenerativen Erkrankungen. Diese Pflanze erleichtert die Atmung und das Abhusten von Schleim und ist wirklich eine Bereicherung die uns die Natur bietet.

Holunder tut Wunder

Viele Sagen und Mythen ranken sich um den vielseitigen Holunder und er fehlte früher in keinem Haus.

Holunder tut Wunder heißt es in der Mythe vom Hollerbusch, der zu nichts nutze war, wie er selbst klagte, bevor ihn Frau Holle bei einer ihrer winterlichen Luftfahrten besonders segnete mit duftenden, wohlschmeckenden, heilkräftigen weißen Blüten und violett-schwarzen Beeren, dunkelgrünen Blättern und einer heilwirksamen Rinde.

Bei den Kelten galt der Holunder als heiliger Baum. Er verkörperte die Unendlichkeit des Lebens. Im Winter ruht der Baum, ist „tot“. Im Frühjahr erwacht er zu neuen Leben und läutet im Juni den Frühsommer ein mit dem betörenden Duft der weißen Blütenrispen.

Die schwarzen Beeren zeigen im September den herannahenden Herbst an.

Mystischer Holunder: Die Botschaft der Heilpflanze

Der Holunder steht für die Urmutter, die den Prozess des ständigen Wandels von Entstehung, Wachstum und Vergehen begleitet.

Die Namensähnlichkeit von Holda, die Muttergöttin aus der germanischen Mythologie, ist nicht zufällig. Der Name Holda (auch Holla oder Hohe, in Grimms Märchen: Frau Holle) bedeutet die Strahlende. Holda wurde als Hausgöttin verehrt.

Man brachte ihr Opfergaben zum Holunderbusch. Holda war die Schutzpatronin für Menschen und Pflanzen. Sie vermochte Menschen von Krankheiten zu heilen. In ihr verkörperte sich die Güte von Mutter Erde und das Strahlen des Himmelslichts.

Schneide den Holunder und das Leid wird dein Begleiter sein

Ein Holunder am Haus durfte nicht gefällt oder beschädigt werden.

Krankheit und Tod, so hieß es, seien die Folgen. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist überliefert, dass die Menschen den Holunder um Verzeihung baten, wenn sie ihn fällen mussten. Nur Witwen und Kinder durften dies tun. Eine alte Bauernweisheit besagt: Willst du aus dem Leben scheiden, tue den Holunder schneiden.

Aus seinem Holz wurden die Riegel für Ställe geschnitzt, junge Frauen nutzen ihn als Liebesorakel und wer Holunderkuchen aß, sprang angeblich am weitesten über das Sonnwendfeuer. Und unter ihm soll man angeblich vor Schlangenbissen und Mückenstichen geschützt sein.

Der Holunder sucht die Nähe des Menschen, sagt man. In der Tat wächst er am liebsten im Schutz von Scheunen, nah bei den Häusern oder an Wiesen- und Waldrändern sowie entlang von Bahngeleisen. Verdorrt ein Holunderbusch, zeigt er den Tod eines Familienmitglieds an.

Wird ein Haus verlassen, an dem der Holler wächst, so verkümmert er.

Heilkraft aus der Natur – Rezepte mit Holunder

Die aromatischen Holunderblüten sind eine ideale Grundlage für Kräutersirup.

Wir geben dem Kräutersirup auch noch andere heilkräftige Wildkräuter hinzu. Du kannst den Sirup aber genauso gut allein mit Holunderblüten zubereiten.

Ergänzende Wildkräuter im Holundersirup

Löwenzahnblüten – Sie bringen die Verdauung in Schwung und reinigen den Körper.

Gänseblümchenblüten – Sie haben einen positiven Einfluss auf Nieren, Blase und Leber und helfen bei Husten und Bauchweh.

Spitzwegerich – Die Blätter des Spitzwegerichs gehören zu den bekanntesten Hustenmitteln und wirken besonders bei Erkältungen lindernd.

Beinwellblüten – Beinwell ist ein sehr vielseitiges Heilkraut und kann unter anderem bei Durchfall, Fieber und Neurodermitis eingesetzt werden.

Waldmeister – Er kann Kopfschmerzen lindern und sollte im Gegensatz zu den anderen Kräutern, die frisch verwendet werden, immer nur trocken oder

angetrocknet verarbeitet werden. Erst dadurch kommt sein volles Aroma zur Geltung.

Labkrautblüten – Für den Sirup kannst du sowohl die Blüten des Echten Labkrauts als auch des Wiesenlabkrauts verwenden. Sie helfen, Gifte und Schlacke aus dem Organismus zu schwemmen.

Taubnesselblüten – Sie können Linderung schenken bei Frauenleiden und Harnwegsproblemen.

Rezept für deinen Holunder-Kräutersirup

Für die Zubereitung von 600 ml Kräutersirup benötigst du folgende Zutaten:

2 Handvoll Kräuter, gemischt nach deinen eigenen Vorlieben, vom Waldmeister solltest du wegen des Cumaringehaltes jedoch nicht mehr als einen Stängel verwenden

10 Holunderblütendolden

400 ml Wasser

520 g Zucker – jedoch am besten keinen “normalen Zucker”. Birkenzucker ist eine gute Alternative.

6 EL Zitronensaft

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Herstellung des Kräutersirups:

Wasser mit Zucker und Zitronensaft aufkochen und abkühlen lassen.

Währenddessen gemischte Kräuter kleinschneiden.

Kräuter und Blütendolden gemeinsam in das Zuckerwasser geben.

12 Stunden bei Zimmertemperatur und dann nochmal für 24 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Zwischendurch ab und zu umrühren.

Durch ein feines Sieb gießen und die Flüssigkeit erneut aufkochen.

Noch heiß in desinfizierte Flaschen füllen.

Verwendung des Kräutersirups

Diesen aromatischen Sirup mit vielen verschiedenen Heilkräften kannst du vielseitig einsetzen.

Hier nur einige Ideen zur Inspiration:

Zum Süßen von Eis, Pudding und anderen Süßspeisen

Mit Wasser verdünnt als erfrischendes Getränk

Als Süßungsmittel für Tee gegen Atemwegserkrankungen

Süßes Rezept mit Holunderblüten

Ausgebackene Dolden, “Holler-Kiachal” genannt, passen sowohl zu Kaffee und Kuchen als auch zum Dessert und werden deine Gäste begeistern.

Rezept für Holunder-“Kiachal”

Für drei bis vier Personen benötigst du:

10-12 Holunderblüten-Dolden

150 g Mehl

3 Eier

200 ml Milch

200 ml Wasser (nach Belieben auch mit Kohlensäure,

alternativ Weißwein oder Bier)

3-4 EL Sonnenblumenöl

optional ein Päckchen Vanillezucker

optional Puderzucker und Zimt

optional Früchte

So bereitest du die “Kiachal” zu:

Blütendolden nach Bedarf abwaschen und sanft trockentupfen.

Mehl mit Eigelb, Milch, Wasser (oder anderen Flüssigkeiten) und einer Prise Salz in einer Schüssel zu einem flüssigen Teig

verrühren und 20-30 Minuten ruhen lassen.

Eiweiß mit Vanillezucker steif schlagen und unter den Teig heben. Öl in einer Pfanne erhitzen.

Blütendolden einzeln in den Teig tauchen und in der Pfanne goldgelb ausbacken.

Ganz nach Belieben kannst du sie mit Puderzucker und Zimt bestreuen und zum Beispiel mit Früchten servieren.

Die Alpenschau wünscht viel Erfolg beim Ausprobieren der Rezepte und allzeit gute Gesundheit!

