Alpenschau Tagesenergie heute 27. November 2021 – Angst überwinden

Die Tagesenergie heute schenkt neue Kraft, um die Grenzen der Angst zu überwinden und alles in bedingungslose Liebe wandeln zu können – Lassen wir die Kraft der Liebe in unseren Herzen erwachen!

Du selbst entscheidest jetzt, welche Erfahrungen du zukünftig machen willst. Lässt du dich dabei von Gedanken der Angst leiten, ziehst du folgerichtig die Ergebnisse dieser Angst in dein Leben. Lässt du dich bei deinen Entscheidungen von tiefer Herzensfreude und Liebe leiten, ziehst du diese Ergebnisse in dein Leben.

Versuchen wir allem, was uns heute begegnet, mit Liebe entgegen zutreten, auch wenn es gegenteilige Gefühle auslösen würde. Ändern wir unseren Blickwinkel und bemühen wir uns, die Situation aus der Sicht unseres Gegenübers zu betrachten. Wenn wir dazu bereit sind, dann verlieren wir die Angst vor dem Ungewissen und es wird in uns der Mut geweckt, die Energien der Liebe anzunehmen und zu übertragen.

Die Tagesenergie heute stellt uns vor die Aufgabe, die Grenzen der Angst zu überwinden und alles durch bedingungslose Liebe zu ersetzen!

Inmitten dieser verwirrenden Zeit erhebt Christina von Dreien ihre Stimme. Außerhalb der gängigen Klischees gelingt es ihr, mit einer ebenso einfachen wie genialen Botschaft die Herzen der Menschen zu erreichen und zu berühren.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht. Wir können und wir werden uns die schöne, heile Welt des Friedens und der Liebe, nach der wir uns alle sehnen, selbst erschaffen – und zwar jetzt.

Am Ende ist alles gut >>>.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

In schwierigen Zeiten kannst du sehen, wo du wirklich stehst! Bist du wirklich in der bedingungslosen Liebe angekommen? Erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist? Handelst du dementsprechend? Bleibst du im Vertrauen?

Bedingungslose Liebe ist die Antwort auf alles! Vor allem dann, wenn die Herausforderungen des Leben anklopfen. Liebe verändert alles. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wenn wir die Grenzen der Angst überwinden, verleiht uns das neue Kräfte, auch schwierige Situationen besser durchzustehen.

Es ist einfach in der Liebe zu sein, wenn alles rund läuft. Doch erst wenn es schwierig und bedrohlich wird, erkennst du, ob du wirklich bedingungslose Liebe leben kannst. Genau dann fallen nämlich alle Masken und es zeigen sich die wahren Gesichter

Überwinde deine Grenzen der Angst, um in der bedingungslosen Liebe ankommen zu können!

Angst ist eine der stärksten Mächte, die unser ganzes Leben bestimmen kann. Der Kampf zwischen Glauben und Angst, der in jeder Seele stattfindet, entscheidet darüber, ob wir ein erfolgreiches Leben führen oder nicht.

Lassen wir uns auf diese Erfahrungen ein, und wir werden ganz im Einklang mit unserer Seele leben. Wir werden schweben in Energie, uns frei und losgelöst fühlen und innerlich strahlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

