Mondkraft heute 7. November 2022 – Mond im Stier in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in die Vollmondphase zum Vollmond in Stier und lässt spüren, dass ein Wandel unumgänglich ist. Eine unheilvolle Verbindung von Zeichenherrscher Venus und Karmaplanet Saturn belastet die Liebe und das Leben. Verbannen wir alle sorgenvollen Gedanken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier in der Vollmondphase – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Venus Quadrat Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Fragen wir uns, was in unserem Leben wichtig, wesentlich und wertvoll ist. Setzen wir uns dafür mit aller Kraft ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in die Vollmondphase zum Vollmond in Stier, der morgen am 8.11. um 12.01 Uhr stattfindet, und uns ganz besondere Energien zur Verfügung stellen wird. Bereits heute können wir damit beginnen, alle alten Strukturen, Menschen, die uns Kraft kosten und Verbindungen die unsere Energie schwächen aufzulösen. Für unseren weiteren Weg brauchen wir die Freiheit, das heißt frei zu sein von allem Belastenden und allem, was sich in unserem Leben wie ein Kampf anfühlt.

Generell sind wir aber in dieser Vollmondphase eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Wir erleben auch eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir sind nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem diejenigen Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter den schwierigen Einflüssen treffen, haben Folgen für unser weiteres Leben, was jedoch ein hohes Maß an Reife und Verantwortung verlangt, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken. Unsere Ideen für eine bessere Zukunft nehmen in der Vollmondphase zum Vollmond im Stier dennoch immer mehr Form an, alles wird bereits konkreter und sichtbarer. Die kosmischen Energien dieser Mondphase können somit alles in eine positive Richtung lenken, wenn es uns gelingt loszulassen, was auf einem neuen Weg störend ist. Horchen wir tief in uns hinein, damit wir erkennen, was wir noch der Transformation und Heilung übergeben müssen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Vollmondphase

Ein Venus Saturn Quadrat, das 2 Tage anhalten wird, macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsproblem sind vorprogrammiert. Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück.



Unsere emotionale Zurückhaltung kann jedoch dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner eingehen können. Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zu unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen von Venus und Saturn nicht entgegenwirken.

Gehen wir Beziehungsprobleme endlich an, über die wir zu lange hinweg geschaut haben!

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen von Zimmerpflanzen, da die Pflanzen rasch wieder anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

