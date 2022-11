Wir verraten dir… DAS GEHEIMNIS!

Das Geheimnis erklärt in einfachen Worten das Gesetz, das jedes Leben lenkt.

Das Geheimnis ist eine orakelhafte, in seltsamen Reimen gesprochene Botschaft mit tiefem mystischen Inhalt und öffnet uns die Augen, wie wir uns zielgerichtet ein Leben der Freude erschaffen können.

Es gibt keine Grenzen des Möglichen, ausser du glaubst an sie. Es gibt keine Realität, ausser du schaffst sie.

Es gibt kein Leben ohne Liebe. Viel zu lange haben verstaubte Mythen den Geist gehalten und eingeschränkt.

Ändert sich das Bewusstsein, dann ändert sich auch das Erleben und die Situation!

.

Das Buch des Lebens von Lile an Eden ist ein Wegweiser und Begleiter für all jene, die sich berufen fühlen, eine neue Wirklichkeit einzuleiten, zu erfahren oder schlichtweg in ihr zu leben. Es eröffnet sich dann in jeder Lebenssituation ein Ort der Hilfe, ein Ausweg oder einfach eine andere Perspektive – Hier weiter.

Das Geheimnis

Das Geheimnis des Waldes, so alt und vertraut, ist verborgen vom Haus, das man um es gebaut.

Es ist ein Haus aus Zeit und Raum, verborgen ists man sieht es kaum und schon verlierst du dich im Traum, getrennt zu sein von der Göttlichkeit, die verlassen du hast bis zum Ende der Zeit.

Doch gibt es einen Zauberspruch, der geschrieben steht im lebendigen Buch.

Nimm die Zeit als einen Raum und das Leben nimm als Traum. Nur die Liebe ist das Licht, das Einheit schafft und Träume bricht.

Das Haus, das sieh` als Illusion, den Verstand stürze vom Thron, Dein Herz wird deine Seele finden und ewiglich sich an sie binden, denn niemals waren sie getrennt, noch Gott von Mensch, wenn man den Schlüssel kennt.

Der Schlüssel nun, er ist vergraben, doch sichtbar dem, der nicht will haben.

Das Haus ward nur zum Schutz gemacht, da du der Träger bist der Macht, den freien Willen zu verwalten, wie´ s sagten dir, die sehr, sehr Alten, auf dass du wachsen sollst und reifest, dich nicht auf Macht, noch Ruhm versteifest, bis du von Ängsten ganz befreit, dich als Schöpfer fühlst bereit.

Als Sonne scheinst den Wesenheiten, die dich auf deinem Weg begleiten, doch muss dein Wille Liebe sein, dass du dich kannst vom Haus befrei´n.

Verbinden wirst du alle Zeiten, für andere den Weg bereiten. Erfahren wirst das ewige Jetzt, das du in die Schöpfung setzt.

Angst und Zweifel werden schwinden, im Paradies wirst du dich finden. Es ist ein Spiel mit Wirklichkeiten, die wandern durch erträumte Zeiten.

Ein Teil von dir in ihnen lebt, ein andrer Teil vor Glücke bebt, weil er erkannt das ewige Spiel, das er auch ist, wenn er es will.

Wenn du den Teil dem Teil vermählst, nicht mehr der Zeiten Räume zählst, wirst du mit dir vereinigt sein, verlieren ganz den Trug von zwei´n.

Und wenn der letzte Schleier fällt, das Spiegelbild dir schnell gefällt, wenn du zum großen Spiegel rennst und du in Gott dich selbst erkennst.

~ Lile an Eden ~

DAS GEHEIMNIS

Quelle: Lile an Eden – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Es ist möglich, die Illusionen von Zeit und Raum aufzulösen und zur Realität zurückzukehren, die reine Liebe ist, allumfassende, vom Geist durchdrungene Liebe. Keine Bewusstseinserfahrung ist machtvoller als die, wie es sich anfühlt, wenn wir eins sind mit der Quelle.

Haben die Ereignisse deines Lebens dich schon gelehrt, sich für dich selbst zu öffnen, so, wie du bist, für den anderen so, wie er ist, für das Leben so, wie es ist? Das sind die Fragen, die die Liebe stellt. Solange wir in der Liebe noch Mangel erfahren, liegt das nicht daran, daß nicht genug Liebe da ist, sondern daran, daß wir immer noch außerhalb von uns nach etwas suchen, was uns innen fehlt. Doch das Universum ist barmherzig und gerecht!

