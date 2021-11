Russisches Roulette jetzt auch für Kinder: Biontech ab 5 Jahren empfohlen

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben.

Das teilte die EMA am Donnerstag (25.11.) in Amsterdam mit. Es wird der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahre zugelassen wird. Offiziell muss die EU-Kommission nun noch zustimmen – das aber gilt als Formsache.

Die Begeisterung der Politik darüber ist schier grenzenlos, dass das Biontech-Vakzin Comirnaty nun auch an ab 5-jährige und damit an Klein- und Schulkinder hemmungslos verimpft werden darf.

Ein Impfstoff, der eigentlich nur bedingt – nämlich auf Grundlage einer EU-Notfallzulassung („bedingte Marktzulassung”), die offiziell am 22. Dezember 2021 auslaufen würde – verabreicht werden darf, wird damit fortan so bedenkenlos ausgegeben werden, als handele sich um Trinkwasser oder Traubenzucker.

Die ersten Dosen sollen am 20. Dezember an alle EU-Mitgliedsstaaten geliefert werden können.

Das Vakzin für die Kinder enthält ein Drittel der Erwachsenen-Dosis. Es wird zweimal im Abstand von drei Wochen verabreicht.

.

Als praktizierender Kinderarzt stieß Dr. Thomas Cowan auf ein Paradox: Wer gegen Windpocken, Polio oder Masern geimpft wurde, klagte anschließend über chronische Beschwerden wie Hashimoto und Hautausschläge. Patienten hingegen, die keine Impfstoffe erhalten hatten, führten ein gesünderes Leben.

Dieses Schlüsselwerk der Impfkritik stellt die Frage, was wir unseren Kindern wirklich antun, wenn wir sie impfen – hier weiter.

Zulassungsverlängerung reine Formsache

Um medizinische Vorbehalte schert sich niemand mehr, ebenso wenig wie um Verfassung und Grundrechte seit Beginn dieser „Pandemie”.

Die Aufhebung des Ablaufdatums von Biontech und eine Verlängerung des Haltbarkeitsdatums, eine rein politische Entscheidung, hatte die Richtung gewiesen, die hier eingeschlagen wird:

Juristische Hürden und zulassungsrechtliche Vorbehalte trickreich zu umgehen, statt ihren ursprünglichen Zweck zu beherzigen – die Sicherheit der Bevölkerung und die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei gesundheitspolitischen Interventionen -, das schreibt sich die Corona-Politik sogar noch als Erfolg auf die Fahnen.

Halten wir fest:

Experimentalimpfstoffe, die vor einem Jahr nur durch erheblichem politischem und lobbyistischen Druck, auf Basis einer fragwürdigen Zulassungsstudie und für Erwachsene nach ausführlicher vorheriger ärztlicher Beratung erlaubt sein sollten (und die später dann sogar diversen Einschränkungen nach unten und oben auf der Altersskala unterworfen wurden), werden nun munter, acht- und sorglos an die Allerjüngsten verimpft.

An Kinder, die nicht nur de facto null von Covid betroffen sind, sondern deren natürliches, robustes, noch in der Entwicklung befindliches Immunsystem hier manipuliert oder gar korrumpiert wird, mit völlig unabsehbaren Folgen. Dass die Kinderimpfstoffe nur ein Drittel der Erwachsenen-Potenz enthalten, ändert daran gar nichts.

So wie auch die „epidemische Lage“ in Deutschland als rechtliche Grundlage zum Einsatz von vorläufig zugelassenen Impfstoffen ständig weiterverlängert wurde, wird natürlich auch deren Laufzeit wunschgemäß ad infinitum gestreckt werden – was schon deshalb reine Formsache ist, weil Bundesregierung das Boostern ebenso wie die näher rückende Impfpflicht ganz selbstverständlich mit eben diesen Impfstoffen plant.

Soviel zu der Frage, was eine „vorläufige” bzw. Notfallzulassung heute noch wert ist. Doch diese stellt sowieso keiner. Dieser sträfliche und liederliche Umgang mit Sicherheitsvorkehrungen, die ihren Sinn und ihre Berechtigung hatten, wird nicht einmal mehr problematisiert.

All dies – man darf nicht müde werden es zu wiederholen – wäre bereits ein völliges Unding, wenn die mRNA-Impfstoffe (vor allem ihr Platzhirsch Biontech) auch nur annähernd das gehalten hätten, was sie bei ihrer Markteinführung versprochen hatten. Da sie jedoch getrost als Flop bezeichnet werden dürfen, wäre der angemessene Schritt nicht die Verbreiterung ihrer Einsatzbasis, sondern der Widerruf ihrer Zulassung.

Politische Spritzenmeister der Pharmalobby

Die Spritzenmeister und Dealer der politischen Pharmalobby sorgen sich rührend darum, dass die Junkies ihren Stoff weiterbekommen und noch mehr von ihresgleichen an die Nadel bringen – ab sofort dann auch beim unbedarften, wehrlosen Nachwuchs.

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht „begrüßte” die Entscheidung der EMA, den Biontech-Impfstoff nun auch für Kinder von fünf bis elf Jahren zu empfehlen, ganz verzückt. Auf das grüne Licht hätten viele Kinder und Eltern „sehnlich gewartet”, so die Ministerin.

Welch eine perfide Aussage. Diese „Erwartung“ ist das Ergebnis einer beispiellosen Angsthetze und Pharma-Marketingkampagne und Missbrauch von Behörden, Bildungswesen, Medienbetrieb und weiten Teilen einer willfährigen Wissenschaft – bei bösartiger Ausblendung und Niederhaltung aller Gegenmeinungen.

Die Entscheidung der EMA war natürlich wieder bloße Formsache: Die Länder müssten jetzt die Vorbereitungen für die Kinder-Impfung so treffen, dass es sofort losgehen könne, wenn der Impfstoff für Kinder bereitstehe. Es brauche hierzu, neben den Kinderarztpraxen, auch „auf Kinder vorbereitete Impfzentren und mobile Impfangebote”, so Lamprecht.

Um Ängste und Zweifel zu nehmen, müssten Familien zudem „umfassende und verständliche Informationen erhalten und gut beraten werden.

Dazu gehört vermutlich dann auch, das nach Möglichkeit zu zensieren und zu leugnen, was der Kinder- und Jugendarzt Dr. Steffen Raabe vorgestern im „Mitteldeutschen Rundfunk“ zu bedenken gab.

Dabei erteilte er nicht nur vehement einer Impfpflicht eine Absage erteilte, sondern wies auch darauf hin, dass bei keinem sonstigen Impfstoff ein vergleichbares Risiko für schwere gesundheitliche Schäden akzeptiert würde.

Es sei auch unverantwortlich, pauschal drauflos zu impfen, meint Dr. Rabe. Er sagt, die Impfung selber, gerade auch als flächendeckende Impfung, habe für Kinder überhaupt keinen individuellen Nutzen.

Kinder seien durch schwere Verläufe von Covid-19 so gut wie nicht gefährdet. Darüber seien sich Kinderärzte und kinderärztlichen Berufs- und Fachverbände einig.

Rabes Kritik:

Hier wird letztendlich eine Forderung nach einer medizinischen Maßnahme, die möglicherweise für die Kinder noch gravierende Nebenwirkungen haben kann, verknüpft mit einem Grundrecht, das überhaupt nicht zur Diskussion stehen darf. Und das aber, obwohl es nicht zur Diskussion stehen darf, schon viel zu lange entzogen wird.

Das Risiko einer Herzmuskelentzündung betrage bei Jugendlichen 1:5.000, was enorm hoch ist.

Welche womöglich tödlichen Nebenwirkungen sich demnächst dann für die noch Jüngeren ergeben, wird sich dann ebenfalls wieder erst im „Praxistest“ zeigen – um anschließend bagatellisiert und verharmlost zu werden.

Einziger Trost für den Moment: Es ist derzeit noch völlig unklar, wann in Deutschland die Biontech-Beglückung kerngesunder nullgefährdeter Kindern ab fünf Jahren zur Anwendung kommt.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) bereitet nach eigenen Angaben aktuell eine Empfehlung pünktlich „zum Start der ersten Impfstofflieferung” vor. Diese soll bis Ende Dezember fertiggestellt sein.

Wenigstens bei Biontech in Mainz, an der Goldgrube, herrscht Weihnachtsstimmung:

Süßer die Kassen nie klingeln.

Quelle: Daniel Matissek

*****

