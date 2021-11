Alpenschau Mondkraft heute 27. November 2021: Halbmond in Jungfrau

Die Mondkraft heute mahnt mit dem Halbmond in Jungfrau zur Vorsicht in allen Lebensbereichen. Herrscherplanet Merkur sorgt für zusätzliche Spannungen und Konflikte. Bemühen wir uns um eine positive Einstellung zum Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Halbmond in Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir bei allem, was wir heute planen, strategisch vor.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt dafür, dass sich durch den Halbmond in Jungfrau, der einen massiven Einfluss auf uns ausüben wird, der heutige Tag sehr schwierig gestalten kann. Da der Jungfrau-Halbmond zudem im Quadrat zu Herrscherplanet Merkur steht, wird auch die Kommunikation empfindlich gestört, was die negativen Einflüsse des Halbmondes zusätzlich befeuert und so manche Situation eskalieren lässt. Wenn wir nicht aufpassen, kann zu Konflikten und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen führen, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können, aber auch Probleme in der Familie sind keine Seltenheit. Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond in Jungfrau auch menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich.

Wir besitzen durch den negativen Einfluss vom Halbmond in Jungfrau zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress oder körperlichen Anstrengungen spüren wir zum teil massive gesundheitliche Störungen. Auch Schwierigkeiten im Beruf und grundsätzliche Unannehmlichkeiten mit dem anderen Geschlecht sind negative Begleiterscheinungen dieses Halbmondes, mit denen wir zu kämpfen haben könnten.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Auch wenn es sehr schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die durch den Halbmond in Jungfrau auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

Da unsere Pläne durch Herrscherplanet Merkur auf Widerspruch treffen, ist es zudem wichtig darauf zu achten, dass wir in dieser schwierigen Mondphase so hart arbeiten, wie wir können und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Flexibilität bringt uns heute besonders weit, doch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

Nehmen wir uns heute unbedingt Zeit zum Durchatmen und vermeiden unnötige Belastungen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in Jungfrau

Da es uns durch den Halbmond in Jungfrau sehr schwer fallen wird, die oft widersprüchlichen Bedürfnisse und Impulse zu befriedigen, können sich zunehmende Spannungen bemerkbar machen. Durch die negativen Einflüsse können subjektiv erlebte Kränkungen schnell in Frustration, Aggression oder auch beissende Kritik umschlagen.

Nehmen wir uns in solchen belastenden Momenten die Zeit, um uns der verschiedenen Bestrebungen und Bedürfnisse bewusst zu werden und herauszufinden, was davon trotz des kritischen Halbmondes umsetzbar ist. Vermeiden wir vor allem, nach Schuldigen zu suchen oder uns selbst oder anderen gegenüber allzu kritisch zu sein. Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich heute aus!

Wer wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese auf den morgigen Tag verschieben – dann geht alles wieder leichter von der Hand!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes.

Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

Regeneration und Heilung mit kolloidalem Gold >>>

Kolloidales Gold 5 ppm – hier >>>

.

*****

.

Der Rauhnacht-Kalender schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender hier bestellen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Verlust, Trennung und Enttäuschung hindern uns daran, unser gesamtes Potenzial zu erkennen und zu leben, denn sie haben ihre Spuren in unserem Körper hinterlassen und Blockaden geschaffen, mit denen wir immer wieder aufs Neue konfrontiert werden. Tief in uns verborgen liegt die Kraft, die es uns ermöglicht, jegliche Herausforderungen zu bestehen.

Es ist eine Kraft, die es uns ermöglicht, uns wieder aufzurichten, was auch immer uns widerfährt.

Aktiviere dein Gestern und heile deine Zukunft >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Zimmerpflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.