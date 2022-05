Mondkraft heute 24. Mai 2022 – Mond in den Fischen

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen übernimmt Zeichenherrscher Neptun die Regie und bringt Verborgenes an die Oberfläche! Venus schenkt spürbare Liebesenergien und Pluto bringt kraftspendende Energien mit sich. Lassen wir die Seele baumeln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir nicht mehr weiterwissen, vertrauen wir uns einem geliebten Menschen an. Liebe ist wie ein Leuchtturm, der uns im stärksten Sturm den Weg zeigt!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

und Zeichenherrscher Neptun

Bei der Mondkraft heute übernimmt Neptun in Fische, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Mit Zeichenherrscher Neptun in Fische keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun in Fische bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Außerdem bringt eine Mond-Neptun-Konjunktion zwar Einfühlungsvermögen, aber auch Täuschungen, Illusionen und Chaos mit sich. So sorgt der Mond-Neptun-Aspekt für tiefgehende Gefühle und Vorstellungen, die oft für Verwirrung sorgen können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir besitzen allerdings durch die feinfühlige Verbindung mit Neptun in Fische zum Fische-Mond ein hochempfindliches Wahrnehmungsvermögen, das sich manchmal sogar bis zu hellseherischen Fähigkeiten steigern kann. Ausserdem haben wir einen starken Spürsinn für die Gedanken und Beweggründe unserer Mitmenschen.

Innere Grenzen werden durch Neptun in Fische im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden. Durch Meditation kann es uns gelingen, dass wir einen noch besseren Zugang zu kreativen Eingebungen erfahren. Darüber hinaus haben wir häufig Vorahnungen, die uns auf emotionaler Ebene erreichen.

Nutzen wir den Einfluss von Herrscherplanet Neptun in Fische, um tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen!

.



.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus auch die Liebe wieder in den Vordergrund. Vor allem unsere Beziehungen können vom sensiblen Mond in den Fischen profitieren, da er mit Liebesplanet Venus ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist, selbst dann wenn die Liebe auf wackeligen Beinen steht. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich auch in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!

Durch Pluto können wir dann auch noch unsere Gefühlswelt positiv beeinflussen. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden. Warten wir aber mit der Umsetzung unserer Pläne noch bis morgen, denn dann wird uns der Widder-Mond zusätzliche Kraft verleihen, um alles in Schwung zu bringen.

Lassen wir heute die Seele baumeln und konzentrieren uns ganz auf die Liebe!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>..

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Kräuterfrau Konstanze von Eschbach zeigt uns, wie wir gängige Lebensmittel in Heilmittel verwandeln können. Was früher alltägliche Pflanzen waren, wird so zu unserer persönlichen Naturapotheke. Die Eigenschaften jeder einzelnen Pflanze können wir an unsere individuellen Bedürfnisse anpassen.

So erhalten wir einen persönlichen und geradezu magischen Zugang zu unserer Gesundheit und der unserer Familie.

Die Alchemie der Pflanzen >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

.

Durch Heilströmen öffnet sich das Leben hin zu mehr Gelassenheit und Stressfestigkeit. Glücksempfindungen geben uns beim Strömen eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins. Akute wie chronische körperliche Leiden verschwinden vielfach ganz oder bessern sich jedenfalls deutlich!

Selbstheilung durch die Kraft der Hände >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.